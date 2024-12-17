Ни один дом не в состоянии обойтись без трубопроводов. Они становятся главными магистралями горячего и холодного водоснабжения, отопления и канализации. Поэтому именно от материалов и характеристик труб зависит эффективная работа инженерных систем, их надежность и долговечность, а также комфортная жизнь хозяев жилья. Многих «строящихся» людей интересует, какие трубы лучше выбрать для отопления частного дома. У владельцев загородных имений есть довольно большой выбор изделий, поэтому сначала нужно познакомиться со всеми их разновидностями, а потом узнать о преимуществах и недостатках каждого вида. Такая осведомленность позволит выбрать оптимальный вариант, который полностью устроит хозяев дома — как по качеству, так и по цене.

Критерии выбора изделий для организации отопления в частном доме

Раньше у владельцев загородной недвижимости выбор был не очень широкий. Ассортимент ограничивался изделиями из стали и чугуна. Сейчас появилась серьезная проблема: это очень широкий ассортимент труб, причем из различных материалов.

Чтобы не пожалеть о своем выборе уже в ближайшем будущем, к выбору изделий для систем отопления нужно подходить основательно. Поэтому сначала будущим строителям предстоит знакомство с самыми важными критериями. К ним относят:

умение без проблем выдерживать рабочую температуру и давление;

максимальная прочность, способность противостоять коррозии;

простота обработки, удобство создания отопительной системы;

возможность быстрой замены поврежденного участка;

легкость обслуживания системы.

Не последний из критериев — внешний вид труб, если система будет монтироваться снаружи. Есть еще одна характеристика, которая сможет гарантировать максимально комфортную эксплуатацию отопительной системы. Это ее бесшумная работа.

Давление и температура

Что касается отопления частных домов, то, в отличие от жилья в многоквартирных домах, в них к трубопроводам предъявляют не такие строгие требования. Причина — отсутствие риска сильных гидроударов: скорость теплоносителя здесь не очень высока.

Рабочее давление в индивидуальных отопительных системах не слишком велико, она находится в пределах 1.5-4 бар. Поэтому для организации отопления частного дома подходят все трубы без исключения. То же самое можно сказать и про рабочую температуру, которая не поднимается выше 95°.

Способность сопротивляться коррозии

Она — одна из причин выхода из строя изделий, изготовленных из незащищенной стали. Поэтому идеальным вариантом считают трубы из материалов, которые не корродируют при постоянном контакте с водой/антифризом. Если все же владельцы рассматривать на роль элементов отопительной системы изделия из обычной, черной стали, то им нужно понимать, что фильтры потребуют более частой чистки (замены).

Простота монтажа отопления

Это важный критерий лишь в одном случае: есть созданием инженерной системы будут заниматься сами владельцы дома. Стальные трубы потребуют большого опыта сварщика, изделия из сшитого полиэтилена — дорогого оборудования. Меньше проблем мастерам-хозяевам создадут металлопластиковые и полипропиленовые трубопроводы.

Возможность ремонта

Если планируют самостоятельный монтаж, то выбирают тот вид труб, для ремонта которого дома уже есть необходимое оборудование (инструменты). В противном случае большой разницы нет, но только если речь идет не о трубах из черной стали, и у хозяина есть возможность найти и пригласить сантехника-сварщика.

Внешний вид

Для стандартного монтажа отопительной системы чаще выбирают один из видов пластиковых труб. Для скрытого отопления приобретают изделия из гофрированной нержавеющей стали, из металлопластика, полипропилена или сшитого полиэтилена. Более дорогостоящее решение — использование прочных и универсальных медных изделий. Однако многие специалисты говорят, что для таких систем крайне важен корректный монтаж. Кроме того, многих останавливает и их высокая цена.

Разновидности труб по материалу изготовления

Широкий ассортимент и благо, и большая проблема, поскольку выбор лучших кандидатов на роль трубопроводов значительно усложняется. У будущих строителей есть довольно большой выбор. Правда, у всех изделий есть свои преимущества и недостатки, но у некоторых претендентов слабых мест все-таки меньше. Существует 3 основных типа изделий, применяющихся при монтаже систем отопления. Это металлические, полимерные и комбинированные трубы. Последний вид — хорошо известные металлопластиковые изделия.

Изделия из металла

Основные конкуренты — те, которые производятся из меди и нержавеющей стали.

Медные изделия

Данные «элегантные» системы отопления обойдутся дорого, поскольку для создания медного трубопровода потребуется не только недешевые трубы, но и квалифицированный мастер. Его элементы соединяют либо фитингами (компрессионными, неразъемными или прессовыми), либо с помощью пайки. Плюсы медных отопительных систем:

способность выдерживать очень высокие (115°) и низкие температуры (-40°), гидроудары и т. д.;

благородный, стильный вид, не потребующий какой-либо отделки;

умение противостоять механическим воздействиям;

универсальность, стойкость к коррозии;

компактность (из-за малого диаметра);

прочность, долговечность (до 50 лет);

дезинфицирующие свойства меди;

податливость материала;

легкий вес труб.

Как уже было отмечено, серьезным недостатком этих изделий является высокая цена и такая же стоимость монтажа. Кроме того, владельцам придется искать надежную компанию, поскольку монтаж такой системы никак не назвать простым, а значит, любитель с такой серьезной задачей не справится.

Трубы из нержавеющей стали

Трубопроводы из этой стали также прочны и долговечны. Стальные изделия делятся на 2 типа — на гладкие (гладкостенные) и гофрированные. Для соединения элементов используют фитинги, для гладких труб из нержавеющей стали — сварку. Диаметр изделий — 15-50 мм. Преимущества трубопроводов из нержавеющей стали:

способность противостоять низким, высоким температурам (от -30 до 150°) и давлению (16 бар);

хорошая теплопроводность (плюс для теплых полов);

простая прокладка трубопроводов из гофры;

максимальный срок службы (до 100 лет);

коррозионная стойкость, прочность;

небольшой диаметр;

универсальность;

эстетичность.

К недостаткам изделий из нержавеющей стали относят высокую цену, большой вес, сложность монтажа, необходимость приглашения высококвалифицированного мастера и пыль, которая будет скапливаться на поверхностях гофрированных элементов системы отопления.

Трубы из пластика

Эта продукция появилась не так давно, но уже завоевала невероятную популярность среди владельцев квартир и частных домов. Причин востребованности полимерных изделий довольно много: они имеют легкий вес, не боятся коррозии, очень прочны, сравнительно просты в обработке и в укладке. Кроме того, такие трубы не нуждаются в покраске.

Металлопластиковые изделия

Они настоящие универсалы: их применяют для монтажа канализационных, водопроводных (ХВС, ГВС) и отопительных систем, включая теплые полы. Эти трубы состоят из двух слоев полиэтилена, между которыми находится армирующий слой из алюминиевой фольги. Для производства металлопластиковых элементов используют клеевой состав и 3 вида полимеров: полиэтилен низкого давления (ПНД), сшитый и термостойкий материал. Диаметр труб — 16-40 мм. Самый популярный способ соединения элементов — использование пресс-фитингов, альтернатива — помощь компрессионных фитингов. Достоинства металлопластиковых трубопроводов:

стойкость к высоким температурам (до 95°), давлению (10 бар), коррозии;

универсальность: подходят для открытого и скрытого монтажа;

простота ремонта (замена поврежденного участка);

минимальная теплопроводность;

абсолютная безопасность;

небольшой вес труб;

эстетичность;

гибкость.

К минусам комбинированной продукции относят довольно высокую цену фитингов для металлопластиковых труб, необходимость приобретения специального оборудования для сборки отопительной системы и не самый простой монтаж.

Трубы из полипропилена

Эти изделия используют для холодного и горячего водоснабжения, а также для систем отопления. Для организации последних приобретают изделия с маркировкой PPRC. Это армированные трубы, в качестве их усиления используют либо алюминий, либо стекловолокно или фиброволокно (маркировка GF и FB соответственно). Для сборки таких трубопроводов используют аппарат для сварки с муфтами или комбинированные фитинги с гайками. Плюсы полипропиленовых труб для систем отопления:

небольшой коэффициент линейного расширения (армированные изделия);

устойчивость к высоким/низким температурам;

популярность у сантехников;

низкая теплопроводность;

отличный внешний вид;

стойкость к коррозии;

высокая прочность;

приемлемая цена;

экологичность;

долговечность.

К недостаткам полипропиленовых труб можно отнести их «несгибаемость», сложность монтажа для непрофессионала, довольно толстые стенки изделий и сравнительно большое количество соединений. Они могут стать «слабыми звеньями». Еще один серьезный минус — высокий коэффициент линейного расширения у изделий без армирующих элементов. Для них потребуются компенсаторы. Много зависит и от качества продукции, поэтому выбирать изделия для отопительных систем нужно очень тщательно.

Изделия из сшитого полиэтилена

Полиэтиленовые «сшитые» трубы (PEX) активно используют для создания систем отопления и теплых полов. Их максимальный диаметр — 32 мм. Эти изделия практически не имеют слабых мест, поскольку после «сшивки» (химической, физической) молекулы сумели образовать максимально прочные поперечные связи. От обычного полимерного материала сшитый полиэтилен отличается сетчатой структурой, которая придает ему уникальные свойства. Преимущества труб, изготовленных из этой разновидности ПЭ:

способность выдерживать довольно высокую температуру (до 90-95°);

простота обработки, монтажа труб благодаря их гибкости;

более высокий уровень паро- и гидроизоляции;

стойкость ко всем химическим «агрессорам»;

умение возвращать первоначальную форму;

отсутствие интереса со стороны бактерий;

высочайшая прочность материала;

минимум соединений;

очень легкий вес.

К недостаткам уникального материала относят его боязнь слишком высоких и низких температур. Из-за первых он может деформироваться и даже расплавиться. При низких температурах материал теряет прочность, поэтому для эксплуатации в холодном климате изделия из сшитого полиэтилена не лучшие из претендентов. Трубы из этого материала используют для организации систем отопления — радиаторных, плинтусных, водяных теплых полов. Но чтобы они были максимально надежны, советуют покупать трубы и комплектующие одного производителя. Идеальное решение для мастеров — набор, в который входят и фирменные инструменты.

Что лучше для организации систем отопления?

Чтобы системы были эффективны и безопасны, нужно учитывать большое количество различных факторов. Среди них трудоемкость и сложность создания, тип системы, длина контура и т. д. Есть и еще один момент: можно выбрать разные трубы для разных частей отопительной системы. Все зависит от того, какие именно требования предъявляют участкам:

если главное внешний вид системы, то лучший выбор — медь;

суперпрочным будет трубопровод из меди или из нержавеющей стали;

когда важна невысокая цена труб, хорошим выбором будут изделия из полипропилена.

Для создания системы теплого водяного пола рекомендуют смотреть в сторону максимально удобных труб из сшитого полиэтилена. Хорошая альтернатива им — продукция из металлопластика.

Какие трубы лучше выбрать для теплого водяного пола частного дома?

Хуже дела обстоят в северных регионах страны, в которых очень суровые зимы. Если цель хозяев дома максимальная защита от холода, то им имеет смысл познакомиться с изделиями, которые выбирают на роль контура водяного пола.

Металлопластиковые трубы

В пользу этих изделий свидетельствует надежность, эластичность и умение сохранять форму, которую им придали при сгибании. Однако есть у металлопластиковых труб и недостатки. К ним относят возможность излома, если довольно мал радиус сгибания, и риск расслаивания.

Трубы из сшитого полиэтилена

Как уже было отмечено выше, фаворитами для «подпольных» систем остаются «сшитые» изделия (PEX) из полиэтилена. Они очень прочные, гибкие, долговечные, выдерживают высокие температуры. Главными сшитыми соперниками являются два вида материала — PEX-a и PEX-b:

Изделия PEX-a (или PE-Xa) получают пероксидным (химическим) способом. Их основное отличие от главных конкурентов — максимальная плотность сшивки (75%). Для этих труб характерна большая гибкость, эластичность, максимальная стойкость к высоким и низким температурам, к их перепадам. Изделия PEX-a без проблем выдержат даже замерзание воды в трубопроводе. Для изготовления сшитых полиэтиленовых труб PEX-b используют силановый (тоже химический) метод. Он гарантирует меньшую плотность, она находится в пределах 65-70%. Преимущества этих изделий — более жесткая структура. Поэтому они способны выдержать серьезные механические воздействия. Еще один большой их плюс — приемлемая цена.

Для труб PEX-a характерна отличная молекулярная память. Поэтому дефекты (вмятины, заломы) устраняются нагреванием. У изделий PEX-b «с памятью проблемы», по этой причине появившиеся заломы приходится исправлять с помощью муфт. Именно этот недостаток не позволяет выбирать продукцию на роль контура теплых водяных полов и других инженерных систем, в которых не допускается большое количество соединений.

Какие трубы лучше выбрать для отопления частного дома, решать его владельцам. Благо, что и имеющийся выбор скромным назвать нельзя. Однако большинство специалистов и «неспециалистов» сходятся во мнении, что лучшими можно назвать самые надежные и долговечные металлические трубы. Не подведут хозяев изделия из нержавеющей стали и меди. Они не боятся коррозии, высокой температуры и такого же давления, а также имеют низкий коэффициент линейного расширения. Однако их достойными соперниками считают легкие трубы из металлопластика и сшитого полиэтилена.

В завершение темы изделий для организации отопительных систем — интересное видео, которое поможет разобраться, «что и к чему»: