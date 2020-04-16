Ни для кого не секрет, что любое оборудование нуждается в регулярном уходе. Это же правило справедливо для обогревательной системы, от которой напрямую зависит уровень комфорта хозяев. Безупречность ее работы возможна только при исправности всех элементов, поэтому регулярная чистка газового котла от сажи обязательна. Она — гарантия его бесперебойного и безопасного функционирования. Эту операцию можно провести самостоятельно, однако как это сделать, знают не все. Чтобы не беспокоиться в будущем о возможных серьезных проблемах, лучше заранее узнать обо всех «премудростях» такой чистки, о преимуществах и секретах этой процедуры. Самостоятельные действия избавят владельцев от трат на мастера, освободят агрегат от загрязнений и уберегут его от поломок.

Когда возможна чистка?

В любом случае нецелесообразно дожидаться того момента, когда прибор превратится в чумазую «Золушку», поэтому чистка газового котла от сажи проводится в определенное время. Есть три варианта.

Периодическое обслуживание. Оно — необходимость. Профилактическую чистку оборудования хозяевам рекомендуют делать как минимум раз в 2 года. Лучше — раз в год. Обязательна такая «клининговая» операция, когда снижается эффективность газового котла: хуже идет подогрев воды для горячего водоснабжения, недостаточно хорошо работает отопление. Обычно при таких обстоятельствах зовут профессионала. Чистка газового котла от сажи во время ремонтных работ. Когда во время отопительного сезона происходит поломка теплогенератора, мастер, пришедший для ее устранения, заодно делает профилактику — прочищает теплообменник.

Первые 2 случая не очень привлекательны для владельцев оборудования, поскольку они подразумевают траты из-за приглашения мастера-«пришельца». Нередко с чисткой можно справиться самостоятельно, однако почти в любом правиле не обходится без исключений. Например, с конденсационным котлом, имеющим закрытую камеру сгорания, лучше самим не экспериментировать. Если хозяин совершенно незнаком с таким агрегатом, то профессиональная помощь уже необходимость.

Профилактическая чистка газового котла от сажи — промывка теплообменника — операция несложная, к тому же она выполняется довольно быстро. Такую процедуру без особого труда можно провести самостоятельно.

Есть определенные симптомы, сигнализирующие о необходимости проводить очистку оборудования. К ним относится:

возросшее потребление газа из-за засора теплообменника;

нетипичный гул внутри прибора из-за перегрузок насоса;

снижение напора воды в контуре ГВС;

недостаточно горячие радиаторы;

постоянно работающая горелка.

Все эти признаки могут и не быть только симптомами засорения агрегата, поэтому другие возможные причины неполадок также нужно учитывать при самостоятельной диагностике оборудования.

Зачем она нужна?

Регулярная чистка газового котла от сажи даст возможность избежать снижения эффективности агрегата. Накипь, которая постоянно образуется в узлах прибора, рано или поздно спровоцирует такие проблемы:

Постепенное снижение теплопроводности. Оно происходит из-за пористости «черной субстанции». Неравномерный нагрев отопительного оборудования. Он чреват тем, что сварочные швы могут не выдержать и разорваться. Неправильные показатели. Датчики температуры воды получают некорректные сведения, в то время как производительность котла неминуемо снижается.

Засор теплообменника становится причиной долгого нагревания воды, но турбине приходится постоянно нагнетать новые порции жидкости. Горелка, безуспешно пытаясь нагреть воду до необходимой температуры, работает без перерывов. В этом случае только чистка газового котла от сажи способна возвратить оборудование в привычный режим без авральной работы. Труд котла без передышки однажды приведет к возникновению неисправности.

Способы чистки газового котла

Вариантов есть несколько. К ним относятся традиционные способы: механический и химический метод. В не самых сложных случаях выбирают гидродинамическую чистку. Иногда требуется серьезная помощь.

Механический

Этот метод подразумевает использование простейших инструментов. Ручная чистка позволяет избежать трат денег и времени, однако эффективность ее невысока. Механический способ совсем не гарантирует превосходного результата, поэтому использование его можно назвать полумерой. Действия «очумелыми» руками помогут только в том случае, если чистка проводится регулярно.

В роли орудий труда выступают привычные инструменты — щетки, ершики, зубные щетки, также в борьбе за чистоту используют пылесос. Все механические приспособления не должны иметь острых граней, так как ими детали агрегата очень просто повредить. Необходимый элемент отсоединяют от системы, аккуратно обрабатывают щетками, стараясь не повредить поверхность. Для чистки внутри используют ершик, либо продувают детали пылесосом.

Иногда механический метод сочетают с химическим. В этом случае перед «ручной работой» небольшие узлы замачивают в емкости, где находится слабый раствор кислоты. Используют лимонную либо соляную кислоту: на ведро воды хватит 100-200 г. После такой предварительной получасовой подготовки накипь легче удалить, так как она размягчается.

Химический

Этот способ эффективнее ручной работы. Химикаты позволяют удалить засоры в тех местах, куда инструментами попросту добраться не получается. Этот вариант не только более действенный, он значительно экономит время. Однако без минусов здесь не обошлось. За реагенты надо платить, а для качественной работы понадобится специальное оборудование. Его придется либо покупать, либо арендовать у знакомых мастеров.

В состав препаратов для чистки чаще входят кислоты. Используют несколько их видов: азотную или фосфорную, серную или соляную. Если слой сажи не слишком велик, то можно купить растворы более слабых соединений — адипиновой либо сульфаминовой.

Чистка препаратами

Этот вариант подходит для небольших локальных загрязнений, но и в этом случае нужно действовать крайне осторожно. Обязательны средства индивидуальной защиты. Слишком длительный контакт элементов с химикатами способен привести не только к устранению сажи, но и к разрушению металла. Поэтому проводить обработку лучше очень аккуратно.

Бустер для чистки теплообменника

Бустер — водяной насос с емкостью-баком для реагента. Для максимальной эффективности агрегаты дополняют нагревательными ТЭНами. Вместо обычной воды для очистки используют агрессивные вещества. Например, растворители, ортофосфорную либо соляную кислоту. Их нагрев повышает эффективность чистки газового котла.

Бустер подключают к теплообменнику. При запуске прибора жидкость начинает непрерывную циркуляцию внутри него, постепенно разъедая все отложения. Реагент рекомендуют менять, так как он лишается свойств, а все отложения поступают в бак и скапливаются там. Чтобы нейтрализовать остатки едкой жидкости, после чистки через насос прогоняют специальный (щелочной?) раствор. Или чистую воду.

Гидродинамический

Такая промывка не требует разборки газового котла, но бустер для процедуры также необходим. Эта операция — закачивание воды (в исключительных, тяжелых, случаях — с наполнителем-абразивом) с последующим повышением давления в системе. Ускоренное движение жидкости провоцирует разрушение отложений, а затем их благополучное выведение из оборудования. Однако этот вариант грозит серьезными последствиями.

Если произойдет критическое повышение показателей давления, то оно может спровоцировать разрыв труб. Из-за потенциальной опасности самостоятельных работ такие «водные процедуры» лучше переложить на плечи профессионалов, работающих с газовым оборудованием. В этом случае всех проблем хозяева газового котла смогут избежать.

Элекроразрядный

Это еще один способ очистки газового котла, однако он требует серьезного оборудования — целого комплекса. В этом случае на накипь воздействуют жидкостью, через которую пропускают электрический разряд. Такая грозная обработка вызывает раскалывание отложений и их последующее смывание.

Плюсы метода — высокая степень очистки, отсутствие негативного воздействия на металлические части оборудования. Недостатки — большее количество времени на обработку, шумность процедуры, дорогое и объемное оборудование (комплекс Стример). Такую промывку котлов обычно делают только в сервисных центрах.

Чистка газового котла от сажи

Перед любыми операциями с газовым оборудованием необходимо перекрыть подачу газа, отключить его от электросети, закрыть подающую линию котла и обратку.

Настенный котел

Такой агрегат имеет более сложную, плотную компоновку, однако по этой причине чистить его проще и быстрее. Сначала снимают лицевую панель. У одних моделей для этого требуется открутить два винта, которые расположены в нижней части. У других котлов есть еще один фиксирующий элемент — внутренняя защитная крышка.

Турбина

Этот элемент есть не во всех моделях. Она находится перед выходом в дымоход, над камерой сгорания. Первым симптомом ее загрязнения является посторонний, неравномерный шум.

Сначала турбину снимают, открутив крепеж, отсоединив конденсатосборник. Элемент переворачивают, вооружаются небольшой щеткой, затем аккуратно чистят лопасти вентилятора.

Завершающий этап — смазывание подшипников турбины.

Теплообменник

О его загрязнении свидетельствует работа насоса с перегрузкой, посторонние звуки при движении теплоносителя, увеличение потребления газа, меньшая теплопроизводительность.

Первым делом снимают крышку камеры сгорания. Иногда требуется демонтаж верхней крышки. Ребра теплообменника очищают щеткой: сначала вдоль, потом поперек. Силу нажима необходимо строго контролировать, иначе можно погнуть пластины. Худший сценарий — их поломка. Если модель двухконтурная, то очищают теплообменник, расположенный в нижней части оборудования. В бюджетных двухконтурных моделях теплообменники сдвоенные (биметрические).

Механическая и простая химическая промывка предполагает снятие этого элемента. Процедура с использованием бустера и гидродинамический способ — исключения из правил. Они демонтажа змеевика не требуют.

Чтобы промыть теплообменник простым способом, с котла сливают воду, потом стравливают давление, отключают датчики температуры и протока.

Затем отсоединяют патрубки. Для обеспечения безопасности электроники ее накрывают водонепроницаемым материалом (пленкой), затем осторожно снимают теплообменник. Элемент помещают в емкость с раствором кислоты. Спустя 30-40 минут прибор очищают от накипи с внешней стороны. Змеевик чистят ершиком, затем хорошо промывают водой, потом операцию повторяют.

Биметрические теплообменники для внутренней очистки не предназначены. После завершения операции теплообменник промывают чистой водой, сушат и устанавливают на законное место.

Горелка, электроды

Настенные модели не имеют пилотной горелки (запальника), по этой причине чистить такое оборудование легче. Симптомами засорения элемента может стать проблемный розжиг, или хлопок, его сопровождающий. Самая серьезная неполадка — невозможность зажечь горелку. Возможны ошибки, связанные с датчиком контроля пламени (ионизации). Электрод розжига в некоторых моделях совмещен с датчиком, либо отделен от него. В других агрегатах есть сенсор и 2 электрода.

Для чистки таких элементов рекомендуют использовать щетки из латуни или меди. Главное условие — их мягкость, предотвращающая появление любых царапин. Другие возможные инструменты — ластик, резиновая прокладка, наждачная бумага-нулевка, ватные диски, смоченные спиртом.

В завершение операции все поверхности камеры сгорания пылесосят. В пылесосах из-за сажи не рекомендуют использовать мешки-пылесборники. Их отмыть будет очень сложно. После всех проведенных мероприятий газовый котел собирают.

Газовый фильтр

Перед пуском оборудования после удаления загрязнений советуют заняться очисткой газового фильтра, хотя такие конструкции устанавливают не всегда. Для этого от прибора откручивают крышку, с фланца снимают заглушку. Достают фильтр (сетку или волосяную кассету), затем его продувают, встряхивают, либо промывают растворителем. Например, бензолом. Затем защиту от примесей устанавливают обратно, а фильтр собирают в обратной последовательности.

Напольный газовый котел

Первый, подготовительный этап в этом случае начинается так же: первым делом перекрывают кран подачи топлива. Поскольку принципиальных отличий в напольных конструкциях разных производителей газовых котлов нет, эта инструкция может быть адаптирована практически под любую модель.

Подготовительный этап: разборка

Сначала открывают и снимают дверцу. Затем по порядку отсоединяют:

подачу газа (1);

крепеж блока горелки (2);

контакты клемм (3);

термобаллон (4).

После этого вытаскивают блок автоматики и горелок. На этом же этапе демонтируют крышку котла, открутив 4 винта: 2 спереди, 2 сзади. Чтобы иметь возможность добраться до теплообменника, снимают теплоизоляционный слой, затем крышку крепления дымоходной трубы и металлическую плиту.

Очистка элементов газового котла

Она довольно сложна. Если нет уверенности, что действия будут правильными, то лучше обратиться за помощью к человеку, уже проводившему такую операцию. Она состоит из нескольких этапов.

Работа по очистке теплообменника. Из каналов вытаскивают завихрители-турбулизаторы (круглого или прямоугольного сечения). Прочищают их металлической щеткой-ершом, скребком, наждачной бумагой, намотанной, зафиксированной на инструментах. После окончания операции пылесосом убирают всю грязь. Снятие загрязнений с основной горелки. Так как эти элементы чаще мало пачкаются, обычно используют ткань. Если случай более сложный, то берут металлическую щетку. Особое внимание уделяют отверстиям. После обработки внутренней и внешней поверхности переходят к самому сложному этапу. Автоматика и запальник. Когда работу решают делать самостоятельно, все этапы разборки конструкции фотографируют: лучше иметь снимки узлов со всех сторон. По порядку снимают и очищают электрод пьезорозжига (1), запальник (пилотную горелку, 2) и термопару (3). Подходящие инструменты — нулевка, мягкая щетка, вата со спиртом, проволока или игла (для форсунки).

Последний этап — последовательная сборка всех элементов. Тут как раз очень пригодятся сделанные снимки.

Чистка дымохода

Эта процедура нередко бывает приурочена к чистке от сажи котла, так как его постоянное использование способствует образованию вредных веществ. В отличие от твердотопливных котлов, газовому оборудованию не требуется серьезная чистка, так как сажи такой дымоход лишен. Однако в этих системах образуется конденсат, содержащий кислоты и иные агрессивные вещества.

Если вся система спроектирована грамотным специалистом, то опасная жидкость стекает к конденсатосборник, а затем отводится наружу. Тем не менее, чистить дымоходную трубу газового котла рекомендуют регулярно. Причина — возможные засоры в изгибах дымохода, в стыках отрезков труб: например, в трубу может попасть крупный мусор, посторонние предметы, листья. Периодичность такой профилактики — 1 раз в год.

Регулярная чистка газового котла от сажи обязательна. Если в роли теплоносителя выступает жесткая вода, то нескольких сезонов достаточно для того, чтобы теплообменник серьезно забился накипью. Котлы, имеющие атмосферные горелки, образуют большее количество сажи. Образованию ее «залежей» способствует даже пыль в помещении. Она же становится причиной засорение основной горелки и запальника.

Освободить оборудование от сажи можно собственными силами, однако в этом случае владелец должен точно знать, как устроена и работает его модель газового котла. Лучший способ познакомиться с предстоящей операцией — знакомство со всеми ее этапами. Секреты борьбы с загрязнениями агрегатов раскроет этот видеоролик: