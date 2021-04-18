Точечное освещение — один из самых популярных способов оформления помещений. Оно может быть как основным, так и вспомогательным. Небольшие источники света помогают выделить зону, эффектные декоративные элементы, наиболее выигрышные участки стен, они же делают привлекательными потолочные конструкции. Универсальность, их компактность и экономичность — те причины, по которым многие хозяева отдают предпочтение именно этим приборам. Еще одно преимущество «точек» — их относительно простая установка. Однако перед монтажом мастерам нужно узнать о потенциальных схемах и о том, как подключить точечные светильники самостоятельно.

Разновидности устройств

Второе их название — «споты», «точки» по-английски. Прежде чем разбираться в том, как подключить точечные светильники, надо познакомиться с видами конструкций. Вполне возможно, что хозяева еще не выбрали для себя идеальные осветительные приборы.

Виды источников света

В зависимости от них точечные светильники можно разделить на галогенные, люминесцентные и светодиодные приборы. Все они имеют разные эксплуатационные характеристики.

Галогенные лампы имеет более длительный срок службы, если сравнивать их с обычными устройствами с нитью накаливания. Они экологически безопасны, свет их максимально приближен к естественному, поэтому очень комфортен для глаз. Минусы этих приборов — нестабильность при перепадах напряжения и высокое энергопотребление. Люминесцентные приборы — более удачливые «коллеги». Они дают возможность уменьшить счета за электроэнергию. Если сравнивать их с обычными лампами, то экономия ощутима: она составляет приблизительно 80%. Минус люминесцентных источников света — присутствие в колбе ртути, поэтому обращение с ними требует осторожности.

Светодиодные лампы лишены серьезных недостатков соперников, к преимуществам их относится более длительный срок эксплуатации. Эти изделия способны выдерживать серьезные скачки напряжения (до 60 В). Относительный минус светодиодных приборов — самая высокая цена, но она может быть оправдана их «долгожительством».

Варианты осветительных приборов по месту монтажа

Небольшие источники света бывают встраиваемыми, внешними (накладными) или подвесными. Все приспособления имеют одну общую характеристику: она — небольшой угол рассеивания (около 30°). Поэтому чтобы обеспечить необходимое количество света, на каждый квадратный метр нужен как минимум один точечный светильник.

Встраиваемые

Без преувеличения можно сказать, что данный вид относится к самым популярным устройствам. Их монтируют в полую поверхность. Например, в мебель, в гипсокартонные конструкции, в натяжные, реечные потолки и т. д. Их же используют для установки в стены, ступени лестниц или полы. Как правило, эти споты имеют сплошной, максимально защищенный корпус, в который встроены крепежные элементы и фиксаторы, предназначенные для ламп. Конструкция их проста, а «внешность» привлекательна.

Накладные

Эти точечные светильники — единственное возможное решение, если основание сплошное, монолитное, и не дает шанса использовать встраиваемые модели. Корпус их выступает над поверхностью. Он может быть разных форм и размеров. Высокие модели не подойдут для комнат скромного метража. Не лучшим образом они будут выглядеть и в помещениях с невысокими потолками. Накладной светильник состоит из корпуса с рассеивателем и площадки, предназначенной для фиксации устройства.

Подвесные

Эти модели напоминают миниатюрные люстры. Их можно использовать для любого вида потолка — традиционного, реечного, подвесного, гипсокартонного. Такой необычный вариант точечного освещения используют как декоративный элемент, для технической или интерьерной подсветки помещений. Подвесные точечные светильники более просты в установке и демонтаже, чаще имеют минималистичный, строгий дизайн. Возможные места для подвесных моделей — над обеденным столом, над кроватью в спальне и т. д.

Светильники на 220 В и 12 В

Приборы, рассчитанные на напряжение 12 В, можно использовать в любом помещении. Однако с точки зрения экономии такая универсальность не оправдана, так как для них необходим понижающий трансформатор. А покупка этого «дополнения» для каждой комнаты вдохновит далеко не всех хозяев. Кроме того, при большом количестве осветительных приборов для групп спотов нужно будет приобрести отдельные устройства, поэтому расходы возрастут.

Каким помещениям подойдут низковольтные светильники и «правильные» точечные устройства? Первые рекомендуют устанавливать во влажных ванных, вторые приборы подходят для остальных, «благополучных» комнат дома или квартиры: для кухонь, спален, детских, коридоров и т. д.

Как подключить точечные светильники?

Ответ на данный вопрос зависит от типа модели. Как уже было упомянуто, есть точечные светильники, которым требуется напряжение 220 В и те, что обходятся минимумом — 12 В. Последним устройствам нужен понижающий трансформатор, который преобразовывает стандартную величину в необходимую.

Способы подключения точечных приборов не зависят от напряжения: их подсоединяют последовательно или параллельно. Перед началом монтажа мастеру надо узнать, как подключить точечные светильники к выключателю самостоятельно. Нужно разобрать два варианта — с одно- и двухклавишным прибором.

Подключение светильников к напряжению 220 В

Не так давно на рынке появились споты, которым не требуется дополнительных приборов: они способны работать от стандартного напряжения. Поэтому необходимо изучить схему, в соответствии с которой происходит прямое подключение к сети, без использования трансформаторов.

Последовательное соединение

Данная схема установки относительно проста, поскольку в этом случае мастеру не потребуется большое количество проводов. Минус данного способа — ограниченное количество приборов. Соединить последовательно можно не более 6 устройств, однако такое освещение будет менее эффективным — светоотдача приборов будет разной. Исключение — светодиодные точечные светильники. В этом случае разница в яркости будет почти незаметной.

Второй серьезный недостаток последовательного метода — зависимость осветительных проборов друг от друга. Если один точечный светильник выйдет из строя, то перестанут работать все споты. Причину обнаружить быстро не получится: чтобы найти «виновника», придется проверять все устройства в цепи. Поэтому данный вариант используют редко.

В этом случае схема выглядит так: фазовый проводник последовательно соединяет все светильники, а к выходу последнего устройства в цепи подсоединяется нейтраль. При изучении вопроса, как подключить точечные светильники, важно понять, как надо действовать. Фаза должна идти на приборы через выключатель, а ноль — на последний элемент цепи. Такое подключение будет надежным и безопасным. «Землю» подключают последовательно — от выключателя (розетки, клеммной колодки) к каждому устройству.

Параллельное подключение

Эти схемы — «фаворитки», потому что данные способы — стопроцентная гарантия, что все приборы будут светить с одинаковой интенсивностью. Недостаток один: это необходимость использования большего количества проводников.

Однако увеличившиеся траты не становятся помехой: параллельное подключение имеет много преимуществ. Одно из них — вариативность: в цепь можно включить неограниченное число приборов. Главное условие для такого подключения — использование кабеля с огнеупорной оболочкой. Например, ВВГнг, 2х1,5 либо 3х1,5 (3 — для проводки с заземлением). Буквы «нг» (негорючий материал) в маркировке обязательны. Более безопасная альтернатива — ВВГнг-LS. Этот кабель в случае пожара будет выделять минимальное количество дыма.

Параллельно подключение можно реализовать двумя способами — лучевым или шлейфным.

Лучевое

Это самый сложный и дорогой способ подключения светильников. К каждому из приборов здесь идет своя пара проводников. Данный вариант предполагает больший расход материалов, зато схема имеет серьезное преимущество. При выходе из строя одного их светильников остальные устройства будут продолжать работать без перебоев. Второй плюс — меньшее количество соединений (спаек, скруток с последующей сваркой), что гарантирует надежность системы.

Как подключить точечные светильники при потолочном монтаже? Схему реализуют так: сначала от распределительной коробки тянут провода в центр комнаты. Затем их крепят на потолке, и уже от этой точки «проводят проводку» до каждого точечного светильника. Оптимальным вариантом соединения считается использование клеммных колодок (например, зажимы WAGO либо более надежные карболитовые). Такой способ гарантирует прочность, но довольно легок для мастера. Кроме того, соединение получается разъемным.

Шлейфное

Данный способ подходит, если в системе планируется большое количество светильников, которые значительно увеличат расходы на отдельные магистрали. В этом случае оба провода (фаза из выключателя, нейтраль из распределительной коробки) последовательно заходят в каждый светильник, затем подаются дальше, на следующий прибор и т. д.

Такая схема довольно проста. Если требуется разделить споты на две автономные группы, то их подсоединяют к двухклавишному выключателю. Минус данного варианта — чуть большее количество проводов. Достоинство тоже есть: в случае шлейфного подключения обнаружить отказавший элемент довольно просто. Если одна лампочка перегорит, то все светильники, которые расположены за ней, будут работать по-прежнему.

Как подключить точечные светильники на 12 В?

Как уже было отмечено, в этом случае используются аналогичные схемы.

Добавление прибора-преобразователя

Отличие всего одно: это присутствие в них трансформатора, понижающего напряжение. Выглядит это так: фазовый провод из распределительной коробки направляется к выключателю, затем он идет в преобразователь, а потом — на точечные светильники. Ноль заводят в блок напрямую, а затем распределяют по точечным светильникам. Земля идет прямо к осветительному оборудованию, минуя трансформатор.

Для групп, работающих независимо, необходимо купить несколько понижающих трансформаторов, а также и соответствующие выключатели: с двумя клавишами для двух устройств (и групп) с тремя — для трех. Возможная замена — несколько одноклавишных приборов. Для того чтобы можно было реализовать несколько режимов, имеет смысл установить диммер. Недостаток данной схемы — отказ всех спотов группы работать, если «забастует» трансформатор.

Еще один вариант, предвещающий большие затраты, — монтаж «своего трансформатора» на каждый точечный светильник. В данном случае параллельно подсоединяют преобразователи, а к ним — приборы. Да, лишних расходов не избежать, зато при выходе из строя трансформатора погаснет только одна лампа, а не целые группы, как в предыдущем случае.

Выбор мощности трансформатора

Чтобы обеспечить беспроблемную работу системы, надо выполнить одно условие. Мастеру нужно приобрести трансформатор, мощность которого на 15-20% выше, чем суммарное значение всех потребителей, которые будут подключаться через него.

Чтобы было понятнее, надо привести простейший пример. Если планируется использовать 8 светильников со светодиодными лампами по 30 Вт (8х30=240), то необходимый преобразователь должен иметь мощность не менее 300 Вт. Такой запас будет достаточен для надежной работы схемы.

Значительное увеличение числа спотов потребует более мощного прибора, а значит, расходы, как и размеры устройства, возрастут. В этом случае имеет смысл разделить светильники на группы и для каждой из них купить трансформатор меньшей мощности.

Особенности установки точечных светильников

Вопрос о том, как подключить точечные светильники, может быть не единственным, поскольку все приборы систем нужно корректно монтировать. На этот этап работ в большей степени влияют особенности основания. Как правило, самым распространенным (почти «законным») местом для спотов являются потолки.

Так как первым этапом становится разводка проводки, главное — отсутствие проблем с ней на этом этапе. Чтобы предотвратить неприятные сюрпризы, при нарезке проводов рекомендуют оставлять большой запас — как минимум 150 мм, больше — лучше. Слишком длинные концы легко обрезать, однако нарастить недостающие сантиметры уже будет гораздо труднее.

Монтаж в натяжные потолки

В этом случае все провода фиксируют заблаговременно. Их заводят в гофрированные трубы, крепят на потолке, не подключая к электросети. Затем устанавливают на подвесах точечные светильники. После этого подключают провода в соответствии с выбранной схемой. Последний этап — проверка работы системы освещения.

Перед началом монтажа натяжных конструкций питание отключают, лампы выкручивают, а также демонтируют те части, которым противопоказана высокая температура. После завершения подготовки в полотне прорезают отверстия для светильников, предварительно наклеив на отмеченные круги пластиковые термокольца (клеем Контакт, Космофен и т. п.), чтобы не повредить натяжной потолок. Затем занимаются монтажом приборов, включают питание и проверяют работу системы.

Работа с гипсокартонными конструкциями

Сначала надо остановиться на монтаже кабеля. Самый простой способ — укладка в поперечные, верхние профили. В этом случае мастеру не придется бояться, что провода могут повредиться при фиксации листов гипсокартона. Альтернативный вариант — крепление кабелей с боковой стороны этих профилей. Для этого способа используют пластиковые стяжки. Трансформаторы располагают максимально близко к одному из отверстий.

Последовательность действий очень похожа на предыдущий вариант, но в этом случае этап монтажа начинают после того, как высохнет слой шпаклевки. Чтобы максимально упростить работу, на потолке делают разметку. Для этого перед началом работы обязательно составляют подробный план, где указывают расстояние приборов друг от друга, и от стен. В соответствии с разметкой в потолке вырезают отверстия дрелью с коронкой (по гипсокартону или дереву), затем монтируют светильники.

Второй возможный вариант — установка спотов после завершения работ с гипсокартонной конструкцией. Его можно использовать, если количество приборов невелико, а располагаются они в ряд около стены. В этом случае кабели заводят на готовый уровень, протягивают до точек монтажа. Затем в гипсокартоне сверлят отверстия, через которые проводку выводят наружу.

Этот способ применять на практике не рекомендуют, потому что провода, лежащие на ГКЛ, противоречат нормам пожарной безопасности. Исключение можно сделать для бетонных оснований, если взят кабель большого сечения, он в негорючей оболочке, к тому же к соединению элементов никаких претензий нет.

Деревянные перекрытия — веские причины для использования металлических труб или кабель-каналов. Естественно, монтаж такой проводки возможен только на начальном этапе — до монтажа потолочной конструкции.

Установка в потолки из панелей ПВХ

Схема разводки и монтаж кабеля в этом случае ничем не отличается от описанных этапов. Однако несколько советов мастерам могут пригодиться.

Установку точечных светильников на такие потолки проводят на этапе монтажа панелей. Когда доходит очередь до нужного элемента, его устанавливают, отмечают центр будущего светильника. На этом же этапе проверяют длину провода. Вырезание отверстия также проводят дрелью с коронкой. Если насадки нет, то сначала циркулем чертят круг, потом слегка прорезают поверхность (по периметру) острым ножом. Затем «ненужную» деталь аккуратно вырезают. За очерченную линию не выходят. Панель устанавливают на место, протягивают концы кабеля, после этого подключают и крепят светильник.

Теперь о сверлении (прорезании) отверстий. Особенность такой работы — зависимость участка от ширины элементов. Узкие пластиковые панели предполагают создание отверстий на стыках, крупные дают возможность делать их посередине или ближе к краю.

Еще одно отличие изделий из ПВХ — их возможная деформация при нагреве. По этой причине в такие потолки не устанавливают лампы накаливания. Точечные светодиодный светильники — оптимальный вариант, вторые потенциальные кандидаты — галогенные приборы.

Как подключить точечные светильники? Вариантов есть несколько, но выбор оптимального зависит от количества приборов, основания, от помещения и его хозяев. Но в любом из случаев необходимо сделать все соединения максимально надежными, использовать качественный кабель и приборы соответствующей мощности.

Работа с источниками света не кажется суперсложной, однако электромонтаж всегда требует аккуратности, осторожности и внимательности. А о том, как подключить точечные светильники, расскажет дуэт мастеров из следующего видео: