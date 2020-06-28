Рано или поздно любой осветительный прибор, отработавший свой срок, приходит в негодность. Это справедливо и для светодиодных ламп, которые, несмотря на все преимущества перед конкурентами, все же не вечны. Поскольку и в нашей стране теперь уделяется особое внимание окружающей среде, владельцам квартир и домов приходится задумываться о том, как правильно утилизировать различные небезопасные отходы. При производстве продукции на светодиодах не используются опасные вещества, поэтому жестких требований к обращению с приборами, когда они превращаются в мусор, нет. Однако определенные правила утилизации светодиодных ламп есть, поэтому вопрос этот нужно рассмотреть.

Особенности светодиодных ламп

В XXI веке забота об окружающей среде стала одной из главных задач, поставленных перед человечеством. Поэтому все больше людей рассматривает устройства на светодиодах как полноценную замену другим лампам: не таким эффективным, или совсем не безопасным.

Преимущества

Светодиодные источники света сейчас считаются самыми перспективными из-за их энергоэффективности. В списке достоинств этих приборов:

экономичность;

отсутствие неприятного мерцания;

очень незначительное тепловыделение;

прочность, безопасность в использовании;

срок службы: он больше в 50 раз, чем у «старорежимных» ламп накаливания.

Еще один плюс — небольшие размеры, позволяющие использовать устройства в любых конструкциях: в плоских, микроскопических. Минус у светодиодных ламп тоже есть, но он один: это цена, однако срок эксплуатации высокую стоимость все-таки оправдывает.

Состав

При всех достоинствах эти приборы имеют один существенный недостаток. Это сложность устройства. Их конструкция предполагает, что утилизацией должны заниматься профессионалы. Светодиодная лампа состоит из большого количества элементов, изготовленных из различных материалов. В состав изделия входит:

Цоколь. Его изготавливают из латуни, имеющей никелевое покрытие, из прозрачного (полупрозрачного) пластика. Основание цоколя. Его делают из полимеров. Радиатор, изготовленный из алюминия либо из его анодированного сплава. Рассеиватели (акрил, поликарбонат или стекло). Драйвер, печатная плата. Светодиодные чипы.

Не во всех населенных пунктах есть возможность сдать приборы непосредственно в утилизирующие компании, однако альтернативные варианты существуют. О них пойдет речь далее.

Светодиодные лампы и обращение с ними

Главное преимущество этих приборов долгий срок эксплуатации, они могут служить хозяевам 5 или более лет, не требуя замены. Однако этот плюс не единственный. Лампы на светодиодах не несут опасности, так как кроме внешнего сходства с люминесцентными устройствами других общих свойств у них нет.

Последние изделия, наоборот, требуют максимально бережного обращения из-за паров ртути, содержащихся внутри. Поэтому при их утилизации необходимо соблюдать правила безопасности. Светодиодные лампы не содержат опасных газов, ртути или тяжелых металлов, способных причинить серьезный вред окружающей среде. Но утилизировать их все же рекомендуют, однако совсем по другим соображениям. Эти приборы считают малоопасными, их относят к IV классу опасности.

Это означает, что светодиодная лампа не сможет нанести вред окружающей среде. Но материалам, которые были использованы при ее производстве, необходима переработка. В противном случае, разлагаясь десятилетиями, они будут загрязнять окружающую среду, а значит, нарушать экологический баланс. Такие отходы поступают на крупные предприятия, где утилизацию проводят централизованно.

Что касается требований Росприроднадзора и Роспотребнадзора, то они предъявляются только тем энергосберегающим лампам, которые имеют в составе ртуть. Поэтому утилизация светодиодных изделий практически ничем не отличается от переработки других малоопасных отходов.

Это касается частных лиц, пользующихся мусорными контейнерами. Однако предприятия и индивидуальные предприниматели обязаны проводить паспортизацию таких отходов. Нарушителям грозит денежный штраф или приостановка производственной деятельности сроком до 90 суток.

Переработка светодиодных ламп

Если говорить об утилизации, то в крупных населенных пунктах есть компании, занимающиеся как сбором, так и переработкой светодиодной продукции. Главные их поставщики — предприятия, сдающие большое количество отходов, однако прием ведут и от населения.

Со сбором отходов у физических лиц не все так просто: 1-2 единицы у обычного, не «юридического человека», берут не всегда. Есть и другой минус: прием светодиодных ламп — услуга платная, так как любая переработка означает трудозатраты, а также использование специального оборудования.

«Добровольная сдача» каждого из приборов обойдется владельцу в 15-20 рублей. Тем, кто приносит большое количество отслуживших источников света, могут предложить небольшую скидку. В этом случае каждое устройство обойдется в 7-10 рублей.

Утилизация на заводах

Любая лампа имеет в составе те материалы, которые специалистам легко из нее извлечь, а затем отправить их на вторичную переработку. Такой подход обещает не только помощь планете, но и гарантирует экономию ресурсов. Если говорить о светодиодной лампе, то из нее извлекают:

металлические детали;

пластик;

стекло.

Во время переработки лампу разбирают, а будущее сырье рассортировывают. Затем все материалы отправляют на переработку:

поликарбонат и алюминий переплавляют, а потом повторно используют в промышленности;

стекло измельчают, затем крошку применяют при изготовлении различных строительных материалов;

оставшиеся элементы тоже отправляют на переработку, или снова используют для тех же целей (производство);

то, что переработке не подлежит, утилизируют как твердые бытовые отходы (ТБО) — обезвреживают или сжигают.

Таких заводов, занимающихся утилизацией светодиодных ламп, в России более 50, поэтому сказать, что их достаточно, пока нельзя.

Что делать, если заводов нет?

Для тех городов, где таких перерабатывающих предприятий нет, существует альтернативный вариант. Можно разобрать светодиодную лампу самостоятельно, материалы рассортировать, а потом сдать в пункты приема для каждого из отходов.

Но и такие организации можно найти не в каждом населенном пункте. В этом случае светодиодные лампы рекомендуют отнести в:

местную администрацию, которая обязана обеспечить вывоз мусора;

местное отделение МЧС, оно способно дать всю информацию по вопросу;

организацию, обслуживающую электросети, услуга тоже может оказаться платной;

УК — управляющую компанию, она обязана оформить договор с утилизирующими заводами.

Еще один потенциальный путь — обращение в магазин стройматериалов: если его ассортимент включает ртутьсодержащую, светодиодную продукцию, то сотрудничество с перерабатывающей компанией обязательно, а значит, есть возможность договориться.

Не исключено, что в последнем случае тому, кто хочет сдавать отходы в магазин постоянно, придется заплатить некоторую сумму.

Светодиодные устройства и мусорный бак

Да, компании, занимающиеся переработкой, в России появились, однако специализированных пунктов приема подобных отходов у населения до сих пор нет. Именно такая странная ситуация у нас приводит к тому, что «жизнь» свою светодиодные лампы чаще всего заканчивают в мусорных баках.

В некоторых европейских странах (например, в Германии) отношение к планете и экономике другое. Приборы не разрешается выбрасывать в контейнеры с обычным мусором. Все старые лампы собирают в отдельные баки, а затем отходы или перерабатывают, или уничтожают, строго соблюдая все меры безопасности. Тех, кто нарушает эти правила, «безжалостно» штрафуют.

У нас пока никаких строгих мер к «нарушителям» не применяют, однако жителям планеты Земля пора понять, что ради сохранения природы лучше использовать рекомендованные способы утилизации этих осветительных приборов.

Поскольку корректная утилизация светодиодных ламп гарантирует экономию ресурсов, обещают, что в ближайшее время появится большее количество пунктов приема приборов, а также будет усовершенствована структура их переработки.

Правила утилизации светодиодных ламп не так строги, как требования, предъявляемые к энергосберегающим устройствам. Их экономичность, безопасность — главные причины, по которым с каждым годом эти приборы становятся все более популярными.

Другая продукция и ее утилизация

Ассортимент ламп достаточно широк, поэтому не будет лишним уделить и другим представителям немного внимания. Самый опасный из них — люминесцентный (газоразрядный) источник света.

Люминесцентные лампы и их утилизация

Правила утилизации светодиодных ламп только рекомендуют относить лампы в организации, которые занимаются их сбором или переработкой. Некорректное обращение с энергосберегающими устройствами могут привести к печальным последствиям: как для людей, так и для окружающей среды.

Такие отходы выкидывать в обычные мусорные контейнеры строго запрещается. В составе энергосберегающий ламп есть тяжелые металлы, а также токсичные вещества. Если они попадают в атмосферу, воду или грунт, то сразу делают их непригодными для всего живого. Растения, выращенные на такой почве, тоже становятся ядовитыми.

По этим причинам люминесцентные приборы, содержащие аргон и ртуть (3-5 г), необходимо утилизировать в обязательном порядке. Эти источники света, по сравнению со светодиодными устройствами, уже считаются серьезной угрозой. Такие отходы относятся к I классу опасности. Строгих стандартов самостоятельной транспортировки нет, но есть рекомендации, которых лучше придерживаться.

Сначала каждый энергосберегающий источник света плотно заворачивают в бумагу или ветошь. Если ламп несколько (или много), то ищут коробку, затем на ее дно укладывают ветошь или гофрокартон. Точно так же поступают со стенками. Приборы размещают плотно друг к другу. Во время транспортировки стараются избежать тряски, резких поворотов, такого же торможения.

Для сбора таких отходов в Управляющих компаниях устанавливают специальные контейнеры. В этом случае никаких расходов не предусматривается: эта услуга для частных лиц абсолютно бесплатна.

Обычные лампы накаливания

Привычные лампы дневного света состоят из металла и стекла. Поэтому они никакой угрозы планете и человечеству не несут. Эти светильники разрешается выбрасывать в обычные мусорные контейнеры. Осколки не рекомендуют выкидывать в баки, предназначенные для сбора стекла, так как ламповый материал структурно отличается от бутылочного.

Галогеновые (галогенные) приборы

Такие лампы содержат галоген, галогенные соединения, однако их количество слишком мало (одна миллионная грамма). Поэтому они не могут быть серьезной опасностью даже в том случае, если разбилось несколько приборов одновременно. Эти источники света также можно без опасений выбрасывать в обычный мусорный контейнер.

Таким образом, правила утилизации светодиодных ламп можно назвать не требованиями, а лишь рекомендациями. Поскольку эти источники света не считаются опасными, речь идет лишь о желании хозяев отслуживших приборов внести свой вклад в сохранение окружающей среды.

Однако не всем может быть понятно, почему люди, которых беспокоит состояние планеты, должны платить за сдаваемый «светомусор». По этой причине более популярным остается другое, традиционное и логичное решение — поход до ближайшего контейнера.

Тему светодиодных ламп продолжит (и завершит) видеоролик, посвященный им: