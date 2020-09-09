Многим владельцам загородных участков, на которых уже есть, или только возводится здание, приходится задумываться о выборе лучшего варианта инженерных систем для дома. Неважных коммуникаций нет, особенно когда все и вся приходится создавать самостоятельно. Но чаще всего у хозяев возникают вопросы относительно отопления и ГВС. Одним из элементов таких систем нередко становится водонагреватель — бойлер. Кто-то уже осведомлен об их функциях и преимуществах, другие пока находятся в поиске ответа на вопрос, для чего нужен бойлер в системе отопления. Поэтому близкое знакомство с данным прибором позволит узнать, всесторонне оценить агрегат, а потом вынести решение в его пользу. Или, наоборот, понять, что эта конструкция для системы будет лишней.

Какие удобства дает водонагреватель?

Максимальный комфорт не каприз, а необходимость, поэтому ассортимент разнообразной техники уж достаточно велик. Такое изобилие вынуждает будущих владельцев тщательно изучать практически все конструкции. Если говорить о бойлерах, то чаще пользователей интересует вопрос о том, для чего нужен бойлер в системе отопления. Им непонятно, зачем покупать дополнительное устройство, если есть двухконтурный котел, который вполне справляется со своими задачами — нагревает теплоноситель для контуров отопления и обеспечивает подготовку воды для горячего водоснабжения.

Оправдана ли покупка?

Да, приобретение бойлера кажется неразумной, нелогичной тратой средств. Но только на первый взгляд. На самом деле, бойлеры зачастую становятся незаменимыми элементами в частных домах и на дачах, где отсутствует возможность подключиться к централизованным системам. Один из типов таких приборов становится единственной возможностью гарантировать бесперебойную подачу горячей воды ко всем ее потребителям. В них в роли теплоносителя выступает внешний источник тепла — центральное отопление, отопительный котел и т. п.

Нередко бойлеры монтируют в квартирах, где в период ремонта и обслуживания коммуникаций горячую воду отключают на достаточно длительное время. Кроме того, многие жильцы многоквартирных зданий не понаслышке знают о перебоях, случающихся в подаче горячей воды. Владельцы частных домов нередко вынуждены заниматься организацией практически всех инженерных систем самостоятельно. Важнейшие из них — отопление и ГВС.

Дискомфорт во время работы двухконтурного котла часто ощущают большие семьи, особенно те, где есть маленькие дети. Однако всех проблем с «то горячей то холодной» водой, сюрпризов в душе можно избежать, добавив в систему бойлер, даже небольшой (35-50 л).

Что обещает присутствие бойлера?

Бойлер — устройство, позволяющее обеспечить хозяев водой, но не зависеть от работы (перебоев) центральных коммуникаций и главного оборудования. Его преимущества:

запас горячей воды для ГВС;

крайне низкий коэффициент теплопотерь;

подогрев воды, происходящий в автоматическом режиме;

абсолютная безопасность корректно установленного прибора;

шанс получить горячую воду на втором этаже, но не тянуть туда «нить» ГВС;

возможность оставаться с горячей водой при поломке главного оборудования;

простота работы: нужен лишь источник электроэнергии и наличие проточной воды;

возможность поднять воду на верхний этаж, если котел не обладает достаточной мощностью;

универсальность: бойлеры можно монтировать в квартирах, загородных домах, на дачах, в офисах и т. д.;

шанс использовать водонагреватель в роли расширителя при низком давлении в водопроводе, если его, как рабочее, не воспринимает котел.

К категории водонагревателей относят отопительные котлы (газовые колонки), работающие на природном топливе — на газе, или потребляющие электричество. Работа первых зависит лишь от возможности подключения к газовой магистрали. Вторые приборы являются классикой, поскольку электричество — «роскошь», которая позволена в любом доме.

Для чего нужен бойлер в системе отопления?

Другое название бойлера — накопительный водонагреватель, именно оно позволяет понять, что это за устройство. Данный прибор — резервуар, в котором находится ТЭН и терморегулятор. Принцип работы бойлерного оборудования довольно прост: в нем нагревается ТЭНом и накапливается вода, поступающая из системы. Но есть и другая разновидность агрегатов.

Бойлеры: прямой и косвенный нагрев

Есть два типа устройств, которые работают совершенно-по-разному. Это бойлеры проточного типа и приборы косвенного нагрева. Первые нагревают жидкость самостоятельно, а вторые перекладывают эту работу на основное оборудование. Они являются резервуарами, в которых хранится горячая вода, предназначенная для ГВС.

Бойлеры прямого нагрева

Бойлеры проточного типа имеют один недостаток, на котором надо остановиться, чтобы рассмотреть его подробнее. Температура жидкости в конструкции изменяется в зависимости от интенсивности использования горячей воды. При открывании крана в него поступает жидкость, находящаяся в верхней части емкости. В нижнюю часть прибора одновременно начинает прибывать холодная вода, которая, в свою очередь, также нагревается, а затем поднимается в верхние слои.

Рано или поздно, но наступает момент, когда почти вся жидкость уже израсходована, а новая порция еще остается прохладной. Необходимо время. Например, она достигнет оптимальной температуры только спустя 1,5-2 часа, если объем резервуара составляет более 80 л. Никто не будет спорить с тем, что это не совсем удобно, такой дискомфорт не нравится никому.

Устройства косвенного нагрева

Для чего нужен бойлер в системе отопления? Чтобы избавиться от большого недостатка обычного агрегата. Такие приборы-дополнения называют бойлерами косвенного нагрева. Вместо ТЭНа внутри водонагревательного устройства находится теплообменник, по которому циркулирует жидкость, «работающая» в отопительной системе.

Таким образом, вода не будет остывать, поскольку температура ее благодаря контуру отопления поддерживается постоянной. Если в модели прибора предусмотрен еще и ТЭН (например, «сухой», с керамической оболочкой), то бойлер сможет стать эффективным дополнением к основному источнику нагрева. Есть приборы, имеющие не один, а сразу 2 теплообменника. Такой дополнительный змеевик позволяет расширить функционал водонагревателя.

Элементы бойлера косвенного нагрева

Бойлер — цилиндрический бак, больших или меленьких размеров (200 л, 20 л). В его конструкции предусмотрены несколько компонентов. Это:

корпус;

бак, изготовленный из нержавеющей стали;

патрубки: для ввода, вывода;

магниевый анод;

теплообменник;

термометр;

утеплитель.

Слой утеплителя, уложенного между корпусом и резервуаром, позволяет снизить теплопотери до 3-4% в сутки. Термометр делает возможным контроль заданной температуры в водонагревателе. Теплообменник — латунная или стальная трубка, изогнутая спиралью. Часто этот элемент имеет сложную форму, для максимальной эффективности оборудования (равномерного нагрева) он располагается в нижней части прибора.

Патрубки бойлера выполняют разные задачи. Элемент ввода соединяется с котлом отопления, через него теплоноситель попадает в змеевик. Парубок вывода подает нагретую жидкость непосредственно к потребителям. Магниевый анод служит защитой бака от коррозии. Этот компонент — самое слабое звено устройства: поскольку он быстро изнашивается, то требует периодической замены.

Большая часть современных моделей позволяет использовать альтернативный источник тепла. Например, после окончания отопительного сезона, бойлеры переходят на нагрев воды с помощью газа либо электричества. Есть водонагреватели, способные работать с альтернативными системами, использующими тепловую энергию солнца. Для этого приобретают модели, имеющие два теплообменника.

Как работает оборудование с отоплением?

А теперь непосредственно о том, для чего нужен бойлер в системе отопления, как этот «дуэт» работает на благо жильцов. Теплоноситель, следуя по отопительному контуру, заходит в нагреватель, проходит по змеевику. Во время этого путешествия он отдает часть тепловой энергии воде, находящейся в нем, нагревает ее. Быстрое повышение температуры обеспечивает впечатляющая площадь поверхности змеевика: она намного больше, чем у ТЭНа.

По этой причине нагрев жидкости внутри накопителя происходит за минимальный период времени. Производительность моделей косвенного нагрева высока: она составляет 12-15 л/мин, причем температура достигает 65-75° даже в том случае, если вода поступает очень холодной (5-10°). Совсем не трудно сделать вывод, что хозяева, которые приобретут такое оборудование, быстро забудут о том, что такое прохладная вода в системе ГВС.

Преимущества и недостатки бойлера косвенного нагрева

Водонагреватель косвенного нагрева выигрывает, если сравнивать это оборудование с бойлерами проточного типа.

Достоинства приборов

Главными достоинствами устройств косвенного нагрева считают несколько характеристик.

Возможность нагревать воду в больших количествах, если позволяет объем водонагревателя. Шанс использовать для нагрева жидкости не только электричество или газ, но и альтернативные источники энергии — солнечный свет, тепло, получаемое из водоемов, воздуха, земли. Отсутствие проблем с горячим водоснабжением в период пиковой нагрузки: бойлер косвенного нагрева позволяет жильцам одновременно открывать несколько потребителей, но не сталкиваться с некомфортной температурой воды. Например, можно мыть посуду, принимать ванну или душ и т. д.

Будущих владельцев привлекает и еще один немаловажная особенность. Это очень низкая себестоимость воды, нагретой таким образом. Для того чтобы получить горячую жидкость, используется косвенный источник тепла, поэтому горячая вода получается практически бесплатной. Это преимущество становится особенно ощутимым в зимний период, когда энергия интенсивно расходуется на отопление и нагрев воды.

Недостатки «косвенного оборудования»

Чудес ожидать не приходится: если постараться, то минусы можно найти у всего на свете. Есть они и у таких бойлеров.

Высокая стоимость всего оборудования. Для работы водонагревателя необходима установка отопительного котла, а такой тандем в глазах хозяев, которые еще не знают, для чего нужен бойлер в системе отопления, сразу становится непривлекательным в плане финансов. Необходимость выделения места под котельную/бойлерную. Поскольку оба устройства, особенно производительные модели, отличаются большими габаритами, то чаще эта связка требует отдельного помещения. Идеально, когда котел и бойлер косвенного нагрева располагаются близко друг к другу.

Еще один минус отыщется у агрегатов большого объема. Чтобы нагреть воду для бойлера вместимостью 100 литров, необходимо несколько часов. В этот промежуток времени температура в контуре отопления неминуемо снизится. Так ли серьезен этот недостаток, решать будущим хозяевам оборудования.

Как выбрать лучший прибор для дома?

Ответ на вопрос, для чего нужен бойлер в системе отопления, уже найден. Следующим пунктом для хозяев, которые решили, что этот прибор необходим, будет знакомство с критериями его выбора.

На что обращают внимание?

Перед покупкой нужно уточнить мощность отопительной системы. Неправильно подобранное устройство обязательно станет источником проблем. Слишком большой агрегат приведет к тому, что теплоноситель в контуре отопления не сможет справиться с нагревом воды. Варианта существует два: либо очень медленный нагрев жидкости, либо неизбежное и ощутимое падение температуры в помещениях дома.

Тип бойлера также имеет значение, поэтому будущим владельцам придется выбирать между настенным и напольным агрегатом. В этом случае поступают логичным образом — выбирают прибор, аналогичный отопительному котлу. Если он настенный, то лучше купить такую же модель водонагревателя, или наоборот, напольному устройству — такое же оборудование. Есть еще один момент: специалисты рекомендуют приобретать тандем, изготовленный одним производителем. В этом случае ни с монтажом, ни с работой агрегатов проблем не возникнет.

Если в доме есть система газоснабжения, то логична покупка газового агрегата: данные модели экономичны, поэтому расходы будут минимальны. Нередко бывает, что возможности подключиться к газовой магистрали нет, а использование газгольдеров или баллонов владельцы не считают привлекательным вариантом. В этом случае единственным выходом будет приобретение электрического бойлера: до 8 кВт от сети 220 В и до 30 кВт для 380 В.

Емкость — основной критерий

Чтобы найти оптимальный объем, можно использовать один простой способ. Нужно узнать среднестатистические показатели расхода воды, выбрать наиболее близкие варианты (или максимальные), их суммировать, а потом умножить на количество человек, постоянно проживающих в доме. Полученный результат рекомендуют округлять в большую сторону.

Теперь надо привести эти «очень средние» цифры расхода жидкости:

принятие ванны — от 160 до 180 л;

принятие душа — от 60 до 85 л;

мытье посуды — от 20 до 25 л;

умывание — от 6 до 16 л.

Как уже было отмечено, от объема бака бойлера зависит время, необходимое для качественного нагрева воды. Поэтому надо привести два примера: 6 часов будет нагреваться жидкость в 200-литровом водонагревателе. Примерно 40 минут потребуется теплоносителю, чтобы подготовить воду в баке вместимостью 20 л.

Качество элементов бойлера

Есть еще несколько моментов, от которых зависит срок службы и удобство эксплуатации, обслуживания приборов.

Материал змеевика

Его лучше узнать заранее. Как правило, недорогие водонагреватели оснащаются стальными элементами, которые привариваются к баку. В моделях более высокой ценовой категории используются теплообменники, выполненные из латуни. Они изготавливаются съемными, что позволяет периодически разбирать прибор и прочищать змеевик, удаляя накипь.

Материал бака

Защитой внутренней поверхности бака бюджетных моделей служат покрытия — слои эмали или стеклокерамики. Нельзя сказать, что этот вариант отличается надежностью. Частые перепады температур губительно повлияют на оба вида материалов. Неминуемо появление на поверхность трещин, а значит, рано или поздно хозяева столкнутся с коррозией металла. Бак из нержавеющей стали, напротив, вариант без недостатков, поэтому более высокая цена его вполне оправдана.

Качество утеплителя

Вид теплоизоляционного материала — последний пункт, на котором надо остановиться при знакомстве с понравившейся моделью водонагревателя. В некоторых бойлерах используют простейший вариант — поролон. Этот теплоизолятор непрактичен и недолговечен, поэтому такие модели лучше не рассматривать вовсе. Идеалом для водонагревателя станет полиуретан. Данный утеплитель – гарантия, что теплопотерь практически не будет, а значит, исключены траты на «лишнюю» электроэнергию.

Производители

Ни для кого не будет открытием, что лучше всегда приобретать технику известных производителей. Если рассматривать только водонагревательное оборудование, то лучше отдавать предпочтение компаниям, давно заработавшим репутацию. К ним относятся Ariston, Bosch, Electrolux, Gorenje, Thermona, Viessmann, Zanussi и т. д.

Следующее видео расскажет и покажет, для чего нужен бойлер в системе отопления: