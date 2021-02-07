Строительство дома или капитальный ремонт — работы, требующие обстоятельного подхода. Все их этапы важно выполнять абсолютно грамотно, но большего внимания заслуживает организация коммуникаций, от которых зависит уровень комфорта будущего жилья. Некоторые сложности могут возникнуть на стадии монтажа системы отопления, или на этапе замены старых радиаторов новыми, более совершенными приборами. От корректности проведения этих процессов зависит многое, поэтому надо знать, как подключить батарею отопления, какие способы рекомендуют, а какие, наоборот, не советуют. Любая ошибка может обойтись дорого, и вместо эффективности и экономичности инженерной системы мастер получит противоположный результат — некачественный обогрев помещений и большие счета за электроэнергию.

Главные требования к отоплению

Перед тем как подключить батарею отопления, надо окончательно решить, имеет ли смысл заниматься данной работой самостоятельно. Корректно выполненная работа — шанс создать эффективную систему, которая сможет обеспечить комфортную температуру даже в сильные морозы. Минимальный расход топлива — второе требование к этой коммуникации. Оба условия можно гарантировать, если правильно выбрать вид отопления, а затем определить оптимальный вариант подключения радиаторов.

Факторы, влияющие на эффективность

Если уверенности, что все этапы будут проведены безошибочно, нет, то лучше обратиться за помощью к профессионалам. Когда этот способ даже не рассматривается, перед заменой радиаторов или установкой новых приборов надо узнать, что на эффективность системы влияют сразу несколько факторов. Это вид, размеры, тепловая мощность радиаторов, место их монтажа в помещении, с также способ подключения.

Первым препятствием на пути может стать широкий ассортимент батарей. Поэтому при выборе самыми главными критериями являются два — материал и тепловая мощность, которая всегда указывается производителем. Есть и другие факторы, влияющие на эффективность системы отопления: площадь помещения, качество утепления внешних стен, схема подключения, место расположения — под окнами, между ними, в нишах и т. д.

Чтобы получить максимально эффективную отопительную систему, между батареями и стенами рекомендуют устанавливать дополнительные элементы — теплоотражающие экраны. Оптимальным вариантом являются тонкие, фольгированные материалы.

Требования к монтажу под окном

Батареи, расположенные под оконными проемами, — решение типичное и логичное. Поскольку это место всегда является самым слабым звеном комнаты, около него необходимо создать «тепловую завесу», что и делают, используя эти приборы. Монтаж радиаторов под окном требует соблюдения нескольких правил:

Центр прибор должен располагаться в центре окна. Возможно небольшое смещение влево или вправо (на 20 мм). Длина батареи должна быть как минимум 75% от длины окна. Расстояние от подоконника не менее 50 мм, от пола — 60 мм. Оптимальные показатели — 100-120 мм. Рекомендуемое расстояние от батареи до стены составляет 30-50 мм. Такое пространство гарантирует, что разогретые воздушные массы не встретят препятствий на пути, а значит, обогрев будет работать идеально.

Все радиаторы обязаны находиться на одном уровне, их ребра должны быть расположены строго вертикально, поэтому при монтаже обязательна проверка уровнем (отвесом). Игнорирование этих требований может стать причиной неэффективной работы отопительной системы. Причина — ее завоздушивание.

Это общие рекомендации, которых следует придерживаться. Однако для некоторых моделей приборов существуют «свои» правила, которые устанавливает производитель конкретного радиатора. Их можно обнаружить в руководстве по эксплуатации.

Схемы подключения радиаторов

Прежде чем основательно разбираться с вопросом, как подключить батарею отопления, нужно определить оптимальную конфигурацию системы отопления, так как именно она сильно влияет на теплоотдачу. Для этого надо узнать, какие варианты существуют, а потом определить, какая схема лучше подойдет конкретному жилищу. Основных типов разводки труб существует два: это однотрубная и двухтрубная. На каждом из этих видов необходимо остановиться, чтобы рассмотреть его подробнее.

Однотрубное отопление

Эта система отличается простотой монтажа и относительно небольшими расходами, которые потребуются для ее организации. Чаще данную схему можно увидеть в квартирах многоэтажных зданий, но иногда ее используют и для организации отопления в частных домах. В однотрубной системе все радиаторы подключаются последовательно: теплоноситель после прохождения первого прибора попадает во второй, потом в третий и т. д. Из последней батареи он следует обратно — в стояк или котел.

Самый большой минус такой разводки — неравномерный прогрев радиаторов, невозможность контролировать их теплоотдачу. Установка регулятора на одном приборе приводит к тому, что и все остальные элементы в контуре будут получать меньшее количество тепла, поскольку его будут забирать те, которые стоят ближе к котлу. Даже абсолютно корректный монтаж положения не исправит. Однако эффективность отопления в большей степени зависит от разводки. Она может быть вертикальной или горизонтальной.

Вертикальная разводка

Первый, вертикальный вариант успешно используется в 5-этажных домах, где значительную экономию гарантирует вертикальный подающий стояк, позволяющий сократить расход материалов. В этом случае нагретый теплоноситель поступает вверх, затем распределяется по всем остальным этажам.

Минус этой разводки — неравномерность нагрева элементов системы. Сильнее «страдают» радиаторы на нижних этажах, куда поступает уже остывшая вода. Чтобы повысить эффективность системы, там увеличивают площадь радиаторов. В этом случае контур рекомендуется дополнить байпасами, которые дают возможность демонтировать батареи без нарушения работоспособности всей системы.

Горизонтальная схема

В системе с горизонтальной разводкой используют тупиковое либо попутное движение теплоносителя.

Попутное движение, или петля Тихельмана

Это самый популярный вариант, использующийся в бытовых сетях. Его девиз: всем батареям — одинаковые условия. Принцип работы этих систем в том, что горячий теплоноситель по магистрали подачи направляется к каждому радиатору, а выходя из них, идет к котлу по обратной магистрали. Подающий трубопровод заканчивается на последнем радиаторе, обратный начинается от первого прибора. Таким образом, потоки подачи и обратки движутся не навстречу друг другу, а в одном направлении.

Тупиковая схема

Этот вариант отличается от предыдущего тем, что движение теплоносителя в подающей и обратной трубе идет в противоположных направлениях. Данная схема обычно используется в сетях, имеющих нижнюю разводку. Особенность варианта — сложность обеспечения равномерного прогрева батарей. Ситуацию может исправить увеличение секций на последних, дальних элементах. Такая схема априори требует принудительного движения теплоносителя. Чтобы система работала более эффективно, подающий трубопровод делают из труб разного диаметра. Он уменьшается, начиная от первого и заканчивая тупиковым радиатором.

Для эффективной работы отопления с горизонтальной разводкой длина контура не должна превышать 30 метров. Оптимальное количество приборов в контуре — 4-5 радиаторов.

Двухтрубное отопление

В этой схеме не используется последовательное соединение: здесь наличествуют два контура. По первому к каждому радиатору подается горячий теплоноситель. Благодаря второму трубопроводу остывшая вода сразу возвращается в котел. В результате параллельного соединения элементов каждому из них гарантируется получение теплоносителя одинаковой температуры. Поэтому такой раздельный вариант — фаворит. Циркуляция теплоносителя может быть тупиковой или попутной. Данная схема дает возможность установки терморегуляторов на определенные, или на все приборы, чтобы оптимально настроить работу системы отопления.

Единственным недостатком ее считается высокая себестоимость. Так как здесь необходимы два контура, то труб требуется в 2 раза большее количество. Однако минус этот относителен, потому что двухтрубная система гарантирует эффективность отопления, поэтому затраты окупятся уже в ближайшем будущем. Есть и еще один аргумент в пользу данной схемы: если сравнивать ее с однотрубной, то в этом случае экономия достигается благодаря меньшему диаметру труб, а также меньшей площади радиаторов.

Подсоединение приборов может быть боковым, верхним, нижним, или по диагонали. Последний способ считается самым эффективным, так как он дает возможность рационально использовать тепло, которое равномерно распределяется по всем батареям. Разводка может быть как горизонтальной, так и вертикальной.

Лучевая схема подключения

Этот вариант нужно рассмотреть отдельно, поскольку здесь есть еще один, центральный элемент — коллектор. К нему следует теплоноситель из котла, а уже от этого устройства к каждой батарее прокладывается по два трубопровода — прямой и обратный. Главное требование — приблизительно одинаковая длина всех веток. В противном случае температура теплоносителя в приборах будет отличаться.

Недостаток лучевой схемы — требовательность. Ее организацией занимаются либо на этапе строительства, либо во время капитального ремонта. Такая система может быть проложена между черновым и чистовым полом или в стяжке (в утеплителе). На второй этаж трубопровод иногда проводят по потолку. Преимущества «лучей» — эстетичность, возможность отключения любого из радиаторов при сохранении полной работоспособности отопительной системы.

Способы присоединения батарей

Теперь надо рассмотреть вопрос, как подключить батарею отопления к контуру. Вариантов присоединения радиаторов есть несколько: это диагональное, боковое (одностороннее) и нижнее (седельное).

Подключение по диагонали

Это вариант оптимальный: данная схема считается самой эффективной. Кроме того, именно этот способ используют производители радиаторов для проверки собственной продукции. Данные, которые вносят в технический паспорт моделей, получают во время таких тестирований, поэтому все показатели приведены (максимально точны) именно для этого вида подключения.

При диагональном способе подача происходит через верхний патрубок, расположенный на одной стороне радиатора. Обратку присоединяют с другой стороны, к нижней части прибора. Таким образом, теплоноситель имеет возможность равномерно прогреть всю площадь батареи, пройдя через полости внутри прибора. Весомое преимущество диагонального подключения — возможность установки в систему длинных радиаторов, имеющих 10 или более секций.

Боковое подключение

Этот вариант традиционен для квартир, так как стояк в них всегда расположен с одной стороны радиатора. Трубы подающего и выходного трубопроводов находятся сбоку прибора. В других случаях данный способ далеко не лучшее решение. Он не сможет «тягаться» на равных с диагональным подключением, потому что немного ему уступает.

Эффективность такого бокового расположения достаточно высока, однако для него нужно определенное условие: максимальное количество секций батарей не должно превышать 6. В противном случае будет невозможно гарантировать их полный прогрев, поэтому теплоотдача существенно снизится. Плюс вариант — возможность монтировать байпасы и краны, которые могут понадобиться, если по каким-то причинам прибор понадобится демонтировать.

Подключение снизу

Данный способ, как правило, выбирают те владельцы, которым очень важен вид помещения, поскольку нижнее подключение дает отличный шанс скрыть трубопровод, вмонтировав его в пол или стену. Если сравнивать этот вариант с другими способами по эффективности, то он проигрывает. Теплоотдача снижается примерно на 10-12%. Нивелировать такую разницу способна установка более мощных радиаторов.

Седельное подключение не рекомендуют использовать в отопительных системах гравитационного типа, так как они будут неспособны гарантировать качественный обогрев помещений. Если установлен насос, то серьезных проблем с теплоотдачей не возникнет.

Теперь надо отметить («заклеймить») не самые лучшие способы подключения. К ним относится:

диагональное, с нижней подачей (эффективность — 80%);

боковое подключение с нижней подачей (78%);

нижнее, седельное (минимум — 78%).

В этих случаях почти «бедственное» положение исправляют с помощью радиаторов с большим количеством секций.

Естественная и принудительная циркуляция

Ответ на вопрос о том, как подключить батарею отопления, зависит от вида системы. В ней может использоваться либо естественное движение теплоносителя, либо принудительное.

Естественное движение воды

Естественная, или гравитационная система отопления подразумевает, что теплоноситель движется по контурам без «вмешательства» электрического оборудования. Как правило, для такого вида обогрева на эту роль выбирают воду, потому что любая незамерзающая жидкость будет циркулировать значительно хуже.

В данную систему входит котел, расширительный бак, батареи и трубопроводы — подающий и обратный. Принцип работы ее максимально прост, поскольку используются всем известные законы физики. Нагреваясь, вода расширяется, вытесняет холодную жидкость, поднимается по стояку, по очереди проходя все радиаторы. После охлаждения теплоносителя он снова, «самостоятельно», возвращается в котел.

Такой вид отопления при горизонтальной разводке требует монтажа обеих труб под небольшим наклоном, чтобы обеспечить лучшее движение жидкости. Этот вариант можно использовать для обогрева небольших помещений. Верхняя разводка подходит для однотрубных и двухтрубных схем, нижняя — для двухтрубных. В этом случае на радиаторы устанавливают спускные краны, либо автоматические воздухоотводчики. Котел располагают ниже отапливаемого помещения, бак — в самой высокой точке дома, чаще для него выбирают чердачное помещение.

Системы с принудительной циркуляцией

Большая площадь дома (100 м2 или более) требует системы с принудительным движением теплоносителя. В этом качестве может использоваться как вода, так и антифриз. Если выбор пал на незамерзающую жидкость, то необходимо приобрести закрытый расширительный бак. В такие системы отопления добавляют «движущую силу» — циркуляционный насос. Мощность агрегата зависит от площади помещений, которые предстоит отапливать.

Устанавливают оборудование на подающем или обратном трубопроводе. В верхней точке системы монтируют автоматические воздухоотводчики, либо стравливают воздух вручную, используя краны Маевского. Данные системы никаких ограничений не имеют: их создают для горизонтальной и вертикальной разводки, для одно- или двухтрубных схем.

Монтаж радиаторов

Перед тем как подключить батарею отопления, ее нужно установить. Рекомендации относительно монтажа приобретенных проборов находят в их паспорте: в нем должны быть изображены предпочтительные схемы установки. Работа состоит из нескольких этапов:

Сначала на стене размечают точки для фиксации кронштейнов. В этом случае учитывают скобы, которые расположены на тыльной стороне прибора. Радиатор, состоящий из большого количества секций (12 и более), требует дополнительного кронштейна, который монтируют в верхней части, в центре прибора. Для дюбелей сверлят отверстия. Закрепляют кронштейны саморезами (винтами), предварительно проверив точки крепления уровнем на вертикальность и горизонтальность. Батарею вешают, потом выставляют так, чтобы не было даже минимальных перекосов. Затем прибор соединяют с подающим и обратным трубопроводами. В верхнем штуцере устанавливают кран Маевского, в незадействованном патрубке — ставят заглушку.

После этого радиатор начинают заполнять водой, постепенно откручивают кран, избавляя прибор от воздуха. Повторное стравливание делают, когда давление дойдет до отметки 5 Бар. После завершения работы систему проверяют на наличие течи.

Как подключить батарею отопления? Поскольку вариантов очень много, надо тщательно продумать, какой из них предпочесть, и как это сделать. Если же с выбором оптимального способа возникли затруднения, то имеет смысл обратиться к грамотному специалисту. В этом случае можно избежать переделок, потому что опытный мастер, без сомнения, подберет самое лучшее, идеальное решение.

О том, как подключить батарею отопления, расскажет следующее видео: