Комфортно жить в квартире или собственном доме можно в том случае, если они качественно отапливаются зимой. Чтобы с их обогревом не возникало проблем, нужно включать в систему отопления батареи оптимальной мощности. В основном их устанавливают на этапе строительства здания, но иногда их приходится менять, если они начинают протекать, или их мощности недостаточно для качественно отопления жилья. Но многие владельцы квартир и квартиросъемщики не знают, как заменить радиатор отопления самостоятельно.

Выбор радиатора отопления

Чтобы правильно подобрать батареи для квартиры, необходимо узнать в обслуживающей дом организации рабочие параметры теплоносителя в трубах отопления, в частности его давление и температуру. Также нужно узнать у специалистов оптимальную мощность радиаторов отопления для вашей квартиры. От правильного подбора радиатора отопления будет зависеть, насколько тепло будет зимой в вашем жилье. Поэтому нужно разобраться с типами и основными характеристиками батарей.

Основные типы радиаторов отопления:

Панельные радиаторы. Состоят из 2 — 3 панелей, по которым в процессе эксплуатации протекает теплоноситель. Батареи этого типа нагреваются быстрее секционных. Их делают из стали. Колончатые, или трубчатые радиаторы. Представляют собой два коллектора, соединенные между собой трубчатыми колонками. Могут быть алюминиевыми или стальными. Секционные регистры. Собираются из нескольких секций, по которым в процессе работы протекает горячая вода контура отопления. От количества секций зависит вес батареи, поэтому регистр можно удлинять до тех пор, пока его можно надежно зафиксировать на стене. Делают их из чугуна, стали, алюминия и биметалла.

Вне зависимости от того, будете ли вы сами менять радиаторы, или доверите эту работу профессионалам, требуется купить качественные и надежные батареи.

Критерии выбора

Для этого необходимо уделить особое внимание нескольким параметрам:

Прочность

Радиаторы отопления могут быть недорогими и иметь низкую теплоотдачу, но они должны быть прочными в течение всего эксплуатационного срока. В технической документации всех батарей указывают их рабочее и испытательное давление. Учитывать необходимо рабочее давление, которое должно быть с запасом, а на случай нештатной работы системы отопления — испытательное давление.

Для транспортировки горячей воды на девятый этаж используют 6 атмосфер, а на 22 этаж — 15 атм. Такое большое давление может выдержать не каждый радиатор отопления, поэтому алюминиевые модели для этого не подходят. Их лучше устанавливать в частных домах. Чугунные радиаторы подходят для девятиэтажек. Они имеют рабочее давление не больше 9 атм. Для более высокого давления подходят изделия из биметалла и высокопрочной стали.

Устойчивость к коррозии

Это один из самых важнейших параметров батареи. Не боятся воздействия влаги чугунные радиаторы, поэтому они самые распространенные. Радиаторы из алюминия самые слабые в плане коррозийной стойкости. Если же алюминиевые батареи нагреваются за счет воды, то в неё необходимо обязательно добавлять специальные антикоррозийные добавки.

Теплоотдача

Батареи устанавливают для обогрева жилья, поэтому у них должна быть большая теплоотдача. В их технической документации указывают их мощность, а иногда обозначается параметр одной секции. Для расчета необходимой мощности нужно используют следующую норму – для обогрева 1 м² жилого помещения требуется 80-120 ватт, правда, нужно учитывать высоту потолков и уровень теплоизоляции стен.

Требуемые инструменты и комплектующие

Для замены батареи отопления своими силами, необходимо заранее приготовить требуемые инструменты и комплектующие.

Необходимые инструменты:

рожковые ключи и газовый ключ;

болгарка для разрезания железных труб или специальные ножницы для резки пластиковых изделий;

клупп для нарезки резьбы или держатель с плашками необходимых диаметров;

сварочный аппарат для стыковки железных труб или электрический паяльник для сваривания пластиковых или металлопластиковых изделий;

уровень, мел (карандаш) и рулетка;

пакля и герметик для уплотнения резьбовых соединений;

раствор для заделки дефектов и отверстий на стене.

Необходимые комплектующие:

секции батареи или цельные радиаторы;

запорные краны;

крепежные элементы для надежной фиксации радиатора на стене;

заглушки;

краны Маевского для стравливания воздуха из регистров;

стальные, пластиковые или металлопластиковые трубы;

тройники, переходы, отводы и т. д.

Получение разрешения на замену радиаторов и труб отопления

Менять трубы и радиаторы в квартирах сложнее, чем в собственном доме, потому что для этого требуется отключить от центральной системы отопления весь стояк. В результате этого многие квартиры не будут отапливаться, поэтому выполнять эти работы желательно летом или после завершения отопительного сезона.

Как заменить радиатор отопления в квартире зимой? Если требуется поменять регистр во время отопительного сезона, то нужно обращаться с заявлением в жилищно-коммунальную организацию, обслуживающую ваш дом. Необходимо попросить руководство организации временно отключить ваш стояк от центральной системы отопления. Это разрешается делать только опытным квалифицированным специалистам. После перекрытия подачи горячей воды из стояка нужно слить воду, после чего можно демонтировать старые батареи и трубы.

Поэтапный процесс монтажа нового радиатора отопления

Менять радиаторы отопления лучше в межсезонье, когда дом не отапливается. Самостоятельно демонтировать старые и устанавливать новые батареи можно в том случае, если вы умеете варить железные трубы электросваркой или спаивать пластиковые изделия специальным электрическим паяльником, а также у вас есть опыт нарезания резьбы на трубах и ее герметичного уплотнения.

Демонтаж старых батарей

Если трубы отопления не меняют, то просто откручивают резьбовые соединения, за счет которых радиатор отопления соединяют с трубой контура отопления. Иногда резьба в этих местах сильно ржавеет, поэтому приходиться болгаркой или резаком отрезать подсоединенные к батарее трубы. Если же железные трубы меняют на пластиковые, то их отрезают на расстоянии 15-20 см от стены, независимо от месторасположения батареи.

Резать трубы болгаркой необходимо аккуратно, поэтому требуется стелить под место реза жаропрочный материал. Например, можно использовать асбестовый лист. Это позволит защитить напольное покрытие от летящих от абразивного круга горячих мелких частиц.

После снятия батареи со стены, на ней размечают точки установки крепежных кронштейнов. При этом нужно учитывать размеры нового радиатора и расстояния между его секциями. Чтобы батарея стояла ровно по горизонтали и вертикали, необходимо разметку наносить с помощью уровня. Месторасположение новой батареи желательно по периметру очертить карандашом. Затем в намеченных точках высверливают отверстия для крепления кронштейнов, после чего в них вбивают дюбели или вкручивают шурупы.

Чтобы меньше тела от батареи передавалось стене, ее лучше покрыть фольгированным утеплителем. Его нужно закрепить на стене по всему периметру батареи, а также закрыть угол между стеной и подоконником. Это позволит направить тело от радиатора в комнату.

Монтаж новой батареи

После демонтажа старого радиатора переходят к монтажу нового регистра. Если трубы отопления не меняют, то на отводах от основной магистрали нарезают клуппом резьбу. При необходимости их сначала удлиняют с помощью электросварки или резьбового соединения.

Если используют резьбовое соединение, то резьбу на отводах уплотняют паклей, после чего обмазывают уплотнитель специальной пастой. Затем прикручивают к резьбе запорные шаровые краны. Далее на крепежные кронштейны навешивается радиатор. Затем батарею подключают с помощью сгонов к шаровым кранам труб — подающей и отводящей теплоноситель. Для надежной герметизации соединений необходимо использовать паклю, промазанную пастой.

Быстрее и легче монтировать радиатор с помощью соединительных фланцевых муфт с накидной гайкой – «американок». Они позволят в последующем быстро демонтировать батарею, если по каким-либо причинам она повредится и потечет. Сегодня продаются комплекты, состоящие из «американки» и шарового крана.

Каждую батарею отопления требуется оснастить краном Маевского, который устанавливается с противоположной стороны точки врезки. Это позволит спускать воздух из регистра отопления во время отопления квартиры, чтобы горячая вода нормальной циркулировала по контору отопления. С другой стороны батареи необходимо поставить заглушку.

Испытание контура отопления после монтажа батареи

После завершения последнего этапа работ и осмотра системы, необходимо провести проверку. Для этого нужно включить подачу теплоносителя в трубы квартиры. При обнаружении протечек в контуре отопления необходимо сразу же перекрыть подачу теплоносителя, слить воду из труб и батарей и устранить неисправность.

Замена радиаторов отопления в квартирах — это очень ответственная работа, для выполнения которой требуются определенные знания и большой опыт. Если вы не уверены в своих силах, то лучше пригласить для замены батарей опытных специалистов. Благодаря этому вам не придется искать ответ на вопрос, как заменить радиатор отопления в квартире своими руками.

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