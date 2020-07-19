Эффективная, надежная система отопления — условие, которое обеспечивает жильцам комфортное проживание в любом доме или квартире. И в том и в другом случае одинаково успешно используют как газ, так и электричество. Поэтому перед владельцами купленной или еще строящейся недвижимости неизменно встает вопрос о том, какой из этих видов лучше выбрать: газовое отопление или электрическое. Ответ на него не так однозначен, как может показаться с первого взгляда. Чтобы найти его, надо узнать о «противниках» как можно больше информации, оценить их достоинства, рассмотреть недостатки. Только в этом случае решение хозяев будет взвешенным, а результат не разочарует в дальнейшем.

Что учитывают при выборе системы отопления?

Многие скажут, что главное для нее — минимальные затраты. Если смотреть на вопрос с этой точки зрения, то дешевому газу альтернативы попросту нет. Но, как правило, рассматривать надо и другие факторы. К ним относится:

возможность приобрести требующееся оборудование без особого урона для бюджета;

дополнительные вложения, которыми придется «жертвовать» на его обслуживание;

особенности отапливаемого здания: площадь, материал стен, количество комнат;

сравнение эффективности теплоотдачи оборудования и расходов на систему;

автономность выбранного варианта: идеал — минимальное участие хозяев;

климатические особенности региона, в котором располагается дом;

доступность конкретного топлива на участке;

износостойкость элементов системы;

сезонность проживания в доме.

Один из самых важных моментов, всегда волнующих будущих хозяев, является максимальная безопасность оборудования. И здесь перевес явно оказывается не на стороне газового отопления.

Комфорт и практичность оборудования

Поскольку в работе обеих систем принимают участие котлы, то вопрос о том, что лучше — газовое отопление или электрическое, сводится к сравнению характеристик этих приборов, их преимуществ и недостатков. Первым пунктом для рассмотрения зачастую становится максимальное удобство эксплуатации, комфортность использования, обслуживания систем, а также их практичность.

С названием «котел» знакомы все, поэтому понять, что это за устройство несложно. Газовое оборудование использует для своей работы природное топливо, электрический прибор питается от сети. Если рассматривать удобство эксплуатации, то у последних агрегатов конкурентов нет, однако учитывать надо абсолютно все параметры и характеристики.

Необходимость оформления

Для котлов, работающих на природном газе, оно требуется всегда. Сначала владельцы дома получают разрешение, затем следует разработка проекта и заключение договора с компанией-поставщиком. Проделанная работа требует окончательного утверждения.

Необходимость оформления электрического оборудования — условие, которое не всегда обязательно. Все зависит от его мощности. Котлы, потребляющие до 10 кВт, не требуют никаких разрешительных документов. Мощным приборам (свыше 10 кВт) по правилам (ПУЭ) уже необходимо согласование с органами Энергонадзора.

В этом случае победа на стороне электрического оборудования, так как масштаб предварительной работы («хождения по мукам») попросту несравним с подготовкой к монтажу газовых котлов.

Монтаж оборудования

Газовые котлы потребуют для работы подведения магистрали к дому. Другой вариант — работа на сжиженном топливе. Котлам, оснащенным атмосферной горелкой, необходим постоянный приток свежего воздуха, поэтому обустройство качественной вентиляции, естественной или принудительной, также включается в список обязательных работ. В любом случае необходимо сооружение дымохода.

Электрокотлы в этом пункте выигрывают. Приборы монтируют на стену, затем подключают к линиям отопления — подающей и обратной. Мощные модели (более 6 кВт) потребуют трехфазной электросети (380 В). Еще один обязательный этап — обустройство заземляющего контура. Включение в сеть защитного устройства (УЗО) также необходимо.

Как видно, монтаж экономичного газового прибора и дополнительных элементов займет много времени и отнимет столько же сил. Установка электрического котла проходит относительно просто.

Безотказность бытовой техники

Рассмотреть «одним махом» все газовые котлы не получится, так как в этом случае роль играет качество узлов, их материалы, а значит, цена модели. Недорогие агрегаты, имеющие стальной теплообменник, являются достаточно надежными, однако срок их службы не выдающийся: в среднем он составляет 12-14 лет.

Модели с чугунным теплообменником лучше. Те, что выпущены известными производителями, уже отличаются высокой надежностью. Они способны без проблем работать от 15 и более лет. Газовые приборы работают стабильно, отклонения в давлении газа минимальны. Энергозависимые модели в случае перебоев с электричеством могут работать от самого простого генератора (1 кВт).

Электрокотлы имеют достаточно простую конструкцию, поэтому единственным уязвимым элементом в них является ТЭН, который при постоянной эксплуатации обрастает накипью. Если говорить о сроке службы качественных агрегатов в целом, то он практически не ограничен.

Однако отрицательной чертой таких котлов является их энергозависимость. При частых перебоях электроснабжения электрические модели не лучший вариант. Котлам мощностью 12-24 кВт или более практически невозможно обеспечить автономное питание.

Понятно, что в этой «номинации» явного лидера нет, так как надежность агрегатов зависит не только от фирмы-производителя, но и от того, как часто случаются перебои в работе электросети в конкретной местности.

Функциональность, удобство эксплуатации

Удобство и практичность в этом случае зависят только от оснащенности той или иной модели. Недорогие газовые и электрические котлы оснащаются только ступенчатыми регуляторами мощности — 7-10 и 3-6 соответственно.

Дорогие настенные газовые приборы (30-40 тысяч) дают возможность более тонкой настройки оборудования. Владельцы могут запрограммировать режим работы на сутки или сразу на неделю. Электрокотлы высокой ценовой категории (от 20 тысяч) позволяют регулировать температуру в пределах нескольких градусов, оснащаются выносным термостатом либо встроенным программатором, позволяющим задавать режим работы.

Газовое отопление или электрическое лучше, если рассматривать именно данные качества? Сложно ответить однозначно. Функциональность в большей степени зависит от цены изделия. Чем она выше, тем больше прибор дает возможностей владельцам.

Обслуживание систем отопления

Что победит, если речь заходит об обслуживании или ремонте: газовое отопление или электрическое?

Газовым котлам требуется регулярное обслуживание. Очистку теплообменника необходимо делать каждый год, промывку рекомендуют проводить каждые 3-7 лет. Сюда же добавляется обязательная очистка дымохода. Самостоятельный ремонт газового оборудования проводить не рекомендуют. Причина — большое количество дорогостоящих узлов, которые очень легко повредить, не имея необходимых навыков. Электрическому оборудованию частое обслуживание не требуется. Исключение составляет ТЭН, на котором скапливается накипь, если в системе используется жесткая, неочищенная вода. Самостоятельная замена ТЭНа возможна. Цена трубчатого электронагревателя зависит от модели — она может составить от 3 до 7 тысяч рублей.

В этом случае тоже побеждает более неприхотливое электрическое оборудование. Но только если не выходит из строя какой-либо электронный элемент.

Безопасность котлов

В данной номинации газовое оборудование в отстающих: оно априори считается опасным. Причины понятны: любая серьезная неисправность может привести к утечке топлива, а она уже становится аварийной ситуацией, которая может спровоцировать взрыв котла и вытекающие из ЧП последствия.

Газовые приборы. Тут роль играет цена оборудования. В недорогих моделях предусмотрена простейшая защита — система контроля газа. Подача топлива мгновенно прекращается, если появляются проблемы с тягой или давлением. Более дорогие агрегаты имеют надежную защиту: от остановки насоса, от перегрева либо замерзания отопительной системы. Электрические модели. Электрокотлы, если в доме сделан контур заземления, безопасны. Большая часть современного оборудования оснащается такими же защитными системами, которые имеют дорогие газовые приборы.

Что несет большую потенциальную угрозу: газовое отопление или электрическое? Ответ очевиден, поэтому в объяснениях он не нуждается.

Ассортимент, оснащение моделей

Если рассматривать выбор, то здесь победитель один. Это газовые аппараты: есть как настенные, так и напольные модели, одно- или двухконтурные. Электрические котлы выпускают только в настенном варианте. Примерно 90% такой продукции — одноконтурные устройства.

Когда речь заходит обо всех элементах, которые необходимы для работы, электрические агрегаты способны потеснить соперников с пьедестала. В их корпус (если не брать самые простые модели) уже встроено все необходимое для работы. Это автоматический воздухоотводчик, циркуляционный насос, предохранительный клапан, расширительный бак и т.д.

Таким же супероснащением могут похвастаться только настенные модели газовых приборов. В напольных агрегатах аналогичный набор можно обнаружить нечасто — лишь в дорогих моделях. По этим причинам спор относительно ассортимента и оснащения котлов заканчивается вничью.

Как видно, в большинстве случаев перевес на стороне электрических котлов, однако еще не рассмотрены несколько характеристик. Именно они нередко становятся главными факторами, влияющими на окончательный выбор.

Газовое отопление или электрическое: что выгоднее?

Расходы на эксплуатацию — отдельная тема, однако во внимание принимают и другую сторону вопроса, особенно если речь идет о подготовке к монтажу газового оборудования.

Будущие траты

В этом случае в статью предварительных расходов может входить:

сумма, необходимая на проведение к дому газовой магистрали: она может составить как 200, так и 500 тысяч рублей;

расходы, которые неминуемы при оформлении, установке, подключении (5000-50000);

расходы на устройство трехфазной системы электроснабжения (5-15 тысяч).

Не всегда у владельцев дома получается обойтись без других, иногда незапланированных трат, величина которых зависит от конкретных условий.

Стоимость оборудования

Отдельно надо остановиться на ценах приборов, так как это отдельный параметр, который всегда имеет значение. Цена даже самых дорогих моделей электрических котлов ниже, чем у газового оборудования.

Например, если сравнить агрегаты, предназначенные для обогрева одной и той же площади —100-200 м2, то получается такая «картина»: цены на газовые котлы вдвое дороже, чем стоимость аналогичных электрических приборов. И это минимум.

Энергоэффективность оборудования

Что обещает более эффективную работу при минимальных затратах: газовое отопление или электрическое? Чтобы предварительно оценить, какая сумма будет тратиться на отопление теми и другими приборами, надо произвести расчет.

Газовое оборудование

Такой расчет энергозатрат можно произвести двумя способами:

учитывая максимальный расход газа, этот параметр указывается в паспорте котлов;

используя показатели удельной теплоты сгорания.

Первый вариант можно назвать грубым расчетом, второй точным, а значит, и более подходящим.

Расчет по расходу топлива

Для вычислений можно взять одну из более популярных моделей котлов. Тот, кто уже присмотрел модель, сможет подставить конкретные данные — ее параметры. Здесь рассматривается газовая модель, имеющая мощность 14 кВт и расход топлива 1,6 м3/ч.

Чтобы получить суточный расход, необходимо провести простую операцию: 1,6 м3/ч умножить на количества часов в сутках. 1,6 м3/ч х 24 = 38,4 м3. Затем результат умножается на тариф на газ. В нашем случае берется Московская область: 4,90 руб./м3. В результате получается: 38,4 х 4,90 = 188,16 рублей в сутки.

Расчет по удельной теплоте сгорания газа

Удельная теплота сгорания газа составляет 9,3-10 кВт/м3. В этом случае 0,1-0,108 м3 газа потребуется на каждый киловатт тепловой мощности котла. Чтобы обогреть среднестатистический кирпичный дом (потолки — 2,7 м, кладка в 2 кирпича), находящийся в Подмосковье, нужно обеспечить 1 кВт тепловой мощности газового оборудования на определенную площадь — на 10 м2. Таковыми считаются среднестатистические теплопотери данного здания.

Если описанный дом имеет площадь 140 м2, то теплопотери будут составлять 14 кВт/ч, а в сутки — 336 кВт (14 х 24). Чтобы вычислить количество затраченного газа, необходимо перемножить:

0,1 — объем газа, который нужен для производства 1 кВт тепловой энергии;

336 — суточные теплопотери (кВт);

1,1 — при КПД 90%.

Результат — 36,96 м3 — остается умножить на тариф для Подмосковья: 36,96 х 4,90 = 181,1 руб./сутки. Норма 1 кВт/10 м2 рассчитана на весь отопительный сезон. В ней учтены как самые холодные дни, так и более теплые, поэтому расходы в сезон будут равняться 181,1 руб./сутки.

Электрические агрегаты

Коэффициент современных моделей электрических котлов больше, чем у газовых агрегатов: он составляет 99 или 100% против 70-95%. Поэтому при максимальной нагрузке такой же котел, что рассматривался при расчете энергоэффективности газового оборудования, будет потреблять 14,14 кВт. Поскольку разница не слишком существенна, в этом случае мощность допустимо считать равной расходу электрического прибора.

Чтобы сравнение было почти «эталонным», имеет смысл взять в качестве примера тот же среднестатистический кирпичный дом площадью 140 м2. Понятно, что и теплопотери будут аналогичными — 14 кВт/ч, а в сутки — 336 кВт. Чтобы восполнить их, котлу придется затратить: 336 кВт х 4,01 кВт/ч = 1347,36 руб./сутки.

Однако в этом случае надо учесть, что это максимальный расход, который может иметь место при теплопотерях 14 кВт. В реальности электрические котлы работают от 40 до 70% времени, поэтому затраты значительно снижаются. Если округлить сотые и десятые доли, то получится от 538,8 до 942,9 руб. Однако суммы уменьшаются не так сильно, как этого хотелось бы владельцам оборудования.

Какое лучше, выгоднее: газовое отопление или электрическое?

На этот вопрос можно ответить довольно просто. Достаточно сравнить особенности обоих видов отопления:

электричество — дешевый монтаж, но дорогая эксплуатация;

газ — чаще очень дорогое подключение к магистрали, зато дешевая эксплуатация.

Если главные требования хозяев удобство и безопасность, то лучшим выбором станет электрическое отопление. Когда во главе угла экономия, газовые котлы — предпочтительный вариант, особенно если рассматривать это топливо в долгосрочной перспективе.

Даже с учетом расходов, связанных с подготовительными мероприятиями, и ценами газового оборудования, это отопление, безусловно, остается фаворитом. Данный факт подтверждается не только грубыми или точными расчетами, но и на практике. Да, газовым котлам можно предъявлять некоторые претензии, касающиеся опасности топлива, сложности, а также дороговизны прокладки магистрали и монтажа, или относительного неудобства. Однако более экономичного варианта попросту не существует.

Но электрическое оборудование тоже нельзя назвать аутсайдером. Его использование в некоторых случаях вполне оправдано. Например, такие котлы бывают выгодными приобретениями для систем отопления небольших зданий, чья площадь составляет от 40-60 до 100 м2. Дома, предназначенные для временного проживания, тоже не имеет смысла оборудовать газовыми котлами. В этом случае ждать, пока оборудование окупится, придется очень долго.

Какую систему выбрать: газовое отопление или электрическое? Если дом имеет большую площадь, и у хозяев есть возможность и желание подключиться к магистрали, то лучше остановить выбор на газовом котле. Когда такого шанса нет из-за отсутствия поблизости газопровода, рассматривают другие альтернативы. Например, «золотую середину» между газом и электричеством — баллоны с СУГ или газгольдеры.

Если же коттедж небольшой, или он предназначен лишь для сезонного проживания, а с напряжением электросети серьезных проблем не бывает, то выбор очевиден: это электроприбор. Еще один вариант для рассмотрения — использование такого котла в роли дополнительного, резервного оборудования в «газовом царстве».

В завершение темы — видео, относящее к системам отопления: