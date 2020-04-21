Не все оборудование в доме или квартире всегда работает гладко, поэтому время от времени владельцам жилья приходится сталкиваться с неприятными сюрпризами. Например, в начале отопительного сезона нередко возникают проблемы с работой радиаторов. После запуска теплоносителя в батареях появляются воздушные пробки, не дающие приборам хорошо прогреться, или вовсе оставляющие их холодными. Подобные ситуации встречаются везде: как в частных, так и многоквартирных домах. Чтобы успешно справиться с таким завоздушиванием, хозяевам необходимо понять причины неприятного явления, узнать, как выпустить воздух из батареи самостоятельно, каким образом можно предотвратить его попадание в систему.

Почему происходит завоздушивание?

Герметичность отопительной системы не уберегает ее от проникновения воздуха. Такие «заторы» очень часто сопровождают начало отопительного сезона, или мешают радиаторам работать в полную силу в первые дни после запуска системы. Причин, провоцирующих эту неприятную ситуацию, есть несколько. Воздух попадает в батареи тем или иным способом. Его появления можно ожидать в нескольких случаях:

Система частного дома спроектирована либо реализована не совсем корректно. Например, не предусмотрены уклоны труб, не соблюдена горизонтальность радиаторов, неправильно сделаны петли, которые к тому же не имеют автоматических клапанов. Такие участки становятся постоянными «камнями преткновения», поскольку выгнать из них воздух во время запуска воды довольно проблематично. Жидкость, неподготовленная должным образом (из неглубокой скважины, колодца), вступает в реакцию с металлическими, алюминиевыми сплавами. Благодаря этому взаимодействию выделяется кислород. Небольшое количество воздуха может поступать через пластиковые стенки батарей: не спасает от проникновения даже кислородный барьер. Попадание воздуха вместе с водой. Большинство хозяев частных домов при заправке радиаторов действует практично и логично. Они пополняют запас воды в батареях из водопровода. Жидкость из него уже содержит достаточное количество кислорода. Ремонт, сопровождающийся разборкой элементов трубопровода и спуском воды, приводит к тому же результату. Если в мембране расширительного бака появляются микротрещины, то воздух мгновенно пользуется открывшейся лазейкой. Микроскопические протечки. Они часто остаются незамеченными, так как вытекающая жидкость быстро испаряется. В это крохотное отверстие тут же начинает поступать воздух, который замещает потерянный объем воды.

В загородных домах с закрытой или открытой системой воздух попадает в межсезонье. В многоквартирных домах с централизованным теплоснабжением он приникает либо вместе с теплоносителем, либо в момент запуска в начале сезона. На самом деле, точную причину выяснить сложно, но этого и не требуется. Зная, как выпустить воздух из батареи, задачу легко решить в большинстве случаев.

Симптомы завоздушивания, его опасность

Чтобы понять, что в батарее появилась воздушная пробка, специалистом быть не обязательно. О его скоплении может свидетельствовать:

«веселое» бульканье, журчание, шипение, начавшееся после запуска теплоносителя в начале отопительного сезона;

неравномерный прогрев — холодные участки радиатора: нагреться им мешает воздух, являющийся хорошим теплоизолятором;

ощутимые вибрации в трубопроводе из-за контакта концентрированного воздуха и металлических поверхностей.

Большая пробка дает другие симптомы: в этом случае радиаторы остаются холодными даже в то время, когда у соседей все в порядке. Обнаружить неполадку легко. Надо взять какой-либо металлический предмет и постучать им по радиатору. Если звук будет не глухим, а звонким, то можно уверенно сказать, что произошло завоздушивание.

Металл батарей и труб при длительном контакте с воздушной массой будет истончаться из-за коррозионных процессов, во время которых он начнет распадаться, образуя углекислый газ и соли. Другое возможное последствие — образование известкового налета. В результате просвет труб уменьшится, а значит, система уже будет функционировать менее эффективно.

Циркуляционный насос, работающий в автономной системе, при попадании в нее воздуха может в любой момент выйти из строя. Если вместо водной среды подшипник попадет в воздушную, то это вызовет его перегрев, худший вариант — его поломка.

Неравномерный нагрев или любые повреждения вредят отопительной системе, они способны спровоцировать аварийные ситуации. По этим причинам владельцам рекомендуют избавляться от воздуха в кратчайшие сроки.

Как выпустить воздух из батареи?

Есть несколько способов, чтобы избавиться от проблемы. Ответ на вопрос о том, как выпустить воздух из батареи, зависит от вида системы и присутствия либо отсутствия дополнительных устройств на радиаторах. Методы для квартир с централизованным отоплением могут отличаться от тех, что используют для автономных систем частного дома.

Чтобы подготовиться к операции, надо найти разводной ключ. Если радиаторы новые, можно обойтись обычной отверткой. Обязательно понадобится емкость для сбора воды, также нужно запастись большим количеством тряпок (ветоши), чтобы избежать возможного потопа. Пакля может понадобиться в случае серьезных работ. После всех приготовлений можно начинать «священнодействовать». Метод зависит от конкретной ситуации: от вида отопительной системы, от типа и оснащения радиатора.

Помощь крана Маевского

В квартирах многоэтажных домов довольно часто устанавливают краны Маевского. Это клапан игольчатого типа. Он обычно располагается сверху, на последней секции батареи. Если у него есть пластиковая рукоятка, то дополнительный инструмент — плоская отвертка — вовсе не понадобится. Небольшой прибор дает возможность обойтись без перекрывания стояка. Работа тоже не вызовет затруднений, так как выпустить воздух из батареи в этом случае довольно просто.

Первым делом под кран Маевского устанавливают емкость для сбора воды. На сам прибор укладывают тряпки, чтобы гарантировать отсутствие «брызг во все стороны». Кран открывают очень медленно, осторожно. Когда появляется свист или шипение, это знак, что «процесс пошел», что воздушная пробка начала постепенно выходить. После того, как воздух успешно стравился, появится вода, сразу ее перекрывать не надо, но и открывать кран больше не нужно. Рекомендуют слить как минимум 2 литра воды. Говорят, что эта операция предотвратит повторное завоздушивание, но ее делают не все.

После того как воздуха в системе не остается, кран Маевского закрывают. Когда узел имеет съемную ручку, а в квартире проживают маленькие естествоиспытатели, ее убирают «с глаз долой». Выкручивать стержень полностью запрещено, так как вкрутить его обратно под напором струи будет очень затруднительно. Чаще такая операция невозможна.

Если процесс происходил в квартире, то после этого теплоноситель снова заполняет батарею. В частном доме воду придется заливать самостоятельно в том случае, когда предусмотрено ручное включение насоса.

Автоматический воздухоотводчик

Если в отопительной системе загородного дома предусмотрены эти приборы, то хозяевам искать ответ на вопрос, как выпустить воздух из батареи, не придется. Такие устройства называют поплавками, они работают автоматически, поэтому вмешательства в свою работу не требуют.

Приборы устанавливают на батарею вертикально либо горизонтально, однако считают, что корректный монтаж — только первый. В противном случае можно столкнуться с невозможностью слить воду. Устройство самостоятельно реагирует на появление воздуха в водной среде. При скоплении воздушной массы воздухоотводчик ее быстро стравливает. Если количество воды уменьшается, то мини-прибор опускает клапан, который выпустил пробку.

Такое автоматическое устройство способно предупредить любую аварийную ситуацию, однако есть у него небольшой недостаток. Воздухоотводчик требует установки фильтра. Причина — чувствительность прибора к плохому качеству теплоносителя. Если вредных примесей в воде много, то нужны не только фильтры, но и периодическая замена уплотнительного кольца. Когда условия идеальны, воздухоотводчик будет работать долго и безо всяких проблем.

Если батареи чугунные «монстры»

Далеко не все успели (захотели) поменять чугунную «старую гвардию» на современные отопительные приборы. Такой консерватизм — причина более сложных манипуляций, которые предстоят хозяевам, так как вместо кранов Маевского там находятся массивные заглушки. Открутить их довольно проблематично. Процессу мешает краска (нередко несколько ее слоев) и пакля, старательно намотанная в «стародавние» времена.

Способа есть два: один правильный, другой для «камикадзе». Однако и тот и другой метод хозяевам не рекомендуют использовать без перекрытия стояка, если на трубах нет вентилей. Если заглушку случайно сорвет, то из-за высокого давления в системе все нижерасположенные квартиры будут затоплены.

Корректный вариант

Чтобы провести удачную операцию, разводной ключ необходим в обязательном порядке, таз и тряпки тоже. Понадобится приобрести паклю, ФУМ-ленту либо герметик. Обязательно нужно перекрыть подачу теплоносителя. Последовательно выполняют такие этапы:

Сначала снимают паклю, но предварительно подставляют под радиатор емкость. Если до пакли сразу не добраться, то удаляют (растворяют) краску. Осторожно, медленно откручивают заглушку. Любых резких движений, больших усилий избегают, потому что всегда остается риск сорвать резьбу. Если элемент не поддается, то используют растворитель либо WD-40, преобразователь ржавчины. Средство заливают в проблемный стык. Затем делают паузу: ждут 5-10 минут. Потом повторяют действия, тоже аккуратно. Операцию прекращают, когда появляется посторонний звук. После откручивания заглушки воздушные массы начинают постепенно стравливаться, процесс этот всегда сопровождается шипением. По окончании этого этапа сливают примерно 3-5 литров воды. Эти действия позволят минимизировать шанс вновь столкнуться с пробкой.

Затем заглушку снова крепко закручивают, предварительно намотав новую порцию пакли. Ее можно заменить более современной продукцией — ФУМ-лентой. Однако считают, что лучший вариант — комбинация этих материалов. Но ссыхающаяся лента имеет конкурента: нередко паклю предпочитают не обматывать фумом, а обмазывать герметиком. Например, уплотнительной пастой UNIPAK.

После этих манипуляций открывают кран подачи теплоносителя. Поскольку этот метод очень сложен, при отсутствии навыков лучше вызвать специалиста, так как протечка хозяевам может обойтись очень дорого. Любой мастер-сантехник, наоборот, хорошо осведомлен о том, как выпустить воздух из батареи.

Небезопасный экспресс-метод

Если радиатор стоит с «допотопных» времен, то вполне возможно, с откручиванием заглушки собственными силами хозяин справиться не сможет. В этом случае некоторые советуют оригинальный метод — просверливание в ней отверстия.

Для этого понадобится дрель, шуруповерт и сверло по металлу (максимальный диаметр — 4 мм). Еще необходимо найти саморез, его диаметр должен быть больше отверстия на 1,5-2 мм. Под него потребуется резиновое кольцо-прокладка. Для надежности «горячей точки» советуют использовать герметик.

Сама работа проста, но должна проводиться быстро.

Сначала просверливают отверстие, затем осторожно и медленно вытаскивают сверло. После того так воздух выйдет и начнет течь вода, быстро вкручивают саморез с надетой на него прокладкой.

Говорят, что предварительное промазывание этой конструкции герметиком гарантирует практически стопроцентную надежность системы. Если у хозяина появилось желание проверить эту «сентенцию», то он человек, не боящийся возможных последствий.

Стравливание через расширительный бак

Этот способ — единственная возможность победить проблему в частном доме, где не был предусмотрен монтаж кранов Маевского. Расширительные баки есть в любом частном доме, поэтому вариант можно назвать универсальным, загородным спасением.

Отопительные системы бывают открытыми и закрытыми. Первые более простые в эксплуатации. В этом случае завоздушивание — симптом, часто свидетельствующий о снижение в баке уровня воды. «Лечение» тут простое: это наполнение емкости водой.

Если бак закрытого типа, то единственным решением остается стравливание воздуха через радиаторы. Перед этой операцией советуют сначала заполнить систему таким образом, чтобы через контрольную трубу, которая выходит из расширительного бака, вылилось как минимум 10 литров. После всех работ оборудование снова запускают. Если результата достичь не удалось, то воздух выгоняют через батареи.

В старых системах в проблеме нередко виновата чересчур интенсивная работа котла. Чаще этим «грешат» твердотопливные модели, в которых не предусмотрен встроенный термостат. Чрезмерное нагревание воды приводит к ее выкипанию, выплескиванию через контрольную трубу. Если есть трещины, нарушающие герметичность, в систему начинает поступать воздух, заполняющий пустоту. Избавиться от него можно любым из вышеперечисленных способов. Однако перед операцией необходимо проверить наличие щелей, а если они обнаружились, то вовремя устранить лазейку для проникновения воздуха.

Многоступенчатая защита

Поскольку в частных домах такая проблема встречается гораздо чаще, комплексный подход к ней лучший способ избавиться от образования воздушных масс. В этом случае рекомендуют использовать специальное устройство — сепаратор воздуха.

Принцип его работы — разделение газа и жидкости. Сепаратор удаляет из системы микроскопические пузырьки, и даже кислород, растворенный в воде. В роли улавливателей выступают PALL-кольца. Они не только избавляют теплоноситель от воздуха, но и задерживают мусор — мелкие частички, которые циркулируют в теплоносителе любой системы.

Так как большее количество воздуха образуется при нагреве воды, сепараторы устанавливают сразу на выходе из котла. Чтобы защита была комплексной, систему очистки теплоносителя делают многоступенчатой. Помимо сепаратора, встроенного после котла, в схему могут войти:

краны Маевского на радиаторах;

воздуховоды, расположенные на коллекторах;

автоматический воздуховод, установленный у котла.

Этот вариант будет самым эффективным способом борьбы с потенциальными воздушными пробками, но, как и любой комплекс, он потребует значительных вложений.

Как предотвратить «воздушные проблемы»?

Чтобы потом не интересоваться, как выпустить воздух из батареи, лучше вовсе не позволять ему туда проникнуть. При открытой системе отопления теплоноситель запускают самостоятельно. Перед началом операции в контуре открывают все вентили. Напор воды не делают слишком большим. После наполнения всех батарей перекрывают сливной вентиль.

Система закрытого типа подразумевает немного другой алгоритм. В этом случае все вентили, наоборот, перекрывают, исключение — входной. Второй шаг — включение насоса, который обеспечит стабильность давления в трубопроводе. После всех приготовлений в систему запускают теплоноситель, а воздух стравливают с помощью кранов Маевского.

Как выпустить воздух из батареи, знать нужно в любом случае. Как правило, в многоэтажных домах эту проблему решают не жильцы, а представители обслуживающих компаний. В частных домах в большинстве случаев с неприятностью можно легко справиться самостоятельно, без профессиональной помощи. Подобные профилактические операции со всеми радиаторами советуют проводить даже при отсутствии таких проблем. Рекомендованная периодичность — раз в год. Достаточный повод для стравливания воздуха — ремонт или замена элементов отопительной системы.

Самый простой способ — установка крана Маевского, однако его минус — необходимость регулярного ручного спуска воздуха. Поэтому оптимальным вариантом станет монтаж автоматического воздухоотвода. Да, придется потратить гораздо большую (практически в 10 раз) сумму, однако выбор способа зависит от системы отопления, от конкретных условий, в которых она работает.

Если вдруг с развоздушиванием возникли проблемы, то лучше не пытаться справиться с задачей самостоятельно. Легче вызвать специалиста, потому что он имеет право отключить стояк в любое время года: как летом, так и в «разгар» отопительного сезона.

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