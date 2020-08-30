Автономные газовые, электрические нагревательные приборы — оборудование, которое становится оптимальным решением для тех домов, где нет возможности подключиться к центральному отоплению и горячему водоснабжению. Отсутствие доступных благ цивилизации не единственная причина, по которой хозяева отдают предпочтение этим приборам. Многих владельцев, мечтающих жить на природе, не устраивает качество теплоносителя, использующегося в городских системах. Чтобы купить прибор, подходящий по всем параметрам, перед приобретением им приходится тщательно изучать объект интереса. Например, некоторые пока не осведомлены о том, в чем заключается разница между одноконтурным и двухконтурным котлом. Но именно это отличие приборов является главным фактором при выборе модели.

Какова разница между одноконтурным и двухконтурным котлом?

В чем разница между нагревательными приборами, выполняющими одну и ту же работу? В их функционале. Если говорить совсем кратко, то более простое одноконтурное устройство — «узкий специалист», а двухконтурная конструкция — оборудование двойного действия.

Однако базовой, основной функцией того и другого агрегата остается нагрев теплоносителя для системы отопления. Двухконтурные котлы, в отличие от более простых одноконтурных моделей, имеют дополнительную опцию — они «умеют» организовывать подготовку холодной жидкости для ГВС.

Одноконтурные отопительные котлы

Задача агрегата, имеющего один контур, состоит только в отоплении помещений, в создании в них комфортной температуры. Чтобы обеспечить горячее водоснабжение, к нему присоединяют другое оборудование — бойлер косвенного нагрева. Из названия ясно, что контур в приборе один, поэтому и принцип его работы достаточно прост. Благодаря топливу, поступившему в топочную камеру, нагревается теплоноситель, циркулирующий по трубам внутри прибора. Его движение обеспечивает либо циркуляционный насос (газовое, электрическое оборудование), либо разница температур (естественная циркуляция в энергонезависимых котлах). Чтобы гарантировать качественный обогрев, вода должна циркулировать в контуре постоянно.

Для организации горячего водоснабжения к одноконтурному агрегату необходимо подключать дополнительный контур. Как правило в этой роли выступает бойлер. Подключение трудностей не вызывает, однако недостатки у такого «тандема» есть. Подсоединение дополнительного контура становится причиной нестабильной работы котла. Причина — разное количество тепла, требующееся для подогрева воды: больший ее расход приходится на утро и вечер. Во-первых, котел придется перенастраивать, подавать большее количество топлива. После завершения периода максимального водозабора прибор начнет снова работать только на отопление, что неминуемо приводит к перерасходу топлива.

Компоненты одноконтурного оборудования

В состав таких конструкций входит:

вентилятор;

газовый блок;

дымоход;

блок управления;

газовая горелка и теплообменник, совмещенный с ней;

корпус, плата управления с датчиками самодиагностики;

термостат, датчик температуры;

трехходовой кран;

циркуляционный насос.

В энергонезависимых моделях в составе нет приборов, питающихся от электросети. Их конструкция максимально проста, но такие устройства предназначены для участков, где электропитание отсутствует, поэтому со своей работой они справляются.

Разновидности конструкций

По месту монтажа одноконтурные котлы делятся на напольные и настенные.

Напольные агрегаты, устанавливаемые либо прямо на пол, либо на подставку. Они отличаются большим весом, высокой мощностью. Многие модели оснащаются максимально эффективными приборами — чугунными теплообменниками, расплата за них — больший вес конструкций. Есть котлы, позволяющие создать каскадное соединение, но они предназначаются для зданий большой площади. Настенные конструкции. Это компактные приборы, которые обычно крепят к несущим стенам. Поскольку вес таких моделей сильно ограничен, настенные котлы чаще не отличаются высокой мощностью.

Одноконтурные агрегаты также классифицируются по типу камеры сгорания. Она может быть открытой или закрытой.

Атмосферные — открытые. В этом случае воздух поступает непосредственно из помещения, в котором должна быть обустроена эффективно работающая вентиляционная система. Вывод дыма обеспечивает естественная тяга в дымоходе. Турбированные — закрытые. В таких моделях забор воздуха производится с помощью вентилятора, нагнетающего воздух снаружи. Этот же прибор создает давление, необходимое для отвода продуктов горения.

Модели одноконтурных котлов могут иметь другие, дополнительные функции. К ним относится программирование режима работы, возможность удаленного управления, позволяющего включить оборудование в систему «умный дом», и т. д.

Достоинства, недостатки простых приборов

Единственную функцию можно считать минусом, однако преимущества у одноконтурного оборудования есть.

Оснащенность автоматической системой безопасности. Она дает возможность выбрать оптимальный режим для работы, а значит, может сократить расход топлива. Вариативность. Одноконтурные котлы позволяют создать совершенно разные системы разводки отопления по помещениям, что может значительно увеличить срок службы агрегата. В комплектацию современных моделей входят датчики температуры воздуха вне дома. В зависимости от их показаний регулируется подача топлива, понижается или повышается температура в трубопроводе.

Простота, надежность конструкции, высокая мощность и отсутствие ее потерь при передаче тепла, легкость управления, регулировки агрегата — те преимущества, которые для многих становятся решающими. Если не требуется нагрев воды для нужд семьи, то в список плюсов добавляется более низкая цена одноконтурных моделей.

Серьезный недостаток у таких моделей один: это ограниченный функционал. Он делает прибор неподходящим для тех домов, где нет горячего водоснабжения. Покупка дополнительного оборудования — водонагревателя — выход, но расходы в этом случае сильно возрастут.

Двухконтурные универсальные котлы

Разница между одноконтурным и двухконтурным котлом — наличие во втором оборудовании второго контура (и теплообменника), который предназначен для обустройства системы горячего водоснабжения. Мощные модели дают возможность организации подачи воды сразу на две точки водозабора. Чтобы предотвратить остывание воды по пути, котел располагают максимально близко к ним.

Контуры и теплообменники

Поскольку функция нагрева холодной водя является дополнительной, ее гарантирует передача части энергии от горячего теплоносителя, поступающего из основного теплообменника во вторичный, пластинчатый. Этот элемент нагревает воду в проточном режиме, поэтому такая работа создает ограничения для потребителей, особенно если их достаточно много. Чем интенсивнее происходит водозабор, тем хуже нагревается жидкость. Есть модели, в которых предусмотрена настройка приоритета для одного из контуров.

Проблему неэффективного распределения тепла между двумя контурами удалось решить. Для этой цели были созданы битермические, совмещенные теплообменники. Это змеевики из труб коаксиального типа. Во внутреннем объеме их циркулирует горячая вода, внешний занимает теплоноситель. Из-за одновременного нагрева жидкостей у изобретателей появился шанс избавиться от недостатка обычных агрегатов, предотвратить потери тепловой энергии. Такие приборы максимально эффективны, но не совершенны, так как имеют другой недостаток. Это быстрое образование известкового налета, удалить который сложно, почти невозможно, а замена «супертеплообменника» обойдется в большую сумму.

Существуют две разновидности двухконтурных котлов: агрегаты, имеющие один теплообменник (например, битермический), и проборы с двумя обычными элементами. В первых через теплообменник следует теплоноситель, использующийся для нужд отопления. Если возникает необходимость в горячей воде, то подача теплоносителя перекрывается, его заменяет холодная жидкость, которую оборудование начинает греть. В зимний сезон такая система с одним элементом будет создавать некоторые неудобства.

Котлы, оборудованные двумя теплообменниками, лишены этого недостатка, поэтому они более востребованы и популярны. В них оба «прибора в приборе» работают независимо друг от друга. В одном теплообменнике происходит нагрев воды для отопительной системы, в другом греется жидкость, необходимая для горячего водоснабжения. Современные модели двухконтурных котлов оборудованы стальными нагревательными элементами, поэтому нагрев теплоносителя и холодной воды происходит очень быстро.

Разновидности агрегатов

Так как оба вида оборудования, в первую очередь, предназначены для нагрева теплоносителя, разница между одноконтурным и двухконтурным котлом не так велика, если рассматривать виды котлов с двумя контурами. По способы монтажа она также делятся на два типа — на напольные и настенные. Камеры сгорания в этих агрегатах аналогичны — либо атмосферные, либо турбированные.

По способу передачи тепла конструкции делятся на конвекционные и конденсационные.

Конвекционные. В этом случае принцип работы построен на естественном движении воздушных масс, имеющих разную температуру и плотность. Это обычный нагрев пламенем горелки. Конденсационные. Это так называемый двухступенчатый нагрев. Сначала происходит предварительный нагрев за счет тепловой энергии, образующейся при конденсации влаги, присутствующей в дымовых газах. Затем следует обычный нагрев газовой горелкой.

Второй вариант предпочтителен, потому что предварительная подготовка теплоносителя позволяет сэкономить газ, изменить (понизить) температурный режим, но обеспечить аналогичный результат работы оборудования.

Другая разница между двухконтурными моделями — тип теплообменника. Ом бывает раздельным и совмещенным. Первые агрегаты имеют два отдельно работающих элемента — первичный, который нагревает теплоноситель, и вторичный, он подготавливает воду для ГВС. Совмещенные, или битермические «несовершенные совершенства» были уже рассмотрены выше.

Плюсы и минусы двух контуров

Помимо главного преимущества, у двухконтурных котлов есть еще несколько плюсов перед более простыми конкурентами. Это:

меньшая цена оборудования, если сравнивать ее со стоимостью комплекта — одноконтурного прибора и бойлера косвенного нагрева;

отсутствие накопительного бака, в котором нужно поддерживать постоянную температуру воды, это дает шанс уменьшить потери тепла, сократить расходы;

практичность — экономичность, эффективность, возможность временно отключать ГВС.

Мощность наряду с компактностью, а также сравнительно невысокая цена делают двухконтурные приборы оптимальными для многих хозяев. Минусы — ограниченный объем горячей воды, полная зависимость температуры в системе отопления от расходования воды потребителями.

Преимущества и выбор

Чтобы принять окончательное решение, надо принимать во внимание потребности конкретной семьи, а также условия работы оборудования.

Факторы, влияющие на выбор модели

Как правило, перед выбором того или иного агрегата рассматривают несколько критериев.

Срок службы. Более простые приборы, выполняющие всего одну функцию, в этом случае находятся в стане фаворитов. Однако не все так определенно. На срок эксплуатации влияют условия работы, мощность моделей, испытываемые ими нагрузки. Качество воды нередко становится главным фактором: «плохая» жидкость довольно быстро выводит из строя теплообменники, независимо от количества их и контуров в приборе. Комфортность. В этом случае преимущество полностью на стороне двухконтурных котлов, позволяющих обойтись без монтажа дополнительного водонагревательного оборудования. Одноконтурные модели «в одиночестве» удобны только там, где нужно лишь обогревать помещения. Но такое «однобокое» требование к ним предъявляют довольно редко. Размеры. Габариты большой роли не играют, если рассматривать котлы одной модельной линейки. Да, настенные модели более практичны из-за компактности, но и здесь в большинстве случаев размер зависит от производительности, мощности техники. Цена. Она также зависит от модели, от ее мощности. Однако если брать примерно одинаковые агрегаты, то победитель в этом случае один: это одноконтурный котел. Но так как к нему чаще приобретают еще и бойлер, победа становится поражением. Дополнительные функции. Более «продвинутые» двухконтурные агрегаты имеют большее их количество. К возможностям относится удаленный контроль и управление, программирование, подключение внешнего (комнатного термостата) и т. п.

Еще один важный фактор — площадь обогрева, но этот показатель не зависит от количества контуров. Здесь главную роль играет мощность агрегата. Для обогрева 10 м2 требуется 1 кВт.

Помощь другого оборудования

Будущим хозяевам надо обратить внимание на еще один момент — на дополнение в «лице» бойлера (газовой колонки). Для одноконтурного агрегата эта помощь — чаще как раз правило, а не исключение. Однако водонагреватель может потребоваться и двухконтурному котлу.

Таких ситуаций может быть несколько. Первый пример — молодая семья, не знавшая проблем с ГВС и отоплением до тех пор, пока не родился ребенок. В этом случае воды уже потребуется гораздо больше, а с такой задачей агрегат с «двойным действием» уже не справится.

Главные достоинства двухконтурного котла — небольшие габариты, меньшая стоимость и возможность выполнять сразу две функции. Одноконтурный прибор с дополнением-бойлером потребует выложить большую сумму, к тому же такой комплект займет больше места.

Возможные выводы, но не «истинная истина»

Разница между одноконтурным и двухконтурным котлом теперь стала более-менее понятна, но что же выбрать, если будущие владельцы пока не могут отдать свои симпатии одному из соперников? Все зависит от площади дома и семьи, проживающей в нем.

Одноконтурный котел с бойлером можно считать идеалом для большого дома и такого же количества жильцов. В этом случае найти и выделить необходимую площадь под котельную не составит громадной проблемы. Зато семье будет гарантирована стабильная подача воды одновременно на несколько ее потребителей. Например, не возникнет трудностей, если один человек будет принимать душ, а другой мыть посуду в кухне. Двухконтурный прибор оптимален для зданий небольшой площади, где не так легко выделить место для габаритного оборудования. Однако в этом случае хозяева рискуют столкнуться с нестабильной температурой подаваемой воды, поэтому могут возникнуть неудобства при одновременном ее использовании. Но с этим недостатком можно мириться, к тому же он несущественен для небольших семей, особенно без маленьких детей.

Для семей из 2-3 человек, в доме с одним санузлом, как правило, рекомендуют компактные двухконтурные агрегаты. Если в здании постоянно проживают 4-5 человек, в нем есть 2-3 санузла, то имеет смысл задуматься о покупке одноконтурного котла и бойлера косвенного нагрева.

Разница между одноконтурным и двухконтурным котлом только в контурах, но именно от них и зависит комфортность использования агрегатов. Что выбрать — максимальный комфорт или меньшие расходы? В этом случае любые советы бессмысленны. Решают вопрос хозяева, по-разному представляющие, что такое удобство, а также площадь дома и желание (или нежелание) расстаться с большей суммой.

Лидеры пользовательских симпатий

Если говорить о практичности, то в этой номинации у соперника безоговорочно выигрывает одноконтурный котел с подключенным бойлером, поскольку у хозяев будет запас по-настоящему горячей воды даже в том случае, если внезапно случится какая-то поломка. Двухконтурное оборудование, наоборот, такого шанса хозяевам не даст, а принятие обычного душа может стать почти незабываемым приключением.

В любом случае, решение остается за владельцами, а чтобы узнать, что думают по поводу выбора специалисты, лучше посмотреть следующее популярное видео: