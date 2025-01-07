Как защитить от огня пространство вокруг печи: способы и материалы

Дерево — строительный материал, который можно назвать почти идеальным. По этой причине именно из древесины многие владельцы загородных участков возводят красивые, удобные и теплые дома с безупречным микроклиматом. Однако у природного материала есть очень серьезный недостаток: дерево боится огня. Несмотря на то, что такие конструкции всегда защищают антипиренами, стены, полы и потолки все равно остаются самыми слабыми звеньями: как в домах, так и в банях. Поэтому теплоизоляция уязвимых поверхностей в деревянных строениях этап обязательный. Не все пока осведомлены, как защитить от огня пространство вокруг печи. Способов обеспечить безопасность дома, имущества и членов семьи существует сравнительно много. И с ними предстоит познакомиться, чтобы потом выбрать наилучший вариант.

Защита деревянных и иных конструкций

Как уже было отмечено, древесина нередко становится проблемой №1, так как она очень горюча. Поэтому защита ей необходима. Корпус печи способен разогреваться до 400°, а значит, максимальное количество тепла получат стены, находящиеся в опасной близости от обогревательного прибора.

Поскольку ничем не защищенные деревянные поверхности будут очень быстро терять влагу, то вскоре они начнут обугливаться, а потом могут и загореться. Чтобы обезопасить их от огня, используют обшивку стен около печи негорючими материалами, либо устанавливают огнезащитные экраны. В том и другом случае речь идет о надежных барьерах, не боящихся высоких температур и огня.

Как правило, подобных защитных конструкций делают несколько:

Первый обязательный элемент — теплоизоляционный экран, установленный у стены. Если отопительное устройство расположено в углу, то закрывают сразу две поверхности. В обязательном порядке защищают фундамент (или открытое пространство около печи). Нередко для этой цели используют максимально надежный металлический лист.

Последний экран (стенку) устанавливают для того, чтобы оградить людей от горячей печи. Как правило, такие конструкции сооружают в парилках бань, а также в домах, где есть дети и любознательные четвероногие любимцы.

Некоторых «печевладельцев» интересует, какие еще элементы нужно защищать от высокой температуры. Теплоизоляция нужна стенам, полу около печи, потолку и тому участку, через который проходит дымовая труба. Им может быть стена или перекрытие, чердачное или межэтажное. Кроме того, в защите нуждаются все конструкции, отделка которых выполнена из горючих материалов. В противном случае обезопасить себя и близких не получится.

Нужно отметить, что стеновые (отделочные) материалы, которые не так уязвимы, как дерево, также нуждаются в защите. Причина в том, что многие из них не в состоянии противостоять сильным и частым перепадам температур. В этот список можно внести белые, арболитовые кирпичи, а также изделия из ячеистого бетона. Конструкциям из этих материалов также необходима теплоизоляция.

Требования к огнезащите

Полноценные кирпичные печи и камины очень популярны, однако и металлические отопительные приборы не собираются сдавать отвоеванных позиций. Их главные преимущества — легкий вес и минимум площади, которую они занимают. По этим причинам установка (и обслуживание) металлических конструкций более проста.

Недостаток этого оборудования — сильный разогрев, который не только делает их эксплуатацию опасной, но и угрожает горючим материалам стен, полов и потолков. Поэтому все уязвимые поверхности обязательно защищают. Такая «броня» должна:

быть абсолютно безопасной для окружающих;

сочетаться со строительными составами;

защищать конструкции от возгорания;

не давать им деформироваться;

быть стойкими к влаге;

долго служить.

Идеальный вариант — материал прочный, негорючий, долговечный, гарантирующий сравнительно простой монтаж и такую же беспроблемную транспортировку.

Чем защитить от огня пространство вокруг печи: материалы и экраны

В этом случае есть несколько популярных способов:

Металлические листы

Это один из самых простых вариантов. Теплоизолирующие каркасы изготавливают из нержавеющей или оцинкованной стали, из чугуна. Для фиксации защитных элементов используют саморезы, профили или планки. Металлические экраны хороши тем, что уберегают поверхности не только от высокой температуры, но и от инфракрасного излучения.

Такую защиту монтируют на расстоянии от стены (минимум 100 мм). Размеры экрана (длина и высота) должны быть на 100-300 мм больше, чем размеры отопительного прибора. Что касается теплозащиты в банях, то в них идеальным считают сочетание металлического экрана и асбестового листа. Главную опасность представляет его пыль, но в помещениях для принятия оздоровительных процедур ее не бывает. Кроме того, в банях не живут, а значит, риск развития онкологического заболевания попросту отсутствует.

Кирпичные стены

Для их создания используют огнеупорный красный или шамотный полнотелый материал, поскольку он без проблем выдерживает и высокие температуры, и их перепады (нагрев/охлаждение). Подобные конструкции либо возводят вокруг печей, либо защищают кирпичным экраном только стену (две стены). Ограждение делают на расстоянии 50-150 мм от прибора. Обязательно создают и надежный фундамент для него. Кладку чаще производят в половину кирпича.

В роли кладочной смеси выступает песчано-цементный либо глиняный раствор. Высота ограждения и экрана обязана быть выше печи как минимум на 200 мм. Минус кирпича в роли защиты стен от огня — толщина материала. В небольших парных таким огнеупорным барьерам может попросту не найтись места.

Огнеупорные плиты

Эти современные изделия не имеют каких-либо серьезных недостатков. Огнеупорных плит существует несколько видов:

Силикатно-кальциевые. Эти плиты абсолютно безопасны, поскольку для их производства используют экологичное сырье. Они способны выдержать температуру до 1000-1100°. Эти изделия применяют в промышленности и в строительстве. Примеры — плиты ИзолМакс, Silca, SuperIsol (Суперизол). Вермикулитовые плиты. Как и силикатно-кальциевые, они способны противостоять высоким температурам (1000-1100°). Для их производства используют вспученный вермикулит. Изделия применяют в строительстве и промышленности. Их плюсы — внешний вид и гладкая поверхность. Магнезитовые плиты — экологичный строительный и отделочный материал, изготовленный из оксида и хлорида магния, стекловолокна, карналлита и перлита. Эти панели выдерживают температуру до 1200°, противостоят их перепадам, агрессивным химическим соединениям и высокой влажности. Фиброцементные изделия. Они не настолько стойки, как силикатно-кальциевые, вермикулитовые и магнезитовые панели, но способны противостоять температуре от -50 до 150°. Однако это не мешает плитам из фиброцемента защищать стены и полы бань и саун. Потенциальные кандидаты — минеритовые плиты, финские панели Flamma НГ Сауна.

Самыми эффективными считают карбидокремниевые панели. Они могут выдержать температуру 1500°. Эти плиты максимально прочны, долговечны и надежны. Поэтому карбидокремниевые изделия чаще используют в промышленности: они идеальны для теплоизоляции высокотемпературных печей.

Кремнеземная вата (Эковул, Ekowool)

Из этого уникального материала изготавливают рулонные маты, коврики, ленты и шнуры, а также теплоизоляцию для котлов, труб, дымоходов. Изделия из огнеупорной ваты изготавливают из экологичного материала — из кремнеземного волокна. При их производстве не используют опасные связующие вещества.

Эковул выдерживает температуру 1200°, но кратковременно может оказать сопротивление даже 1700°. Другие преимущества нового материала — экологическая чистота, отличные звукоизоляционные характеристики, прочность наряду с эластичностью, сохранение структуры при регулярном воздействии высоких и низких температур, «нейтралитет» к различным кислотам.

Жаропрочное стекло

Этот безопасный материал используют для оформления топок и защиты поверхностей в непосредственной близости от отопительных приборов. Плюсы термостойкого стекла — максимальная прочность, способность противостоять высоким температурам, оригинальный вид защитного барьера, простейший уход.

Такими прозрачными или полупрозрачными экранами защищают пространство перед каминами и печами, пол и стены около них. Изоляция может быть одно-, двух-, трех- и четырехсторонней. Цвет такой защиты — зеленый, коричневый, серый, черный. Есть возможность выбрать изделия с зеркальным покрытием.

Экраны из жаропрочного стекла выбирают для семей с детьми, пожилыми людьми и любопытными домашними питомцами. Такая защита ударопрочная, она выдерживает температуру до 300° и подходит любому интерьеру.

Другие теплоизоляционные материалы

На этом список претендентов не заканчивается. В домах и банях для защиты стен используют:

пеностекло (блоки, плиты);

гипсокартон (огнестойкий вид);

асбестовый картон (асбокартон);

фольгированную минеральную вату;

войлок, пропитанный жидкой глиной;

известковую, теплоизоляционную штукатурку;

маты (плиты) из базальтовой ваты либо такой же картон.

Для защиты прохода сквозь перекрытия и стены обычно приобретают изделия из более стойкой каменной (базальтовой) разновидности минваты, так как она способна выдерживать высокую температуру (1000°), экологична, имеет низкий коэффициент теплопроводности. Однако минус у этой минеральной ваты все же существенный: из-за высокой температуры она через некоторое время рассыплется. Поэтому лучше выбрать более стойкий материал. Одним из лучших решений считают готовый потолочно-проходной узел, в котором уже предусмотрено наличие надежного теплоизоляционного слоя.

Требования к защитным экранам

Панели (или листы) из любого негорючего материала обязаны иметь подходящие размеры, характеристики, уметь противостоять высоким температурам.

Теплоизоляция стен

Отопительный прибор и стены должны разделять минимум 150 мм, максимум — 350 мм. Но исключение есть: это поверхности, уже защищенные и теплоизоляционным материалом, и экраном.

Защита пола и потолка

Для массивных кирпичных отопительных приборов надежный фундамент делают всегда. Совсем другая ситуация с довольно легкими металлическими печками. До того, как установить их на пол, на поверхность укладывают изделия из гипсоволокна, а на них лист металла, тротуарную, керамическую (терракотовую) либо керамогранитную плитку. Некоторые выбирают долговечные изделия из натурального камня.

Негорючее основание должно быть больше размеров прибора как минимум на 100 мм (с каждой стороны). Поскольку из топки на пол могут лететь угли, то пространство перед ней также дополнительно защищают, независимо от материала пола или его покрытия. Для этой цели нередко используют металлический (топочный или притопочный) лист, его размеры — 500х700 мм.

Что касается защиты потолков, то здесь тоже чаще используют гипсоволокно и металлический лист. Но размеры экрана должны превосходит размеры печи на 150 мм с каждой стороны, не менее.

Способы фиксации огнеупорных плит

Именно эти изделия считаются лучшим выбором, поскольку широкий ассортимент позволит выбрать идеальный вариант для любого дома, отопительного прибора и семьи. Поэтому потенциальным хозяевам имеет смысл познакомиться с этапами и особенностями их монтажа. Первый шаг — подготовка оснований. Все теплоизолируемые поверхности должны быть ровными и абсолютно чистыми.

Обработка

Перед началом монтажа огнезащитные плиты подготавливают. Если есть необходимость, то их режут. Для этого используют традиционные ручные или электрические инструменты — монтажный нож, ножовку (по дереву, металлу), электролобзик, болгарку. Для защиты изделий все их поверхности (включая торцы) обрабатывают специальными пропитками.

Монтаж

Для крепления огнеупорных панелей используют несколько методов:

Для силикатно-кальциевых плит применяют термостойкий клей (мастику). Популярный вариант — использование оцинкованных саморезов и керамических дистанционных втулок (20-30 мм), позволяющих оставить необходимый вентиляционный зазор между плитами и стенами. Это же сочетание применяют для фиксации металлических (стальных) экранов.

Для защиты стыков огнестойких плит применяют термостойкие герметики.

Как защитить от огня пространство вокруг печи — вопрос, на который есть большое количество ответов. К самым простым решениям можно отнести создание металлических экранов, к самым эффективным способам — использование максимально надежных огнеупорных плит.

В завершение темы теплоизоляции — видео, посвященное ей: