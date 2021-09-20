Эффективная и безотказная система отопления необходима любому частному дому. Если у хозяев нет возможности провести газоснабжение в здание, то использование электрооборудования остается единственной возможностью создать в жилище идеальный микроклимат и комфорт. И в этом случае владельцам приходится решать вопрос о том, какой электроприбор выбрать. Электрокотел или конвекторы: что лучше и выгоднее для хозяев и здания? Чтобы узнать ответ, сначала нужно сравнить два вида оборудования, узнать их сильные и слабые стороны, учесть площадь дома и отапливаемых помещений, а потом вынести свой вердикт.

Принцип работы электрооборудования

Электрокотел или конвекторы: что лучше, выгоднее и эффективнее? Чтобы ответить на этот вопрос, надо узнать об особенностях работы этих видов электроприборов. В обоих случаях оборудование питается от электрической сети (200 В, 380 В), но конструктивно эти устройства довольно сильно отличаются.

Конвекторы, или электрические радиаторы. Принцип их работы основан на конвекции — на естественном движении воздушных масс при нагревании. Этот прибор состоит из 2 металлических пластин, расположенных параллельно. Между ними установлен трубчатый электронагреватель — ТЭН. При включении электрического радиатора в сеть он нагревается, повышая температуру воздуха между пластинами. Теплые массы поднимаются вверх, а их место занимает холодный воздух, поступающий снизу. Затем нагретый воздух остывает, и снова опускается вниз. Цикл конвекции продолжается. Электрокотлы. В этом случае используется иной принцип работы. Основным рабочим веществом электрокотлов является жидкий теплоноситель: это вода или антифриз — жидкость, которая не замерзает при низких температурах. При нагревании внутри корпуса оборудования он поднимается вверх и следует в контур отопления. Система может быть с естественной циркуляцией жидкости. Если используется принудительная, то за движение теплоносителя по трубам и радиаторам отвечает циркуляционный насос. При охлаждении жидкость отдает энергию воздуху, обогревая помещение.

Электрокотел или конвекторы: что лучше? Чтобы найти ответ и принять правильное решение, сначала нужно познакомиться с достоинствами и недостатками обоих электроприборов.

Отопление с помощью электрокотла

При выборе того или иного вида электрооборудования принимают во внимание особенности отопительной системы здания. Главная задача котла — обеспечение нагрева воды или антифриза. После включения прибора ТЭН нагревает жидкость, которая расширяется в объеме, и начинает движение: горячий теплоноситель поступает в систему отопления, остывший возвращается обратно.

Модели электрических котлов

Классикой остаются электрические агрегаты с трубчатым электронагревателем. Простейшие модели не предусматривают наличие циркуляционного насоса. Жидкость в них движется самотеком. Данные электрокотлы не относятся к самому надежному виду оборудования. Однако именно их можно рассматривать в роли главных соперников недорогих конвекторов. Цена и надежность обоих приборов находятся примерно на одном уровне.

Электродные (электролизные, ионообменные) котлы — более эффективный вид оборудования. В них для разогрева теплоносителя используют не ТЭН, а 2 электрода. Эти агрегаты отличаются высокой скоростью нагрева, минимальными затратами электричества, максимальной безопасностью, компактностью и небольшим весом (до 6 кг).

Индукционные или инверторные электрокотлы — относительно новые приборы. Они состоят из магнитного контура и теплообменника. Эти котлы эффективны и безопасны. Серьезным недостатком инверторных моделей считают высокую цену. Однако владельцы таких котлов утверждают, что инновационные устройства окупаются довольно быстро.

К отдельной категории можно отнести высокопроизводительное оборудование, которое потребует дополнительных мероприятий. Препятствия для установки электрокотла высокой мощности (от 10 кВт) — необходимость согласовать эту операцию с органами Энергонадзора, обязательная организация трехфазного питания и подключение прибора через «свой» кабель.

Достоинства и недостатки

Идеалов нет, поэтому наряду с преимуществами любой вид оборудования имеет и свои слабые стороны.

Плюсы электрокотлов:

длительный срок службы оборудования;

шанс организовать систему «Теплый пол»;

возможность снижения затрат на электроэнергию;

котельная, защищенная от визитов детей, гостей и т. д.;

безопасность, если сравнивать электрокотлы с газовыми приборами;

использование антифриза или смягченной воды, что немаловажно для регионов с суровым климатом;

значительная экономия, если хозяевами приобретен двухконтурный агрегат: в этом случае нужда в бойлере отпадает;

отсутствие необходимости штробить стены, прокладывать кабель, устанавливать коммутационные коробки и розетки;

возможность использовать контур, который остался после отключения дома от водяного централизованного отопления.

Минусы оборудования:

затраты на обогрев;

расходы на радиаторы;

ремонт, обходящийся дорого;

трудоемкость и высокая стоимость создания системы;

необходимость регулярного обслуживания, так как накипь сильно снижает эффективность приборов;

большое потребление электроэнергии высокомощным оборудованием: для таких котлов требуется трехфазная сеть;

необходимость правильной установки приборов: чтобы исключить любой риск, требуются проводники достаточного сечения.

Плюсы обогрева с помощью котлов неоспоримы, однако и некоторые минусы нельзя назвать несущественными. Чтобы максимально снизить расходы на отопление, рекомендуют выбирать модели с погодозависимой автоматикой. Такие электрокотлы оборудованы двумя датчиками — комнатным и уличным. После сопоставления температур внутри и вне дома контроллер этого агрегата выбирает наиболее экономичный режим настройки оборудования.

Использование электроконвекторов

Конструкция этих автономных радиаторов практически идентична. В корпусе любого электрического конвектора располагается нагревательный элемент и плата управления. Прибор имеет питающий шнур, кронштейн для фиксации на стене, либо платформу, если настенное крепление в модели не предусмотрено.

Есть правило, относящееся к подбору конвекторов: одно устройство мощностью 1 кВт необходимо для обогрева 10 м2 помещения со стандартными потолками. Например, для комнаты площадью до 15 м2 потребуется установка электрорадиатора мощностью 1,5 кВт, для 20 м2 нужен прибор мощностью 2 кВт, как минимум. Однако при выборе обогревателя лучше знакомиться с характеристиками приглянувшегося конвектора, и с рекомендациями производителя модели.

Виды конвекторов

Напольные конвекторные обогреватели более габаритные и мощные. Их отличие — распространение тепла во все стороны, поэтому такое оборудование не разрешается устанавливать около деревянных или пластиковых предметов. Минимальная дистанция должна составлять 500 мм.

Более компактные настенные конвекторы выделяют тепло только с одной стороны. Но и для этих устройств есть исключение: такие приборы запрещено монтировать на стены из дерева. Причина — быстрая потеря влаги материалом, следствие — трещины, быстрая деформация венцов и т. д. Для деревянных домов приобретают только напольные модели, а стены помещения защищают термостойким лаком.

Отдельного упоминания заслуживают встраиваемые, внутрипольные электрические приборы. Есть простые устройства, работающие благодаря естественной конвекции. Модели с дополнением-вентилятором — лучшие решения: производители утверждают, что они эффективнее обычных конвекторов в 2, 5 раза.

Первое отличие приборов — нагревательный элемент. В простейших моделях им является спираль, которая нагревается при включении прибора. В современных устройствах используется керамический (или сухой) нагреватель. Преимущества таких устройств — абсолютная безопасность для жильцов, отсутствие необходимости увлажнения воздуха в помещении. Керамика его не сушит, не пережигает пыль, которая становится одной из причин дискомфорта хозяев.

Второе отличие моделей конвекторов в способе управления оборудованием. В простейшие приборы встраивают механический термостат. Недостатки таких моделей — невозможность установки точной температуры. Современные модели оснащаются электронным табло. Кроме того, их можно запрограммировать на включение в определенное время. Эти конвекторы смогут стать частью системы «Умный дом». Они дают шанс экономии, так как температуру для каждого помещения можно выставить максимально точно.

Конвекторы — приборы, которые не очень требовательны к установке. Для каждого обогревателя необходим свой кабель с заземлением. Сечение проводников подбирают по допустимой нагрузке. Все отдельные ветки должны иметь защитный автомат. В распределительном щитке возможна установка программируемого автомата, который управляет работой устройств. Для кухни и жилых комнат покупают модели с классом защиты IP21, для ванных, санузлов или туалетов — IP24.

Плюсы и минусы

Электрокотел или конвекторы: что лучше? После знакомства со слабыми и сильными сторонами конкурентов надо познакомиться с плюсами и минусами этих «самостоятельных» приборов.

Достоинства конвекторов:

невысокая цена;

простота установки;

такая же эксплуатация;

быстрый прогрев помещений;

возможность «обойтись» сетью 220 В;

незначительное потребление электричества;

максимально эффективная работа естественной приточно-вытяжной вентиляции;

возможность запрограммировать отдельно каждый прибор — для комнаты или части помещения;

полная независимость такой схемы обогрева: при выходе из строя одного прибора остальные конвекторы будут работать;

эффективность оборудования в борьбе за микроклимат в «мокрых помещениях»: такие мобильные обогреватели можно использовать для сушки ванных и бань.

Недостатки приборов:

большое потребление электроэнергии мощными моделями;

низкий ресурс, предполагающий более частую замену электрических радиаторов;

сложность точной установки температурного режима для простых моделей с термостатом;

неприятный, «металлический запах» в комнате: он характерен для старых моделей с нихромовыми спиралями;

негативное влияние на микроклимат из-за постоянно пересушенного воздуха, если используются обычные, высокотемпературные приборы;

необходимость покупки дополнительного оборудования для решения проблемы с недостаточным уровнем влажности воздуха, если куплены «супернедорогие» обогреватели.

Список плюсов впечатляет, но все не настолько однозначно. Для организации такой независимой системы отопления необходимо провести (заменить) проводку к каждой точке установки приборов. Потребуется большее количество защитных устройств и розеток. Если здание построено из дерева, то всегда остается риск удара током, худшее из возможных последствий — возникновения пожара. Однако это недостаток, который можно «приписать» всем бытовым приборам.

Электрокотел или конвекторы: что лучше?

Однозначного ответа на данный вопрос не существует, так как многое зависит от совокупности нескольких факторов.

Когда имеет смысл выбрать отопление котлом и радиаторами?

Считают, что использование электрокотла будет выгоднее и экономичнее в следующих случаях:

Площадь дома составляет 100 м2, или более. Большинство выпускаемых приборов имеют мощность от 1,5 до 2 кВт, поэтому для обогрева здания площадью 100 м2 потребуется как минимум 6 (мощностью 2 кВт) или 7 (1,5 кВт) автономных устройств. Цена такого комплекта сравнима со стоимостью эффективных моделей котлов среднего ценового сегмента. Чем больше площадь, тем больше она потребует обогревателей. И наоборот, стоимость котла с ростом производительности агрегата изменяется незначительно. Исключения составляют дома, в которых еще нет системы радиаторов. В приоритете у будущих владельцев максимальный комфорт и гибкость системы отопления. Конвекторы перегревают воздух: их нагревательные элементы выключаются в тот момент, когда температура достигает заданную, плюс 1-2°. В этом случае надо отметить еще один минус — недостаточную точность термостата. Каждый «лишний» градус влечет увеличение расходов на отопление (3-6%). С другой стороны, даже бюджетные электрокотлы способны стабильно держать температуру: они имеют как минимум 3 варианта регулировки мощности. К самым экономичным агрегатам относятся модели с термостатом. Альтернатива — покупка внешнего прибора. В этом случае система будет безукоризненной: хозяева смогут запрограммировать работу котла на ближайшие дни и недели. В тот период, когда их не будет дома, температуру можно снизить на несколько градусов. Если хозяева планируют подключить к оборудованию аккумуляторный бак. Это буферная емкость, которая будет накапливать тепло, и отдавать их отоплению, или для нужд горячего водоснабжения. Оптимальная схема для большого дома, объемного резервуара и мощного агрегата — аккумуляция тепла в ночное время суток, когда действует дешевый тариф. В этом случае накопительный бак сможет отдавать тепло батареям на протяжении 4-6 часов.

Этот же вариант — лучшее решение, когда финансы позволяют купить электрокотел средней либо высокой ценовой категории. Максимальное удобство и серьезную экономию гарантируют агрегаты, которые совместимы с погодозависимой автоматикой.

Когда отопление конвекторами лучшее решение?

Что лучше: электрокотел или конвекторы? Последние приборы предпочтительнее, если:

площадь дома менее 90-100 м 2 ;

; владельцы собираются покупать дорогостоящие модели, которые имеют электронное управление, и могут стать элементами «интеллектуального дома»;

здание предназначено только для временного проживания, поэтому приобретение электрокотла, монтаж системы и расходы на обслуживание не смогут окупиться ни в в ближайшем, ни в относительно далеком будущем.

В других случаях советуют отдать предпочтение отоплению электрокотлом. Да, конвекторы сразу «дарят» тепло помещению, однако экономию гарантируют и другие факторы. Котел обещает стабильное поддержание температуры, плавную или ступенчатую регулировку мощности, коррекцию режима работы в зависимости от погоды вне дома.

На выбор победителя повлияют и характеристики сравниваемых претендентов. Например, не исключено, что дорогие, качественные конвекторы выиграют у бюджетных моделей котлов, так как те не имеют широкого функционала.

Электрокотел или конвекторы: зависимость от площади здания

Ранее уже отмечалось, что площадь — важнейший фактор, который в большинстве случаев сразу определяет фаворита.

Здание площадью от 40 до 80 м2. Для отопления такого здания подойдут 2-4 конвектора мощностью по 2 кВт. Дом площадью от 80 до 120 м2. В этом случае общая цена конвекторов уже существенна, поэтому лидером в таком соревновании будет электрический котел. Но на выбор может повлиять количество комнат в доме. Здание площадью 120-300 м2. Оптимальный вариант для него — мощный котел с «продвинутой» системой управления и буферный бак-аккумулятор. Этот «дуэт» позволит избежать проблем с горячим водоснабжением, организовать водяные теплые полы и т. д.

Стоимость энергоносителей и окупаемость приборов также зависят от площади здания. В этом случае прослеживается тенденция:

для домов площадью до 100 м 2 конверторы окупаются быстрее, чем котлы за 2-3 сезона;

конверторы окупаются быстрее, чем котлы за 2-3 сезона; эти показатели примерно равны для домов площадью 100-120 м2, однако более экономичными оказываются отопительные системы с электрическим котлом.

Для зданий большей площади оптимальным вариантом также остаются электрокотлы, максимально экономящие на отоплении.

Есть ли победитель?

Электрокотел или конвекторы: что лучше, выгоднее и эффективнее? Единодушия при выборе отопительного фаворита нет: мнения на этот счет разделились.

Многие считают, что КПД обоих приборов близок к 100% (98-99%), потери минимальны, поэтому особых преимуществ у традиционного котла нет. К тому же установка агрегата не обходится «малой кровью»: необходима покупка дорогих радиаторов и других обязательных элементов системы, требуется разводка труб. Другие хозяева полагают, что приборы не главное, наиболее важна другая операция: чтобы дом не остывал, ему нужно качественное, «масштабное» утепление.

При выборе оборудования нужно учитывать главный критерий. Большая площадь здания и комнат — веская причина для выбора электрокотла и традиционной отопительной системы. Этот же вариант идеален, если в будущем планируется подведение к участку газового трубопровода. В остальных случаях можно приобрести более удобные электрические радиаторы — приборы, которые не слишком чувствительны к «капризам» напряжения в сети.

Электрокотел или конвекторы: что выгоднее? С одним из мнений можно познакомиться, если уделить немного времени следующему видео: