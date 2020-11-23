Освещение — чуть ли не главная составляющая дизайнерского решения, поэтому очень важно правильно подобрать приборы, точно рассчитать их количество. Особенно требовательны к максимуму света рабочие помещения. Например, кабинеты или кухни, в которых хозяева проводят немало времени. Последние комнаты, обычно разделенные на две зоны, нуждаются в различном освещении. Обеденное пространство, в котором владельцы дома едят, пьют чай или кофе, или принимают гостей, обычно оформляют с помощью не очень яркого, чаще теплого света. Для рабочей зоны, где готовят еду, более-менее яркий свет — необходимость, он сделает приготовление блюд максимально безопасным и комфортным, не потребует напрягать зрение. Не у всех такое раздельное освещение зон пока есть, поэтому многим может быть интересно, как сделать подсветку на кухне под шкафчиками, какие приборы для нее выбирают, что за особенности есть у этой операции.

Достоинства и недостатки подсветки

Сразу надо сказать, что преимуществ у этого дополнительного освещения больше, однако минусы у подсветки тоже есть. Насколько они серьезны, судить будущим хозяевам.

Плюсы

К ним относят:

яркий свет, гарантирующий максимальный комфорт во время приготовления пищи;

возможность использовать светильники в роли основного источника света ночью;

визуальный эффект — зрительное расширение небольшого пространства.

Последнее достоинство подсветки — широкий ассортимент, позволяющий отыскать «свой» прибор для любой кухни. Модель легко выбрать по вкусу, под цвет и стиль помещения и мебели.

Минусы

Они относительны. К недостаткам можно причислить:

неудобство, если при покупке была неправильно выбрана модель: это касается яркости светильников;

необходимость искать место для блока питания, если он предусмотрен для устройства.

Еще одно препятствие, которое может возникнуть на пути к цели, — необходимость установки дополнительных розеток или выключателей. В этом случае и для них придется искать место, которого в небольших помещениях чаще не хватает.

Где лучше располагать дополнительное освещение?

Как сделать подсветку на кухне под шкафчиками? Сначала надо поразмышлять над тем, где именно лучше всего расположить этот необходимый элемент. Ответ на данный вопрос зависит лишь от того, какие задачи будут возложены на дополнительные приборы. Чаще всего их функции только освещением рабочей зоны не ограничиваются: подсветка становится ярким, эффектным элементом дизайна кухни. Поэтому первым делом нужно выбрать, где расположить источники света. Варианта существует несколько:

Можно монтировать их на нижней поверхности шкафчиков максимально близко к стене. Плюс этого решения — минимум теней, которые будет отбрасывать на рабочую поверхность руки, продукты, посуда и кухонная утварь. Можно пойти другим путем — поместить их ближе не к стене, а к дверцам кухонной мебели. В этом случае хозяева гарантируют лучшее, более яркое освещение. Однако недостаток у способа есть: это тени, их будет намного больше, а они не лучшие условия для нарезания продуктов.

Возможен третий, самый интересный вариант. Это сочетание первого и второго способа — осветительные приборы, расположенные как у стенки, так и около фасадной части кухонной мебели. Достоинства решения — максимальная освещенность, а также полное отсутствие теней.

Что выбрать в качестве подсветки?

До того как рассматривать вопрос, как сделать подсветку на кухне под шкафчиками, надо выбрать оптимальные осветительные приборы. В этом случае могут быть использованы разные источники света.

Встраиваемые, точечные светильники

Для таких (спотовых) изделий в нижней поверхности шкафчиков делают отверстия. Крепят элементы в мебели пружинными фиксаторами светильников. Стандартом для рабочих поверхностей являются лампы и патроны Е14. Источник света может быть любым — обычной лампой накаливания (не лучшая, потому что «горячая» идея), галогеновым, люминесцентным либо светодиодным прибором.

Лампы, предназначенные для встраивания в различные поверхности, нередко имеют линзы или рефлекторы, которые позволяют добиться максимальной освещенности благодаря уменьшению рассеивания света, но без увеличения потребления электроэнергии. Прежде чем делать выбор, не лишним будет узнать о сильных и слабых сторонах этого варианта.

Достоинства «точек»

Сначала о том, есть ли у точечных светильников значимые преимущества перед другими соперниками. Плюсы есть.

Заменить один элемент, вышедший из строя, довольно просто, поскольку ни покупка, ни сама процедура не вызовет никаких трудностей. Доступность приборов: стандартные изделия (Е14, Е27) и патроны к ним можно найти в любом магазине.

Большое преимущество имеют регулируемые модели спотовых светильников. Они позволяют направлять свет всех приборов в тот участок, которому в данный момент необходим максимальный уровень освещенности.

Их недостатки

Минусы есть у любого решения. В случае точечной подсветки к ним можно отнести:

необходимость просверливать отверстия в мебели, операция может повлиять на надежность шкафчиков, стать причиной неудобства их использования;

дополнительный этап: поскольку подключение приборов к сети требует защиты, необходимо сделать «фальшивую» полку, отгораживающую подсветку от потенциально опасного содержимого шкафчиков.

Последняя операция уменьшит полезную площадь мебели, что не всегда можно себе позволить в небольших помещениях. Да, такие приборы выглядят эффектно, но не во всех случаях решение целесообразно, так как практичность их все же под вопросом.

Светодиодные панели

LED панели — группа светодиодных светильников, закрепленных в корпусе, закрытых рассеивателем — прозрачным или матовым. Некоторые модели снабжены встроенным драйвером. Размеры конструкций — от 25х200 мм до 600х1200 мм, или более. Под подвесные шкафчики, как правило, устанавливают узкие панели, максимальная их ширина составляет 30 мм. Пластиковый рассеиватель может быть плоским либо закругленным.

Плюсы

Самое большое преимущество светодиодных панелей перед предыдущими претендентами — максимум света сразу. Разогрев приборов приходится ждать, если используются точечные лампы, а эта потеря времени нравится далеко не всем. Есть у светодиодных светильников и другие плюсы:

Минимальное энергопотребление, если сравнивать их с любыми другими претендентами. LED панели — чемпионы: они экономичнее люминесцентных ламп как минимум вдвое, галогеновых — в 8-10, ламп накаливания — в 10-12 раз. Длительный срок эксплуатации. Это еще одно большое преимущество: срок службы приборов составляет 25-150 тысяч часов. В этом случае ближайшие соперники — люминесцентные лампы, но с довольно скромными показателями — 8-15 тысяч.

Еще одно отличие изобретения из светодиодов от обычных ламп — отсутствие влияния на длительность эксплуатации циклов включения-выключения. На срок службы других видов осветительных приборов они оказывают сильное воздействие. Нередко при включении или при пиковой нагрузке сети лампы попросту перегорают.

Минусы

Серьезные минусы у светодиодной подсветки отсутствуют. К недостаткам можно отнести высокую цену, более низкий индекс цветопередачи. Это небольшое искажение цветов, если сравнивать данный вид искусственного освещения с идеалом — с дневным светом.

Светодиодные ленты

LED лента — гибкая печатная плата, на которой на равном удалении друг от друга расположены отдельные светодиоды. Стандартная толщина таких приборов — 2-3 мм, ширина — от 8 до 20 мм. Длина рулонов различна — от 1 до 30 м. С другой стороны на изделия нанесено липкое покрытие, позволяющее быстро зафиксировать прибор на любой поверхности. Есть два вида светодиодных лент — высоковольтные и низковольтные.

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Высоковольтные гибкие приборы

В этом случае диоды сгруппированы, длина отрезка составляет ровно 1 м. Это расстояние необходимо выбирать для разрезания ленты на фрагменты. При выходе из строя одной группы этот метр ленты придется полостью заменять. Для присоединения к сети нужна вилка и провод, в который встроен диодный мост. Это выпрямитель, преобразующий ток из переменного в постоянный.

Низковольтные ленты

Их можно нарезать на меньшие куски — на элементы, состоящие из 3-6 светодиодов. Выход из строя любого из них потребует замены перегоревшего участка. Для подключения низковольтной ленты к электросети необходим импульсный блок питания. При его выборе учитывают напряжение, суммарную мощность ленты, размеры прибора, необходимость защиты корпуса от влаги.

Преимущества и слабые стороны

Главное достоинство таких изделий — их минимальная толщина, делающая подсветку практически невидимой на поверхности, к которой она прикреплена. Другие плюсы и минусы аналогичны тем, которые имеют их «коллеги»-панели. Отличие лент от больших LED «коллег» есть: это более «приятная» цена.

Самый большой недостаток гибких изделий — отсутствие рассеивателя, который защищает осветительные приборы от влаги, обеспечивает отвод избыточного тепла. Чтобы решить проблему для мощных приборов (более 14 Вт/м), ленты монтируют на алюминиевый профиль с рассеивателем. Элементы фиксируют саморезами либо двухсторонним скотчем.

Светодиодные ленты остаются одним из самых востребованных вариантов. Объяснений искать долго не надо. Владельцев привлекает их незаметность, невысокая стоимость, широкий ассортимент, простота монтажа, низкий уровень энергопотребления и невероятно длительный срок эксплуатации приборов.

Освещенность и температура цвета

Перед тем как сделать подсветку на кухне под шкафчиками, хозяевам предстоит решить много вопросов. Первый из них — выбор осветительных приборов. Для кухонь и дополнительного оборудования не менее важна хорошая освещенность.

Оптимальная освещенность

Согласно нормативным документам, минимальная освещенность этих помещений составляет 150 люкс (лм/м²). Однако этому значению требуется коррекция в сторону увеличения, потому что для резки мяса, овощей или других «коварных» продуктов избытка света не бывает: его недостаток может привести к серьезным травмам.

Если расстояние от светильников до рабочей поверхности невелико, то коэффициентом рассеивания можно считать 1,5. В этом случае две трети света дойдет до столешницы. Чем дальше светильники и поверхность расположены друг от друга, тем мощнее потребуются приборы. Исключение — светлые или зеркальные фартуки. Они идеальны, потому что значительно увеличивают освещенность рабочей области.

Оптимальный вариант освещенности — 450 лм/м². Это значение соответствует:

40 Вт для ламп накаливания;

35 Вт для галогеновых приборов;

10 Вт для люминесцентных ламп.

Ориентировочные параметры для светодиодных панелей или лент составляют 5-7 Вт. Однако в этом случае более точное значение зависит от поколения светодиодов, которые использовались при производстве конкретных моделей осветительных приборов.

Цветовая температура

Цветовая температура — еще один параметр, который интересует многих хозяев. Какой свет лучше — теплый, нейтральный или холодный? Однозначного ответа быть не может, поскольку у подсветки может быть несколько функций. Однако если говорить только о безопасности для зрения, то очень холодной температуры лучше избегать.

Считается, что самые приятные, щадящие значения теплые — те, что находятся в пределах 2700-3000 К. Нейтральный белый имеет другое преимущество: он не искажает цвета предметов. Холодный оттенок дает возможность «целиком уйти» в работу. Однако учитывать надо не только влияние на глаза, но и интерьер, стиль помещения.

Дизайнеры рекомендуют придерживаться рекомендаций, относящихся к мебели, стилю кухни. Для гарнитуров, изготовленных из «теплого» дерева, идеалом станет такая же цветовая температура. Для стиля хай-тек единственным подходящим вариантом станет «металлическая», холодная зона спектра.

Как сделать подсветку на кухне под шкафчиками?

Способ установки зависит от вида осветительных приборов. Однако во всех случаях работа сложностей не обещает, так как сделать подсветку на кухне под шкафчиками сможет любой мастер, у которого в хозяйстве есть обычные инструменты.

Монтаж точечных светильников

Для встраиваемых спотовых светильников в нижней части шкафчика вырезают отверстия, шаг их зависит от размеров мебели и количества приборов. Расстояние между ними вымеряют максимально точно, до миллиметра.

Отверстия делают дрелью с коронкой, или электролобзиком, диаметр их на 15 мм меньше, чем параметр лицевых панелей точечных светильников. Установка также проста: в отверстие заводят фиксаторы с пружинами, затем отпускают прибор, после чего мини-софит самостоятельно прижимается к нижней части шкафчика.

Установка светодиодных приборов

Для монтажа LED панелей чаще используют саморезы. Перед установкой производят разметку точек для крепления. Затем в каждой из них просверливают отверстие, чуть меньшее диаметром, чем у крепежных элементов. Это предосторожность нужна для защиты древесины от дефектов. После завершения подготовки панель прикладывают к нижней стенке, а саморезы вкручивают. При установке светодиодной ленты во встраиваемом алюминиевом профиле работа мастера несколько усложняется.

Сначала в нижней части мебели фрезером вырезают пазы, размеры которых должны соответствовать металлическому элементу. Минимальных усилий потребуют накладные алюминиевые рассеиватели. В этом случае их фиксируют либо теми же саморезами, либо двухсторонним скотчем. Монтаж светодиодных лент невысокой мощности (менее 12 Вт) элементарен. Их просто наклеивают на нижнюю стенку кухонных шкафчиков.

Электрическая часть работы

Как сделать подсветку на кухне под шкафчиками — один вопрос, другой — как подключить ее к питанию. Способ зависит от выбранной и установленной модели.

Встроенные точечные светильники

В этом случае каждый прибор подключают к фазе и нейтрали проводом, имеющим сечение 1,5 мм. Для LED светильников допускается использование меньшего значения — 1 мм. В заземлении необходимости нет, так как у данных осветительных приборов, как правило, нет металлических элементов.

Светодиодные осветительные приборы

LED панели подключает проводом, идущим в комплекте. Если изделий используется несколько, они находятся рядом друг с другом, то их соединяют общим проводом с помощью токопроводящих вставок.

Светодиодные ленты соединяют с наружным блоком питания. Его устанавливают в месте, которое надежно защищено от влаги и хорошо проветривается. Подключение ленты требует соблюдения нескольких правил:

Необходимо гарантировать разницу между номинальной мощностью блока питания и суммарным показателем LED ленты. Первое значение обязано быть больше второго на 10-30%, потому что работа на пределе сокращает срок эксплуатации БП. Несколько светодиодных лент требуют параллельного, а не последовательного подключения. Причины нежелательности второго варианта — перегрев проводников, падение яркости свечения. Качественная изоляция всех соединений обязательна. Идеалом считаются приборы, в которых выключатель или кнопка полностью обесточивает приборы, выключая не только подсветку, но и блок питания. Класс влагозащиты для изделий, используемых во влажных помещениях, должен быть как минимум IP65. Это относится не только к осветительным приборам, но и к розеткам, выключателям.

БП для светодиодных приборов должен быть надежно защищен от детей и животных. В большей степени это требование к корпусу, который частично открыт, поэтому способен привести к поражению током.

Установка розетки для подсветки

Есть беспроводные модели светильников, но их в кухнях используют не очень часто. Главная причина — необходимость их подзарядки, которая в таких «экстремальных» условиях не лучшее решение. Особых требований к установке дополнительного прибора не выдвигают, но на отдельные моменты обратить внимание нужно.

Монтаж розетки непосредственно над рабочей поверхностью не самый подходящий вариант. В этом случае ее гнезда будут засоряться. Для незащищенных моделей существует еще одна серьезная угроза — влага. Оптимальное расстояние от прибора до поверхности столешницы — 100 мм, это минимум. Чтобы не акцентировать внимание на розетке, лучшее ее установить на небольшом отдалении: например, ближе к краю шкафчика. Плюс такого монтажа — максимальное удобство использования. Другой подходящий способ — установка прибора над шкафчиками. Если хозяева хотят скрыть розетку от глаз, то можно приобрести угловое устройство. Такие приборы одной стороной крепятся к стене, другой — к нижней поверхности шкафа.

Приборы, встроенные в поверхность мебели, — самый нежелательный вариант, причем даже те устройства, которые имеют высокий класс влагозащиты. Для столешниц, изготовленных из дерева или древесных плит, есть обязательное требование: встроенная розетка обязана монтироваться в металлической (стальной) монтажной коробке.

Выдвижная, встраиваемая розетка — еще один возможный вариант для рассмотрения. Такие приборы удобны и практичны, но у них тоже есть недостатки. Первый — низкая мощность, однако с питанием подсветки они справляются, так как предел достаточно высок — 1,5 кВт. Второй минус моделей — нужность подсветки в любое время. Поэтому смысла покупать то, что не получится постоянно прятать в столешницу, попросту нет.

Монтаж приборов под мебелью — операция простая, так как сделать подсветку на кухне под шкафчиками будет по силам даже новичкам. Однако сначала лучше узнать, какие этапы придется выполнить, и в этом помогут наглядные пособия. Например, одно из них находится здесь: