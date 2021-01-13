При организации домашней электросети, во время ее ремонта, модернизации, или при замене осветительных приборов у хозяев, решивших действовать самостоятельно, могут возникнуть затруднения. Один из самых частых вопросов относится к двум обязательным элементам этой инженерной системы: многих интересует, как подключить лампочку через выключатель. Эта работа не отличается особой сложностью, поэтому ее можно сделать своими руками. Однако важно выбрать корректную схему из нескольких возможных, действовать внимательно и аккуратно. Любая ошибка, допущенная при подключении, обойдется дорого: в случае короткого замыкания прибор выйдет из строя. Но это еще не означает, что «миссия невыполнима»: корректные действия и соблюдение техники электробезопасности позволят избежать подводных камней и получить отличный результат.

Соблюдение правил работы с электричеством

Любые манипуляции с проводкой или электроприборами требуют обязательного этапа — обесточивания сети на электрическом щитке. Перед тем как подключить лампочку через выключатель, питание ветки, на которой будут производиться работы, отключают через коммутатор: общий или групповой.

Мастеру-непрофессионалу лучше обеспечить себе максимально устойчивое рабочее место: вместо стремянки рекомендуют использовать стул, стол и т. д. Если щиток находится в подъезде многоквартирного дома, то необходимо предупредить о проводимой работе жильцов. Для этого используют бумажный лист, на котором делают надпись «Не включать». Следующий шаг — проверка линии. Этот этап обязателен. Для того чтобы убедиться, что электросеть обесточена, используют отвертку-индикатор.

Прежде чем приступать к электромонтажным работам, надо познакомиться с правилами работы с этой инженерной системой.

Характеристики электропроводки узнают заранее. Причина — невозможность надежного соединения алюминиевых и медных проводов напрямую. Любые ремонтные работы надо проводить инструментами, ручки которых имеют защиту из изоляции или хлорвиниловой трубки. Осторожность лишней не бывает. Даже при обесточенной сети рекомендуют использовать защиту рук — диэлектрические перчатки.

Оголенными проводники не оставляют. Все соединения защищают, укладывая их в специальные коробки, изолируют, дополнительно надевая на скрутки колпачки.

После выполнения все требований можно будет приступить к работе, но сначала мастеру предстоит разобраться, как подключить лампочку через выключатель, а также подготовить все необходимые орудия труда и материалы.

Выключатели и лампы

Ответ на вопрос, как подключить лампочку через выключатель, зависит от нескольких факторов. Одни из них — вид выключателя, который будет использоваться при работе.

Разновидности выключателей

Ассортимент таких приборов достаточно широк.

Одноклавишное устройство — самый простой вариант, который предназначен всего для двух действий — для включения и выключения осветительного прибора. Двухклавишный либо трехклавишный выключатель позволяет контролировать две или три независимые электрические цепи. Диммер — регулятор, который дает возможность не только включать/выключать осветительный прибор, но и регулировать яркость свечения. Выключатель, имеющий регулятор, двух- или трехклавишный. Его главная задача — ступенчатое управление накалом ламп. Проходной одноклавишный выключатель. Такое устройство позволяет легко переключать фазу между двумя линиями. Перекрестный одинарный прибор. Его предназначение — изменение прямого переключения линий на перекрестное.

Сенсорные модели — относительные новинки. Они гарантируют максимальное удобство: подача электричества возобновляется или прекращается прикосновением пальца. Вторые, «умнейшие» приборы — выключатели, имеющие датчики движения. Эти приборы «совсем самостоятельны», потому что не требуют от хозяев каких-либо действий. Они включают осветительные приборы, когда в контролируемой зоне появляется человек.

Виды ламп

Эти приборы также широко представлены на рынке.

Лампы накаливания — традиционный вариант, от которого в последнее время отказывается все большее число хозяев. Галогенные приборы. Отличаются от обычных ламп тем, что вместо вакуума в колбе находится газ. Плюс — более долгий срок службы, минус — стекло, которое при монтаже нельзя трогать руками.

Последний вид, постепенно вытесняющие остальные осветительные приборы, — энергосберегающие устройства. В эту категорию входят как люминесцентные, так и светодиодные источники света. Оба вида достаточно популярны, но лидерами становятся светодиодные источники света.

Что понадобится для работы?

Для электромонтажных работ потребуются инструменты, имеющиеся в каждом хозяйстве. Еще нужно будет приобрести различные материалы, и, конечно же, приборы и вспомогательные приспособления.

Инструменты и материалы

В список самого необходимого инструментария входят:

кусачки;

острый нож;

плоскогубцы;

различные отвертки: шлицевые и крестовые.

Если подобные работы проводятся более-менее регулярно, то лучше заранее приобрести максимально удобный инструмент для резки и зачистки проводов — стриппер. Традиционным материалом для работы с проводниками остается изолента. Лучший ее вид — ХБ, который не плавится, а постепенно засыхает.

Проводники, кабели и распаячные коробки

Если будет производиться самостоятельная прокладка линии для осветительного прибора, то рекомендуют использовать кабели ВВГнг, имеющие одинарные жилы сечением 1,5 мм2, с максимально устойчивой изоляцией.

Маркировка проводов

При любом виде работы соблюдение маркировки при подсоединении обязательно. Полный порядок с инженерной системой будет гарантией очень неприятных сюрпризов в будущем. Традиционные цвета уже знает большинство мастеров, когда-либо интересовавшихся электросетями:

заземление — желтый, зеленый или желто-зеленый;

фаза — красный, черный, белый, коричневый;

нейтраль, или ноль — синий либо голубой.

Отдельного абзаца заслуживает фаза, которая чаще отмечается ярким цветом. Вообще, ассортимент расцветок изоляции самого опасного проводника достаточно разнообразен. Он может быть серым, сиреневым, фиолетовым, розовым или оранжевым.

«Союз» алюминия и меди

Второе правило — соответствие материала проводников. Если проводка сделана из алюминия, то кабель также нужно приобретать из этого материала. Для подобной работы идеально подходит АППВ 1,5. Контакт меди и алюминия спровоцирует электролизную химическую реакцию: место соединения будет окисляться. Затем неминуемо произойдет ослабление контакта, нагрев спровоцирует оплавление изоляции. Причина — гальваническая несовместимость, потенциальное последствие — короткое замыкание, либо отгорание жилы. Предотвратить опасную ситуацию можно несколькими способами.

Опрессовка. Эта технология требует тщательной подготовки (очистки) обоих проводников, а также максимальной осторожности при работе с хрупким алюминием. Соединение с помощью проводов, концы которых закручены колечками, болта, стальной шайбы и гайки. Это надежный метод, однако его минус в том, что конструкция занимает достаточно много места, которого мало в подрозетнике. Использование специального зажима Wago. Внутри его клемм находится противоокислительная паста. Минус варианта — возможное ослабление контакта. Чаще это происходит с соединениями, расположенными именно в тесных монтажных коробках.

Применение клеммной колодки нельзя отнести к оптимальным способам. Недостатков у нее несколько. Такой контакт потребует регулярной ревизии. Винты придется подтягивать раз в полгода или год. Периодичность проверки зависит от нагрузки, а также от ее колебаний в периоды минимума-максимума. Качество данных клеммных изделий тоже желает оставлять лучшего.

Распаячные (распределительные) коробки

Еще одно «подспорье», обещающее отсутствие неразрешимых проблем в будущем, — распределительная (распаячная, разветвительная) коробка. Эти элементы дают возможность максимально защитить соединения жил кабелей от механических повреждений, от пыли и влаги. Провода в монтажных коробках соединяют скрутками, с помощью зажимных или винтовых клемм, которые позволяют надежно и безопасно «подружить» медные и алюминиевые проводники. Простейшая альтернатива — использование ХБ-изоленты. На скрутки рекомендуют надевать колпачки СИЗ.

Работа с проводкой

В любом из случаев мастер обязан знать, как обращаться с проводниками. Снятие с них изоляции не такая большая проблема. С ней после небольшой практики справится любой, однако способы соединения более требовательны к мастеру.

Как удаляют изоляцию?

Если у мастера пока нет специальных приспособлений, то первый необходимый инструмент — острый нож, с помощью которого сначала изделия надрезают. Разрез делают на конце провода, его длина составляет 30-40 мм. Потом одной рукой зажимают пучок проводов, а другой оттягивают изоляционную рубашку. Как правило, она надрывается без проблем. Затем ее выворачивают наизнанку, отрезают тем же ножом по кругу.

Как уже было отмечено, любых неожиданностей позволяет избежать электромонтажный стриппер. Альтернатива этому инструменту — кусачки-бокорезы, имеющие специальные прорези. В этом случае в изоляцию врезаются неглубоко, чтобы случайно не повредить металл. Особой осторожности требует «капризный» алюминий.

Длина участка для «стриптиза» зависит только от способа подключения. Для скручивания проводников снимают 20-30 мм изоляции. Если будут использоваться винтовые зажимы, то достаточно 5-10 мм. Для скрутки в просторной распаячной коробке идеальны 30-50 мм.

Как делают скрутку?

Перед скручиванием концы проводников скрещивают так, чтобы место контакта находилось около начала изоляции. Кончики жил зажимают пальцами, сначала их перекручивают пальцами, затем помогают себе плоскогубцами. Гибкое и длинное, надежное соединение складывают пополам, а потом сжимают инструментом.

Накручивание изоленты начинают со стороны изоляции, но с окончанием проводов работу не заканчивают. После закрытия кончиков делают еще несколько витков — «в пустоте». Излишки без металла загибают на скрутку, а затем делают второй ряд, который также обязан зайти на изоляционный материал.

Как выполнять штробление стен?

Относительно этого этапа тоже могут возникнуть некоторые вопросы, однако данная работа отличается большим количеством грязи, необходимостью прикладывать усилия, но не сложностью. Тем не менее, есть несколько правил, которым надо следовать.

Канавки делают строго горизонтально или вертикально. Диагональ или наклон возможен в одном случае — если штробление стен происходит в мансарде. Здесь каналы должны идти параллельно наклону стен. Между электрическими точками допускается только один поворот: чем их больше, тем выше риск нагревания кабеля в этих участках. Такие условия могут привести к короткому замыканию. Есть ограничения, касающиеся размера штроб. Максимальные параметры таковы: глубина — 25 мм, общая длина 2500 мм, ширина — 30 мм.

Обязательны отступы от проемов (200 мм), пола и потолка (150 мм). Перед началом операции рекомендуют найти самый кратчайший путь. Для штробления внутренних несущих стен нужно получить разрешение муниципальных органов, особенно если работу планируют проводить в панельном доме. Проводку лучше помещать в гофрированные трубы, которые упростят ее замену в случае необходимости.

Как устанавливают выключатель?

Прерыватели бывают встроенными и накладными. Вторые не требует дополнительной защиты стенового материала. Внутренние выключатели традиционно устанавливают в монтажные пластиковые коробки, которые называют подрозетниками или стаканами.

При установке прибора важно не перепутать расположение клавиш: правильным считают то, при котором нажатием на верхнюю часть осветительный прибор включается, на нижнюю — цепь прерывается. Монтируют выключатели в наиболее удобном месте — около дверных проемов, примерно на уровне глаз, или ниже. Идеально, если до устройства, не имеющего датчика движения, без проблем (и дополнительных приспособлений) смогут дотянуться все члены семьи, включая маленьких «граждан».

На выключатель из разветвительной коробки идет фазный провод, при отключение которого цепь разрывается, а прибор отключается от напряжения. Внутри выключателя фазу присоединяют к верхним клеммам, а к нижним — отходящие проводники. Данное правило справедливо для всех электрических приборов. Исключения есть: это проходные и перекрестные выключатели.

Потенциальные схемы подключения

Задача относительно проста, так как подключить лампочку через выключатель сможет каждый хозяин, который когда-либо занимался подобными работами, или тот, кто внимателен и хорошо осведомлен об опасности электрических сетей. Вариант схемы целиком зависит от разновидности выключателя, предназначенного для конкретного осветительного прибора.

Схема для одноклавишного выключателя

Это работа отнимет минимум времени, потому что подсоединить придется простейший прибор с одной лампочкой. Надо сказать, что и двухклавишная конструкция не станет непреодолимой преградой, поскольку работа отличается не очень сильно.

Данный способ оптимален именно для однолампового прибора, однако если старая проводка имеет только две питающие жилы, то с помощью этой схемы можно подключить осветительный прибор, которые имеет большее количество ламп. Минус — одновременное включение всей «иллюминации», что не всегда удобно и совсем не экономично.

Аналогичным образом к линии можно подключить сенсорное устройство или диммер, однако последний выключатель не походит для эксплуатации с энергосберегающими лампами — с люминесцентными и светодиодными.

Двухклавишный выключатель и рожковая люстра

Осветительные приборы, имеющие от 2 до 5 ламп, устроены таким образом, что дают возможность подсоединить их к двухклавишному выключателю группами — 2+3. Это удобно, так как регулировать данное освещение довольно просто. В этом случае есть одна рекомендация: если есть условия, то для повышения безопасности заземление проводят напрямую к люстре, минуя клеммную колодку.

Чтобы осуществить подключение выключателя к лампе, необходимы три провода. Одна из клавиш будет регулировать яркость свечения источника света. Как правило, такие двухклавишные приборы устанавливают, если нужно обеспечить освещение двух смежных комнат. Примеры — коридор и кладовая, кухня и санузел, ванная и туалет.

Существует еще один оригинальный вариант — переделка схемы под пятирожковую люстру для трехклавишного выключателя. В этом случае от большей группы отсоединяют один проводник, который будет управляться отдельно — третьей клавишей. В этом случае появится возможность включения одной или пяти ламп. Нужно ли это усовершенствование, решать хозяевам люстры.

Два или три выключателя для одной лампочки

Возможно использовать не совсем стандартные схемы подключения, но сначала надо убедиться в целесообразности такого решения. Одна лампа плюс несколько одноклавишных проходных выключателей — вариант, который имеет смысл рассмотреть хозяевам длинных коридоров или нескольких лестничных маршей.

В этом случае будет обеспечено максимальное удобство, но минусом станет неопределенность положения клавиш «вкл/выкл». Еще один недостаток — масштабность, требующая большого расхода материалов, и такого же фронта работ. Чаще владельцы дома выбирают иное решение — выключатели, оборудованные датчиками движения.

Как подключить лампочку через выключатель, сложная ли задаче предстоит хозяевам? Ответ легче всего получить, посмотрев, как эту операцию проводят другие. Например, некоторым «дебютантам», могут пригодиться следующие видеоуроки:

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