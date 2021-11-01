Комфорт гарантирует идеальный микроклимат в доме, но в зимний период некоторые владельцы домов и квартир сталкиваются с серьезной проблемой. Главная задача системы отопления — максимально эффективный прогрев помещений. Однако нередко хозяевам приходится мириться с неприятной ситуацией: пока температура за окном не слишком низкая, в помещениях комфортно, но после наступления холодов радиаторы не могут обеспечить качественный обогрев. Что делать в таких случаях, как увеличить теплоотдачу отопления? Некоторые приобретают дополнительные приборы-обогреватели, однако они значительно повышают расходы на электроэнергию. Чтобы иметь возможность исправить ситуацию, но не «разориться», нужно познакомиться с несколькими способами, которые смогут повысить эффективность работы радиаторов, а значит, и отопительной системы в целом.

Что такое теплоотдача, как ее рассчитать?

Она является главным параметром, который определяет эффективность работы отопительных приборов. Теплоотдача — количество тепла, передаваемое радиатором помещению в единицу времени. Есть у нее несколько синонимов: это тепловой поток, мощность или тепловая мощность батареи и т. д. Теплоотдача отопительных приборов измеряется в ваттах (Вт), реже — в калориях в час (кал/ч, ккал/ч).

При выборе радиаторов для системы отопления используют несколько способов вычисления мощности приборов. Есть и простейшие, и сложные методы.

Самый элементарный из них основывается на количестве внешних стен и окон, установленных в них. В этом случае расчет тепловой мощности проводят, руководствуясь таким правилами:

Для комнаты с 1 внешней стеной и таким же количеством окон необходим 1 радиатор мощностью 1 кВт на каждые 10 м2. Для помещения с двумя наружными стенами (и 2 окнами) на каждые 10 м2 нужна батарея, тепловая мощность которой как минимум 1,3 кВт.

Второй метод расчета более сложен, однако именно он дает не приблизительный, а максимально точный результат. Для получения необходимого значения используют следующую формулу: S x h x 41,

где первое — площадь помещения, втрое — его высота, а 41 — показатель минимальной мощности для 1 м3 комнаты. Полученное значение делят на номинальную мощность 1 секции батареи, этот показатель можно найти в паспорте прибора. Результатом вычислений становится количество секций, необходимых для эффективного обогрева помещения. Дробное число всегда округляют в большую сторону, так как недостаток мощности значительно хуже ее избытка.

Причины недостаточной теплоотдачи

Эффективность систем отопления домов и квартир зависит от нескольких факторов. К ним относится:

материал, из которого изготовлены радиаторы, трубопровод;

размеры батарей, установленных в помещениях;

скорость циркуляции теплоносителя в системе;

температура, до которой нагревается вода.

Некорректный монтаж оборудования также влияет на эффективность работы приборов. Самые распространенные ошибки при самостоятельном монтаже — наклон батареи, установка устройства слишком близко к стене или к полу.

Если никаких претензий к правильно установленной системе у владельцев нет, и все условия для эффективной работы созданы, то причина может крыться в загрязнении радиаторов. Поскольку приборы вынуждены работать с теплоносителем, качество которого чаще очень низкое, внутри устройств неизбежно скапливается накипь, ржавчина, налет и т. д. В старых домах проблему решают промывкой системы: нередко такая простая операция значительно повышает теплоотдачу отопления.

К снижению эффективности обогрева приводят препятствия, «злонамеренно» созданные хозяевами. Один из примеров — декоративные короба, которые устанавливают, чтобы скрыть радиаторы. Причиной проблемы нередко становится толстый слой краски. Минимальную теплоотдачу могут спровоцировать и внешние загрязнения батарей, и воздушные пробки, образовавшиеся внутри приборов.

Почему теплоотдача отопления становится головной болью хозяев? Главной причиной остается отсутствие защиты или недостаточное утепление. Идеальные условия, при которых не придется задумываться о снижения теплопотерь, гарантирует качественная теплоизоляция дома или квартиры. Согласно статистике, до 60% тепла покидает помещение через элементы конструкции — внешние стены, перекрытия, крыши, окна, балконы и т. д.

Поэтому главная задача хозяев — уменьшение теплопотерь с помощью теплоизоляционных материалов, теми способами, которые возможны в конкретной ситуации. Если проигнорировать этот этап, то не исключено, что результат работ по увеличению теплоотдачи отопления будет не тем, на который рассчитывали владельцы. После завершения теплоизоляции стен, пола и потолка дома или квартиры можно приступать к рассмотрению способов улучшения работы радиаторов.

Как увеличить теплоотдачу отопления?

Перед тем как приступать к кардинальным методам, лучше попробовать исправить ситуацию простыми способами. К ним относится элементарная операция — очищение радиаторов.

Если хозяева не проводят регулярного обслуживания приборов, то на них скапливается слой пыли, которая тоже влияет на теплоотдачу приборов. Считается, что КПД грязной батареи снижается на 7-10%. Чтобы предотвратить тепловые потери, устройства надо чистить и мыть. Например, производители этого оборудования рекомендуют проводить обслуживание радиаторов не менее 3 раз в год — перед началом отопительного сезона, в середине зимы и после отключения отопления.

Второй вариант решения проблемы — избавление устройств от толстого слоя краски. ЛКМ, который не счищали годами, а только обновляли, также снижает теплоотдачу. Чтобы повысить КПД отопительной системы, необходимо зачистить (отшлифовать) поверхности радиаторов до металла. После завершения этого этапа рекомендуют нанести новый, но максимально тонкий слой подходящей краски. Состав для окрашивания батарей должен:

быть безопасным, нетоксичным;

иметь высокую теплопроводность;

уметь противостоять нагреву до 80-90°;

не бояться механических воздействий, влаги.

Если эти несложные способы не принесли ощутимого результата, то владельцам придется решать проблему другими методами.

Улучшение циркуляции воздуха

Многие осведомлены о том, что радиаторы отопления работают за счет конвекции и излучения. Первая — вид теплообмена, при котором перенос объясняется простым законом физики: теплый воздух поднимается вверх из-за меньшей плотности, его замещают холодные массы. Остывшая субстанция снова опускается вниз.

В обычных водяных батареях преобладает конвекция: как уже было отмечено, при этом способе передачи нагретый воздух стремится вверх. Инфракрасные тепловые лучи направлены перпендикулярно поверхности приборов, поэтому они обеспечивают прогрев центра комнаты.

Идеалом считается сочетание конвективного и лучистого тепла в равных пропорциях, то есть 50/50. Однако такого соотношения достичь очень трудно: при отоплении радиаторами передача большей части тепла происходит за счет конвекции. Именно ее ускорение и даст шанс обеспечить нужную температуру в комнатах.

Создание идеальных условий

Улучшение циркуляции воздуха — самый простой способ, который поможет добиться оптимального теплообмена. При интенсивном движении воздушных масс температура в помещении повышается на 5-8°. Для всех ли подойдет данный метод? Способ сработает в том случае, если батареи горячие, но помещение не прогревается до комфортной температуры. Если радиаторы теплые, то потребуются другие, кардинальные меры.

Как создать идеальные условия для отопительной системы? Нередко в ее неэффективной работе виноваты различные препятствия. Нормальному воздухообмену мешают:

декоративные экраны;

плотные, тяжелые шторы;

слишком широкие подоконники;

ниши, в которых устанавливают батареи;

массивная мебель, стоящая близко к радиаторам.

Если освободить приборы от элементов, препятствующих качественному теплообмену, можно добиться улучшения конвекции.

Как увеличить теплоотдачу отопления, если причиной ее ухудшения являются широкие подоконники? Чтобы исправить ситуацию, в эти конструкции устанавливают специальные вентиляционные решетки. Их изготавливают из алюминия, нержавеющей и обычной стали, латуни и т. д. Эти же устройства способны решить проблему конденсата, который скапливается в тех помещениях, где установлены пластиковые окна.

Если помехой для качественного воздухообмена являются декоративные элементы или плотные, тяжелые шторы, то в этом случае владельцам нужно сделать выбор. Им предстоит решить, что для них важнее — красота и уют или эффективная работа отопительной системы.

Чтобы повысить скорость движения воздушных потоков, необходимо освободить пространство вокруг радиатора. После устранения всех препятствий (если нет других проблем) радиатор обеспечит тот уровень нагрева, который предусматривает его мощность.

Использование приборов-«принудителей»

Еще один способ улучшения циркуляции воздушных масс — установка вентилятора. Благодаря этому устройству поток будет перемещаться в сторону помещения. Чтобы добиться максимального эффекта, вентилятор устанавливают под углом к радиатору. Чтобы гарантировать повышение температуры на несколько градусов, работать он должен несколько часов.

Для этой цели рекомендуют приобретать бесшумные, экономичные модели. Возможная альтернатива таким устройствам — кулеры, оставшиеся от старых компьютеров (ноутбуков). Блок из таких приборов можно разместить прямо на радиаторах, сбоку, на полу (под или перед ними) и т. д. Однако этот вариант не лучшее из решений: такие конструкции выглядят не очень эстетично. Кроме того, они издают шум.

Использование бытовых вентиляторов в качестве помощи батареям дает шанс повысить температуру на 5-7°. Если эксплуатировать приборы в экстремальном режиме, то можно добиться более выдающихся результатов. В этом случае температура в комнате сможет подняться на 8-10°.

Увеличение эффективности с помощью экрана

Использование самодельного отражателя — еще один эффективный способ повысить КПД отопительной системы. Предназначение таких экранов — перенаправление потока тепла внутрь помещения. Такой отражатель предотвратит потери тепла через холодные наружные стены, поэтому температура в комнатах повысится.

Экран-отражатель можно сделать из вспененного полиэтилена — фольгоизолона ( Изофлекс,, Полифом, Стизол, Тепофол и т. д.). Этот теплоизоляционный материал долговечен, устойчив к механическим воздействиям, агрессивным соединениям, экологичен, так как не выделяет вредных веществ. Для изготовления экрана из утеплителя вырезают кусок, который чуть больше, чем размеры радиатора.

Отражатель размещают на стене за батареей, фольгой наружу. Затем его фиксируют двухсторонним скотчем или клеевым составом: например, жидкими гвоздями, плиточным клеем, силиконом. Минимальное расстояние между радиатором и материалом — 20 мм. Это условие обязательное: свободное пространство необходимо для нормальной циркуляции воздушных масс.

Заменой вспененному полиэтилену способна стать тонкая базальтовая (фольгированная) плита. Роль отражателя сможет исполнить и обычная плотная пищевая фольга. Ее фиксируют на внешней стене, или на слое теплоизоляционного материала. Альтернативой простому отражателю является черная металлическая поверхность, имеющая вертикальные ребра. Такой рифленый элемент будет аккумулировать тепло, превратившись в дополнительный конвектор.

Гарантирует ли желанный результат защитный экран, расположенный за батареей? Он — препятствие для утечки тепла через наружную стену. Однако для правильного распределения «сэкономленной» тепловой энергии необходимо обеспечить идеальные условия. Они подразумевают отсутствие факторов, значительно снижающих эффективность отопительных приборов.

Экран, отражающий тепло в комнату, не принесет большой пользы, если батарея закрыта мебелью, плотными шторами и/или установлена в нише. И наоборот, изменения будут ощутимы сразу, если использовать этот метод вкупе с улучшением циркуляции воздуха.

Изменение цвета радиаторов

Этот элементарный метод не относится к самым популярным вариантам, однако он также позволяет добиться нужных результатов. Дело в том, что батареи, окрашенные (матовой краской) в коричневый, красно-коричневый, темно-серый или черный цвет, лучше прогревают помещение, чем светлые приборы. В ходе экспериментов было установлено, что теплоотдача темных батарей на 15-20% выше, чем приборов со светлым покрытием.

Однако в водяных радиаторах преобладает не ИК-излучение, а конвективный теплообмен. На него цвет устройств не оказывает никакого влияния. Многое зависит от условий: система не станет суперэффективной, если температура теплоносителя в ней далека от идеала. Кроме того, не многих хозяев домов и квартир смогут воодушевить темные отопительные приборы.

Продувка оборудования

Если в неэффективной работе отопительной системы виноваты загрязнения, скопившиеся внутри батарей, или воздушные пробки, то владельцам придется обратиться за помощью к специалистам, так как эта операция невозможна без специального оборудования. Чтобы устранить причины плохой работы отопления, используют:

гидравлическую продувку;

чистку химическими растворами;

пневмогидроимпульсную промывку.

На выбор способа влияет серьезность имеющейся проблемы. Проведение таких операций позволяет восстановить нормальный теплообмен в помещениях, повысить эффективность системы. Некоторые способы прочистки радиаторов рекомендуют выполнять не в одиночку, а вместе с соседями. Иначе результат работы будет кратковременным: через некоторое время теплоотдача радиаторов снова снизится из-за новых включений, «прибывающих» из соседских устройств.

Наращивание секций

Это еще один ответ на вопрос, как увеличить теплоотдачу отопления. Если при вычислении мощности отопительных приборов была допущена ошибки, то владельцам жилья придется провести реконструкцию. Если радиаторы секционного типа, то их усиливают добавлением дополнительных элементов. Когда установлены панельные приборы, предстоит более сложная работа — их замена на более производительные модели. Понятно, что такие операции лучше провести до начала отопительного сезона.

Изменение способа подключения приборов

Нередко владельцы сталкиваются с еще одним странным явлением: одна половина радиатора теплая, вторая — холодная. В этом случае причиной является некорректный способ подключения приборов. Неэффективная работа радиаторов наблюдается при:

одностороннем подключении при подаче теплоносителя сверху;

аналогичном подключении, но с подачей воды снизу;

двухстороннем подключении при подаче сверху/снизу.

Как увеличить теплоотдачу отопления при таких схемах? Есть всего один способ решения задачи — это смена разводки труб. Самым эффективным вариантом является диагональное подключение при подаче теплоносителя сверху. В этом случае вся площадь теплообменника будет прогреваться равномерно, а значит, прибор будет работать на полную мощность.

Что делать тем, кто не хочет, или не имеет возможности заниматься трудоемкой работой? Им можно приобрести радиаторы со специальной заглушкой. Эта перегородка превратит нижнее или верхнее двухстороннее подключение в диагональное, поэтому «заставит» батарею работать максимально эффективно.

Для односторонних отопительных систем тоже есть решение: это специальные удлинители потока, которые создают «псевдодиагональное» подключение. Такие изделия выпускают в левом и в правом исполнении (S и D соответственно), для подключения труб либо арматуры (диаметр — 1/2 и ¾).

Изменение способа подключения — самый действенный способ, позволяющий раз и навсегда избавить от проблем. Однако такая операция потребует отключения общего стояка. Хозяин должен иметь навыки слесаря, в противном случае лучше пригласить специалиста. Не исключено, что потребуется согласование работ с коммунальной службой.

Как увеличить теплоотдачу отопления? Ответ зависит от масштабов проблемы. Некоторые способы просты, поэтому не потребуют серьезных мероприятий. Однако и эффект может оказаться не тем, на который рассчитывают хозяева. Серьезные переделки практически всегда подразумевают приглашения квалифицированного мастера, но все затраты окупятся уже в ближайшее время.

Как сделать жилище теплее?

К сожалению, увеличить количество тепла без изменения параметров отопительной системы невозможно. Однако у хозяев есть шанс использовать его с максимальной отдачей. Если в квартире холодно, то можно использовать один эффективный способ, или комплекс мероприятий. Например, можно:

заменить старые чугунные радиаторы новейшими моделями, которые отличаются долгим сохранением тепла, максимальной эффективностью;

утеплить стены за батареями, установить самодельный экран или готовый отражатель;

увеличить количество секций радиатора.

Если выбранный метод не принес желаемого результата, то циркуляцию воздуха можно принудительно ускорить. Например, о том, как увеличить теплоотдачу отопления с помощью простой конструкции, расскажет автор популярного видео: