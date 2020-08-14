Глинобитная печь своими руками: 3 возможных варианта создания

В давние времена русские люди не имели возможности «копаться» в широком ассортименте стройматериалов по одной простой причине: выбор был не богатым, а скудным. Поэтому им приходилось строить из того, что было под рукой. Кирпич относился к довольно дорогим, недоступным материалам, которые могли позволить себе только богатые люди. Остальным приходилось выбирать более простые, дешевые альтернативы. Одной из них нередко оказывалась глина, из нее возводили дома и делали печи. Все возвращается: хорошо забытое снова становится актуальным, поэтому многие конструкции обретают право на вторую жизнь. Сейчас повышенный интерес вызывают несколько материалов-«возвращенцев» и сооружений: одно из них — отопительный прибор из глины. Те, кому эта тема покажется достойной изучения, могут полюбопытствовать, как создается глинобитная печь своими руками, какие технологии используются.

Что такое глинобитная печь?

Если углубляться в тему, касающуюся других строительных материалов, идущих на создание отопительных устройств, то керамический кирпич тоже можно отнести в эту же категорию, потому что он сделан из обожженной глины. Наша героиня отличается от кирпичной конструкции довольно сильно: для ее сооружения не используют готовые искусственные блоки.

Глинобитные печи — самые древние сооружения, однако и сейчас они традиционно используются многими народами для приготовления оригинальных блюд национальной кухни. Пример — тандыр, становящийся популярным из-за его удобства и практичности. Традиционная кирпичная печь не всегда была единственной «русской» конструкцией: крестьяне не могли позволить себе эти параллелепипеды, поэтому обходились глиной.

Первые конструкции сильно отличались от сегодняшних моделей. Первые глинобитные печи были довольно габаритными, к тому же труба-дымоход была элементом, который для них не предусматривался. По этой причине приходилось устраивать в потолке или в стенах миниатюрные окна, потолочные называли «верхниками». После топки их закрывали заслонками. Помимо постоянной задымленности таким печкам был свойственен еще один серьезный минус: вместе с дымом жилище быстро покидало и тепло.

Спустя некоторое время с этим «несовершенством» научились бороться. Были изобретены потолочные дымники, которые выводили газы через деревянные трубы, но они уже использовались с устройствами из обожженного кирпича. Старое и новое сравнивать нельзя: старинные и современные конструкции — небо и земля. Сейчас глинобитная печь — устройство, имеющее компактные размеры и дымоход, который не всегда является необходимым элементом. Успех этих конструкций обусловлен простотой их создания и низкой себестоимостью.

Печь из глины: достоинства и недостатки

Если хозяев интересует тема «Глинобитная печь своими руками», то, скорее всего, они всерьез рассматривают эту старинную альтернативу традиционной кирпичной конструкции. Поэтому до принятия окончательного решения не мешает узнать о плюсах и минусах глиняной печи.

Преимущества

Первый и несомненный плюс — доступность материала, его низкая цена. Для будущих строителей, живущих в сельской местности, возможна самостоятельная заготовка глины и песка. Нельзя не привести другие преимущества глинобитной печи перед кирпичной «соперницей».

Возможность соорудить отопительный пробор такой формы, которая позволит ему вписаться в любое место. Размеры тоже можно выбирать по своему усмотрению. Кирпич не позволяет придумать много вариантов, а придать сооружению необычную форму или очень сложно, или невозможно. Равномерный нагрев в топке, особый тепловой режим. Говорят, что вкус блюд, приготовленных в глинобитной печи, отличается даже от пищи, которую готовили в привычной кирпичной конструкции. Отсутствие необходимости во множестве различных инструментов, которые становятся обязательными для сооружения кирпичного обогревательного прибора. Длительный срок службы. Если говорить о далеком прошлом, то те глинобитные печи служили хозяевам сотню лет.

Экологичность — последнее, но немаловажное преимущество в списке. В этом случае можно говорить об абсолютной безопасности натуральных материалов, используемых для сооружения глинобитной печи.

Недостатки

Они найдутся без труда в любой конструкции. Первый из них — необходимость запастись большим количеством глины. Другие минусы:

достаточно сложное приготовление состава: чтобы правильно сделать смесь, определить оптимальную консистенцию, нужно поэкспериментировать с составом, а без практики и «близкого знакомства» с раствором операция отнимет много времени;

создание глинобитной печи, оно отнимет довольно много времени, в большей степени это касается периода сушки конструкции, полностью изготовленной из сырой глины;

отсутствие проектов, стандартов и всех строительных норм: в этом случае автор на самом деле вынужден стать «творцом», придумывающим печь с начала и до конца;

риск, который существует всегда: некорректно приготовленная смесь, неправильный режим сушки может привести к разрушению глиняного прибора при нагревании;

отсутствие профессионалов, занимающихся сооружением глинобитных печей: как правило, такая работа остается «уделом» любителей.

Если есть желание создать необычную конструкцию, которая вполне сможет стать не только печью, но и украшением, то можно приступать к близкому знакомству с ней и технологией. Если трудности и потенциальные ошибки пугают, то от идеи лучше вовремя отказаться.

Технология создания глинобитной печи

Простота устройства еще не означает, что любой мастер быстро справится с работой и обязательно сделает ее хорошо. Нюансов здесь тоже хватает.

Главный материал

Чуть ли на самый важный этап — заготовка глины. Именно от ее качества зависит, насколько надежной будет будущая печь. Главное требование в глине — возможность спекания даже при относительно низких температурах. Мастера, отлично знакомые с этим материалом (печники, гончары), имеют обыкновение смешивать несколько сортов глины. В этом случае есть возможность добиться идеальной смеси: как по качеству, так и по консистенции.

Есть еще одно требование: глина, заготовленная самостоятельно, должна какое-то время вылежаться. Причем речь идет не о неделях и месяцах. Нужно несколько лет хранить ее на открытом воздухе, чтобы она замерзала зимой и «жарилась» на солнце летом. После этого глину, подготовленную таким образом, перетирают, затем пропускают сквозь сито.

Теперь о растворе. В его состав входит песок, глина и вода. Однако точного рецепта с пропорциями не существует, так как в каждой местности глина несколько отличается характеристиками. Лучшей считают жирную глину, которая имеет красноватый оттенок. Соотношение компонентов зависит от свойств используемого материала. Поэтому создавать приходится несколько образцов, а потом из них выбирать оптимальный вариант.

Если используется «тощее» сырье, то количество песка уменьшают. Для жирного продукта необходима большая его доля. В некоторых регионах песок не добавляют совсем. Воды в смеси должен быть минимум: необходимо добавить ровно столько, чтобы получить густой, плотный, однородный раствор, годящийся для укладки, не рассыпающийся сразу.

Технология создания печи

Сооружают конструкцию с помощью привычной опалубки. В этом случае главное требование — плотная укладка с последующей трамбовкой. Декоративные элементы вылепливают вручную. Традиционный материал для армирования — прутья, однако для надежности советуют классическое армирование металлом.

Данный способ не единственный используемый вариант. Альтернатива ему — изготовление самодельных кирпичей, которые сушат на открытом воздухе, а потом соединяют «по старинке» — с помощью аналогичного (глиняного) кладочного раствора. Такой способ мало чем отличается от изготовления кирпичной печи, поэтому решать, какую технологию выбрать, предстоит будущему автору.

Сушка конструкции

Этот этап более остальных растянут во времени. Причина — необходимость естественного высыхания, при нормальной температуре. Чем длительнее будет идти этот процесс, тем прочнее получится устройство. Минимум определен: он составляет 2 недели. Но лучше дать печи постоять без эксплуатации дольше.

После окончания этого периода конструкцию начинают постепенно прогревать. В первый день в нее закладывают минимальное количество топлива, чтобы температура оставалась невысокой. В последующие дни порции «еды» понемногу увеличивают. Такую подготовительную процедуру рекомендуют проводить неделю, или 5-6 дней.

Материалы, инструменты для раствора

Первым делом мастеру необходимо приготовить небольшой набор инструментов и все нужные материалы. Сначала «несколько слов» о последних.

Компоненты раствора

Как уже было отмечено, классический раствор для глинобитных печей состоит всего из трех компонентов: это глина, песок и вода. Если мастер опасается заниматься поисками идеальной смеси самостоятельно, то ему имеет смысл подумать о приобретении готовых смесей. Кладочные огнеупорные смеси — самый оптимальный выбор. В их составе каолин, шамот и песок. Останется только добавить воду и тщательно размешать ингредиенты. В этом случае после высыхания конструкция будет максимально прочной, с такой же огнеупорностью, что и кирпич.

Вторая простая альтернатива, не требующая долгой подготовки глины, — покупка всех материалов по отдельности. Если мастеру больше нравится этот вариант, то ему надо помнить, что придется заниматься изготовлением и проверкой нескольких образцов. Песок обязан быть мелкофракционным, чистым, просеянным. Материал-идеал — белый кварцевый. Вода нужна чистая, без примесей и большого количества солей, поэтому ее набирают заранее, чтобы жидкость успела отстояться.

Инструменты и пропорции

Для сооружения печи (работы с раствором) потребуются такие инструменты:

деревянная доска, лопата;

емкость для изготовления раствора;

электродрель и насадка-миксер.

Перед замешиванием сухие компоненты высыпают в емкость, после этого маленькими порциями вливают воду. Есть два соотношения для глины и песка: 1:1 и 1:2. Выбор пропорции зависит от жирности главного строительного материала. Если она велика, то лучше использовать дополнительную порцию песка. Если опыта приготовления растворов нет, то лучше сначала поэкспериментировать с образцами.

Глинобитная печь своими руками

Конструкция, сделанная из глиняного раствора, является полноценной печью, поэтому первым этапом ее строительства также является обустройство надежного фундамента.

Сооружение основания

Оно необходимо, но в этом случае мастеру не потребуется изготовление суперпрочного фундамента, которого нередко требуют основательные кирпичные приборы. Работа состоит из нескольких простых этапов.

Сначала роют котлован. Минимальная его глубина составляет 250 мм, размеры — на 100 мм больше, чем основание печи. Затем его заливают достаточно жидким глиняным раствором. Сверху укладывают рядами камни, а на них снова выливают смесь, которую поднимают на те же 250 мм над поверхностью земли, тут же разравнивают.

На высохшее основание укладывают гидроизоляции: традиционный вариант — двойной слой рубероида. Сверху крест-накрест укладывают два слоя из досок (25 мм). Это позволит нагрузке на фундамент распределяться равномерно. Лучшая альтернатива дереву — огнеупорные кирпичи. Чтобы обустроит шесток и под, укладывают камни или кирпичи, высота слоя 00 около 200 мм. Их также заливают глиняным раствором, но уже густым. Смесь должна покрывать камни: толщина этого слоя — 50 мм.

Создание опалубки, забивание глины

Внешняя опалубка — ящик, ориентировочные его размеры — 600х1200х1600 мм. Внутренняя часть конструкции состоит из двух кружал, соединенных досками. В переднем элементе устраивают отверстие, которое будет необходимо, когда начнется процесс выжигания опалубки. Его примерные размеры — 200х200 мм.

Обе конструкции соединяют, внешнюю опалубку расклинивают. В пространство небольшими порциями (по 100 мм) укладывают раствор, который забивают деревянными молотками. С одной стороны инструменты имеют плоскую поверхность, с другой — клиновидную форму. Свод, углы и устье армируют прутом (10-12 мм).

Глиняная печь из блоков-кирпичей

Эта вторая технология, позволяющая соорудить конструкция из глины, но не покупать для этой цели кирпич. В этом случае раствор месят (лучше ногами) до тех пор, пока не получится плотный пласт, на котором практически незаметны отпечатки ног. Оптимальная толщина его 150 мм. Его разрезают на бруски или кирпичи, которые используют для кладки. Концы самодельных камней срезают «в полдерева» или «на ус».

Такая работа отличается от «кирпичной». В этом случае растворные швы не делают: для надежного соединения элементов пользуются теми же деревянными молотками. Сильные удары наносят не только сверху, но и по бокам. Уложенные ряды не смачивают водой, так как эти участки будут ненадежными. Уходя на перерыв, поверхности уложенных рядов закрывают смоченной и хорошо отжатой тканью.

Для создания топки оригинальной формы используют опалубку. Ее сжигают спустя 2-3 недели после сооружения конструкции. После окончательного уплотнения лишнюю глину срезают скребком. Подготовленные стенки обязательно проверяют на горизонтальность и вертикальность. Возможная толщина стенок конструкции — от 190 до 250 мм. Чем они массивнее, тем лучше глинобитная печь будет держать тепло.

«Настоящий» огонь разводят только через 2 недели. Однако для того чтобы придать прочность глинобитной печи, быстрее высушить глину, в первые дни разрешается сжигать маленькие порции хвороста.

Альтернатива — саманная печь

Так как глинобитная печь своими руками — тема, которая должна рассматриваться теми, кто уже выбрал для себя конструкцию-фаворитку, следует познакомиться со всеми разновидностями печей из глины. К таким конструкциям с полным правом можно отнести саманные самодельные устройства.

Что такое саман?

Этот материал — второй долгожитель, его тоже практически повсеместно использовали для строительства с древних времен. В состав самана входит глина, песок и солома. Причины выбрать этот вариант:

симпатичный вид изделий;

относительная простота технологии;

хорошие эксплуатационные характеристики;

минимальные затраты на изготовление прибора.

Саманная печь также универсальна. Ее сооружают в помещении или на улице, но в последнем случае устройству нужна защита от осадков — надежный навес. Это один из популярных вариантов для дачных участков, где подобные приборы предпочитают сооружать на свежем воздухе.

Достоинство саманной конструкции — возможность быстрого сооружения в походных условиях, если все сырье находится «под рукой», а путешественники не торопятся «сняться с места». Еще один плюс — скорость работы.

Технология строительства

Работа по сооружения уличной конструкции состоит из нескольких этапов.

Сначала обустраивают основание для печи. Поскольку данный раствор из-за присутствия соломы не отличается большим весом, для сооружения фундамента используют кирпичи. Их выкладывают по периметру будущей печи, а внутреннее пространство заполняют тем, что есть в наличии: битым кирпичом, мелкими камнями, осколками стекла и т. д. Однако под обязательно делают их шамота. Готовят раствор. Солому предварительно ржут. Смесь песка, глины и натурального армирующего материала высыпают в большую емкость. Например, в ванну, или в яму, застеленную прочной пленкой. В этом случае в «производстве» тоже рекомендуют задействовать нижние конечности. Главные требования к готовому раствору — однородность и вязкость. Подготавливают фундамент для работы. Речь уже идет не об обустройстве основания или о гидроизоляции, а о «куполе», который будет точно повторять форму топочной камеры. Из влажного песка строят «замок». Его традиционная, наиболее надежная форма — полусфера. На ней перед дальнейшей работой обозначают «вход», который оставят открытым. Приступают к созданию саманной конструкции. С кирпичного основания осторожно сметают или сдувают оставшийся песок, поверхность увлажняют. Потом начинают укладывать саман на купол, помня об одном правиле: чем выше к вершине, тем тоньше его слой. В противном случае не будет гарантии, что раствор не поплывет.

Чтобы избежать прилипания раствора к песку, полусферу рекомендуют перед операцией закрыть бумагой. После завершения работы конструкции дают немного времени для схватывания, затем ее корректируют (приглаживают) мастерком. После того как печь более-менее высохнет, песок удаляют. Сооружение может строиться как без трубы, так и с дымоходом.

Глинобитная печь своими руками — операция, позволяющая создать нужный прибор, но не затратить много усилий, избежать потери средств, уходящих на традиционное кирпичное сооружение. Быть или не быть новой-старой конструкции у них, решают владельцы участка и дома. Но этот вариант в любом случае стоит рассмотрения.

Одну из «вариаций» на тему «Глинобитная печь своими руками» можно увидеть в следующем ролике: