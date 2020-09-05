Выбор отопительного оборудования — та задача, что неизменно встает перед владельцами частных домов, лишенных тех удобств, о которых хозяева квартир даже не задумываются. Когда у них нет возможности подключить здание к централизованной отопительной системе, а также отсутствует шанс почти без труда получить горячее водоснабжение, прибор остается единственным вариантом. И здесь самая важная задача — подобрать тот агрегат, который будет надежным, эффективным, экономичным, почти идеальным. Главными претендентами, отвечающими последнему требованию, очень часто становятся газовые котлы. Но и в этом случае проблема выбора остается, так как ассортимент таких моделей довольно широк. Поскольку необычные устройства привлекают в первую очередь, многих интересует вопрос, что такое битермический теплообменник, каковы его плюсы и минусы, имеет ли смысл задуматься о покупке агрегата с таким элементом.

Что за «штука» битермический теплообменник?

Желание полностью разобраться в теме перед принятием окончательного решения вполне логично. После «близкого» знакомства с изделием обычно оценивают его достоинства и недостатки с точки зрения использования в конкретном доме. А затем выносят «вердикт» — положительный или, наоборот, неутешительный.

Эти относительно новые конструкции предназначаются для того, чтобы решить задачу потерь тепловой энергии в двухконтурных котлах, которые, в отличие от одноконтурных моделей, выполняют сразу две функции — нагревают два разных теплоносителя. Основной работой для них остается «труд на благо» системы отопления, дополнительной — подготовка жидкости для горячего водоснабжения.

Особенности конструкции

Как правило, модели «почти универсальные» справляются с задачами чуть хуже, чем их «простоватые» коллеги. Битермический теплообменник называют по-разному: одни — совмещенным или просто «битермиком», другие — «трубой в трубе». Последнее народное название более точное, так как это устройство имеет сразу два контура, которые выполняют разные задачи — нагревают сразу два теплоносителя: для отопительной системы и ГВС.

Внешняя труба предназначена для циркуляции жидкости для отопления, встроенная внутренняя — для воды, которая подготавливается для ГВС. Последняя по понятным причинам немного уже, она имеет форму (сечение) неправильного ромба. Основной контур изготавливают из меди, внутренний — из алюминия, но в этом случае вопрос выбора или взаимозаменяемости материалов решает конкретный производитель оборудования.

Внешний и внутренний контуры соединены пайкой в 3-4 местах. Увеличенная площадь соприкосновения способствует частичному переходу тепловой энергии из внешнего элемента во внутреннюю трубу. Сверху теплообменника прессованием либо пайкой зафиксированы пластины, аккумулирующие тепло.

Как функционирует устройство?

Принцип работы котла, имеющего битермический теплообменник, максимально прост:

с помощью пластин собирается тепло, нагревается «труба в трубе»;

если горячая вода не используется, то в системе циркулирует только теплоноситель отопительной системы, который попутно нагревает второй, пока неработающий контур;

после того как начинается подача воды из крана, нагрев на отопление приостанавливается, потому что котел переключается на другой «вид деятельности» — нагревает жидкость исключительно для горячего водоснабжения.

Таким образом, нагрев жидкости для обеих систем происходит поочередно, поэтому битермический прибор агрегата дает возможность сократить расходы на электроэнергию, избежать потерь тепла, которые неминуемы при работе оборудования с двумя разными теплообменниками.

Плюсы и минусы: чья победа?

После того как произошло первое знакомство с этим видом теплогенераторов, можно приступать к рассмотрению их сильных и слабых сторон, чтобы потом оценить целесообразность приобретения котла, который имеет битермический теплообменник.

Преимущества котлов с битермическими теплообменниками

В список достоинств таких агрегатов входит:

компактность из-за минимума места, занимаемого «трубой в трубе»;

возможность пользоваться только горячей водой, что важно в летний период;

шанс не столкнуться с холодной водой в ГВС, так как жидкость уже частично нагрета;

максимальная эффективность, экономичность из-за более точного расходования тепла;

довольно высокий КПД (всего на 1-2% меньше, чем у обычных котлов), такая же скорость нагревания жидкостей;

более низкая цена (на 10-15%) агрегатов из-за существенной экономии материала, отсутствия регулирующей арматуры, трехходового клапана.

В эту же категорию можно добавить снижение риска выхода элементов из строя. Так как устройство котла с битермическим теплообменником более простое, количество деталей в нем меньше, а значит, вероятность поломок узлов тоже не так невелика, как у более сложных отопительных приборов.

Недостатки битермического оборудования

У всего на свете есть плюсы и минусы, это справедливо и для котлов с совмещенными теплообменниками. Перед выбором прибора надо узнать, что за слабые стороны есть у таких устройств. К ним относится:

сложная форма труб, их небольшие размеры, это потенциальные причины быстрого образования солевых отложений, если качество воды желает лучшего, а установленная температура для отопительной системы достигает 95°;

температура жидкости: при открывании крана с горячей водой хозяева рискуют сильно обжечься, если для установки были выбраны максимально возможные показатели для теплоносителя системы отопления;

постепенное снижение эффективности оборудования с битермическими элементами: это связано с засорением контуров со временем, но с ним можно и нужно бороться;

зарастание контура ГВС, после него невозможна дальнейшая работа оборудования, котлы с раздельными теплообменниками лишены этой неприятной особенности;

при использовании ГВС прекращается нагрев жидкости для радиаторов, теплых полов и т. д.

Последний недостаток все-таки относителен. Чтобы ощутить падение температуры в помещениях, надо использовать горячую воду очень долго, а это «транжирство» при установленных счетчиках вряд ли возможно. В этот список можно занести необходимость точной регулировки котлов с битермиками на ГВС.

С существенным минусом рискуют познакомиться хозяева, которые «проморгали» образование отложений, почти не совместимых с жизнью котла. Замена этого элемента потребует выложить значительную сумму: иногда монтаж и покупка отнимает почти половину стоимости агрегата, нередко еще больше.

Сильные и слабые стороны соперников

Чтобы можно было корректно, объективно сравнивать оба прибора, теперь нужно привести плюсы и минусы котлов с раздельными теплообменниками.

Плюсы агрегатов с несовмещенными элементами

Любая новинка сначала вызывает недоверие, поэтому привычное уже оборудование всегда находится в выигрышном положении. Что же привлекает в обычных двухконтурных котлах, если сравнивать их с новыми агрегатами?

Комфортная температура воды в любых условиях. В этом случае владельцы при открывании крана гарантированно не столкнутся с очень горячей водой, поэтому получение ожога им не грозит. Относительно простой монтаж несовмещенного двухконтурного оборудования. Нередко такую операцию проводят самостоятельно, отказываясь от услуг профессионалов. Существование второго теплообменника уже плюс. Поскольку один из элементов будет использоваться реже, срок его службы увеличивается. Самостоятельный ремонт. Такая возможность существует в ряде случаев, когда поломки не слишком серьезны. Цена отдельных теплообменников. Она в любом случае ниже, чем стоимость «трубы в трубе».

Минимальный риск засорения — еще одно достоинство, которое приводят в качестве аргумента противники битермических устройств. Раздельные теплообменники предполагают более редкое обслуживание традиционного вида оборудования. Но этот плюс относится не ко всем котлам.

Минусы разделения теплообменников

Главная претензия к этому виду приборов — их большие габариты. Не всегда легко и быстро можно найти прибор, который бы идеально вписался в пространство, которое предназначено для него. Помимо размеров существуют и другие недостатки. Это:

присутствие дополнительных элементов, которые «охотно» выходят и строя: в первую очередь, это касается очень «капризных» трехходовых клапанов;

цена обычного двухконтурного оборудования, однако она оправдана, так как более сложные котлы имеют большее количество комплектующих элементов;

невозможность хорошо промыть вторичный пластинчатый теплообменник, так как расстояние между его элементами составляет всего 2-3 мм.

Оба прибора неидеальны: каждый из них в чем-то превосходит, а в чем-то проигрывает своему конкуренту. Поэтому выбор котла зависит от того, в каких условиях будет работать оборудование. Причем немалую роль в этом случае играет не какой-либо недостаток прибора, а один, самый важный фактор — качество используемой воды.

Роль теплоносителя в системах

Главная претензия к приборам с битермическими теплообменниками — их быстрое зарастание. Однако эта не проблема оборудования, потому что обеспечение жидкости хорошего качества — задача его хозяев.

Отоплению нужен теплоноситель подготовленный — избавленный от железа, переизбытка солей, от других включений. Это лучший вариант очистки. Но есть программа-минимум: она состоит в смягчении воды, добавлении антифризов или других добавок, которые предотвращают появление накипи на стенках. Идеальной жидкостью для работы в отопительной системе считают дистиллированную воду. Но поскольку в контуре жидкость циркулирует по замкнутому кругу, то со временем она даже без качественной очистки лишается солей.

Если рассматривать горячее водоснабжение, то от плохого качества жидкости точно так же страдают теплообменники одноконтурных котлов, если они имеют большое сечение канала. Когда возникли подозрения, что вода отличается жесткостью, необходима установка фильтра, или целого комплекса — станции, которая предупредит попадание извести и солей в систему горячего водоснабжения.

Какой теплообменник лучше: битермический или раздельный?

Сделать однозначный вывод в этом случае невозможно. Если отопительное оборудование сделано качественно, а жидкость почти безупречна, то обе модели котлов будут с честью справляться со своей работой. Режимы их отличаются, но не настолько серьезно, чтобы владельцы не смогли привыкнуть к особенностям или некоторым ограничениям.

Котел с битермическим теплообменником имеет большое преимущество перед своим «раздельным» соперником, оно — более низкая цена. Именно этот фактор зачастую определяет выбор хозяев. К тому же один узел, предназначенный для теплообмена, обслуживать гораздо проще, чем более сложные, разделенные контуры конструкции. Вторая сторона «битермической медали» — совмещение контуров. Такие конструкции отличаются узкими каналами, необычной конфигурацией, поэтому забиваются очень быстро. Многие говорят, что чистить их приходится очень часто, но операция не слишком эффективна.

С другой стороны, будет преувеличением утверждать, что двухконтурные котлы, имеющие разделенные теплообменники, ремонтопригодны, поэтому лучше. Эти модели также подвергаются атакам накипи и отложений, если вода используется неподготовленная. А ремонт в обоих случаях не отличается, его принцип одинаков для всех конструкций. Когда в двухконтурных котлах используется вторичный пластинчатый теплообменник, ни о каком преимуществе таких агрегатов говорить и вовсе не приходится: совмещенная конструкция у них выиграет даже в сроке службы.

Качественную модель с битермическим теплообменником подобрать проще, так как у котлов с разделенными устройствами даже одна линейка может включать приборы с очень отличающимися характеристиками: разными материалами и конструктивным исполнением обоих элементов. В этом случае покупателю потребуется долго изучать все особенности моделей, чтобы найти оптимальный вариант — прибор, в котором оба контура выполнены качественно. Относительная простота котлов с совмещенными устройствами в этом случае становится большим преимуществом.

Битермический теплообменник: профилактика

Для всех агрегатов, работающих с жидкостью, такая операция проводится всегда, однако с разной периодичностью. Она необходима из-за качества воды, которая далеко не везде соответствует нормам.

Для котлов с совмещенными теплообменниками регулярная промывка не рекомендация, она — требование обязательное, жесткое. Если владельцы такого оборудования будут игнорировать правило, приписанное в инструкции, то производитель оставляет за собой право отказаться от гарантийного обслуживания. Цель своевременной промывки битермического теплообменника — полное восстановление работоспособности контуров.

Профилактические мероприятия

Способов профилактики есть несколько.

Промывка собственными силами. Этот вариант — самый простой. В данном случае хозяева промывают контуры с помощью специальной жидкости и бустера — насоса, который создает давление. Эта элементарная процедура не требует разбора котла, поэтому от силы занимает 15-20 минут. Промывка в сервисном центре. Операция, проводимая специалистами, всегда остается оптимальным вариантом. Такая «профилактика от профи» быстро восстановит работу отопительного оборудования, гарантированно предотвратит возникновение любых непредвиденных ситуаций.

У первого способа есть один недостаток, он относится как к самой операции, так и к использующимся средствам. Некоторые препараты максимально эффективны, но по этой причине они довольно агрессивны. Если промывка выполняется некорректно, то есть риск нарушить герметичность прибора.

Устранить течь в битермическом теплообменнике достаточно сложно, иногда это не по силам даже профессионалам. Нередко хозяевам остается лишь один выход — замена поврежденного элемента новым. В сервисных центрах обычно применяют мягкие средства. «Агрессоры» используются только при серьезных загрязнениях, но в таких случаях с ними обращаются очень осторожно.

Надо отметить, что любимые и крайне популярные народные средства — лимонная, уксусная кислота — в этом случае не так эффективны. Они не смогут справиться с устранением налета в теплообменниках, поэтому использовать эти (и подобные продукты) не рекомендуют. Хотя некоторые хозяева с этим утверждением не согласны: у них получилось справиться даже с серьезной пробкой именно промывкой лимонной кислотой. Но на такую операцию был потрачен целый день.

Когда требуется чистка?

Эта операция должна выполняться регулярно, но бывают форс-мажорные ситуации, когда без нее не обойтись.

Профилактическая чистка. Как минимум раз в 2 года (лучше ежегодно) битермический теплообменник требует «очистительной процедуры». Читка котла «по требованию». Она необходима, если владельцы заметили, что котел вдруг стал работать менее эффективно. Поломка теплогенератора. Это ЧП тоже нельзя назвать редким, чаще оно происходит в самый разгар отопительного сезона. В этом случае рекомендуют провести дополнительные мероприятия — совместить ремонт и чистку всех узлов агрегата.

Несмотря на то, что устроено это оборудование проще, чем обычные приборы, для его ремонта и профилактики рекомендуют приглашать специалистов. Исключением станет хозяин, который хорошо разбирается в такой технике.

Мнение владельцев

Битермический теплообменник, его устройство, принцип работы, плюсы и минусы — это теория. Однако информация не будет полной, если не познакомиться с мнением хозяев таких агрегатов.

Те владельцы, у которых раньше работало обычное двухконтурное оборудование, отмечают энергоэффективность котлов с битермическими теплообменниками, небольшой расход газа и высокую теплоотдачу. Хозяева, которые практически не пользуются основной, отопительной функцией, считают, что такие агрегаты невыгодны. Поскольку раздельный подогрев дает возможность решения только одной из задач, в этом случае односторонняя работа на ГВС или отопление означает экономию.

Таким образом, летом этот прибор неизменно будет аутсайдером, он «вчистую» проиграет обычным двухконтурным газовым котлам. Однако зимой он станет победителем, так как «битерминатор» экономичнее и эффективнее. Компактность агрегата тоже сможет стать решающим фактором, который важен в тех домах, где нет возможности выделить много пространства отопительному оборудованию.

В завершение темы битермического устройства — ролик, рассказывающий о «приборах в приборе»: