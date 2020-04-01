Постоянно растущие тарифы на коммунальные услуги довольно чувствительно бьют по кошельку, поэтому сейчас многие задумываются о возможной экономии. Поскольку большая часть расходов в зимний период уходит на отопление, владельцы жилья ставят в дома счетчики: не только учитывающие расход воды, газа, но и тепла. Причина решения очевидна: это начисление сумм не по факту потребления, а по нормативам, которые сильно завышены. Последние приборы все же не слишком популярны у потребителей, однако не мешает заранее узнать принцип работы теплового счетчика, познакомиться с тем, как снять показания счетчика на отопление. В будущем эта информация может оказаться полезной.

Принцип работы теплового счетчика

С простыми приборами учета на воду или газ знакомы многие, однако с героем этой статьи сталкивались далеко не все. Чтобы понять принцип работы теплового счетчика, надо сначала познакомиться с главными элементами приборов, а потом уже переходить к их разновидностям.

Теплосчетчик — устройство, измеряющее количество тепловой энергии, которая поступает и расходуется в доме. В его составе два расходомера, такое же количество датчиков температуры, а также тепловычислитель — вычислительный блок-модуль. Все узлы размещены в корпусе, прибор подключается к трубопроводу теплосети.

Задача расходомеров — измерение расхода теплоносителя, датчиков температуры — измерение ее на входе и выходе. Обязанность тепловычислителя — прием сигналов от температурных датчиков и расходомеров, расчет и накопление данных о потребленных гигакалориях. Многие устройства имеют автономный элемент питания, поэтому не зависят от домашней электросети. Количество тепла высчитывается по формуле: Q = G · (t 1 — t 2 ), Гкал/ч, где t 1 и t 2 — температура на входе и выходе, а G — расход теплоносителя.

Что дает использование теплосчетчика? Он нужен для контроля качества тепловых услуг. Если установлен тепловой прибор, то хозяева будут платить за отопление не по нормативам, а по факту. В этом случае индивидуальный счетчик позволит значительно сэкономить на счетах за коммунальные услуги. Приборы, установленные в многоквартирных домах, помогут проконтролировать эффективность мер по энергосбережению.

Какие параметры выдает счетчик тепла?

Прибор учета тепловой энергии — механизм достаточно сложный. Показатели расхода и температуры дают возможность рассчитать множество параметров, среди которых:

количество теплоэнергии, использованной за определенный промежуток времени (гигакалории);

расход теплоносителя в подающей трубе и в обратке (кубометр в час);

количество энергии охлаждения (гигакалории);

тепловая мощность (расход энергии в час);

объем теплоносителя в конкретном трубопроводе (кубометр);

температура воды: на входе/выходе (С°);

разница температур (С°).

Последние данные — дата и время.

Что влияет на точность приборов?

Теплосчетчик, как и любой измерительный прибор, имеет определенную погрешность, которая складывается из погрешностей расходомера, датчиков, вычислителя. Для квартирного учета эта допустимая цифра составляет 6-10%, однако разрешенный и реальный показатели могут отличаться. Причина этого расхождения — технические характеристики комплектующих. Увеличение показателей могут объяснить следующие факторы:

амплитуда температуры на входе и выходе, если она меньше 30°;

нарушения, которые произошли на этапе установки приборов нелицензионной организацией;

плохое качество трубопровода, очень жесткая вода, присутствие в теплоносителе механических примесей.

Увеличение цифр могут обусловить минимальные показатели расхода теплоносителя: когда они меньшие, чем обозначены в техническом паспорте устройства.

Разновидности теплосчетчиков

Массивные и дорогие приборы устанавливают в многоквартирные дома, где отопление централизованное. Из-за большого объема теплоносителя диаметр их патрубков может составлять 32-300 мм. Покупка и монтаж осуществляется за счет жильцов, за контроль показаний приборов отвечает представитель коммунальных служб, либо человек, единогласно выбранный на общедомовом собрании.

Индивидуальные устройства отличаются меньшими габаритами, цена их также ниже. Компактность их объясняется меньшей пропускной способностью — максимум 3 м3/ч. Монтаж зависит только от особенностей отопительной системы. В домах с горизонтальным ее расположением достаточно установить один прибор. Если в квартире вертикальные стояки, то монтировать теплосчетчик придется на каждый из них. В новых жилых комплексах приборы нередко устанавливают еще во время строительства.

Любой прибор имеет идентичные узлы, поэтому принцип работы теплового счетчика одинаков. Однако отличие есть: это особенность измерения расхода теплоносителя. Устройства бывают:

механическими;

электромагнитными;

ультразвуковыми;

вихревыми.

Ни один из видов не лишен некоторых недостатков, но свои преимущества каждый прибор тоже имеет.

Механические (тахометрические)

Это самые простые устройства роторного типа: винтовые, крыльчатые, турбинные. Механические тепловые счетчики по принципу работы схожи с приборами учета воды, отличие одно — присутствие датчиков температуры, которые располагаются на входе и выходе. К плюсам механической разновидности относится:

довольно низкая цена;

возможность вертикальной установки;

простота из-за отсутствия электрических элементов;

автономность работы, так как устройство питают батарейки.

Первый минус — необходимость сетчатого фильтра, без которого быстро забивается, поэтому приходит в негодность механизм прибора. По этой причине такие устройства разрешены только в роли индивидуального счетчика. Отсутствие защиты от гидроударов, невозможность сохранить информацию за сутки, отсутствие удаленного считывания данных — другие слабые места механических моделей.

Электромагнитные

В этом случае принцип измерения показателей основан на электромагнитной индукции. Данный теплосчетчик — гидродинамический генератор. Благодаря воздействию магнитного поля в жидкости происходит возбуждение электрического тока. Количество теплоты прибор определяет по напряженности поля, по разнице потенциалов на электродах. Достоинства электромагнитных устройств:

самые компактные размеры;

большая точность показателей;

вариативность питания — возможность работы от батареек или сети;

монтаж в любом положении, если теплоноситель всегда есть в месте установки.

Недостаток этих приборов — высокая чувствительность. Она требует качественной установки, постоянного обслуживания. Без регулярной чистки неминуемо появление погрешности в сторону увеличения. Электромагнитный прибор способен реагировать на электронные устройства, находящиеся поблизости. Еще один минус — высокая цена.

Ультразвуковые

В этих приборах используют ультразвук. Теплосчетчик измеряет время прохождения ультразвуковой волны, следующей от передатчика, который установлен на одной стороне трубы, до приемника, располагающегося на другой, противоположной. Воздействия на гидравлическое давление полностью отсутствует. Другие преимущества ультразвукового оборудования:

высокая точность показателей, почти «вечный» срок службы;

максимальная информативность, возможность считывания данных дистанционно;

модели, имеющие функцию регулировки воды по 2 каналам, она позволяет менять скорость теплоносителя, степень нагрева теплообменников.

Минусы ультразвуковых устройств — увеличение погрешности из-за плохого качества теплоносителя, высокая цена, работа только от сети, которая требует покупки ИБП (UPS). Эти недостатки не мешают этим тепловым счетчикам оставаться очень популярными. Причина — их максимальная надежность.

Вихревые

Принцип работы теплового счетчика основан на вихреобразовании, которое появляется, когда вода встречается с каким-либо препятствием. В механизме используют:

магнит, расположенный вне трубы;

призму, расположенную в ней вертикально;

электрод, который фиксируют дальше по ходу жидкости.

При обтекании препятствия-призмы вода образует вихри. Используя частоту их образования, прибор выводит информацию об объеме жидкости, прошедшей через трубу. Плюсы вихревых устройств:

передача по радиосвязи сигналов о неисправности;

полное отсутствие влияния качества воды (труб) на устройства;

возможность монтажа в вертикальном или горизонтальном положении

отсутствие погрешности в показаниях приборов, установленных в старых домах;

минимальный расход энергии: одна батарейка в устройстве может служить несколько лет.

Минусы у вихревого оборудования есть. На его работу могут повлиять гидравлические удары, воздух в системе или крупные частицы мусора, попавшие в теплоноситель.

Как выбрать индивидуальный тепломер?

Принцип работы теплового счетчика не единственное, на что надо обращать внимание. Сначала надо поразмышлять о целесообразности такой покупки. Если в многоквартирном доме уже установлен этот прибор, то насущной необходимости приобретать его для своего жилья уже нет: затраты будут неоправданными. Первые и последние этажи, угловые комнаты не предполагают большой выгоды, если помещения не были качественно утеплены.

При вертикальном расположении отопительной системы к цене счетчиков для каждого стояка придется добавить суммы, необходимые для их монтажа. Поэтому даже простые умозаключения позволят понять, что выгоды ждать не придется: расходы «съедят» ту теоретическую пользу, которую можно получить от приборов.

Другой недостаток вертикального расположения отопительной системы — съем показаний со всех счетчиков. Их придется суммировать, затем выводить общий показатель. Это неудобно, а в расчеты может закрасться ошибка, поэтому при такой разводке отопления установка этих устройств — явление редкое.

Если покупка прибора может оправдать ожидания жильцов, то обращают внимание на несколько критериев. Среди них:

чувствительность измерительного оборудования к качеству теплоносителя;

энергонезависимость (возможность работы от батареек, а не от сети);

возможная погрешность тепловых счетчиков;

потери давления в отопительной системе;

длина прямых участков труб отопления;

возможность архивирования;

самодиагностика прибора.

Важные условия для потребителей — возможность самостоятельной проверки показаний, простая эксплуатация счетчиков. Если говорить о производителе, то лучше предпочесть те приборы, которые имеют больший (гарантированный) срок службы: более 2 лет. Последний фактор — цена, однако большой ассортимент этого оборудования — хороший шанс найти оптимальную модель.

Как снять показания счетчика на отопление?

Индивидуальный измеритель тепла довольно простое оборудование, однако любой новый прибор на первых порах кажется очень непонятным. Отправка показаний дисплея тепломера тоже нередко вызывает некоторые затруднения. Чтобы предотвратить такие ситуации, сначала рекомендуют внимательно прочитать паспорт устройства. Лучше это сделать несколько раз, потому что ответы на большинство вопросов даны именно там.

Несмотря на большое количество показателей, большинство их для компании-поставщика не важны. Главная цифра для нее — количество израсходованной энергии за определенный промежуток времени — за месяц. На информационном табло отображаются все показатели, однако для передачи нужен только первый из них. Это количество теплоэнергии. Этот параметр списывают с дисплея, затем от него отнимают показания за прошлый месяц. Результат вычитания будет искомым — количеством использованной тепловой энергии.

Еще один вариант — помощь специалистов: снятие показаний представителем службы теплоснабжения (управляющей компании). В этом случае хозяевам необходимо лишь обеспечить доступ к тепловому счетчику, расположенному в квартире.

Отправка показателей

Однако съем данных, их отправка зависит от конструктивных особенностей тепловых счетчиков. Операцию отправки данных делают таким образом:

Переписывают, отнимают, а результат отправляют. Показания с жидкокристаллического дисплея помогает найти меню, разделы которого переключают кнопкой. Передатчик ОРТО, которым оснащают приборы, произведенные в Европе, дает возможность вывести на монитор ПК подробную информация, а затем ее распечатать. Радиомодуль, входящий в комплектацию некоторых моделей, рассчитан на беспроводную передачу данных. Его радиус — несколько сотен метров. После попадания в него приемника этот прибор показания фиксирует, затем доставляет их в теплоснабжающую организацию. Еще один «умный» вид — модуль M-Bus. Он поставляется с отдельными счетчиками, которые потом объединяют в единую систему, чтобы данные могли собирать теплоснабжающие организации. Группу устройств объединяют кабелем «витая пара», затем сеть присоединяют к концентратору, чья обязанность — их периодический опрос. По полученным результатам создается отчет, он доставляется в организацию, или выводится на дисплей ПК.

Если говорить о самом удобном способе, то это передача данных в организацию через интернет. Этот метод гарантируют экономию времени, дает возможность проверять задолженность, контролировать оплату, а также отслеживать потребление тепла в разные временные промежутки.

Для передачи показаний нужно найти адрес организации-поставщика, затем зарегистрироваться на сайте, получив возможность входа в личный кабинет. В нем есть форма ввода показаний, поэтому последний этап обычно сложностей не вызывает.

Ведение журнала

Этот вид контроля позволит владельцам прибора убедиться в стабильности работы, причем не только самого теплового счетчика, но и отопительной системы в целом. Для этой цели в журнал записывают все показания — количество использованной тепловой энергии, а также остальные (вспомогательные) параметры, которые не требуются теплоснабжающей организации, но для владельцев станут информативными.

Записи можно вести ежедневно. Для этой цели предварительно чертят таблицу: на бумаге или с помощью компьютерной программы. Если нет желания списывать параметры каждый день, то промежуток можно увеличить, однако первый вариант для оценки работы прибора все же оптимальный.

Проверка и поверка теплосчетчика

Главная задача теплового счетчика — расчет использованной теплоэнергии. Чтобы проверить корректную работу, хозяевами потребуется всего несколько параметров, которые подставляют в формулу, приведенную выше. Это:

расход теплоносителя в подающей трубе;

его температура в подающей трубе;

и температура в обратке.

Первое число умножают на разницу температур в подающей и обратной трубе. Результатом будет количество использованного тепла. Этот цифра должна дублировать ту, которая указана на дисплее тепломера.

Перед началом отопительного сезона прибор учета также рекомендуют проверять:

Сначала его включают нажатием кнопки, затем записывают появившиеся показания. Через час после начала работы отопительной системы проверяют показания.

Если параметры за этот промежуток времени не изменились, изображение исчезло или появилось сообщение об ошибке, то надо немедленно сообщить о неисправности в компанию, которая осуществляет теплоснабжение, или в УК.

Первая поверка счетчика происходит перед его поступлением в продажу. Отсчет начинают не с момента его монтажа, а от той даты, что указана в паспорте устройства. Следующие поверку обязаны проводить представители организаций, имеющих право (лицензию) на подобную работу. После проведение поверки потребителю выдают соответствующее свидетельство.

Принцип работы теплового счетчика понимать досконально ни к чему, гораздо важнее знать, как снять показания счетчика на отопление, а затем без проблем их отправить. О том, что такое тепломеры, какие особенности есть у приборов, можно узнать из следующего видео: