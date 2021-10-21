Только корректно организованная система отопления будет эффективной и экономичной. Чтобы владельцы не сталкивались с проблемами, она обязана включать все необходимые узлы. Одним из важных элементов отопительной системы является байпас. Конструкция его элементарна, но эта простая деталь сильно упрощает ремонт и обслуживание, помогает избежать последствий аварийных ситуаций, которые могут возникнуть при эксплуатации оборудования. Поэтому перед монтажом системы нужно познакомиться с этим устройством, узнать, как производится установка байпаса в системе отопления.

Области применения устройств

Байпасы используют не только в системах отопления. Они являются важной частью:

газо- и нефтепроводов;

систем водоснабжения и водоотведения;

систем, которые перекачивают другие жидкости (примеры — бензин, молоко).

Этот же термин используют в электрике для обозначения режима, при котором коммутация идет в обход всех элементов оборудования, если оно вышло из строя (ИБП, УПП, стабилизаторы, частотные преобразователи и т. д.).

Что такое байпас?

Если говорить просто, то это резервный путь. Другие его названия — байпасный обвод, обводная линия, обходная труба, или просто «перемычка». Для отопительных систем это часть трубопровода (параллельная ветка), которая дает возможность организовать обходной путь для теплоносителя в магистрали. На участке, где установлен байпас, располагается какое-то оборудование: например, радиаторы. Один конец обводной трубы подключают к отводящему патрубку, другой к подводу.

Байпас гарантирует бесперебойную работу системы, в которой работает (или временно бездействует) циркуляционный насос. После монтажа обходной трубы она становится независимой от электричества. Такая перемычка позволяет без труда проводить регулировку температурного режима, а также поддерживать оптимальный микроклимат в помещениях.

Однако монтаж байпасного узла целесообразен только для однотрубной разводки отопления. В двухтрубной (коллекторной) системе необходимости в обходном пути нет, так как для движения жидкости в них предназначены разные магистрали. Теплоноситель разделен на потоки: они следуют непосредственно к радиаторам и от них.

Одна из главных задач этих устройств в отопительных системах — сохранение циркуляции теплоносителя в случае поломки агрегата, при отключении электричества. После прекращения подачи воды на прибор его можно ремонтировать, обслуживать, или демонтировать и без проблем заменить. Чтобы обеспечить управление потоком воды, между байпасом и оборудованием монтируют запорные вентили. Их функции — перенаправление струи и регулировка количества жидкости, которая поступает к устройству.

В системах отопления байпасы устанавливают:

в обвязке твердотопливных котлов;

перед водяными полотенцесушителями;

перед радиаторами однотрубных систем отопления;

в системах «теплых полов» для подключения коллектора;

перед циркуляционными насосами, в разных смесительных узлах.

Запорная арматура может монтироваться не только на входном и входном патрубке прибора, но и на самом обводе.

Виды байпасов, использующихся при организации отопления

Все байпасы делятся на нерегулируемые, ручные и автоматические устройства. Каждая их разновидность выполняет свои задачи.

Нерегулируемый байпасный обвод

Такие перемычки — простейший вид конструкции. С ними хорошо знакомы жители многоквартирных домов советской постройки. Какого-либо дополнительного оборудования такие обводы, устанавливаемые перед радиаторами, лишены.

Особенности конструкции зависят от разводки отопления. Нерегулируемый байпас, установленный вертикально, имеет меньший диаметр, чем основная магистраль. Если бы эти параметры были одинаковыми, то теплоноситель направлялся бы сразу в обвод, минуя радиатор.

В горизонтальной разводке диаметр байпаса равен диаметру трубопровода, а патрубок, который отходит к прибору, меньше. Благодаря этой особенности увеличивается давление в системе, теплоноситель равномерно распределяется по контуру прибора.

Байпас, имеющий ручное управление

Ручное устройство тоже не отнести к сложным элементам: это перемычка, оснащенная запорной арматурой — шаровым краном. Такие байпасы дают возможность самостоятельной регулировки количества теплоносителя, интенсивности его подачи. Полностью закрытый кран перенаправит весь поток в радиатор. Однако запорная арматура такого типа требует внимания. Чтобы шаровой кран не прикипел, его нужно регулярно проворачивать до крайних положений — от «отрыто» до «закрыто».

Данные обводные трубы используют только в системах автономного отопления частных домов. В многоквартирных зданиях установка устройств с запорной арматурой запрещена, так как случайное закрытие крана означает прекращение подачи теплоносителя соседям. Эти байпасы используют для подключения радиаторов однотрубных систем, и в обвязке циркуляционного оборудования.

Автоматические устройства

«Самостоятельные» байпасы монтируют в обвязке насосов, работающих в гравитационных системах отопления. В этом случае агрегат обеспечивает скорость движения воды, тем самым уменьшая теплопотери, увеличивая КПД.

Перенаправление теплоносителя происходит автоматически. Когда работает насосное оборудование, устройство перекрывается. Если прибор останавливается из-за поломки или прекращения подачи электроэнергии, то байпас открывается, проход жидкости через насос или сильно ограничивается, или становится невозможным.

Автоматические устройства делятся на клапанные и инжекционные.

Клапанные байпасы

В этих перемычках место запорной арматуры занимает обратный шаровой клапан. Он не препятствует нормальному движению теплоносителя, но полностью перекрывает поток жидкости, если она начинает перемещаться в обратную сторону. Недостаток клапанных байпасов — их высокая чувствительность к качеству воды. Любые посторонние включения провоцируют его выход из строя.

Инжекционные обводы

Эти байпасы предназначены для улучшения циркуляции теплоносителя в системах гравитационного типа. Они отличаются компактными размерами, поэтому идеальны для монтажа в ограниченном пространстве.

Поступление теплоносителя во входной патрубок обеспечивает насос, создающий разреженную область. Ускорение движения жидкости происходит благодаря кинетической энергии водяной струи. Из выходного патрубка она выходит под давлением, поэтому обратный ток теплоносителя исключен. Когда насосное оборудование не работает, вода идет через байпас самотеком.

Инжекционные узлы менее чувствительны к качеству воды, поскольку они не имеют точно подогнанных деталей. Однако в быту такие устройства встречаются редко. Причины — сложность монтажа для пластиковых, полипропиленовых трубопроводов, необходимость использования сварочного оборудования для стальных и медных труб.

Использование байпаса

Прежде чем рассматривать тему «Установка байпаса в системе отопления» необходимо изучить различные ситуации, так как эти перемычки монтируют у различного оборудования. Их применение позволяет владельцам получить преимущества в различных ситуациях.

Байпас для радиаторов отопления, полотенцесушителей

Такое подключение используется только для однотрубных систем. У этого вида отопления есть один серьезный недостаток: это неминуемое охлаждение теплоносителя, который циркулирует в контуре. В магистрали без байпасов на этот параметр сильно влияет теплоотдача приборов: чем она выше, тем более холодная поступит на следующий радиатор системы.

Для радиаторов

Перемычка перед батареей дает возможность разъединить поток на две части:

Первая следует в радиатор, где отдает помещению тепловую энергию. Вторая часть минует прибор. Она идет в обход, поэтому сохраняет более высокую температуру. После байпаса этот поток объединяется с остывшей водой, следующей из батареи. В результате тепловую энергию получают и те радиаторы, которые находятся в конце магистрали.

Таким образом, перемычка не только дает шанс обслуживать, ремонтировать и менять оборудование функционирующей системы, но и гарантирует более равномерный прогрев помещений.

Для сушилок

Байпас может быть удобным «обходом» и для водяного полотенцесушителя. Принцип работы радиатора и такой сушилки отличается мало, поэтому последнее устройство считается разновидностью первого. К тому же большинство этих приборов также подключается к системе отопления.

Врезка в байпас шарового крана даст возможность:

сделать сушилку продолжением отопительной системы: чтобы достичь этого, нужно просто закрыть кран на перемычке;

увеличить или уменьшить мощность устройства, изменив положения флажка (ручки): данная операция позволит избавиться от повышенной влажности, быстро высушить белье и т. д.

Если возникают проблемы с полотенцесушителем, то без обводной трубы не обойтись. Монтаж байпаса дает возможность выполнить ремонт или замену старого устройства, снизить давление на этом участке, но не прибегать к отключению всего отопительного стояка. Именно эта часть работы нередко становится камнем преткновения для владельцев квартир.

Обвод для насосного оборудования

Подключение циркуляционного насоса с помощью байпаса оправдано только в тех системах, где теплоноситель движется самотеком. В них должен быть установлен коллектор, необходим корректный подбор диаметра труб, должны быть соблюдены уклоны трассы. Как уже было отмечено, циркуляционный насос здесь нужен для поддержания скорости движения воды.

Обходной патрубок в таких системах оснащают обратным клапаном или шаровым краном. Эти устройства предназначены для устранения риска обратного движения жидкости в байпасе, образования замкнутого контура отвод-насос.

Когда насосное оборудование начинает работать, перемычка перекрывается клапаном либо краном (вручную). Если по каким-то причинам прибор останавливается, то отвод открывается, обеспечивая конвекционное движение жидкости.

Байпасное подключение можно выполнить самостоятельно. Лучший вариант — приобретение готового насосного узла, так как ассортимент изделий позволяет подобрать устройств в зависимости от наличия свободного места.

Байпас и водяной теплый пол

Это устройство становится одним из элементов смесительного узла. Такой обвод используется постоянно, поскольку без него система теплого пола просто не способна функционировать нормально. Дело в том, что теплоноситель в подающей магистрали нагревается до 80-90°. Для того чтобы обеспечить комфорт жильцам, пол не должен нагреваться выше 45°.

Смесительные узлы успешно решают данную проблему. Главная их задача — понижение температуры жидкости за счет подмешивания воды из обратки. Узел с трехходовым клапаном пропускает только необходимое количество теплоносителя. Остальная часть горячего потока уходит в магистраль по байпасу, после него смешивается с остывшей жидкостью из водяного контура, и следует к котлу.

Отвод и твердотопливный котел

Обычная схема обвязки такого оборудования подразумевает монтаж байпаса между подающим трубопроводом и трехходовым клапаном, который установлен на обратке. Чтобы защитить твердотопливный аппарат во время его прогрева, создают малый отопительный контур, предназначенный для циркуляции небольшого количества теплоносителя.

Клапан смешивает остывшую воду с горячей жидкостью, поступающей из байпаса. Благодаря этому в прибор следует теплоноситель оптимальной температуры — порядка 50°. Эта обвязка спасает твердотопливный котел от конденсата, который образуется на его стенках при поступлении в него холодной воды.

Установка байпаса в системе отопления

Устройства разных типов требуют знания особенностей их подключения. Если установка байпаса в системе отопления подразумевает его монтаж перед радиатором (сушилкой) или с насосом, то в этих случаях нужно запомнить несколько моментов.

Диаметр трубы для перемычки должен быть на размер меньше, чем у основной магистрали. Установка запорной арматуры на обводной трубе запрещена для жителей многоквартирных домов. Идеальную работу гарантирует байпас, который расположен на минимальном расстоянии от отопительного прибора, на максимальном — от общего стояка. Если принято решение купить байпасный узел, лучше попросить продавца предъявить сертификат качества. Он — гарантия долговечности и надежности оборудования. На участке от общего стояка до байпаса не должно быть никакой запорно-регулирующей арматуры. Только это условие исключает возможность случайного перекрытия основного отопительного контура. При установке байпасного узла в тепловую магистраль частного дома его располагают в непосредственной близости от котла. Однако расстояние должно быть достаточным, чтобы предотвратить перегрев циркуляционного насоса.

Установка байпаса в системе отопления возможна в любых ситуациях. Его монтаж можно провести во время обустройства искусственного обогрева помещений. Никаких ограничений нет и для модернизации уже существующей системы.

Монтаж байпаса для радиатора

Чтобы произвести монтаж перемычки, мастеру понадобятся патрубки нужного диаметра, запорная арматура и два тройника (на каждый радиатор). Перед приобретением элементов будущего обходного участка рекомендуют проверять все резьбовые соединения: они обязаны легко закручиваться/откручиваться.

Оптимальный вариант для монтажа байпаса — установка фильтра грубой очистки перед прибором. Но и это устройство потребует внимания: его профилактический осмотр на протяжении всего отопительного сезона — условие обязательное. Теперь о том, какие устройства устанавливают на патрубки.

Для входного патрубка есть несколько вариантов:

шаровой кран, вентиль: та и другая арматура предусматривает ручную регулировку потока теплоносителя;

автоматический (или ручной) терморегулятор и шаровой кран: второе устройство позволит отключать подачу воды на батарею для ее ремонта или обслуживания прибора, первое будет самостоятельно (вручную) регулировать ее количество.

На выходной патрубок устанавливают вентиль или шаровой кран.

Для установки байпаса используют сварку либо резьбовое соединение. Второй вариант лучше, поскольку позволяет провести быстрый демонтаж оборудования, если возникнет такая необходимость.

Чтобы предотвратить протечки, максимальное внимание уделяют герметичности всех соединений. В этом случае опытные мастера рекомендуют использовать паклю и сантехническую пасту, так как ФУМ-ленте противопоказаны температурные перепады и вибрация. Однако сочетание пасты Унипак и «фумки» многие считают не менее надежным.

Установка отвода с циркуляционным насосом

При установке циркуляционного насоса перемычка может быть того же диаметра, что и основная магистраль, или быть меньше на размер.

Есть два способа монтажа байпасного узла:

Сначала в прямую магистраль врезают шаровой кран. После этого насос выносят на обвод вместе с запорной арматурой и фильтром. В разрыв магистрали устанавливают готовый узел — с насосом и обратным клапаном.

Лучшим решением является приобретение и врезка готового насосного узла. При его самостоятельной сборке агрегат располагают так, чтобы ось крыльчатки была в горизонтальном положении, а крышка клеммной коробки находилась сверху. Чтобы предотвратить обратное движение теплоносителя по байпасу, на этом участке монтируют шаровой кран либо обратный клапан.

Установка байпаса в системе отопления даст возможность повысить ее эффективность, обеспечить комфортный температурный режим, гарантировать экономию, но не только. В этом случае любая неполадка в работе оборудования не превратится в почти неразрешимую проблему, поскольку перемычка позволит провести ремонт, или заменить старый прибор при работающей отопительной системе.

Сложна ли такая работа для непрофессионала? Ответить на этот вопрос сможет тот, кто познакомится с ее этапами со стороны. О том, как происходит установка байпаса в системе отопления, расскажет автор популярного видео: