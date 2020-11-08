Радиаторы, расположившиеся вдоль стен и под окнами, — элементы, которые даже «заядлый оптимист» не назовет привлекательной частью интерьера. Современные модели в большинстве случаев ситуацию не спасают: нередко они тоже не способны гармонично вписаться в стиль помещения. Для домов есть альтернативы, но квартирам без этих приборов никак не обойтись. Что же делать, как закрыть батарею в комнате красиво? Может показаться, что задача эта трудновыполнимая, но на самом деле существует множество решений, позволяющих скрыть с глаз тяжеловесную, угловатую, небезопасную конструкцию. Поэтому сначала надо рассмотреть самые популярные способы, затем познакомиться с их достоинствами, оценить недостатки, а потом выбрать для себя вариант-почти-идеал.

Что нужно учитывать при маскировке?

Вопрос о том, чем и как закрыть батарею в комнате красиво, не единственный, так как приходится обращать внимание на еще один фактор — на влияние этого декоративного элемента на теплообмен в помещении. Главная задача любого радиатора — обеспечение комфортной температуры.

Решается она двумя методами — благодаря конвекции, нагревающей воздух, и инфракрасному излучению, передающему тепло предметам обстановки. Практически любая декоративная конструкция неизменно повлияет на теплообмен в помещении. Поэтому надо минимизировать потери, которые неизбежны, если батарею мечтают спрятать от глаз.

Всем известно, что теплый воздух поднимается вверх, вытесняя холодный. Чтобы прибор работал максимально эффективно, надо обеспечить ему беспрепятственную циркуляцию воздушных масс. А это возможно только конструкциями, в которых предусмотрены отверстия в нижней и верхней части, а также максимальная перфорация главной, лицевой стороны. Чем больше будет отверстий в элементе, тем меньшими будут потери тепла.

Основные требования к радиаторному декору

Перед принятием решения нужно познакомиться не только с тем, как закрыть батарею в комнате красиво. Привлекательность в этом случае не единственный критерий. До того как сделать окончательный выбор в пользу того или иного способа, необходимо узнать, как подобрать вариант правильно. Требований к таким декоративным элементам выдвигается несколько.

Простота и скорость доступа к батарее и трубам отопления. Как радиаторы, так и трубопровод, по которому циркулирует горячая жидкость, уязвимы. Это касается не только мест соединения элементов системы. Никто не застрахован от течи, которая может появиться в любой момент из-за некорректного монтажа или неправильной эксплуатации прибора. Любая аварийная ситуация требует быстрого принятия мер, а значит, декор должен легко сниматься. Поэтому экран или накладки не могут быть жестко фиксированными. Идеальными вариантами являются приставные или навесные конструкции, которые легко можно убрать на время работы.

Есть еще один момент: это простота эксплуатации приборов, уход за ними. Поэтому лучше предусмотреть наличие ревизии для проверки состояния узлов. Они — слабое звено, которое необходимо регулярно проверять и по мере необходимости обслуживать. Например, пластиковые дверцы или откидывающиеся элементы значительно упростят задачу.

Как закрыть батарею в комнате красиво?

Способов спрятать радиаторы существует довольно много. Выбирают варианты в зависимости от того, в какой комнате находится «мешающая» батарея. Среди популярных способов:

окрашивание;

жесткий экран;

создание короба;

декорирование тканью;

размещение в углублении — в нише.

Отдельного разговора заслуживают приборы, «работающие» в кухнях и в ванных.

Окрашивание

С небольшой натяжкой этот метод можно считать ответом на вопрос, как закрыть батарею в комнате красиво. На самом деле, это один из лучших способов, поскольку использование краски гарантирует полное отсутствие проблем с теплообменом. На пути воздуха не окажется никаких препятствий. Второй плюс — ненужность работ, связанных с монтажом других конструкций. Минус — небезопасность данного варианта: острые углы радиатора останутся угрозой для жильцов, что особенно волнует родителей маленьких детей.

Ассортимент термостойких красок, которые используют для маскировки батарей, достаточно широк, поэтому в данном случае задача перед хозяевами стоит одна. Это подбор того материала, который сделает батарею менее заметной. Главное даже не дублирование цвета стен. Допускается как более светлый, так и темный оттенок. Оба варианта не позволят прибору быть светлым (или темным) пятном в помещении.

С другой стороны, придавать элементам цвет стен совсем не обязательно. Можно пойти абсолютно другим путем. Например, нарисовать на радиаторе какую-нибудь картину — натюрморт, пейзаж и т. д. Этот вариант идеален для батарей, находящихся в детских. Там можно использовать любой способ, включая картинки, сделанные с помощью трафаретов, или наклейки.

Использование жесткого экрана

Оптимальной конструкцией являются приставные экраны. Материалы для них выбирают, исходя из собственных предпочтений. Возможны их сочетания. Самый простой способ, который избавляет хозяев от «мук творчества», — покупка готового изделия. Выбор у покупателей есть: популярными являются несколько кандидатов.

Экраны из металла

Такие изделия изготавливают из нержавеющей стали, или используют защиту элементов — их хромирование. С точки зрения практичности это наилучший вариант. Металлические экраны имеют долгий срок эксплуатации. Они максимально эффективны, потому что материал быстро нагревается и сам становится излучателем тепловой энергии.

Недостаток экранов из металла — их внешний вид, который, скорее всего, потребует дополнительной отделки. Исключение из правил — стиль хай-тек: в таких помещениях элемент будет вполне на своем месте.

Кованые конструкции

Такие ажурные решетки выглядят необычно, стильно, дорого. Поскольку эти изделия не могут закрыть батарею полностью, используется дополнительный, фоновый элемент. Как правило, им становится перфорированная металлическая решетка. Для усиления эффекта ее окрашивают в цвет стен, что дает возможность выделить кованые узоры.

Преимущество кованых изделий в их эстетичности, оригинальности и практичности. Их единственный, но большой недостаток — высокая цена, несравнимая со стоимостью обычных металлических конструкций.

Деревянные решетки

Если рассматривать материал в контексте оформления комнаты, то никаких претензий к древесине не предъявляют. Такие конструкции способны вписаться практически в любой интерьер. Однако готовый деревянный экран не самое лучшее решение: такие изделия нередко делают на заказ. Условие одно: это их «дырявость», потому что только высокая степень перфорации конструкции обеспечит эффективную работу батарей.

Лучшие породы деревьев для таких изделий — бук, дуб, ольха и осина. Как правило, такими деревянными решетками оформляют батареи, располагающиеся под окнами, где требования к воздухообмену максимально жесткие. Легкая, ажурная конструкция не станет препятствием для теплого воздуха, сможет гарантировать хорошую конвекцию.

Экраны из стекла

Конструкции из декоративного стекла выглядят эффектно и стильно, их изготавливают из закаленного материала, поэтому конструкции абсолютно безопасны. Модели могут иметь матовую поверхность, на которую нанесен оригинальный рисунок. Однако таким экранам свойственен существенный недостаток. Он — отсутствие перфорации.

Даже при значительных зазорах, оставленных сверху и снизу, теплопередача значительно ухудшается. Потери могут быть довольно серьезными: нередко эффективность радиаторов, защищенных стеклом, снижается вдвое. Второй минус — острые углы стеклянных экранов, поэтому данные модели не подойдут семьям с маленькими детьми.

Решетки из МДФ или ХДФ

Может быть, кому-то еще незнаком относительно новый материал — ХДФ. Это ДВП, имеющие более высокую плотность, чем у обычных (и МДФ). Эти древесноволокнистые плиты являются альтернативами традиционной древесине. Если говорить о фаворитах, то ими считаются более прочные экраны из ХДФ.

Поскольку такие изделия получаются более перфорированными, чем конструкции из натуральной древесины, эти решетки гарантируют лучшую теплопроводность. Еще одно преимущество таких экранов — их более доступная цена.

Пластик

Это еще один популярный претендент, который отличается приемлемой ценой, практичностью, неприхотливостью, поскольку уход за таким изделием можно назвать элементарным.

Термостойкая пластмасса без проблем выдерживает температуру до 80°, не боится «агрессивно настроенных» моющих средств. В эффективности пластиковые экраны почти не уступают конструкциям из ХДФ, однако «пасуют» перед металлическими изделиями. Минусы пластика — хрупкость, изменение цвета: со временем материал неминуемо пожелтеет.

Комбинированные экраны

В этом случае традиционно используют два материала. Например, есть экраны, имеющие деревянный каркас и решетку, изготовленную из ХДФ или МДФ. Следующий популярный вариант — «содружество» дерева и металла. Первое становится декоративной панелью, а второй — решеткой, делающей радиатор абсолютно невидимым.

На самом деле, этот список можно продолжить. Самыми экзотическими «изобретениями» для маскировки радиаторов являются пока редкие гости — конструкции, изготовленные из бамбуковых и ротанговых панелей.

Сооружение коробов

Это еще одно решение, однако о данном варианте надо задуматься задолго до начала операции, так как закрыть батарею в комнате красиво получится в том случае, если прибор еще не установлен. Такую работу проводят либо во время капительного ремонта, либо перед тем, как приступают к монтажу системы отопления.

Виды изделий

Вариантов, позволяющих достичь цели, есть несколько. Самые оригинальные решения — маскировка короба под предмет мебели (например, под узкий комод, низкую скамейку или под высокий столик), превращение конструкции в почти настоящий камин. Однако в любом случае необходимо предусмотреть достаточное количество отверстий, в противном случае хозяева получат красоту, но в ущерб теплу.

Материалы

В список включены все традиционные «помощники». Их выбирают для сооружения многих конструкций: предназначенных как для дома, так и для участка.

Дерево. Если рассматривать все материалы с точки зрения чистоты, простоты работы и привлекательности изделий, то достойных конкурентов у древесины попросту нет. Для создания короба используют брус и рейки. С их помощью можно создать конструкцию любой формы и размеров. Гипсокартон. В последнее время этот материал становится настоящим универсалом. Их него сооружают почти все и везде. Листы имеют небольшой вес, очень просты в обработке. При отделке поверхностей тоже проблем не возникает: материал шпаклюют, заклеивают обоями либо пленкой, красят или декорируют лепниной. ДСП (ЛДСП), МДФ, ХДФ. Самый простой вариант — менее требовательные панели ДСП. ЛДСП чуть сложнее в работе, однако обычно больших затруднений тоже не возникает. МДФ и ХДФ из-за более высокой плотности менее охотно поддаются обработке, но и с ними с помощью подходящего инструмента справиться можно.

Фанера — еще одна достойная кандидатка, так как материал легок, причем во всех смыслах. Фанера просто и быстро режется, декорировать ее можно лаком, краской, пленкой или обоями, а также декоративной штукатуркой.

Декорирование тканью

Этот метод вполне заслуживает называться самым простым, но изящным решением задачи. Как закрыть батарею в комнате красиво с помощью материала? Сделать из него идеальный экран. Такая «конструкция» будет съемной, поэтому стирать ее можно будет регулярно. Если рассматривать пропускающую способность ткани, то она тоже на высоте. Если сравнивать экраны из материала, то они превосходят любые перфорированные изделия, но уступают одному способу — простому окрашиванию.

Оптимальным вариантом крепления такого изделия считаются липучки. Их фиксируют на подоконнике, а ответ на вопрос относительно низа экрана зависит от выбранной ткани. Декорации из тяжелых полотен будут выглядеть безукоризненно благодаря своему весу. Легкие ткани потребуют дополнительной, нижней линии крепления. Она предотвратит малейшее движение материала. Замена второй липучки — кулиска, в которую можно вставить любой утяжелитель.

Батареи, спрятанные в нише

Это самый трудоемкий вариант, предполагающий, что такая «масштабная» работа будет происходить на стадии капитального ремонта. Особенность «нишевания» радиаторов — их размещение не у стены, а в углублении. На помощь нередко приходит гипсокартонная конструкция.

Минусы у метода есть. Это значительное уменьшение площади комнаты, большие затраты на материалы и время, которого потребуется немало. К недостаткам относятся большие теплопотери, поэтому чаще после знакомства с данным решением все-таки выбирают один из альтернативных способов.

Маскировка радиаторов в ванной, кухне

Для разных помещений — свое решение. Поэтому надо рассказать о вариантах, которые выбирают чаще всего.

Для ванных, санузлов

В ванных и санузлах проще всего использовать шкафчики, которые позволят быстро решить задачу. Нередко хозяева прибегают к самому простому варианту — к покраске батареи в тон стен. Если радиатор установлен в низу помещения, то рекомендуют использовать экраны. Иногда небольшие полотенцесушители прячут за зеркалом.

Наиболее подходящими конструкциями для влажных помещений являются металлические изделия. К тому же они будут прекрасно гармонировать с традиционной отделкой — с кафельной плиткой. Другие кандидаты — стекло, пластик или древесноволокнистые плиты, максимально защищенные от влаги.

Для кухонь

В этом случае логичным решением считают превращение подоконника в столешницу. Данный способ относится к универсальным выходам из положения: он подойдет как для просторных помещений, так и для компактных комнат.

Второй возможный способ скрыть батарею — установка у подоконника откидного столика. Цвет поверхности такой мебели и стен должен совпадать. Недостаток альтернативы — теплопотери, так как вряд ли кого-то прельстит изготовление перфорированной столешницу. Однако зазоры, оставленные между столом и подоконником, смогут гарантировать нормальную конвекцию.

Практические советы

На выбор подходящего варианта влияет не только эстетическая составляющая. Нередко она, наоборот, не самый важный фактор. Конструкция, которая на фотографии выглядит безукоризненно, в реальности может стать источником проблем.

Помимо украшения, маскировки декоративный элемент должен не препятствовать распространению тепла по дому или квартире. Если в семье есть маленькие дети, то к экрану предъявляется еще одно требование. Он должен быть защитой от ожогов, углов, служить надежным препятствием для «вездесующихся», любопытных ручек.

Поэтому на декоративно-защитную конструкцию для батареи надо смотреть «тремя глазами» — сантехника, теплотехника и проектировщика.

Запрещены перегородки или экраны, не имеющие отверстий, предназначенных для свободной циркуляции воздуха. Если хозяева хотят приобрести идеальный вариант, то им надо обратить внимание на изделия, в которых поверхность представляет собой крупноячеистую сетку. Любая защита не должна мешать быстрому доступу к любому соединительному узлу системы, поэтому лучше выбирать модели, где декор (или его элементы) можно легко убрать. Коэффициент теплоотдачи способна увеличить обычная фольга. Чтобы обеспечить эффективность конструкции, стену за батареей закрывают фольгированным теплоизоляционным материалом, который используют при строительстве бань или саун.

Многих интересует, как закрыть батарею в комнате красиво. Однако зачастую на ответ влияет только один фактор. Это эффективность системы отопления. Если в доме нет проблем с отоплением, в нем всегда тепло или даже жарко, то радиатор можно скрыть любым способом. В большинстве случаев достаточно простого экрана, привлекательного простого и практичного.

Некоторые хозяева идут другим путем: они не прячут, а выделяют отопительные приборы, создавая тем самым защитную маскировку. Один способ уже был описан: это создание относительно простых картин. Другие оригинальные варианты — декупаж или роспись. Весомый плюс такой альтернативы — отсутствие препятствий для теплообмена.

О том, как закрыть батарею в комнате красиво и с минимальными затратами, расскажет видеоролик, посвященный этой теме: