Несмотря на постоянный рост цен, газ по-прежнему остается самым дешевым видом топлива, поэтому многие дачники отдают ему предпочтение при выборе способа отопления загородных строений. К сожалению, не у всех есть возможность без проблем и проволочек подключиться централизованной магистрали. Но альтернативный вариант есть: это газовый инфракрасный обогреватель для дачи. Данное оборудование способно работать не только на природном топливе, но и на сжиженном газе. Если хозяев заинтересовали эти отопительные приборы, то им нужно познакомиться с видами устройств, с их явными преимуществами и недостатками, а также узнать, по каким критериям подбирают газовые ИК обогреватели.

Знакомство с газовыми инфракрасными обогревателями

В состав этих отопительных приборов входит:

металлический корпус;

блок управления;

теплообменник;

рассекатель (диффузор);

редуктор.

Как работает газовый инфракрасный обогреватель? Газ следует в редуктор, в нем давление топлива снижается до заданного значения. Затем оно смешивается с воздухом. Газовоздушная смесь проходит через отверстия в керамических пластинах, и сгорает, повышая их температуру до 600-900°.

Специальный керамический излучатель быстро нагревается, и начинает передавать инфракрасное тепло. Окружающие (непрозрачные) предметы нагреваются, и, в свою очередь, отдают тепловую энергию воздуху в помещении. Таким образом, прямое и вторичное тепловое излучение гарантирует создание идеального микроклимата в комнате.

Регулятор температуры позволяет менять интенсивность обогрева в зависимости от условий. Благодаря встроенным датчикам, которые измеряют уровень углекислого газа в помещении, устройства абсолютно безопасны. Если концентрация CO 2 в воздухе превысит 1,5%, то обогреватель прекратит подачу топлива.

Если рассматривать инфракрасные («светлые») и каталитические («темные») газовые обогреватели, то этот дуэт имеет серьезные преимущества перед другими видами оборудования, работающего на голубом топливе. Первые приборы будут идеальным выбором для сравнительно небольших помещений (до 20 м2).

Инфракрасные устройства считают «профессионалами», способными обогреть большие площади (свыше 20 м2), просторные помещения с высокими потолками, поэтому именно их выбирают на роль уличных обогревателей.

Виды оборудования

Все инфракрасные приборы разделяются на две большие группы: на автономные и те, что работают от магистральных газопроводов.

Для эксплуатации первых нужен баллон со сжиженным газом. Автономные устройства можно устанавливать в помещениях, выносить на улицу, брать в поход или на рыбалку для обогрева палаток и т. д. Вторые зависимы: они получают топливо из центрального газопровода, поэтому такие приборы невозможно перемещать с места на место, если к другим точкам не проведено газоснабжение. Такое оборудование используют для обогрева промышленных помещений.

Однако есть еще одна разновидность газовых ИК обогревателей: это универсальные модели, которые могут работать как на природном, так и на сжиженном топливе. Их преимущества — автономность работы, гибкость, если речь идет об обогреве разных объектов, о выборе способа монтажа оборудования.

Газовые инфракрасные обогреватели для дачи могут выполнять разные задачи. Поскольку оборудование нагревает воздух, его можно использовать как в здании, так и вне его. Одни устройства предназначаются для эксплуатации на улице, другие — для обогрева помещений. Первые называют уличными, вторые — бытовыми.

Модели для улиц

Эти аппараты отличаются высокой мощностью. Уличные газовые инфракрасные обогреватели больше напоминают торшеры или необычные фонари. В нижней части устройства располагается баллон со сжиженным газом, в верхней части — газовая горелка. Благодаря такой конструкции обеспечивается качественный прогрев воздуха в обогреваемой зоне. Разница температур может быть выше 10°.

Модели для улиц — тепловые зонтики, предназначенные для обогрева беседок, террас, открытых зон отдыха, детских площадок, деревьев и кустарников в сильные морозы. На дачах уличные газовые обогреватели владельцы устанавливают для защиты саженцев. Приборы способны работать на любом виде «голубого топлива». В холодное время года лучше использовать пропан, который гарантирует лучшую теплоотдачу, летом — бутан.

Большой минус уличных газовых ИК обогревателей — их высокая цена. Самые дешевые модели избавят покупателей от 20-30 тысяч рублей, приборы средней ценовой категории — от суммы, которая вдвое-втрое больше. Поэтому для обогрева дачных участков такое оборудование приобретают редко.

Обогреватели для помещений

Выбор бытовой модели зависит от предпочтений будущих хозяев. Если нужна мобильность, то лучшим решением станет небольшое устройство, напоминающее вентилятор. Для других целей приобретают напольные, настенные или потолочные обогреватели. Последние устройства рекомендуют покупать, если хозяевам нужен постоянный обогрев.

Есть и еще один вид газовых ИК обогревателей: это настольные модели-плитки. Их можно использовать для подогрева пищи. Для размещения посуды в них предусмотрена специальная решетка. Такие устройства называют и газовыми горелками.

Виды приборов по способу установки

Выбирая газовый инфракрасный обогреватель для дачи, покупатели всегда обращают внимание на размеры, знакомятся с конструктивными особенностями различных типов устройств.

Потолочные, настенные и напольные

Как уже было отмечено, потолочные приборы — устройства стационарные. Их фиксируют на потолке над той зоной, которая требует подогрева. Как правило, отличаются такие модели большими размерами панелей и высокой производительностью.

В комплекте большинства потолочных аппаратов есть пульт дистанционного управления. Их плюс — экономия свободного места, так как эти приборы дают шанс рационально использовать полезную площадь. Минус потолочных моделей — ограничение: эти мощные устройства не рекомендуют устанавливать в жилых помещениях. Причины — сложность соединения с газопроводом, невозможность использовать скрытую прокладку.

Напольные и настенные газовые инфракрасные обогреватели имеют компактные размеры, могут рассматриваться в качестве временного или дополнительного источника тепла. Современный дизайн позволяет вписать приборы в любой интерьер. Есть модели, которые называют газовыми инфракрасными каминами. Это оборудование имеет довольно большой корпус, в котором без труда помещается газовый баллон (27 л). Для удобства перемещения в довольно габаритных аппаратах предусмотрены прорезиненные колесики.

Такие устройства часто используют для обогрева дач, бань, гаражей, теплиц, курятников и т. д. Широкий ассортимент позволяет найти идеальную модель для любого помещения. Напольные обогреватели можно подключать к магистрали и к газовым баллонам.

Мобильные устройства и обогреватели-насадки

Мобильные устройства дают возможность обогревать дачу, гараж, палатку и т. д. После окончания дачного сезона их можно оставить, или забрать с собой. Такие практичные приборы занимают минимум места, поэтому не менее популярны, чем более габаритные модели газовых ИК устройств. Компактные модели снабжают удобными ручками, упрощающими их транспортировку.

Портативные инфракрасные газовые обогреватели-насадки можно использовать с горелками, газовыми плитками и примусами. Они предназначены для туристов. Небольшие устройства не менее функциональны: они позволяют быстро просушить мокрые вещи, обогреть палатку, подогреть воду или пищу.

Тип розжига и дополнительное оборудование

Современные газовые инфракрасные обогреватели оснащаются встроенным пьезорозжигом. Чтобы обеспечить мобильность оборудования, в большинстве моделей производители предусмотрели автономную работу от батареек. В самых бюджетных устройствах таких функций нет: чтобы зажечь их горелку, нужен источник огня.

В некоторых напольных обогревателях имеется вспомогательный элемент — встроенный вентилятор. Благодаря ему гарантируется максимально быстрый прогрев помещения: время для получения комфортной температуры сокращается на 20-30%. Минусы устройств с вентилятором — работа от сети, белее высокая цена этого оборудования.

Второй комбинированный вид газовых ИК обогревателей — приборы с резервным обогревом: в них встроен электрический конвектор. При нехватке топлива прибор переходит на электрообогрев. Есть возможность чередования режимов, что не может не обрадовать тех, кто опасается оставлять потенциально опасное оборудование без присмотра. Например, днем можно использовать газ, а ночью электричество. Это оптимальный вариант, если у владельцев установлен двух- или многотарифный счетчик. В этом случае такой комбинированный вид отопления обойдется дешевле.

Газовый инфракрасный обогреватель для дачи: плюсы и минусы

Любое оборудование имеет не только достоинства, но и недостатки.

Плюсы

Популярность эти приборов объясняется их неоспоримыми преимуществами. К достоинствам газового ИК оборудования можно отнести:

приемлемую цену;

отсутствие запаха;

простую установку;

быстрый нагрев комнат;

надежность, компактность;

большую площадь обогрева;

высокую тепловую мощность;

удобство при транспортировке;

небольшое количество продуктов сгорания;

бесшумную работу моделей без вентилятора;

автономность, независимость от электросетей;

возможность установки обогревателей на большой высоте;

вариативность — возможность подключения к магистрали и газовому баллону;

шанс использовать газовое оборудование на верандах, в беседках, теплицах и т. д.;

эффективность: из-за равномерного прогрева помещения КПД приборов — 90% и выше;

эргономичность, эстетичный вид, позволяющий использовать устройства не только на даче, но и в доме;

экономичность обогрева: затраты на газовое инфракрасное оборудование значительно меньше, чем на электрические приборы из-за малого расхода топлива;

безопасность в эксплуатации, если в здании организована качественная, приточно-вытяжная вентиляционная система, а владельцы соблюдают все рекомендации производителей.

Возможность выбрать прибор с расширенным функционалом тоже входит в число плюсов, но относительным недостатком в этом случае станет высокая цена газового ИК обогревателя.

Минусы

Если рассматривают «слабые места» газовых инфракрасных обогревателей, то главными их минусами считают:

потребление кислорода, выделение продуктов горения: чтобы обеспечить идеальные условия для жизни, необходимо обустройство принудительной вентиляционной системы;

проблемы, возникающие при первом розжиге: оборудование не сразу «заводится» из-за того, что в верхней части баллона находится воздух с небольшим количеством газа;

небезопасность: сильное тепло от керамических обогревателей способно повредить горючие материалы, расположенные рядом с приборами;

необходимость регулярного обслуживания: газовые ИК устройства также нуждаются в периодической чистке;

запах, который появляется при включении оборудования, при розжиге;

постепенное разрушение керамической панели.

Такое газовое оборудование рекомендуют использовать только для временного отопления частных домов и квартир. Если устройство покупают для дачи, то это ограничение не относится к существенным недостаткам.

Техника безопасности

Любое газовое устройство потенциально опасно, поэтому перед началом эксплуатации этого инфракрасного оборудования владельцы должны познакомиться с правилами техники безопасности.

Работающий обогреватель должен находиться в вертикальном положении. Исключение — модели с иным расположением. Этот момент указывается в инструкции. Эффективно работающая вентиляция — обязательное условие для помещения, где установлен прибор. Устройство нельзя направлять на легковоспламеняющиеся предметы — занавески, скатерти и т. п. Во время работы газового инфракрасного прибора запрещено снимать защитную решетку.

Обогрев помещений или важных зон придомовой территории — единственная функция газового инфракрасного оборудования. Не разрешается накрывать устройство тканью или вещами, которые требуют просушки. В противном случае последствия такой самодеятельности непредсказуемы.

Как выбрать газовый инфракрасный обогреватель для дачи?

Если выбор пал на это газовое оборудование, то будущим владельцам нужно узнать, по каким критериям выбирают ИК устройства.

Мощность, режимы работы

Мощность прибора выбирают в зависимости от площади отапливаемого помещения. Для комнаты 10-15 м2 необходим обогреватель, мощность которого не менее 1-1,2 кВт, для 25-30 м2 оптимальны 3 кВт, для 40-50 м2 — 4 кВт. Соотношение площади и мощности для уличных моделей аналогично.

Однако дача может внести коррективы в это правило. Дело в том, что обычно такие дома недостаточно утеплены. Зимой здания или сильно охлаждаются, или промерзают. Чтобы не находится в «холодильнике» после окончания зимы, хозяева, впервые приехавшие на участок, хотят быстрее прогреть комнаты.

По этим причинам для дач рекомендуют выбирать более производительное оборудование: мощность прибора нужно как минимум удвоить. Например, для комнаты площадью 10-15 м2 лучше приобрести обогреватель мощностью 2-2,5 кВт. Если один аппарат будет обогревать сразу два помещения, то при расчете теплоотдачи их квадратуры суммируют. Но надо понимать, что при таком обогреве температура во второй комнате будет немного ниже — на 3-5°.

На выбор этого параметра повлияет режим работы устройства, предназначенного для обогрева помещений. На роль основного источника тепла газовые инфракрасные обогреватели не подходят. Как правило, их рассматривают, если необходимо периодически отапливать комнаты дачи или гараж в холодное время года.

Системы безопасности

Все осведомлены о том, насколько опасным может быть голубое топливо. Поэтому производители максимально защищают приборы и их владельцев. Бесперебойную работу газового инфракрасного оборудования гарантирует многоуровневая система безопасности. В не входит:

датчик, следящий за уровнем углекислого газа;

защитная термопара, которая контролирует пламя;

фиксатор, предотвращающий выпадение газового баллона при перемещении прибора;

сенсор аварийного отключения: это устройство сработает, если обогреватель случайно опрокинется.

Датчики системы безопасности отключат прибор при возникновении любой внештатной ситуации, поэтому газовое инфракрасное оборудование можно без опаски приобретать для обогрева жилых помещений.

Надо отметить, что обогреватели, имеющие анализаторы воздуха и другие защитные системы, стоят дороже, однако эти модели — гарантия безопасности жильцов.

Универсальность пробора

Оптимальным выбором будет обогреватель, который можно присоединять к газовой магистрали и к баллону. Это оборудование будет работать на обогрев даже в том случае, если появятся перебои с подачей топлива. К категории универсалов относятся и устройства, которые можно без труда перемещать на улицу и в дом.

Качество керамического элемента

Именно от этого узла зависит надежность и долговечного инфракрасного оборудования. Чтобы приобрести качественное устройство, перед принятием окончательного решения надо тщательно изучить характеристики этого элемента приглянувшейся модели.

Лучшие производители газовых ИК обогревателей

Газовый инфракрасный обогреватель для дачи, дома и улицы выпускают многие производители отопительного оборудования. В список наиболее известных компаний входит:

Alpine Air (Турция);

Ballu Industrial Group (Китай);

Bartolini (Италия);

Condor (Китай);

DeLonghi (Италия);

ELITECH (Россия);

Enders (Германия);

Master Climate Solutions (бренды Master, Remington, США);

NeoClima (Греция);

PRORAB (Россия);

Timberk (Швеция);

ПрофТехКомплект (Россия);

СОЛЯРОГАЗ (Россия);

ЭСТА (Россия).

Если владельцам дач нужен недорогой, но качественный прибор, то им можно присмотреться к следующим моделям:

Ballu BIGH-3;

Ballu BIGH-4;

и Ballu BIGH-55;

NeoClima UK-04;

Ресанта ПГ-4200С;

Ресанта ПГ-4200Б;

Timberk TGH 4200 M1;

Bartolini Pullover I 432;

Timberk TGH 4200 SM1;

TOURIST MINI AFRICA TH-808.

При выборе газового оборудования нужно искать подробные отзывы, которые оставляют реальные покупатели. Всесторонние оценки нередко оказывают неоценимую помощь. Когда отзывы в большинстве своем положительные, можно внимательнее приглядеться к выбранному аппарату. Если у понравившегося прибора репутация оказалась «подмоченной», то лучше поискать другую модель.

Газовый инфракрасный обогреватель для дачи или гаража — тема, которая заслуживает внимания. Быть или не быть такому отопительному оборудованию, решать хозяевам. С одной из точек зрения можно познакомиться, если уделить немного внимания следующему видео: