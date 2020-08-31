В век стремительного развития технологий жизнь человека становится все более комфортной, поэтому максимальное удобство во всем уже стало нормой, а не исключением. Например, сейчас невозможно себе представить частный дом, в котором отсутствуют инженерные коммуникации. Не последнюю роль в создании комфорта играет отопление и горячее водоснабжение. Главной частью первой системы становятся водогрейные котлы, благодаря которым тепло разносится по помещениям, некоторые модели позволяют организовать ГВС. Самыми экономичными, простыми в эксплуатации, эффективными и недорогими остаются газовые агрегаты. Если оборудование имеет мощность свыше 60 кВт, то ему требуется отдельное помещение. Чтобы понять, как устроена такая сложная система, надо узнать принцип работы газовой котельной, особенности элементов, входящих в нее, а также требования техники безопасности для потенциально опасного оборудования.

Что такое газовая котельная?

Прежде чем рассматривать принцип работы газовой котельной, надо познакомиться с тем, что скрывается за этим словом. Частную котельную называют по-разному — топочной или бойлерной, но суть ее не меняется: это совокупность устройств, система, в которой сжигается природный или сжиженный газ, и вырабатывается тепло. Теплота передается в другие системы здания. Иногда в газовых котельных не нагревается теплоноситель, а создается пар, но это относится к системам, работающим на пищевых предприятиях.

Котельная — это отдельное помещение, которое предназначается для установки отопительного и/или водогрейного оборудования с мощностью до 350 кВт. Нижний предел не ограничивается. Однако согласно нормам, агрегат, имеющий мощность более 60 кВт, — причина, по которой в проекте дома должно быть предусмотрено отдельное нежилое помещение. Мощность газового оборудования свыше 150 кВт требует размещения котельной на первом либо цокольном этаже, в отдельно стоящем здании или пристройке.

Что входит в состав котельной?

В газовой котельной располагается все оборудование: основное (котел, бойлер) и вспомогательное. В последнюю категорию входят:

распределительные коллекторы, которые регулируют параметры носителя в многоконтурных обогревательных системах;

группа безопасности с расширительным баком и обязательными элементами — предохранительными клапанами;

дымоход, качественная, эффективная принудительная вентиляционная система;

прибор, обеспечивающий движение теплоносителя, — циркуляционный насос.

Самые простые модели газовых котлов имеют в составе:

горелку, предназначенную для сжигания топлива;

теплообменник, передающий тепло циркулирующей жидкости;

блок управления, который контролирует процесс сжигания топлива.

В более сложном газовом оборудовании используют дополнительные элементы:

вентиляторы, насосы;

предохранительные клапаны;

баки, предназначенные для жидкости;

электронные комплексы — платы управления.

Обязательные компоненты газовой котельной, находящейся в подвале, в цокольном этаже или пристройке, — системы контроля загазованности, датчики. Они же требуются любому оборудованию, мощность которого превышает 60 кВт.

Существует ограничение на количество приборов в одной газовой котельной: их может быть не более четырех, но суммарная мощность не должна выходить за пределы 200 кВт. Это требование обязательное, поэтому перед покупкой узнают производительность каждой выбранной модели.

Главный нагревательный агрегат может быть как настенным, так и напольным. Первые приборы отличаются невысокой мощностью, поэтому они не требуют обустройства отдельного помещения. Вторые конструкции, наоборот, чаще монтируют в котельных. Оборудование может быть:

одноконтурным, предназначенным только для отопительной системы;

двухконтурным, выполняющим две функции: подготовку воды для ГВС и отопления.

Камеры сгорания котлов делятся на открытые и закрытые, или турбированные (обычно в настенных устройствах). В первых моделях забор воздуха происходит за счет естественной тяги. В комплект газовых котлов с закрытой камерой сгорания входит коаксиальный дымоход с вентилятором-дымососом. Этот элемент решает сразу две задачи — удаляет продукты горения и нагнетает свежий воздух с улицы.

Если площадь котельной позволяет, то в ней устанавливают другие габаритные бытовые приборы, бойлеры, тепловые аккумуляторы, системы фильтрации. Обязательным элементом является электрический щит. Независимо от мощности оборудования, потолки, полы и стены помещения требуют отделки негорючими материалами.

Отличие котельной от других помещений

Газовая котельная своим оснащением достаточно сильно отличается от обычных хозяйственных помещений. В ней обязан присутствовать целый набор элементов-дополнений.

Дымоход, предназначенный для быстрого вывода продуктов сгорания. Малая мощность газового оборудования (до 30 кВт) позволяет проводить его сквозь стену котельной. Для более производительной техники нужен полноценный дымоход через крышу. Минимальное количество горизонтальных (коротких) участков — условие обязательное. Трубы для подвода воды и теплоносителя к приборам (котлам, бойлерам), работающим в котельной, запорная арматура. Канализационные трубопроводы для планового либо аварийного слива воды из систем. Эффективная вентиляционная система: как естественная, так и принудительная. Контрольно-измерительные приборы для учета всех ресурсов.

Поскольку любая газовая котельная остается потенциально опасным помещением, ей необходима форточка (или несколько), предназначенная для освещения и проветривания комнаты в случае загазованности, аварии.

Котельные и помещения для них

Все газовые котельные, находящиеся с частных домах, делятся на внутренние, пристроенные или отдельно стоящие. Внутри дома котлы нередко монтируют в кухнях. Однако для большого количества дополнительного оборудования необходимо выделение достаточно просторного помещения — отдельной комнаты. Этот способ подразумевает минимальные расходы на организацию котельной.

Агрегаты, работающие на магистральном газе, позволяется устанавливать в любом из нежилых помещений. Исключение составляют приборы, которые подключают к баллонам со сжиженным газом. Их нельзя монтировать ни в подвалах, ни на цокольных этажах. Котельная, пристроенная к зданию, дает шанс сократить расходы. Вход нередко делают не только снаружи, а из дома, гарантируя себе максимальное удобство.

Оптимальными считаются отдельно стоящие газовые котельные. Такое расположение особенно рекомендуется, если общая мощность оборудования превышает 200 кВт. В этом случае газовая установка будет максимально безопасной, а шум работающих приборов не будет досаждать жильцам. Минус у этого варианта всего один — это большие расходы, необходимые для создания дополнительного строения. Относительным недостатком этого варианта можно назвать теплопотери на участке входа коммуникаций в дом. Однако с этой проблемой можно не столкнуться, если обеспечить качественное утепление конструкций.

Принцип работы газовой котельной

Любая котельная — сложная инженерная коммуникация, которая состоит из большого количества элементов. Поскольку она тесно связана с другими системами дома, стабильная работа является главным требованием техники безопасности. Чтобы получить представление о том, что она собой представляет, надо познакомиться с тем, как работает такой комплекс оборудования.

Принцип работы газовой котельной понять нетрудно. Топливо из магистрального газопровода, газгольдера или баллона подается на горелку прибора. Она обеспечивает сгорание газа в топочной камере. Во время этого процесса выделяется тепло, нагревающее теплоноситель, непрерывно циркулирующий в системе, проходящий через теплообменник газового котла.

Горячая жидкость направляется в распределительный коллектор, в котором она распределяется по отопительным контурам — радиаторам отопления, теплым полам, следует в бойлер ГВС и т. д. Преодолев весь путь, жидкость остывает, по обратной линии она снова возвращается в котел для нагрева. Цикл замыкается.

В состав распределительного коллектора может входить различное оборудование. Оно обеспечивает постоянную циркуляцию теплоносителя, контролирует его температуру. Управляет работой системы автоматика. Режим работы котла зависит от показаний датчиков. При снижении температуры теплоносителя или воздуха в комнате включается горелка и насос, обеспечивающий движение жидкости. После восстановления нормальных значений, система либо отключается, либо начинает работать в режиме поддержания нужной температуры.

Через дымоход удаляются продукты сгорания. Автоматическая система отвечает за подачу топлива, следит за состоянием системы. Если вдруг происходит утечка или аварийная ситуация, то система защиты максимально быстро перекрывает поступление газа.

В крупных котельных всегда используется дополнительное оборудование: системы фильтрации, умягчения воды, вентиляторы для нагнетания воздуха и дымососы для удаления продуктов сгорания. Насос (или несколько) в таких системах обязателен.

Основные требования к котельной

Принцип работы газовой котельной не самое главное, что предстоит узнать тем хозяевам, которые планируют заняться подводом газа и обустройством установки, работающей на нем. Как правило, им приходится сталкиваться с различными препятствиями, которые «чинят» представители газовых служб. Самый большой недостаток заключается в том, что не существует конкретного документа, в котором были бы собраны все нормы и требования к оборудованию, устанавливаемому в котельных частных домов.

По этой причине правила газовщики в разных регионах трактуют немного по-разному, однако одно остается неизменным. Это повышенное внимание к соблюдению техники безопасности при работе с газовыми приборами. Следование им позволит минимизировать потери в случае утечки или взрыва газа. Базовые требования отличаются в зависимости от расположения газовой котельной. Поэтому каждый вариант нужно рассмотреть отдельно.

Котельная, расположенная в доме

Котельной может считаться любое место, где размещается котел. Данный агрегат разрешено монтировать в кухне, а также в других помещениях: в подвалах, на цокольных этажах. Высота комнаты, где будет работать любое газовое оборудование (плита, котел), должна быть не менее 2,5 метров.

Нормы объема помещения для газового котла зависят от мощности агрегата.

Для устройств, вырабатывающих до 30 кВт тепла, достаточно небольшого объема помещения — 7,6 м3. Мощность, находящаяся в пределах 30-60 кВт, потребует большей комнаты: ее минимальный объем обязан составлять 13,5 м3. На каждый киловатт мощности более производительного прибора (> 60 кВт) объем рассчитывается отдельно. Показатели его находятся в пределах 15 м3 (плюс 0,2 м3). Такой объем позволяет устанавливать котлы любой мощности, но, естественно, рамки быть должны. Их требует техника пожарной безопасности.

Помещение обязано иметь качественную вентиляцию, оптимальна комбинация естественной и принудительной разновидности. В кухне должно быть достаточно большое окно, а также форточка, открывающаяся наружу. Альтернатива — стеклопакеты, имеющие смещающиеся или поворотные элементы. Есть отдельное требование к площади остекления. Нормой читается 0,03 м2 на 1 кубометр объема. Например, для комнаты с объемом 16 м3 необходимая площадь окна составляет 0,48 м2. Размеры окна в таком случае будут такими: ширина — 0,5 м, высота — метр. Площадь всех рам в этом случае в расчет не принимается.

Монтаж механизированной вытяжки, прибора над газовой плитой, обеспечение дополнительной вентиляции комнаты (щель под дверью либо отверстия в нижней части полотна) настоятельно рекомендуется. Такие же требования (за исключением вытяжки для плиты) предъявляют другим помещениям в доме, где планируют организовывать отдельную котельную.

Оборудование в пристройке

Если в здании наблюдается дефицит свободного пространства, то первым возможным решением становится размещение приборов в пристройке. При такой ситуации потребуется согласование операции в отделе архитектуры, создание проекта, строительство и внесение изменений в технический паспорт.

Если препон на пути к цели не возникло, то в этом случае требования к помещению схожи с теми, что рекомендуют соблюдать для комнат дома. Это касается размеров, важных для газового оборудования, и других моментов. К ним относится:

Минимальная высота помещения — 2,5 м, расстояние от окон или дверей — метр. Корректно сделанная вытяжная вентиляция, двери, имеющие вентиляционные отверстия. Обязательный элемент — достаточно широкое окно с форточкой, открывающейся наружу. Качественный дымоход, соблюдение требований пожарной безопасности: использования негорючих отделочных материал.

Котельная, располагающаяся внутри здания или в пристройке, должна иметь выход на улицу. Дверь обязана открываться наружу, иметь внизу вентиляционные отверстия. Дополнительное требование — наличие автоматических приборов, контролирующих степень загазованности помещения.

Газовая котельная в подсобном помещении

Как правило, отдельное помещение под котельную для большинства семей становится непозволительной роскошью, поэтому нередко это служебное помещение совмещают с другими комнатами «спецназначения»: например, газовое оборудование устанавливают в санузле, переоборудуют для этой цели кладовку и т. д. Однако в любом случае надо гарантировать, что все условия будут соблюдены, иначе «добро» от газовых служб получить не удастся.

Правила для отдельного помещения в частном доме

Сам принцип работы газовой котельной выдвигает повышенные требования к комнате и оборудованию, находящемуся в ней. Главная задача данного помещения — обеспечение безопасности жильцов. Чтобы гарантировать это условие, советуют придерживаться нескольких правил.

Для частного дома вряд ли потребуется более двух нагревательных приборов, но это максимальное количество, разрешенное устанавливать хозяевам. Негорючие материалы для стен и дверей котельной — асбестовые либо стальные листы, штукатурка с последующей покраской или побелкой. Для пола рекомендуют делать бетонную стяжку. Лучшим финишным покрытием считаются нескользкие виды кафеля, керамогранит. Нагревательное оборудование не монтируют непосредственно у стены помещения: к нему должен быть свободный доступ.

Газовая котельная — «место жительства» потенциально опасного оборудования, поэтому хранение в этом помещении любых легковоспламеняющихся материалов категорически запрещено.

Эксплуатация и техника безопасности

Поскольку система, работающая с газом, не является безопасной, то при любых отклонениях от нормы, надо отключить оборудование и обратиться в компанию, занимающуюся его ремонтом и обслуживанием. Подачу топлива необходимо немедленно прекратить в нескольких случаях. К ним относится:

появление запаха газа;

перегрев теплоносителя;

отключение электроэнергии;

срабатывание тревожной сигнализации;

нарушение целостности участка трубопровода;

пламя, погасшее без отключения и каких-либо других причин;

некачественная работа вентиляции, недостаточная тяга в дымоходе;

изменение показаний датчиков, которые явно свидетельствуют о неполадках в системе;

обнаружение некорректной работы системы или приборов контроля, одного или нескольких.

Чтобы предотвратить внештатные ситуации, рекомендуют ежедневно проверять электрический кабель и его изоляцию. Любой дефект требует его скорейшей замены. Наличие в газовой котельной водопровода или емкостей с водой — обязательное условие. К дополнительным мерам предосторожности относится:

приобретение огнетушителей;

монтаж пожарной сигнализации;

запас песка, другого безопасного сыпучего материала.

Для больших котельных необходимо подготовить схемы эвакуации, однако к «газовым помещениям», обслуживающим частные дома, это требование, как правило, не относится.

Помещение для этого вида нагревательного оборудования, в первую очередь, призвано обеспечить безопасность людей, поэтому говорить про принцип работы газовой котельной не совсем правильно. Действует в ней именно оборудование, а комната лишь создает оптимальные условия для приборов. И для человека, защищенного ее стенами от далеко не самого безопасного вида топлива.

В завершение темы — популярное видео, короткое, емкое и, судя по отзывам, честное: