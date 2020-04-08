Для автономной системы отопления частного дома его владельцы нередко выбирают газовое оборудование, обеспечивающее экономию и полную независимость от всех внешних источников. Однако этим приборам надо гарантировать идеальные условия для работы. Современные газовые котлы оснащаются сложным, чувствительным электронным оборудованием, поэтому качество электрического питания для них очень важно. Поскольку нестабильность сети у нас явление привычное, любые проблемы с напряжением отражаются на «нежной» технике не лучшим образом. Чтобы гарантировать ее идеальное функционирование, хозяевам приходится использовать подключение газового котла через стабилизатор. Отношение к дополнительному прибору в электросети разное.

Стабилизатор: быть ему или не быть?

Большинство российских электросетей очень далеко от идеала. В низком их качестве виновато устаревшее оборудование, нередкие нарушения, которые имели место при монтаже. Что касается напряжения, оно зачастую ниже стандартных показателей — 220 В — на 10-15%.

Защитник нужен: доводы «за»

Уже считаются нормальным явлением скачки напряжения, которые происходят из-за пришедшего грозового фронта, ураганного ветра, включения хозяевами или соседями мощной техники — стиральной машины, нового «крутого» холодильника, пылесоса, инструментов или электрообогревателей.

Если посмотреть на цифры и поверить этой статистике, то некачественное питающее напряжение виновато в поломках почти в четверти всех случаев выхода из строя газового оборудования. Эти отказы техники не относятся к гарантийным, по этой причине владельцам приходится оплачивать дорогой ремонт из собственного кармана.

Стабилизатор напряжения (электрический или электромеханический) поддерживает это значение в определенном диапазоне. При 200 В современные модели функционировать могут, но при снижении до 180 В повышается риск сбоев в работе или полной остановки оборудования. Скачок напряжения до 250 В приводит к перегоранию электрических схем. Замена их обходится дорого: за ремонт потребуется отдать 30-50% от цены газового котла.

Риск остаться с неработающей техникой устраняет подключение газового котла через стабилизатор. На его вход подается нестабильное напряжение электросети, на выходе оно преобразуется в идеальные 220 В с чистой синусоидой. Система будет функционировать без перегрузок, а значит, исключены поломки из-за напряжения. При невозможности стабилизации параметров устройство попросту разрывает цепь, защищая агрегат от перегрузки.

Прибор не нужен: аргументы «против»

Некоторые хозяева скептически относятся к такой защите. Они утверждают, что покупка стабилизатора — пустая трата денег. Типичный аргумент — отсутствие серьезных сетевых скачков. Однако от них не может быть застрахован никто. Есть и другие аргументы «за».

Любое стихийное бедствие, даже сильный ветер, может негативно повлиять на линию электропередач. Человеческий фактор тоже играет немалую роль. Никто не может быть застрахован от «прихода в гости» недобросовестного электрика, либо от случайного повреждения электропроводки.

Другая потенциальная угроза — постоянно ширящийся ассортимент бытовой техники. Изобилие ее приводит в «обрастанию» домов всевозможными мощными потребителями энергии, а это уже почти стопроцентная гарантия скачка напряжения.

Когда стабилизатор не спасет?

Подключение газового котла через стабилизатор необходимо в том случае, если скачки напряжения кратковременны, а отключение электричества — явление редкое. Большинство приборов не поможет в следующих случаях:

когда в линию электропередач ударила молния, от нее спасет автомат УЗИП;

если внезапно и надолго отключают электроэнергию, для таких ситуаций нужен ИБП;

когда надо исправить частоту входного напряжения: это по силам только инверторным моделям.

Возможная альтернатива инверторному стабилизатору — ИБП онлайн (технология двойного преобразования).

Потенциальная, более дешевая замена

С той задачей, что возложена на стабилизатор, способны справиться менее дорогие приборы:

Защитить газовый котел сможет обычный сетевой фильтр. Или тот, что входит в состав ИБП, хотя его уже не назвать дешевой покупкой. Предотвратить прекращение питания при высоком либо низком напряжении легко с помощью реле контроля питания.

Оптимальный вариант — недорогой ИБП онлайн. Если на вооружение взять еще сетевой фильтр и реле напряжения, то такую комплексную защиту уже можно назвать почти непробиваемой. Быть или не быть отдельному устройству, каждый решает сам. Подключение газового котла через стабилизатор — один из вариантов, но выбирать способ защиты должны хозяева оборудования.

Виды стабилизирующих устройств

Если владельцы дома планируют подключение газового котла через стабилизатор, то первым делом надо рассмотреть ассортимент таких приборов. После знакомства с видами устройств легче подобрать тот, что будет оптимальным в конкретных условиях. При выборе идеального варианта учитывают:

цену прибора;

срок его эксплуатации;

принцип работы устройства;

быстродействие стабилизатора;

диапазон напряжения: входного и выходного.

Еще одна характеристика — бесшумность работы, однако она не так важна, как основные. Рабочий диапазон температур для стабилизирующей техники — от +5° до +40°. Последний критерий — способ размещения. Настенные модели легки, компактны, поэтому удобны. Напольные (настольные) устройства требуются для оборудования большой мощности.

Симисторные (тиристорные)

Эти модели стабилизаторов сейчас считаются лучшими. Они имеют долгий срок службы, абсолютно бесшумны. Другие достоинства:

быстродействие — максимум 10-20 мс;

диапазон напряжения на входе — 120-280 В;

точность выходного напряжения — 1-2,5%;

максимальная погрешность точности контроля — 0,5%.

Принцип работы прибора — использование электронных ключей для коммутации трансформатора. Благодаря такому решению гарантируется скорость срабатывания устройств. При выходе из строя одного из симисторов стабилизатор остается в рабочем состоянии, поэтому он подойдет для тех сетей, в которых перепады напряжения и скачки считаются нормой. Минус моделей — сравнительно высокая цена. Однако найти прибор с идеальным соотношением стоимость-качество возможно.

Инверторные

У этих новейших моделей практически нет слабых мест. Если не считать высокую стоимость. Стабилизаторы двойного преобразования имеют такие характеристики:

быстродействие — максимальное, так как задержек нет;

диапазон напряжения на входе — 120-300 В;

долгий срок эксплуатации;

отсутствие помех.

Принцип их работы — двойное преобразование. Сначала переменный ток трансформируется в постоянный, потом он опять преобразуется, но уже в переменный ток с постоянной частотой. Результат — устойчивая синусоида. Недостаток инверторных стабилизаторов — низкий КПД, если сравнивать их с другими видами приборов. Высокая цена — причина, из-за которой многие хозяева газовых котлов решают купить не стабилизатор, а ИБП.

Электронные (релейные)

Эти устройства окажутся полезными там, где перепады незначительны и относительно редкое явление. Их характеристики:

быстродействие — 100 мс;

диапазон напряжения — 135-315 В;

точность на выходе — 7,5%.

К преимуществам приборов относится отсутствие искажений сетевой синусоиды, незначительный шум, поскольку для управления используется микропроцессор. Недостатки его: не слишком высокое качество, небольшой срок эксплуатации. Последнего минуса лишены гибридные модели, защищенные резисторами.

Электромеханические (сервоприводные)

В этих приборах используются ползунок, который двигает щетки с помощью электродвигателя. Таким образом происходит переключение витков вторичной обмотки. Плюсы устройств:

плавная регулировка, точность работы;

стабильность, возможность выдерживать предельные нагрузки;

невысокая цена сервоприводного стабилизатора.

Механика уже имеет значительные недостатки. Срок службы приборов — 12 месяцев. После года эксплуатации требуется замена щеток и других подвижных элементов. По сравнению с конкурентами сервоприводная станция довольно «шумная».

Из-за нагревания она небезопасна, так как легко может спровоцировать возгорание. По этой причине для газового оборудования сервоприводные модели из списка кандидатов лучше исключить. Как вариант их можно рассматривать для установки в другом помещении.

Стабилизаторы с ШИМ

В устройствах с широтно-импульсной модуляцией используют специальный генератор импульсов. В зависимости от разницы входного и выходного напряжения параметры генерируемых волн меняются. Результатом становится стабильная частота на выходе. Плюс импульсных стабилизаторов — полная защита и гарантия максимальной производительности оборудования, работоспособности его процессора. Такие модели выбирают для сетей, для которых характерно постоянно низкое напряжение.

ФРС

Феррорезонансные стабилизаторы — еще одна разновидность, однако в быту их практически не используют. Эти станции устанавливают в котельных большой мощности. Причина — высокая цена, которая сравнима со стоимостью ИБП. В этом случае подключение газового котла через стабилизатор в частном доме совершенно не оправдано.

Как рассчитать мощность стабилизатора?

Если владельцы отопительного оборудования определились с типом устройства, то следующий шаг — выбор идеальной модели. Чтобы не ошибиться при покупке, обязательно высчитывают мощность прибора. Делают это так:

Сначала определяют электрическую (потребляемую) мощность котла, она всегда указана в паспорте оборудования. Электрическую мощность нельзя путать с тепловым параметром. Если первое значение составляет 100-300 Вт, то второе гораздо выше — от 10 до 100 кВт. Если через стабилизатор будет работать и внешний циркуляционный насос, то его мощность умножают на 3. Причина — необходимость учитывать пусковые токи, которые превышают номинальные втрое. Подключение газового котла через стабилизатор, а затем «навешивание» на него насоса не рекомендуют, однако многие игнорируют это предупреждение. Полученные значения складывают, а результат умножают на коэффициент 1,3. Это и будет мощностью стабилизатора, который необходимо купить для отопительного оборудования.

Для понимания можно рассмотреть решение простой задачи. Например, есть котел со встроенный циркуляционным насосом. Мощность первого 63 Вт, второго — 65 Вт. Для получения мощности стабилизатора необходимо произвести такие вычисления: 65х3 и приплюсовать 63: 195 + 63 = 258. Эту цифру умножают на 1,3, получая 335,4. Итак, для такого оборудования потребуется стабилизатор мощностью 335 ВА. Вольт-амперы обозначают полную мощность, которая должна быть выше полезной (в ваттах) на 30%, еще лучше — на 40%.

Другие характеристики стабилизаторов

Есть несколько ключевых параметров, которые влияют на работу этих приборов. Чтобы приобрести оптимальное устройство, их необходимо учитывать.

Фазность

В большинстве домов электросеть однофазная: с напряжением 220 В, частотой тока 50 Гц. В этом случае необходимы однофазные приборы. Иногда встречаются дома, где ввод трехфазный, однако разделенные линии выдают стандартные 220 В. Преимущество решения — более равномерное распределения нагрузки. Для таких домов тоже приобретают однофазные модели.

Трехфазные стабилизаторы гораздо чаще встречаются на производствах и предприятиях, где используют котлы большой мощности. Подключить такие устройства можно и в частном доме, если в нем есть сеть, имеющая напряжение 380 В. Однако для бытового газового котла такая предусмотрительность ни к чему, поэтому трехфазные модели обычно не используют. Кроме того, все настенное газовое оборудование имеют однофазное подключение. Стабилизатор для него подбирают из такой же категории.

Напряжение: диапазон и точность

Главная задача стабилизаторов — обеспечение оптимального напряжения в 220 В. Поэтому прибор надо выбирать после определения масштабов его падения. Лишь в этом случае можно купить идеальное устройство, с определенным диапазоном входного тока.

Для исследований необходим вольтметр (цифровой либо стрелочный мультиметр). Прибор устанавливают на переменный ток, верхнее значение — более 500 В. Замеры проводят в течение дня: например с 6.00 до 24.00. Промежуток — 2-3 часа. Все данные записывают в тетрадь в течение недели. После окончания замеров определяют диапазон, затем к нижнему и верхнему значению для прибавляют 10-15 В, для запаса. Выбирают устройство, ориентируясь на полученные границы.

Выходное напряжение обязано соответствовать параметрам газового котла. Нормой считается 220 В плюс/минус 10%. Так как в электросети возможен недостаток мощности, то приборам необходима точность плюс/минус 5%. В этом случае прибор будет гарантировать бесперебойную работу оборудования.

Быстродействие стабилизации

Этот показатель может обозначаться 2 единицами измерения:

временем срабатывания — миллисекундами, которые необходимы прибору для изменения сетевого сигнала;

скоростью реакции — вольтами в секунду (или В/с): они показывают, какой период затрачивается стабилизатором на преобразование колебаний в нормальное напряжение.

Идеальное время срабатывания — 5 мс или менее. Приемлемым можно считать 10 мс, удовлетворительным — 20 мс. Некоторый риск для оборудования есть при больших значениях. Инверторный тип этого показателя не имеет, так как принцип его работы — двойное преобразование тока.

Понятно, что максимальная скорость, меньшее время срабатывания — надежная защита газового котла при любых скачках напряжения. Первый параметр самых чувствительных моделей составляет как минимум 100 В/с. Если скорость реакции устройств 10-20 В/с, то возможен кратковременный период некорректной работы газового котла.

Защита, функция рестарта

Приборы низкого ценового сегмента могут не иметь полноценной защиты, а такие условия не гарантируют, что устройство будет надежным. Поэтому на дополнительные опции надо обращать внимание всегда.

Отключение при перегрузке. Плата или витки трансформатора могут сгореть, если устройство долго работает при слабом входящем напряжении. Чтобы этого не произошло, такие приборы отключаются самостоятельно. От высоких скачков, которые нет возможности понизить, прибор также защищается отключением источника тока. Защита от перегрева. Необходимость этой функции зависит от места монтажа, температуры в помещении, от нагрузок, которые испытывает стабилизатор. Если перегрев значителен, то лучше покупать прибор, отключающийся сам, но начинающий работу сразу после остывания. Способность включаться без вмешательства людей. Эта функция — возможность отслеживания работы газового котла стабилизатором в выключенном состоянии, восстановление питания в тот момент, когда аппарат уже способен включиться в работу.

Стабилизатор, не имеющий функции рестарта, придется включать в ручном режиме, что бывает проблематично, если хозяев дома нет. Поэтому на данную опцию рекомендуют обращать внимание тем, кто предпочитает комфорт во всем.

Подключение газового котла через стабилизатор

Операция эта проста, однако есть правила, которых надо придерживаться при установке оборудования. Их выполнение гарантирует безопасность людей, долгую, бесперебойную работу отопительной системы: как стабилизатора, так и газового котла. Основные правила:

Как и другие электроприборы, стабилизатор должен располагаться в сухом помещении. Повышенная влажность ему противопоказана. Корпус нельзя располагать вблизи легковоспламеняющихся, горючих веществ. Постоянный приток свежего воздуха — условие обязательное.

К электросети прибор подключают через розетку, имеющую заземление. Настенные модели крепят в непосредственной близости от газового котла. К нему устройство подключают с помощью розетки на корпусе стабилизатора. Разобраться в подключении поможет следующая схема:

Подключение газового котла через стабилизатор — операция, которая защитит дорогое оборудование от скачков напряжения, даст ему возможность бесперебойной работы, поможет прослужить долгие годы без поломок. Однако при выборе модели надо учитывать все важные параметры. Иначе можно купить неподходящее или ненадежное устройство, которое не станет системе достойной защитой.

Чтобы завершить тему стабилизаторов, можно посмотреть видео, посвященное этим приборам: