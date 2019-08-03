Гардеробная в хрущевке: как можно ее обустроить в маленьком пространстве

Малогабаритные квартиры — то наследие советского периода, с которым вынуждено мириться достаточно большое количество владельцев собственного жилья. Яркий пример — хрущевки. В них свободного пространства настолько мало, что нередко хозяева не имеют возможности разместить всю необходимую мебель для хранения накопившихся вещей. Поэтому и необходимая гардеробная в хрущевке многим кажется недостижимой мечтой, так как она предполагает наличие свободного места. Однако и в тесной квартире можно найти выход из положения. Им нередко становится грамотное переоборудование кладовки — единственного плюса этих «пережитков прошлого».

Почему гардеробная, а не шкаф?

Иногда закуток, именуемый кладовкой, слишком мал, чтобы носить это «звание». Тогда выход иной — обустройство шкафа. В этом случае избавляются от ниш, антресолей, заменяют старые двери на двери-купе. Если комнатка имеет относительно большую площадь, то лучше в ней сделать функциональную гардеробную. И вот почему:

любой шкаф крадет у помещения драгоценные метры, эта потеря — непозволительная роскошь в крохотных хрущевках;

далеко не всегда подобная мебель легко помещается в миниатюрных кладовых, поэтому выбор модели затруднителен;

система открытого типа позволяет быстро найти необходимую одежду, а поиски в шкафу, как правило, затруднительны;

гардеробная — синоним возможности одновременного выбора одежды или переодевания нескольких домочадцев.

Наиболее практичное использование всего пространства дает шанс разгрузить скромную квартиру, поэтому сторонников у решения немало даже среди «закоренелых» прагматиков.

Требования к кладовке

Чтобы помещение смогло стать полноценной гардеробной, оно должно отвечать нескольким требованиям.

Маленькая площадь (до 2 м2) не позволит обустроить удобное место для переодевания, даже если выбрать встроенную разновидность системы. Причина — невозможность свободного доступа к ящикам и иным отделениям. Пространство для смены одежды обязано быть не менее 1-1,5 м2, поэтому тщательное обдумывание проекта нередко не обходится без советов дизайнера, который сможет подсказать решение в конкретном случае. Обустройство вентиляции обязательно, в противном случае вещи быстро пропитаются посторонними запахами, может появиться моль. Худшее развитие событий — обнаружение в скором будущем плесени. Разделение гардеробной на зоны — оптимальное решение. В одной из них лучше хранить короткие и повседневные вещи, а для сезонной верхней одежды выделить достаточное пространство — глубиной 0,5, высотой как минимум 1,5 м.

Длинная, но узкая комнатка не лучший вариант, так как пользоваться гардеробной будет неудобно, не слишком комфортно даже в психологическом плане. Оптимально помещение, которое максимально близко к квадрату.

Борьба с малой площадью

Гардеробная в хрущевке не может похвастаться особым простором, но несколько расширить его все же можно, но только визуально. В этом нелегком деле поможет:

максимальная освещенность, она позволит комнате казаться гораздо просторнее;

использование при отделке гардеробной только светлых тонов: например, белого в сочетании с каким-либо оттенком;

визуальное увеличение высоты потолка с помощью отделки свободных стен материалами с вертикальными линиями;

покупка или самостоятельная сборка небольших предметов интерьера — стеллажей, шкафов, пуфиков вместо диванов.

Самое кардинальное решение проблемы — перепланировка: снос либо перемещение межкомнатной стены. Однако далеко не все будут в восторге от такой идеи, поэтому она — крайняя мера, а целесообразность ее в маленькой хрущевке находится под большим вопросом.

Организация гардеробного помещения

Гардеробная в хрущевке — задача-головоломка, так как минимальный метраж и рациональное размещение всех вещей требует от хозяев особой «изворотливости».

Мебель

В любом подобном хранилище для одежды должны быть такие необходимые предметы:

Стеллажи, или даже несколько, чтобы можно было удобно пользоваться верхней одеждой или повседневными вещами. Небольшие, но легкодоступные полки, оборудованные для хранения того, что необходимо каждый день и не зависит от времени года. Качественные осветительные приборы, которые обязаны помочь при выборе одежды и при ее осмотре. Массивные люстры в этом случае не лучшее решение. Зеркало для примерки и оценки внешнего вида. Лучший вариант — предмет, оборудованный колесиками. Если такая возможность отсутствует, то замена — большое зеркало, закрепленное на двери.

Это минимальный набор, однако при относительно просторной кладовой его смогут дополнить маленькие пуфики, позволяющие хозяевам с комфортом отдыхать либо мерить обувь.

Размещение мебели

Организация пространства зависит лишь от конфигурации помещения. Расположение может быть:

Линейным. Оно подходит для узких, но вытянутых кладовок. В этом случае длинные стены оборудуют полками, а шкаф и зеркало располагают в концах комнатки. Единственное условие для комфорта — достаточный метраж для смены гардероба. Угловым. Этот вариант хорош, когда помещение имеет пропорции, близкие к идеалу. Тогда даже размеры не слишком влияют на его благоустройство. В углу располагают шкаф, полки (или стеллажи с ящиками) располагают на смежных стенах. Параллельное либо П-образное. Такие решения целесообразно выбирать для средних либо просторных кладовок. Шкафы, располагающиеся параллельно или по периметру всех стен, позволяют удобно хранить все необходимое.

Прежде чем приступать к намеченному плану, делают точные замеры будущей гардеробной, после чего и выбирают более приемлемый вариант.

Рациональное хранение вещей

Удобство поиска — самое главное требование к любой гардеробной. Поэтому ее разделяют на несколько участков, каждый из них несет свое «бремя».

Нижний отсек. В этом месте хранят обувь, небольшие, но необходимые аксессуары (например, сумки, зонты, пакеты). Оптимальная высота этого отсека — около 75 см. Для обуви выбирают выдвижные полочки различной высоты: для летней — примерно 30 см, для осенней и зимней — 45-50. Средняя секция. Здесь традиционно располагают повседневную одежду, хранящуюся на пантографах, штангах. В этом же месте оборудуют полки для небольших предметов туалета, белья. Высота этой зоны обычно находится в пределах 140-170 см, главную роль при выборе играет длина имеющихся (или планируемых к покупке) вещей. Высота отделения для пиджаков, жакетов, рубашек составляет примерно 100 см. Трикотаж хранят в коробках либо корзинах, которые ставят на полки. Верхний отсек. Там чаще обустраивают место для хранения габаритных предметов — одеял, больших сумок, подушек, пледов, чемоданов, инвентаря — спортивного либо хозяйственного. Того, что требуется изредка.

В современных системах активно используются разные держатели для сумок и одежды, небольшие ящики для хранения мелких предметов, поэтому рациональное использование даже малого пространства сейчас не становится неразрешимой проблемой.

Способы крепления вешалок, полок

Гардеробная в хрущевке — вариант, не предполагающий наличия большого пространства, поэтому здесь чаще обходятся без привычных полноценных шкафов, даже «купейных». Поэтому для крепления элементов используют различные конструкции.

Полкодержатели — стандарт, чьи преимущества — надежность и приемлемая цена. Есть и недостаток, если хозяева мечтают о необычном дизайне. Это их «заурядная внешность». «Пеликаны» — аккуратны, симпатично выглядят, удобны, потому уже давно с успехом используются для фиксации полок всевозможной толщины и предназначения. Отсюда плюс — отсутствие необходимости приобретать другие подобные изделия. Уголки — оптимальный вариант, если обустройство новой гардеробной не хочется растягивать на неопределенный срок. Такие крепления уже зарекомендовали себя, ведь они способны выдерживать даже очень большие нагрузки.

Все варианты применяются для любых гардеробных элементов, поэтому выбор зависит лишь от желания хозяев хрущевки, от интерьера либо размера помещения.

Освещение, вентиляция

Правильный свет в гардеробной — синоним удобства. Корректный выбор освещения сможет визуально расширить тесное пространство. Громоздкие лампы с абажурами здесь нежелательные «гости», потому что тени от них только «съедают» простор. Альтернатива — несколько точечных светильников, расположенных на потолке и стенах.

Подходящая вентиляция для небольшой гардеробной — вытяжной вентилятор, идеальная — кондиционер. Такая система обеспечит не только свежий воздух, но и очистку его от микробов и пыли. В этом случае одежде не будут страшны неприятные запахи и неопрятный запыленный вид.

Гардеробная в хрущевке — лучший способ избавиться от ненужного «хлама», годами хранящегося в кладовке «на всякий случай». Даже самая небольшая комнатка, целиком отведенная под одежду и обувь, даст возможность серьезно разгрузить другие помещения, а значит, найти свободное пространство, которое в этих квартирах на вес золота, причем в буквальном смысле.

Как это делают другие «первопроходцы», можно увидеть в этом видео: