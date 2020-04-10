Каждый хозяин загородного дома стремится сделать свое владение привлекательным, уютным и комфортабельным, абсолютно безопасным. Важную роль в этом деле играет организация освещения: не только в здании, но и за его пределами. Необходимым этапом является обустройство освещения участка, крыльца и дорожки, ведущей к зданию, однако многие владельцы этим не ограничиваются: они решаются на оформление светом фасада. Такое декорирование-иллюминация смотрится оригинально и необычно: уличная подсветка частного дома позволяет полностью преобразить его облик с наступлением сумерек, выделить здание на фоне остальных, ничем не примечательных, темных строений.

Уличное освещение

Важной его частью является уличная подсветка частного дома — оформление фасада. Его могут выполнять для всех стен, либо выделять только отдельные их детали. Такое освещение используется для того, чтобы создать комфортные условия для перемещения по участку в темное время суток. К декоративному освещению также относится световое оформление отдельных элементов участка: беседок, дорожек, клумб, искусственных водоемов, небольших скульптур.

Планируя организацию декоративного освещения, во внимание обязательно принимают:

ландшафтный дизайн, внешний вид строения, стилистику осветительных приборов;

точное расположение всех объектов, удобство (возможность) прокладки проводов;

оптимальное количество осветительных приборов, особенности их подключения;

необходимость полной безопасности абсолютно всех уличных светильников.

Последнее условие крайне важно для светильников, которые будут находиться вблизи или внутри водоемов.

Его предназначение

Уличная подсветка по своему назначению делится на две большие группы. Освещение бывает функциональным (утилитарным, то есть полезным) и декоративным.

Функциональное. Его главная задача — обеспечение безопасности перемещения по участку, возле дома и других строений. Оно, в свою очередь, подразделяется на сопровождающее, маркировочное и технологическое. К первому виду относят оборудование, оснащенное датчиками, которые реагируют, если рядом появляется движущийся объект. Маркировочное освещение необходимо для «особо опасных» участков: это ворота (во двор, в гараж), ступени и другие преграды, которые в темноте могут спровоцировать падение. Технологический свет используют для обозначения хозяйственных строений. Декоративное. Оно предназначается только для улучшения вида дома и участка. В этом случае единственным важным критерием для него становится «внешность» здания и придомовой территории — их привлекательность, эффектность, эстетичность.

Оба вида освещения обязаны отвечать самому главному требованию: они не должны доставлять ни малейшего неудобства соседям.

Тип освещения

Общий вид участка и внешний вид дома зависят от того, какой яркости, температуры свечения будут выбранные светильники. Поэтому на данные характеристики обращают внимание всегда.

Холодный свет отличается сдержанностью. Он даст возможность акцентировать отдельные элементы фасада или участка. Теплое желтоватое свечение, которое очень похоже на естественное вечернее, создаст ощущение уюта, будет располагать к отдыху. Нейтральный белый свет не изменяет восприятие, поэтому его влияние на жильцов дома будет минимальным.

Разноцветные лампы чаще приобретают для создания праздничной атмосферы. Постоянное их использование нецелесообразно, так как достаточного уровня освещенности они обеспечить не в состоянии.

Осветительные приборы для участка

Ассортимент подобных устройств достаточно широк. Сейчас можно приобрести изделия любых форм, размеров и мощности. Для декоративной подсветки здания и придомовой территории приобретают:

Прожекторы. Они обеспечивают яркий световой поток, поэтому эти приборы рекомендуют покупать для усадеб большой площади. Прожекторы можно устанавливать в любом месте. Точечные осветительные приборы. Они помогают подсветить определенные участки по периметру. Их применяют для освещения границ бассейнов, клумб, дорожек. Настенные светильники. Эти приборы используют для оформления фасадов дома, беседок, хозяйственных построек. Ленты, гирлянды. Этот неброский декор идеально подходит как для зданий, так и для освещения дорожек. Светильники для водоемов. Их отличие — максимальная защищенность от влаги.

Все модели имеют еще одну классификацию. Они делятся на обычные приборы, которым необходимо электропитание, и автономные устройства. Последние работают за счет солнечных батарей. Выбор делают в зависимости от требований: первые гарантируют яркий свет, зато вторые удобны в монтаже, к тому же они обещают значительную экономию.

Виды декоративной подсветки дома

На сегодняшний день существует четыре основных разновидности. Хозяевам дома придется выбрать один из следующих вариантов освещения:

акцентное;

динамическое;

заливающее;

и контурное.

Все виды имеют свои преимущества, а решение об использование того или иного варианта принимает дизайнер, который при выборе всегда учитывает стиль, архитектурные особенности здания, а также предпочтения хозяев дома.

Акцентное оформление

Его еще называют локальным. Это самый востребованный, универсальный вид светового декора. Секрет его популярности — возможность использовать для зданий любого стилевого решения. Акцент делают на самых оригинальных элементах фасада: чаще подсвечивают балконы, карнизы, колонны или дверные, оконные (реже) проемы. Такую локальную уличную подсветку выполняют с помощью ярких светильников. Их фиксируют непосредственно на фасаде здания.

Динамическое

Это оформление может сочетать несколько видов декора, поскольку его главные отличия — изменение интенсивности светового потока, и цвета освещения. Для достижения этого результата используются датчики и специальные контроллеры. Освещение меняется при смене времени, погоды и т. д.

За контроль может отвечать автоматика, но возможен и ручной режим. Главные элементы системы — светодиодные светильники, ленты, прожекторы. Для управления приборами используют специальное оборудование. Из-а сложности эта разновидность подсветки для частных домов используется реже.

Заливающее

Его основная задача — гарантировать целостность восприятия дома. Этот вид оформления используют для памятников, а также строений, стоящих отдельно, не привязанных к другим архитектурным объектам. В этом случае эффекта достигают с помощью достаточно мощных светодиодных прожекторов.

Осветительные приборы располагают на некотором расстоянии от стен дома: либо прямо на земле, либо на специальных опорах. Для этого вида оформления крайне важен корректный расчет дистанции и угла падения световых лучей. Неточность приведет к тому, что свет будет неравномерным или нечетким.

Контурное

Это еще один оригинальный вид декоративного оформления фасада — выделение очертаний дома. В этом случае осветительными приборами являются светодиодные шнуры или ленты, а также точечные светильники.

Контурная инновационная подсветка появилась не так давно, однако успела найти довольно большую «армию» поклонников. Этот вариант позволяет выделить весь фасад либо только его отдельные элементы: кровлю, балкон, оконные, дверные проемы, лестничные перила, ограждения или террасу.

Как выбирают вид уличной подсветки?

Чтобы получить в результате идеальный результат, необходимо рассматривать несколько критериев:

местность, где расположено здание, его значительность в архитектуре;

стиль строения, его композиция, архитектурные особенности;

материалы, которые применялись для фасадной отделки.

Перед принятием окончательного решения дом рассматривают со всех ракурсов. Выбирают тот, в котором здание будет выглядеть наиболее эффектно, выигрышно.

Уличная подсветка частного дома: плюсы и ограничения

Такое архитектурное украшение зданий давно перестало быть диковинкой в крупных городах. Для организаций или заведений это обязательный атрибут, не позволяющий блекнуть на фоне остальных конкурентов, привлекать своей респектабельностью внимание потенциальных клиентов. Однако из мегаполисов подсветка домов «шагнула» дальше: эта мода оказалась «заразительной», поэтому она вскоре привлекла владельцев загородных участков. Сейчас такое решение стало очень популярным.

Достоинства

Уличная подсветка дает возможность:

максимально подчеркнуть все архитектурные особенности дома, сделать его ярким, запоминающимся, торжественным;

обеспечить безопасное передвижение, так как освещение прилегающей территории будет усиленным;

скрыть имеющиеся недостатки сооружения, визуально изменить его конфигурацию.

Кроме того, грамотно сделанная подсветка подчеркнет вкусы владельцев дома, а это, в свою очередь, положительно повлияет на их имидж, статус.

Особенности

Необычный световой дизайн в темное время суток дает хороший шанс превратить даже относительно простой загородный дом в уникальное и неповторимое здание. Однако для фасадного освещения небольших индивидуальных строений есть некоторые ограничения.

Заливающая уличная подсветка частного дома не рекомендована. Она все-таки предназначена для впечатляющих, высоких сооружений мегаполисов, а не для загородных поселков. Динамическое оформление тоже не лучший вариант даже с практической точки зрения. Расходы, связанные с таким оформлением, тоже вряд ли кого-то обрадуют. По этим причинам дизайнеры советуют владельцам загородных домов остановиться на акцентном либо контурном световом декоре.

Нюансы светового оформления

При разработке подсветки всегда необходимо учитывать ландшафтное освещение придомовой территории, так как декор здания должен гармонировать с освещением дорожек, ворот, зон отдыха — беседок, бассейнов, цветников. В этом случае сначала нужно обязательно обдумать общий стиль, который даст возможность добиться идеального сочетания всех элементов светового дизайна.

Выбор светильников — следующая тема для размышлений, так как их вид зависит от материала, использованного для отделки фасада, а также от его цвета. Если для облицовки стен были выбраны металлические блестящие панели, то оптимальным вариантом станут вертикальные осветительные приборы, пусть небольшие, но яркие. Лучше купить светильники, чей световой луч имеет противоположные направления, позволяющие осветить стены сверху и снизу. Когда отделка дома темная и шероховатая, такое освещение использовать не рекомендуют.

Варианты освещения участка

Декоративное освещение придомовой территории можно делать разными способами. Например, нередко предпочтение отдают подсветке отдельных «важных стратегических» объектов. Чаще выделяют гараж, беседку, летнюю кухню, кладовую.

Другой вариант — использование освещения в качестве дополнения ландшафтного дизайна. С его помощью делают акцент на клумбах, альпийских горках, искусственных водоемах, которые нуждаются в выделении безопасной зоны для «праздношатающихся» отдыхающих.

Чтобы создать идеальный уличный свет, нужно учитывать несколько моментов.

Площадь придомовой территории. Если она небольшая, то оформлять ее максимальным количеством светильников не рекомендуется, так как избыток света негативно скажется на восприятии участка. Большой простор таких ограничений не имеет. Эргономичность. Технические параметры освещения обязаны быть идеальными. Яркий свет на всей территории комфорта не прибавит, поэтому лучше предпочесть зонирование. Такой подход позволит подчеркнуть главные достоинства, а небольшие промахи, наоборот, скрыть. Практичность: легкость эксплуатации и обслуживания системы. Свободный доступ к каждому элементу, продуманная схема управления обеспечат удобство для владельцев и надежную работу осветительных приборов. Защищенность от влаги и пыли. Наружные светильники обязаны иметь определенный класс защиты. Для декоративного освещения дома, участка необходимы модели класса IP43/IP44, приборы для бассейнов — IP66/IP67. Вид из окна жилого здания. Подсветка должна не только выглядеть идеально, гармонично, она обязана позволять владельцам хорошо рассмотреть все выделяемые объекты, не выходя на улицу.

Последняя тема для размышлений — выбор режима работы для светильников. В этом случае варианта два: постоянное функционирование или оснащение приборов датчиками движения. Второй способ обещает серьезную экономию, особенно если используется мощное оборудование.

Оформление беседок или веранд

В тех конструкциях, которые пристроены к дому, нередко монтируют несколько потолочных светильников. Однако есть другая альтернатива — уличные настенные приборы — фонари либо полусферы. В этом случае провода прокладывают непосредственно из дома.

При освещении беседок используют другие варианты:

гирлянды, расположенные по периметру крыши, под потолком, намотанные на столбы-опоры, удерживающие навес;

светодиодные ленты: их не подвешивают, как гирлянды, а фиксируют на крыше или стойках строения.

Более трудоемкий способ — подвесные фонари. Они обязательно потребуют надежного крепления кабеля (например, к дополнительным стойкам).

Подсветка других элементов

Красивое оформление участка подразумевает украшение всех объектов и сооружений территории. К ним относятся дорожки, ступеньки, клумбы, деревья и кустарники, искусственные водоемы.

Дорожки, ступени

Для освещения дорожек традиционно используют беспроводные осветительные приборы. Оптимальным вариантом будут светодиодные светильники, имеющие опоры высотой 300-500 мм. Они оснащаются солнечными батареями, которые днем активно накапливают энергию, а в темное время суток ее отдают.

Другой популярный вариант, который может использоваться и для ступеней, — светодиодные ленты. Их фиксируют на бордюрах со стороны дорожек. Утапливаемые напольные светильники с износостойким стеклом выбирают для плиточных и каменных покрытий.

Растения и клумбы

Для подсветки кустарников и деревьев рекомендуют использовать довольно мощные прожекторы. Их необходимо устанавливать под растения, а направлять точно на объект. Такое оформление предполагает тщательное проектирование, учитывающее ландшафтный дизайн.

Главная трудность в этом случае — необходимость скрытой проводки. Еще один вид подходящих светильников для деревьев — светодиодный гирлянды. Подсветка клумб чаше делается с помощью светодиодных лент, расположенных по периметру цветника, однако возможно использование небольших прожекторов.

Бассейны, пруды

Для искусственных водоемов лучше предпочесть оборудование, максимально защищенное от влаги. Такие приборы отличаются герметичным корпусом, который предотвратить попадание воды к схемам прибора, к элементам питания. Устанавливают освещение по периметру водоемов, либо на площадке около них.

Внутренние светильники крепят на дне или на стенках бассейнов. В роли дополнительных источников света выступают плавающие устройства. Монтаж стационарных внутренних светильников требует проводов, имеющих защиту от воды.

Требования к освещению

Любая уличная подсветка частного дома должна быть максимально безопасной, поэтому перед тем как планировать такую операцию, надо познакомиться с обязательными условиями.

Надежность всей системы обеспечат осветительные приборы и кабели, которые предназначены для уличной эксплуатации. Необходимо также учитывать другие особенности конкретной местности: самую низкую и самую высокую температуру в регионе, частоту осадков, а также их количество. Монтажные работы — прокладка кабелей. В этом случае есть два варианта — воздушный или подземный. Первый более легкий способ, однако срок эксплуатации в большей степени зависит от внешних условий. Подземный путь — гарантия максимальной надежности, но качество работы обязано быть идеальным. Максимальная нагрузка. Если владельцы планируют использовать не только беспроводные приборы, то для каждой группы (для фасада, дорожек, других строений) лучше заранее предусмотреть отдельные автоматы.

Уличная подсветка частного дома позволит сделать жилье и прилегающий участок максимально безопасными и привлекательными даже в темное время суток. Однако работа это непростая, поэтому планирование и реализацию лучше доверить грамотным специалистам, которые смогут поручиться за качество работ. Самые простые, нетребовательные устройства — автономные светильники с солнечными аккумуляторами — можно установить самостоятельно.

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