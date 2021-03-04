Как сделать подсветку полок: виды освещения и особенности монтажа

Светодиодная подсветка полок – это одновременно и красивое, и практичное дизайнерское решение для оформления дома или квартиры. Если ранее такой способ использовался относительно нечасто и был дизайнерской «фишкой», то в последнее время это практически мейнстрим. Однако даже утрата элитарности и изысканности не привела к потере этой «фишкой» популярности. Ведь подсвеченная полка – это очень красиво, а еще это решение ряда проблем в квартире. Отсюда и неслабый интерес домашних мастеров к тому, как сделать подсветку полок технически правильно, и то же время привлекательно с эстетической точки зрения.

Какой бывает подсветка полок

Считается, что подсвеченные светодиодной лентой полки выполняют в первую очередь декоративную функцию и усиливают ощущение комфортности пребывания в помещении. Часто дизайнеры прибегают к этому решению при оформлении небольших по площади или низких помещений, так как подсвеченные полки визуально расширяют его, в значительной степени гасят возникающее у некоторых людей «давящее» ощущение от пребывания в тесном помещении. Но ценна не только эта функция.

Подсвеченные светодиодной лентой стеклянные полки – это еще и неплохое альтернативное освещение комнаты. Особенно в ситуациях, когда яркий свет не нужен, когда можно обойтись только светом от такого рода полок. Немаловажный фактор в данном случае и низкое энергопотребление светодиодов, что наверняка очень понравится рачительным людям, умеющим и любящим разумно экономить.

Что касается эстетической стороны, то для светодиодной подсветки полок можно использовать как светодиоды одного цвета, так и разных цветов. Также существуют ленты, управляемые с помощью контроллера. Сейчас в продаже можно найти немало таких лент и устройств. Также некоторые модели контроллеров позволяют варьировать яркость освещения, при желании добавлять мерцание и другие эффекты.

Именно декорированные полки очень часто обустраивают для размещения на них разного рода интерьерных украшений, например, статуэток. Часто оборудуются подсветкой и полки для цветов. Это улучшает восприятие внешнего вида растений и не оказывает на них негативного воздействия, поскольку светодиоды, в отличие от многих других источников света, не создают высокой температуры.

В продаже чаще всего можно найти светодиодные ленты с 30, 60, 120 и 240 светодиодами на каждый погонный метр. Чем больше количество светодиодов, тем мощнее будет световой поток. Этот фактор тоже нужно учитывать. И если подсветка полок будет также исполнять функцию альтернативного освещения, то, конечно же, желательно выбирать такую ленту, чтобы освещение было достаточным для конкретной комнаты.

Нельзя не отметить, что светодиодная подсветка стеклянных полок весит очень немного, а также практически не занимает места. И при условии покупки качественного оборудования такая подсветка безотказно прослужит не один год.

Особенности монтажа подсветки полок

Чаще всего стеклянные полки, подсвеченные светодиодной лентой, монтируются на специальный анодированный алюминиевый профиль, в который вставляется стекло. Наиболее распространенная толщина профиля – 8 мм. При правильном монтаже подсвеченная полка выглядит очень красиво: свет от источников как бы «течет» сквозь стекло. Еще один критерий правильности проведения монтажа – незаметность светодиодной ленты со стороны. Потому перед тем, как приступить к работе, желательно изучить рекомендации относительно того, как сделать подсветку полок таким образом, чтобы и глазу было приятно, и не пришлось сожалеть потом о потраченном времени, силах и деньгах.

Немаловажный момент: перед монтажом подсвеченных полок, нужно тщательно продумать их размещение, таким образом, чтоб подсветка не «била» в глаза. Светодиоды хоть и относительно безвредны, так как не излучают ультрафиолета, но само по себе нежелательное воздействие яркого света уже неприятно. Оно портит впечатление даже от очень качественно выполненной работы.

традиционная подсветка, когда лента приклеивается к стене и подсвечивает стоящие на полке предметы; при таком варианте ленту можно сделать частью какой-либо декоративной композиции, конечно, если есть фантазия и оформительские способности;

торцевая подсветка, когда лента закрепляется с обратной стороны полкодержателя или же клеится к его плоскости; можно также сделать подсветку с внешнего торца полки;

технология оборудования подсветки полок, изготовленных из матового стекла, не отличается от общепринятой, но в этом случае светодиодную ленту чаще вклеивают в алюминиевый профиль.

Все эти разновидности подсветок можно соорудить самостоятельно. Работа несложна и не требует особой квалификации.

Что нужно купить?

Что же касается электрооборудования, то в продаже можно найти немало специальных комплектов: от простых, оборудованных только устройством включения/выключения, до «навороченных», оснащенных контроллерами с различным функционалом. Желающие соорудить дома какой-либо эксклюзивный вариант, могут обратиться к профессионалам-электрикам. Но в любом случае важно приобретать качественное электрооборудование, поскольку интерьерные улучшения – это все-таки всерьез и надолго.

Важно помнить еще об одной тонкости: большинство светодиодных лет запитываются от напряжения в 12 вольт или 24 вольта. Потому наличие специального блока питания условие обязательное. Кроме того, специалисты рекомендуют выбирать для светодиодной подсветки блок питания с примерно 30-процентным запасом мощности на случай перепадов напряжения. Если будете монтировать электрическую часть самостоятельно, непременно все оголенные контакты закройте изолентой или термоусадочной трубкой. Ведь безопасность – превыше всего.

Монтаж светодиодной подсветки с помощью профиля

Данный процесс весьма прост, и его можно описать пошагово.

Приобретается профиль в соответствии с толщиной используемого для полки стекла. Подготавливается отрезок необходимой длины. После того как необходимой длины профиль отрезан, важно проверить, нет ли на торцах выступов. При наличии нужно обязательно их удалить, чтобы потом светодиодная лента вошла без проблем. В профиле сверлятся отверстия. К стене он обычно крепится с помощью саморезов, ввинченных в обычные пластиковые дюбеля. Светодиодная лента вставляется в специальный паз, если торцы профиля – открытые. В том случае, когда паз закрыт, то саму ленту можно осторожно согнуть «домиком» по всей длине, а после приклеивания также осторожно разровнять деревянной линейкой. Далее в профиль вставляют саму стеклянную полку. Она может входить туговато. Если такая проблема возникла, то полку можно осторожно вбить в профиль с помощью резинового молоточка и деревянной вставки.

Крайне важный момент: ни в коем случае нельзя удалять из профиля вставку из пластика. Она не позволяет светодиодной ленте соприкасаться с алюминием и тем самым защищает от короткого замыкания.

Подсветка полок в шкафу

Подсветка настенных полок – это лишь одна сторона вопроса. Немало людей интересуются и тем, как сделать подсветку полок в шкафу. Это интересно в первую очередь с практической точки зрения: проще размещать и искать вещи. Однако для многих хозяев важна и эстетическая сторона.

Самый простой вариант – размещение подсветки непосредственно над полками. Это обеспечит хорошую освещенность, к тому же такая работа не особенно трудоемкий процесс.

Выключатель можно разместить в удобном месте в шкафу. Отверстие для провода сверлится корончатым сверлом нужного диаметра. И тут уместно упомянуть об одной тонкости: если шкаф изготовлен из ДСП, то желательно тщательно разметить место расположения отверстия и сначала с внешней стороны заглубить сверло примерно на половину толщины стенки шкафа, а потом просверлить в том же месте с внутренней стороны. Это поможет избежать порчи мебели, поскольку плиты из ДСП нередко крошатся при сверлении. После завершения всех стадий монтажа отверстия можно очень аккуратно заделать герметиком для автомобилей.

Кроме того, очень важно учитывать то обстоятельство, что резать светодиодную ленту можно только по имеющейся на ней специальной разметке. Иначе она может быть просто повреждена, а то и может прийти в нерабочее состояние.

Скрытая подсветка

Если есть желание оборудовать в шкафу скрытую подсветку, то:

Необходим пластиковый угол 10х10 мм. При оборудовании подсветки всех полок внутри шкафа, обязательно нужно просверлить маленькие отверстия в угловой части. Иначе не провести кабель до самого верха. Провод можно спрятать в специальные кабельные каналы, которые лучше всего крепить на жидкие гвозди.

Сделать своими руками светодиодную подсветку полок внутри шкафа и шкафа-купе совсем не сложно и к тому же светодиодная лента в этом случае будет самым лучшим вариантом светильника.

Кстати, обустроить такой же вариант освещения можно не только в шкафах, где хранятся одежда или другие личные вещи, но и в кухонном гарнитуре, в книжной мебели. Очень кстати придется светодиодное освещение на полочке под зеркалом в ванной комнате. При оборудовании такого освещения ленту можно проклеить по торцу полок, что придаст даже самой тривиальной и бюджетной мебели изысканный «дизайнерский» вид.

В завершение темы — видео о светодиодной подсветке: