Несмотря на появление инновационных разработок, привычная всем система отопления, использующая радиаторы, не забыта: она все так же популярна. Причины этой востребованности — ее эффективность и надежность. Однако в этом случае перед установкой необходим точный расчет. Недостаток выделяемого тепла приведет к холоду в доме зимой, его переизбыток потребует частого проветривания, больших расходов на отопление. Чтобы избежать подобных последствий, лучше заблаговременно узнать, на сколько квадратов рассчитана 1 секция радиатора. Есть несколько способов получить искомое значение — их нужное количество. Одни из них приблизительные, другие можно назвать довольно точными.

Какие типы радиаторов существуют?

Прежде чем узнавать, на сколько квадратов рассчитана 1 секция радиатора, необходимо познакомиться с видами этих изделий, так как именно от их свойств во многом зависит конечный результат. Теперь ассортимент включает алюминиевые, биметаллические, стальные и традиционные чугунные батареи.

Алюминиевые

Эти батареи появились недавно, однако «молодой возраст» не помешал им сразу завоевать популярность. Новые изделия сравнительно недороги, выглядят они современно, элегантно. Проблем с теплоотдачей у них тоже нет. Лучшие модели в состоянии с честью противостоять давлению в 15 атмосфер и выше, высокие температуры воды (до 100°) им тоже не страшны.

Теплоотдача одной секции может достигать 200 Вт. В список достоинств входит небольшой вес, так как 1 секция радиатора «затягивает» максимум на 2 кг, а емкость ее невелика — 500 мл, не более. В магазинах представлены два вариант — цельные изделия, которые рассчитаны на определенную мощность, и наборные батареи, позволяющие менять количество секций.

Недостатков «новички» не лишены. Некоторые модели очень требовательны к качеству теплоносителя, так как подвержены кислородной коррозии. Неразборные конструкции могут дать течь, а ремонту они не подлежат, поэтому потребуется замена. Самый лучший вариант — изделия, изготовленные с помощью анодирования. Оксидная пленка надежно защищает их от коррозии.

Биметаллические

Эти современные радиаторы можно считать универсальными: по надежности они соперничают с чугунными изделиями, по качеству теплоотдачи — с алюминиевыми «теплообменниками». Приставка «би» означает присутствие двух металлов — стали и алюминия. 1 секция радиатора состоит из 2 горизонтальных коллекторов, соединенных вертикальным каналом.

Трубы изготовлены из металла, имеющего полимерное покрытие. Внешняя оболочка — алюминий, который не контактирует с теплоносителем, поэтому коррозия ему не страшна. Благодаря такому сочетанию радиаторы не имеют слабых мест: они гарантируют высокую прочность, износостойкость и замечательные теплотехнические характеристики.

Батареи не боятся высокой температуры, гидроударов. Эти универсалы подходят как для многоквартирных, так и для частных домов. Идеальное условие для них — высокое давление центральной системы. Если говорить о недостатках, то единственный минус у любой высококачественной продукции всего один: это высокая цена, если сравнивать ее со стоимостью других конкурентов.

Стальные

Эти конструкции имеют невысокую цену, небольшую массу, устанавливать их достаточно просто. Несмотря на все достоинства, привлекательный вид, разнообразие дизайнерских решений, батареи из стали все же не смогли стать достойными соперниками приборам из других материалов. Причина в их характеристиках.

Тонкие стенки очень быстро нагреваются, но так же стремительно остывают. При гидроударах возможна более серьезная проблема — появление течи. Еще один минус — коррозия тех моделей, которые не защищены специальным покрытием. Срок службы таких изделий удручает: гарантию производители дают небольшую.

Стальные радиаторы, как правило, не разделены на секции, они представляют собой цельную конструкцию. В этом случае при выборе ориентируются на паспортную удельную тепловую мощность, принимая во внимание метраж комнаты, ее особенности. Есть исключения — трубчатые батареи, но и они не очень практичны: изменить количество секций можно только при изготовлении, под заказ.

Чугунные

С этими батареями знакомы все с детства, потому что такие конструкции раньше устанавливали повсеместно. Если сравнивать те старые батареи с современными изделиями, то разница во внешнем виде огромна, но служили «громады» верой и правдой не одному поколению. 1 секция радиатора имела хорошую теплоотдачу — около 160 Вт.

Сейчас ассортимент чугунных батарей значительно расширился. Некоторые модели не только нисколько не уступают по красоте своим более легким и изящным конкурентам, а иногда даже их превосходят. Внешнее преображение никак не повлияло на характеристики моделей. Они так же долго сохраняют тепло, имеют высокую его отдачу.

Корректный монтаж позволяет не беспокоиться о гидроударах, перепадах температур. Толстый чугун отлично противостоит коррозии, атакам абразивных частиц теплоносителя, поэтому может использоваться в любой системе отопления. Минусы — относительная хрупкость металла, сложность установки из-за массивности изделий, большой вес, требующий прочных межкомнатных перегородок.

1 секция радиатора: легкие способы расчета

В зависимости от материала изготовления отопительных приборов производят расчет необходимого количества секций. Каждый металл или их комбинация имеет свои показатели теплоотдачи. Задача радиаторов — компенсировать потери тепла. Именно их учитывают при расчетах. Зависят цифры от климатической зоны, от площади окон, от материала наружных стен, а также от их утепления.

Еще один важный параметр — тепловая мощность, которой обладает 1 секция радиатора. Это понятие означает количество тепла, выдаваемое частью конструкции при максимальных (идеальных) параметрах системы — на входе 90°, на выходе 70°. Данные характеристики производители указывают в паспорте, нередко информация есть на упаковке.

Простой метод: расчет по площади

Этот вариант способен дать только приблизительный ответ. Для получения примерных цифр используют нормы средней мощности отопления, необходимые для обогрева одного квадрата площади. В СНиПе прописаны два норматива, которые предназначены для разных климатических условий:

от 60 до 100 Вт на 1 м 2 — для средней полосы России;

— для средней полосы России; от 150 до 200 Вт на 1 м2 — для районов, которые находятся выше 60-й параллели северной широты.

Это ответ на главный вопрос — на сколько квадратов рассчитана 1 секция радиатора. Именно в данных СНиПом промежутках находятся искомые значения для каждого конкретного строения (комнаты в нем). Роль играют материалы стен, наличие качественного утепления. Дома с бетонными стенами требуют максимальных цифр, здания из кирпича — средних значений. Утепленные здания позволяют обойтись минимальными. Еще одна важная сноска: нормы высчитаны для зданий, имеющих среднюю высоту потолка — 2700 мм, не выше.

Прежде всего надо высчитать площадь помещения, выбрать (определить) норму затрат тепла для региона и дома, а затем умножить эти цифры, получив общие теплопотери комнаты. Затем найти в паспорте тепловую мощность секции, и поделить на нее получившийся результат.

Такой метод элементарен, это его плюс. Но он имеет один существенный изъян: эти нормы совершенно не учитывают нестандартные значения высоты потолка, поэтому для других случаев выбирают более «продвинутый» способ.

Вариант чуть сложнее: расчет по объему

К счастью, в том же СНиПе есть и другие нормы, предназначенные не для квадратных, а для кубических метров. Они учитывают разные типы домов:

34 Вт на 1 м 3 для кирпичных зданий;

для кирпичных зданий; 41 Вт на 1м3 — для панельных конструкций.

Эта формула очень похожа на предыдущую: площадь помещения меняется на его объем, различны нормативы:

Расчеты тоже не вызовут никаких затруднений. Сначала получают объем комнаты, умножая площадь на высоту потолка, затем верхние цифры (объем и норму) перемножают, потом делят на показатель, имеющийся в паспорте радиатора.

Подробный расчет для реальных условий

Тепловая мощность, указанная в паспорте, — значение идеальное, установленное в «тепличных» условиях, с совершенной отопительной системой. Теплоотдача «документальная» рассчитана на точную температуру носителя на входе и выходе (90° и 70° соответственно), для помещения, в котором постоянно +20°.

Зачастую оба условия попросту недостижимы, поэтому 1 секция радиатора может в разных комнатах выполнять работу совсем не так безгрешно. В случае с другими показателями температуры в отопительной системе и комнате необходимо пересчитывать заявленную мощность радиатора. Иначе оптимальных условий в помещении можно не дождаться.

Чтобы самостоятельно вычислить мощность отопительного оборудования, необходимо заняться расчетами температурного напора — «дельты» — системы. Например, если температура на входе составляет 80°, на выходе — 60°, а для комнаты нужно +23°, то искомую дельту ищут по формуле:

Входное и выходное значение складывают, затем делят на 2, получая 70. Затем отнимают оптимальный (нужный) показатель для помещения — 70 – 23 = 47°. Это значение находят в таблице, где напротив температурных показателей указаны коэффициенты.

Заявленную производителем мощность умножают на него: например, 185 Вт х 0,6 = 111 Вт. Такой результат сможет гарантировать 1 секция радиатора для данных условий. Именно это значение подставляют в формулу для расчета количества секций радиатора.

1 секция радиатора: разные материалы

Сейчас разнообразие моделей настолько велико, что даже почти одинаковые на вид батареи могут сильно отличаться своими характеристиками. В первую очередь, многое зависит от материалов, однако роль играют размеры, формы, толщина стенок. Поэтому ориентироваться лучше на данные, которые указывает производитель.

Однако теперь есть возможность предварительно оценить количество радиаторных секций. Для этого вывели средние значения теплоотдачи для самых популярных отопительных приборов — для алюминиевых, биметаллических и чугунных моделей. Но с одним условием: межосевое расстояние должно быть 500 мм. 1 секция радиатора выделяет:

алюминиевая — 190 Вт;

биметаллическая — 185 Вт;

обычная чугунная «гармошка» — 120 Вт.

У последних массивных моделей может быть большое расхождение в показателях из-за различной толщины стенок. Например, разница между моделями «ретро» одного производителя может составлять от 10 до 70 Вт.

В СНиПе приводятся коэффициенты — средние площади, которые способна обогреть 1 секция радиатора, изготовленного из разных материалов:

алюминиевая — от 1,9 до 2 м 2 ;

; биметаллическая — 1,8 квадратов;

чугунная — от 1,4 до 1,5 м2.

Для расчета количества секций площадь помещения делят на этот коэффициент, а результат всегда округляют в большую сторону. Надо понимать, что эти значения все же довольно приблизительные. Они в большей степени предназначены для оценки будущих затрат на батареи. Поэтому лучше воспользоваться формулой расчета температурного напора, найти в таблице коэффициент, а потом умножить на него мощность, заявленную производителем. И уже потом находить количество секций.

«Расчет с учетом» особенностей комнаты

Это самый сложный метод, но он даст практически точные цифры благодаря большому количеству различных коэффициентов. Они относятся не к системе отопления, а только к особенностям помещения, к способам установки батарей. Формулу используют ту же:

Для получения требуемой теплоотдачи, которую потом придется делить на тепловую мощность одной секции, метраж (не объем!) комнаты сначала умножают на среднюю норму мощности для 1 м2. Она не зависит от региона и составляет 100 Вт. Затем результат по очереди перемножают с коэффициентами А, В, С, D, Е, F, G, H, I и J.

«А» — число внешних стен комнаты

В большей степени, именно от их количества сильно зависят теплопотери:

внешняя стена — лишь одна: 1,0 ;

; две внешние стены — 1,2 ;

; внешних стен — три: 1,3 ;

; четыре стены — 1,4.

«B» — ориентация помещения

Минимум тепла сохраняется в комнатах, смотрящих окнами туда, где всегда мало солнечного света: на север или восток, где солнечные лучи «отмечаются» только по утрам:

окна выходят на восток либо на север — 1,1 ;

; комната расположена на западной или на южной стороне — 1,0.

«С» — степень утепления

Качественная теплоизоляция дает шанс максимально сохранить тепло в помещении:

кладка в 2 кирпича или утепленные наружные стены — 1,0 ;

; нет утепления снаружи — 1,27 ;

; очень высокий уровень утепления (если были проведены теплотехнические расчеты) — 0,85.

«D» — климат в регионе

Эти условия учитывает и СНиП, без их учета невозможно ни одно капитальное строительство. Тут используют средние показатели температуры декабря, его самой холодной декады. Эти данные необходимо узнать в гидрометеорологической службе города (района):

до -10° — 0,7 ;

; до -15° — 0,9 ;

; не ниже -20° — 1,1 ;

; от -25° до -35° — 1,3 ;

; от -35° или ниже — 1,5.

«Е» — высота потолков

Как уже было отмечено, и нормы СНиП (от 60 до 200 Вт на 1 м2), и среднее значение (100 Вт), использующееся в этом случае, подразумевают стандартную высоту потолков — 2700 мм. Если они не «дотягивают» до этой цифры, то выбирают коэффициент 1,0. Когда высота ее превосходит, то для умножения берут другой:

1,05 , если высота находится в пределах 2800-3000 мм;

, если высота находится в пределах 2800-3000 мм; 1,1 для 3100-3500 мм;

для 3100-3500 мм; 1,15 для 3600-4000 мм;

для 3600-4000 мм; 1,2, если высота потолка более 4100 мм.

«F» — помещение, находящееся выше

Так как через потолок помещения с большей охотой уходит поднимающийся вверх теплый воздух, в этом случае большое значение имеет верхний этаж. Эти коэффициенты выглядят так:

сверху чердак или другое неотапливаемое помещение — 1,0 ;

; утепленный чердак и кровля — 0,9 ;

; отапливаемая комната — 0,8.

«G» — качество оконных конструкций

Разные пластиковые окна имеют неодинаковые характеристики. Особняком стоят обычные оконные конструкции, сильно повышающие коэффициент:

деревянные рамы старого образца с двойным остеклением — 1,27 ;

; однокамерный стеклопакет с двумя стеклами — 1,0 ;

; двойной стеклопакет либо однокамерный, но имеющий аргановое покрытие, — 0,85.

«H» — площадь остекления комнаты

Независимо от качества оконных конструкций большее количество теплопотерь происходит из-за впечатляющей площади окон. Этот коэффициент зависит от соотношения площади оконных проемов и общего метража помещения:

менее 0,1 — 0,8 ;

; от 0,11 до 0,2 — 0,9 ;

; 0,31-0,4 — 1,1 ;

; от 0,41 до 0,5 — 1,2.

«I» — схема подключения радиаторов

Эффективность отопления зависит от того, каким образом батареи подключают к трубам — как к подающим, так и к обратным. Самый лучший вариант — диагональное подключение: первая сверху, вторая снизу. Он (на рисунке обозначен буквой А) соответствует коэффициенту 1,0.

Б — 1,03 ;

; В — 1,13 ;

; Г — 1,25 ;

; Д, Е — 1,28.

«J» — степень открытости батарей

Любая искусственная (либо имеющаяся) преграда может немного повлиять на теплообмен. В этом случае коэффициента 1,0 «заслуживает» радиатор, расположенный под подоконником. Другие отопительные приборы с «препятствием»:

находящиеся на стене безо всяких «ограничителей» — 0,9 ;

; прикрытые сверху выступом ниши — 1,07 ;

; имеющие ограждения из подоконника и из декоративного кожуха, но только с фронтальной стороны — 1,12 ;

; батареи, полностью закрытые декоративным элементом, — 1,2.

Все коэффициенты сначала записывают на бумагу, затем, умножив метраж на среднюю норму (100 Вт), начинают по порядку умножать на коэффициенты. Получившийся результат делят на теплоотдачу 1 секции (для понравившейся модели), получая необходимое количество секций. Если такие вычисления не вдохновляют на «подвиги», то можно воспользоваться онлайн-калькуляторами. Однако эта работа только кажется трудной, на деле ничего сложного нет.

Также, вы можете воспользоваться нашим онлайн калькулятором для расчета отопления.

Какой способ выбрать, зависит лишь от силы желания хозяев основательно разобраться в вопросе. Подробную информацию можно почерпнуть из этого видео: