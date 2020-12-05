Комфортные условия для жизни в загородном доме невозможно обеспечить без качественно сделанной отопительной системы. Требований к ней несколько: это эффективность, отсутствие любых проблем при эксплуатации и экономичность. Чтобы в жилище в холода было тепло, а расходы за коммунальные услуги не были очень высокими, надо корректно определить количество секций. Не всегда это условие выполняется на стадии монтажа, в таком случае последствия не заставляют себя долго ждать. Особенно остро проблема проявляется в морозные зимы, поэтому некоторым владельцам приходится заниматься усовершенствованием системы — наращиванием секций или заменой батарей. Перед началом работы им необходимо узнать, как соединить радиаторы отопления, какие есть схемы подключения. Технология эта не слишком сложна, поэтому шанс успешно справиться с задачей есть у любого мастера.

Увеличение числа радиаторов самостоятельно

Корректное соединение двух батарей — операция несложная, поэтому теоретически с ней способен справиться любой владелец жилья. Проблема в этом случае кроется в другом — в проверке качества проведенной работы.

Квартира

Контроль результата «самодеятельности» в квартирах возможен только при заполнении системы перед стартом отопительного сезона. Иначе есть риск появление течи, которая приведет к скандалу с нижними соседями, длительным разбирательствам с коммунальной службой. Поэтому жильцам квартир сначала надо трезво оценить свои силы, и приступать к подобной работе, если есть уверенность, что все соединения будут герметичны, а действия законны.

Перед планированием увеличения количества радиаторов необходимо узнать несколько моментов.

Закон суров: все манипуляции с отопительной системой в квартирах — демонтаж, замена, наращивание количества радиаторов — могут проводить только работники соответствующих служб по согласованию с теплосетью. Одобрение получить, как правило, не удается. Причина — сложность перерасчетов характеристик системы: любая ошибка чревата серьезным последствием — худшим обогревом квартир соседей по стояку. Возможно несоответствие проектных данных реальным техническим характеристикам отопительной системы многоэтажного дома. «Расшифровывается» это предложение довольно просто: увеличение количества приборов попросту не принесет желаемого результата — тепла больше выделяться в помещение все равно не будет.

Вторая проблема не редкость, самостоятельно найти решение этой задачи очень трудно, порой попросту невозможно. Кроме того, любая самодеятельность, относящаяся к добавлению батарей в квартире, может закончиться штрафом. Возможные решения — установка дополнительных секций либо замена чугунных изделий биметаллическими моделями.

Свой дом

Для частного сектора подобных проблем не существует, так как соединить радиаторы отопления можно любым способом, а число обогревателей ограничивает только сопротивление теплообменника котла. Схема соединения приборов может быть произвольной.

Для одно- и двухэтажных домов включение в схему дополнительных секций — операция, которая не подразумевает никаких сложностей. В других случаях между ними требуется установка балансировочных кранов, которые дают возможность выравнивать давление, а значит, обеспечить равномерное распределение тепла по всем этажам.

Как гарантировать эффективность отопления?

Чем больше эффективность отопительной системы, тем меньше средств уходит на оплату топлива. По этой причине нужно или серьезно заниматься проектированием самостоятельно, или доверить эту работу профессионалам. Если было принято решение о реализации плана собственными силами, то при замене приборов или при установке новых батарей нужно участь факторы, влияющие на эффективность отопительной системы. К ним относится:

тепловая мощность, размер радиаторов;

их место расположения, количество приборов;

правильный выбор схемы подключения.

Ответ на вопрос, как соединить радиаторы отопления, зависит от выбранного вида отопительного прибора. Ассортимент моделей достаточно широк, но внешний вид далеко не самый важный критерий. Ориентироваться нужно на тепловую мощность, указанную производителями, и на материал, из которого изготовлены батареи.

На количество радиаторов для помещений, их размер влияет площадь комнаты, качество теплоизоляции внешних стен, тепловая мощность батарей, а также схема их подключения. Места расположения — под окнами, между ними, если они находятся друг от друга на большом расстоянии, вдоль глухих стен, в прихожих, ванных, кладовых.

Между отопительным прибором и стеной рекомендуется предварительно установить экран, отражающий тепло. Как правило, такую защиту изготавливают самостоятельно из фольгированных материалов: например, из изолона, изоспана, пенофола и т. д. Наиболее требователен к мастеру монтаж радиаторов под окном. Существует несколько правил, которых необходимо строго придерживаться:

центр радиатора должен находиться в середине окна, возможное смещение относительно него, оно составляет 20 мм в ту или другую сторону;

необходимо обеспечить определенное расстояние между батареей и стеной: минимальный зазор — 20 мм, оптимальный — 30 мм;

минимальное расстояние от прибора до подоконника — 50 мм, до пола 60 мм, идеал иной — 100-120 мм;

оптимальная длина батареи — как минимум 75% этого параметра окна (подоконника);

все батареи в одном помещении обязаны располагаться на одном уровне;

ребра конвекторов должны находиться в вертикальном положении.

При невыполнении этих условий нельзя надеяться на эффективную работу отопительной системы, поскольку окна — слабые места любого дома. Предотвращение проникновения холода через них остается первостепенной задачей.

Как выбрать оптимальную схему подключения?

Если предыдущие правила были соблюдены, а результат получился не тот, на который рассчитывали хозяева, то дело может быть в трех причинах. Например, система создана без учета площади комнаты, была проигнорирована тепловая мощность радиаторов. Иногда вина лежит на мастере, точнее, на его некорректном выборе схемы подключения приборов.

Разводка труб

Схемы подключения обогревательных приборов зависит от вида разводки труб. Она делится на однотрубную и двухтрубную. Оба типа подразумевают системы с вертикальными стояками и горизонтальными контурами.

Однотрубная система отопления

Это первый и самый простой ответ на вопрос, как соединить радиаторы отопления. В этой системе подача и отвод воды осуществляется по одной трубе. Расположение входа и выхода для теплоносителя может быть трех видов — снизу, сверху, либо по диагонали — подача сверху, отвод — снизу, либо наоборот (хуже). Однотрубная система означает поочередное поступление теплоносителя в приборы. Поэтому главной задачей становится корректный подбор диаметра магистрали, а также размеров радиаторов. В противном случае ожидаемого эффекта добиться невозможно.

Оптимальны такие системы в пятиэтажных домах, так как позволяют уменьшить расход материалов. Серьезный недостаток — быстрое остывание теплоносителя. Чтобы в некоторой степени нивелировать его, площадь отопительных приборов нижнего этажа увеличивают. Как правило, таки радиаторы оборудуют байпасами, которые позволяют обслуживать, демонтировать или ремонтировать прибор, не влияя на работоспособность всей системы.

Однотрубная разводка с любым видом движения теплоносителя «показана» для отопительных магистралей, протяженность которых ограничивается 30 м. Оптимальное число радиаторов для таких систем невелико — 4 или 5 приборов.

Двухтрубная отопительная система

Двухтрубная разводка более совершенна. В этом случае у каждой магистрали свои задача. Одна (красная) отвечает за подачу горячего теплоносителя, другая (синяя) предназначена для отвода остывшей воды. В результате «разделения труда» каждый отопительный прибор имеет приблизительно одинаковую температуру, а это условие гарантирует равномерный прогрев комнат.

Теперь необходимо остановиться на циркуляции жидкостей. Для отопительной двухтрубной системы частного дома для монтажа есть возможность выбора. Используют два варианта — тупиковую или попутную схему движения теплоносителя. В первом случае горячая вода из котла поступает в каждый прибор, а на выходе из него сразу отправляется обратно к нагревательному оборудованию. Таким образом, потоки подачи и «обратки» движутся навстречу друг другу.

Попутная схема отличается одним направлением теплоносителя в подающей и обратной трубе. Для нее обычно используется нижняя разводка. В этом случае трубопровода не 2, а 3: подающий, обратный и тот, что возвращает остывшую воду из обратной магистрали в котел. В данном случае подача идет от котла до последнего прибора, обратка — от первого до последнего радиатора, «возвратный» отрезок трубопровода расположен между последней батареей и котлом.

Достоинства двухтрубных систем — минимальные потери тепла, удобная регулировка тепловой производительности: как системы в целом, так и отдельных радиаторов. Недостатки несущественны. Если говорить о главных минусах, то многие считают, что такие системы обходятся значительно дороже. Однако нужно учитывать больший диаметр труб, увеличенную площадь приборов однотрубной системы, а также качественный прогрев помещений при двухтрубной разводке. Как показывает практика, разница, если учитывать экономию, оказывается практически неощутимой.

Лучевая или коллекторная схема

Такая разводка подразумевает прокладку труб отдельно к каждому радиатору. Лучевые схемы реализовываются сложнее всего, так как монтаж данной магистрали в большинстве случаев производится в пол. В этом есть как плюс, так и минус. Достоинство — трубы, которые не портят вид помещений. Недостаток — трудный доступ к системе. Если произойдет авария, то добраться до проблемного участка получится не сразу. Вторая претензия к этому варианту — большие траты, поскольку труб для лучевого монтажа отопления потребуется довольно много.

В близком знакомстве с горизонтальным и вертикальным типом разводки большой необходимости нет, так как в этих системах разобраться совсем не трудно. Стояки хорошо известны владельцам квартир в многоэтажных домах, так как этот способ остается единственным. Для зданий частного сектора, в зависимости от их этажности, возможен и тот, и другой вариант.

Варианты подключения отопительных приборов

Способ подключения отопительных приборов зависит от типа разводки. Для однотрубной и двухтрубной системы можно использовать боковое, диагональное или нижнее подключение. На выбор оптимального варианта влияют параметры помещения, место установки батарей, потребность жилья в определенном количестве тепла. Поэтому надо подробнее рассмотреть вопрос о том, как соединить радиаторы отопления.

Боковое соединение

Оно используется для обоих видов разводки, другое название — одностороннее соединение. В этом случае главное отличие одно — монтаж труб производится с одной стороны отопительного прибора. Этот способ традиционен для многоэтажных зданий, где используется вертикальная подача теплоносителя. Верхний патрубок батареи соединяют с подающим трубопроводом, нижний — с обратным. Если сделать наоборот, то КПД отопительной системы снизится на 6-8%.

Единственное требование для установки — монтаж перемычки-байпаса между входом и выходом магистрали, а также кранов, которые дают возможность снимать батарею без нарушения работы системы. Минус бокового подключения — его неэффективность при большой площади радиаторов. Пять-шесть секций — максимум, в противном случае потери тепла уже будут значительными.

Диагональная схема

Данное соединение подразумевает минимальные теплопотери, поскольку подача воды происходит с одной стороны радиатора, а выходит теплоноситель, прошедший все секции, с другой. Вариантов реализации диагонального подключения существует два:

горячая вода поступает в верхнее отверстие батареи, циркулирует, а затем выходит с другой стороны через нижнее;

теплоноситель входит снизу, после прохождения всего радиатора выходит из противоположного верхнего отверстия.

Как соединить радиаторы отопления диагонально? Оптимален первый вариант. Главное преимущество такого подключения — эффективность работы максимально длинных отопительных приборов. Способ дает шанс гарантировать хороший прогрев батареям, имеющим до 12 секций (или более).

Недостаток у такого способа подключения тоже есть. Это неминуемое заиливание одного из нижних углов радиатора. В большинстве случаев проблему снимает промывка радиатора, причем даже без его отключения от системы. Поскольку монтаж и обслуживание приборов с большим количеством секций сложен, рекомендуют использовать 2 батареи, состоящие из 6-8 секций.

Нижнее подключение

Данный вариант менее востребован, но он идеален, если главная задача, стоящая перед хозяевами, — спрятать не слишком привлекательные трубы. Нередко их монтируют в пол или стены. В этом случае ассортимент изделий довольно широк. Модели комплектуются узлами подключения, включающими встроенные шаровые краны.

Способ соединения конкретного отопительного прибора указывается в паспорте радиатора. Минус этого варианта — необходимость покупки мощных приборов, которые способны компенсировать большие потери тепла при таком подключении. Чтобы повысить эффективность «нижней системы», избежать неравномерного прогрева, используют циркуляционный насос.

Подключения и тип циркуляции

Способ подключения радиаторов всецело зависит от того, какой тип движения теплоносителя используется в отопительной системе: вода рабочая жидкость или антифриз. Вариантов используется всего два. Это естественная либо принудительная циркуляция.

Естественное движение воды

Естественный, или самотечный вид подразумевает отсутствие помощи дополнительного оборудования, потому что движение жидкости идет по известным законам физики. Однако этим условиям отвечает только вода. Любая незамерзающая жидкость хорошо циркулировать по контуру откажется.

Система с естественной циркуляцией состоит из котла, расширительного бака и трубопроводов — подающего и обратного. Нагревшаяся вода расширяется, потом начинает двигаться по стояку, проходя все установленные приборы. Отработанная, остывшая жидкость снова возвращается в котел. Данный вариант для горизонтальных систем требует небольшой коррекции. В этом случае трубопроводы монтируют с уклоном в сторону движения теплоносителя.

Батареи оборудуют кранами Маевского, либо ставят на стояках автоматические спускники воздуха. Для отопления с естественной циркуляцией рабочей жидкости применяют два варианта. Для двухтрубной системы используют нижнюю и верхнюю разводку, для однотрубной — верхнюю. Данные «супернатуральные» способы подходят для комнат небольшой площади.

Принудительная циркуляция

Если площадь дома превышает 100 м2, то этот вариант подключения единственное решение. Он же оптимален, если в роли рабочей жидкости выступает антифриз. В таком случае системе необходим циркуляционный насос. Мощность агрегата зависит только от площади отапливаемых комнат. Вариантов установки дополнительного прибора два: либо на подающем, либо на обратном трубопроводе.

Обязательным элементом системы также является кран Маевского, установленный в самой высокой точке трубопровода. Альтернатива — автоматические воздухоотводчики. Принудительная циркуляция используется при горизонтальном и вертикальном способе подключения радиаторов, подходит она как для однотрубных, так и для двухтрубных схем.

Особенности подключения радиаторов

Сейчас для подключения приборов систем отопления в единый контур чаще используют легкие и надежные полипропиленовые трубы, которые способны противостоять высокому давлению, безопасны, долговечны, препятствуют возникновению отложений на внутренних поверхностях. Исключение есть: это массивные чугунные изделия, которым такие соединительные элементы попросту будут чуждыми.

Для обвязки радиаторов используют изделия, армированные алюминием или стекловолокном. Чтобы соединить проборы в систему, потребуются заглушки, краны, переходники, клапан с терморегулятором и другие виды трубопроводной арматуры. Для наращивания секций батарей будут нужны ниппели, паронитовые и межсекционные прокладки. Будут необходимы кронштейны для фиксации приборов на стене. Конечно, любой мастер не обойдется без стандартного сантехнического набора.

Как соединить радиаторы отопления? Операция состоит из нескольких этапов, каждый из которых требует максимального внимания.

Сначала на стене отмечают место для крепления кронштейнов. Стандарт — 2 точки у верхнего коллектора, одна, центральная — у нижнего. Затем кронштейны фиксируют на стене, проводят первую примерку приборов. Если этап выполнен без ошибок, то устанавливают радиаторы, проверяя корректность их положения уровнем во всех плоскостях. Максимальное отклонение составляет 1°. Больший «завал» может спровоцировать застойные явления. Затем батареи соединяют с арматурой и с трубами.

После завершения работы систему тщательно проверяют на дефекты и протечки. Для этого контур заполняют теплоносителям, затем внимательно обследуют все соединения. Если обнаружены места разгерметизации, то содержимое сливают, потом приступают к устранению неполадок.

Только корректный выбор схемы подключения радиаторов сделает отопление эффективным, а расходы на оплату коммунальных услуг минимальными. Операцию по установке батарей можно провести самостоятельно, но сначала лучше увидеть все этапы монтажа. О том, как соединить радиаторы отопления, расскажет следующее видео: