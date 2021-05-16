Максимальный комфорт в доме или квартире — то условие, которое могут обеспечить разнообразные бытовые приборы: как традиционные, так и внезапно «поумневшие». Одними из самых востребованных «помощников» хозяев постепенно становятся диммеры — удобные приспособления, предназначенные для регулировки интенсивности света. Пока эти новинки известны далеко не всем, поэтому их потенциальным владельцам не помешает узнать, что это за устройства, познакомиться с принципом их работы, и понять, как подключить диммер без привлечения специалистов. Схемы их установки довольно просты, однако действовать хозяевам необходимо аккуратно, осторожно и грамотно.
Диммеры: принципы работы и преимущества
Диммером или светорегулятором («затемнителем» по-английски) называется устройство, способное менять яркость освещения за счет плавной регулировки напряжения, которое подается на люстру, точечный светильник, бра и т. д. Изменяя этот параметр, прибор позволяет делать освещение ярким либо, наоборот, тусклым. Относительно простое устройство дает возможность некоторой экономии электроэнергии, а также гарантирует более долгий срок службы ламп.
Принцип действия светорегуляторов различен. Он зависит от ламп, для которых они предназначены, поэтому разные виды источников света требуют своего регулятора.
- Простейшие диммеры используются для обычных ламп накаливания. В этом случае более распространен дроссельный вид регулировки. Такие устройства изменяют параметры напряжения, поэтому осветительные приборы разогреваются по-разному. Причем регулируется и их яркость, и цветовая температура. Уменьшение подачи напряжения на 50% гарантирует экономию около 15%.
- Люминесцентные и светодиодные лампы требуют своего типа диммера. Обычное устройство использовать не рекомендуется. Например, «экономки» начнут мигать, а эта «светомузыка» негативно повлияет на глаза, приведет к появлению головной боли. Кроме того, такая регулировка способна стать причиной выхода из строя оборудования: как ламп, так и диммера.
Помимо плавной регулировки уровня яркости от минимума до максимума новейшие приборы могут выполнять и другие функции. К ним относится:
- отключение света благодаря встроенному таймеру;
- возможность изменять режимы работы ламп: примеры — регулировка цветовой температуры, мигание и т. д.;
- включение и выключение света в заданное время: оно позволяет создать эффект присутствия, когда жильцов нет дома очень долго.
Некоторыми моделями регуляторов можно управлять с помощью пульта дистанционного управления, голосовыми командами либо хлопками. Диммер может быть элементом системы «Умный дом». Простейшие приборы лишены дополнительных функций, у них лишь одно предназначение — регулировка интенсивности освещения.
Разновидности диммеров и их особенности
Перед тем как переходить к вопросу, как подключить диммер, нужно познакомиться с видами приборов. С помощью таких устройств можно менять напряжение, подающееся на лампу или лампы — от 0 до 100%. Чем меньше выходное напряжение, тем тусклее будет светить прибор. Существует несколько разновидностей устройств, которые отличаются и внешним видом, и управлением, и принципом работы.
- Применение: обычные лампы накаливания, галогенные, люминесцентные, светодиодные.
- Тип управления: поворотные (колесико), нажимные (кнопка) и электронные (сенсор).
- Конструкции: отдельные, моноблочные (как розетки) и модульные (фиксация на DIN-рейку).
Различаются светорегуляторы и набором дополнительных функций. Они могут иметь дистанционное управление, включаться голосом либо хлопком. Есть конструкции с таймером, есть диммеры, которые дают возможность плавного отключения и т. д.
Диммеры можно монтировать в подрозетник, либо в нишу, имеющуюся в стене. Контакты стандартны, фиксируют устройства распорными лапками — двумя или одной. Приборы универсальны: они способны работать с бра, люстрами, настольными лампами, торшерами, а также с группами точечных светильников. Разновидностей устройств существует довольно много.
Поворотные, кнопочные и сенсорные модели
Самыми известными и востребованными считают поворотные приборы. Для регулировки интенсивности освещения в них используется ручка, которая поворачивается по и против часовой стрелки. Их корпус похож на конструкции другие электроприборов — на обычные розетки или выключатели. Преимущества поворотных моделей — относительная простота конструкции и невысокая цена.
Кнопочные светорегуляторы — более сложные и функциональные устройства. Они очень похожи на обычные выключатели, так как в них тоже работают клавиши. Короткое нажатие гарантирует включение/выключение осветительного прибора. Для изменения интенсивности свечения достаточно небольшого промежутка времени: клавишу удерживают в течение 1 или 2 секунд.
Электронные, кнопочные или сенсорные, устройства считаются самыми надежными, но цена их высока. Эти модели диммеров позволяют управлять сразу несколькими приборами (2-5), которые могут быть установлены в разных помещениях. Регулировку обеспечивают датчики, которые считывают нажатия на кнопки, и изменяют параметры напряжения. ПУ позволяет управлять оборудованием дистанционно.
Акустические и поворотно-нажимные диммеры
Поворотно-нажимные — еще один вид светорегуляторов. Их принцип действия немного отличается от «просто поворотных». Чтобы включить (или выключить) осветительный прибор, на поворотный диск нажимают. После этого яркость регулируют, вращая элемент в ту или другую сторону.
Акустические диммеры не требуют «близкого контакта» с хозяевами, так как они реагируют на голосовые команды или хлопки. Эти диммеры не очень популярны, и тому есть несколько причин. Голос и хлопки не лучшее решение для ночного времени суток. Кроме того, такие светорегуляторы могут уловить команды и в обычном разговоре хозяев — «услышать» знакомые фразы.
Подвесные и переносные устройства
Эти типы диммеров отличаются от обычных приборов, которые «работают» на стене. Подвесные устройства используют для регулировки яркости светильников или настольных ламп. Они располагаются на шнуре, и относятся к механическим приборам. Изменяют освещенность колесиком либо шариком, закрепленным на корпусе небольшого устройства. Эти конструкции можно врезать в провод питания любого переносного осветительного пробора, превратив его в настраиваемое устройство.
Переносные механические (или розеточные) диммеры — большие розетки, имеющие вилку и поворотное колесико. Такое устройство подключают к розетке, затем в него вставляют вилку осветительного прибора. Их преимущество — отсутствие каких-либо монтажных работ. Данные модели чаще используют для временных источников освещения: например, для регулировки яркости приборов, предназначенных для освещения аквариумов, брудеров с цыплятами и т. д.
Диммеры с ПУ и модульные «гиганты»
К отдельной категории можно причислить максимально удобные устройства, связь с которыми осуществляется с помощью радиоволн или инфракрасного излучения.
Радиоканал является оптимальным вариантом, поскольку регулировать освещение можно с любой точки дома. Совсем не обязательно направлять пульт в сторону диммера, достаточно нажать на кнопку устройства, причем ДПУ будет работать даже в противоположном направлении. Инфракрасный канал, наоборот, предполагает, что светорегулятор должен находиться в прямой видимости. Даже малейшее препятствие (например, лист бумаги) может сделать прием команды невозможным.
Модульные, мощные диммеры устанавливают в распределительном щитке, на DIN-рейку. Способы регулировки интенсивности освещения могут быть различными — кнопками, пультом и т. д. Самые мощные приборы предназначаются для работы с крупными лампами. Примеры — «ассистенты» в производственных цехах, теплицах. Модульные диммеры со средними параметрами часто используются для систем «Умный дом».
Диммеры для обычных светодиодных и люминесцентных ламп
Для этих источников света есть ограничение. Обычные светорегуляторы, предназначенные для ламп накаливания, не способны эффективно работать ни со светодиодными, ни с люминесцентными лампами. Такая комбинация в первом случае не даст добиться эффекта, во втором источники света будут постоянно мигать.
Обычные диммеры предназначены только для ламп накаливания (включая галогенные) и диммируемых светодиодных приборов. Если подключить к ним лиминесцентные, то они начнут мигать, а это фактор неблагоприятный: срок их эксплуатации значительно сократится. Для газоразрядных ламп выпускают светорегуляторы с электронным балластом или ЭПРА — пускорегулирующим аппаратом.
В случае с обычными светодиодными лампами они просто не будут реагировать, поскольку их драйвер умеет компенсировать перепады напряжения. Для регулировки яркости этих источников света нужны специальные диммеры, имеющие широтно-импульсный модулятор (ШИМ). Цена их выше, чем стоимость обычных моделей. Для светодиодного освещения другой выход есть — это диммируемые лампы, имеющие встроенный драйвер, который способен управлять яркостью.
Как подключить диммер: возможные схемы
Чтобы выбрать способ, как подключить диммер, необходимо познакомиться с существующими схемами. Однако выбор зависит от нескольких факторов — от модели, помещения, количества осветительных приборов и регуляторов, а также от способа подключения — вместе с выключателями или отдельно. Кроме того, разные устройства необходимы разным источникам света — лампам накаливания, светодиодным приборам, галогенным и т. д.
Как подключить диммер? Вариантов существует несколько, но привести лучше самые востребованные. В некоторых случаях работа максимально проста, в других от мастера потребуется внимательность и точность.
Простейшая схема: диммер вместо выключателя
Это самый простой вариант подключения регулирующего устройства, поэтому его используют в подавляющем большинстве случаев. Эта операция, которая практически не отличается от замены выключателя (или розетки). Нулевой провод (и заземление) подают напрямую — на источник света, а фазу — на светорегулятор. Таким образом можно подключить почти любой диммер. Исключения есть: это модульные, розеточные и подвесные устройства.
Первым делом демонтируют клавишный выключатель, заранее обесточив электросеть. Диммер устанавливают в разрыв фазы. Проводник из распределительной коробки подключают к клемме «L», второй — к той, что обозначена наклоненной («северо-восточной») стрелкой и волнистой линией. Для проводки используют двух- либо трехжильный (плюс заземление) кабель. Для новых домов рекомендуют использовать ВВГнг, имеющий сечение 1,5 мм2.
Установка вместе с выключателем
Это следующая удобная схема — монтаж диммера после выключателя. Данный способ нередко используется в спальных, где светорегулятор устанавливают близко к кровати, чтобы иметь возможность в любое время быстро изменить яркость освещения. В этом случае выключатель чаще располагается стандартно — у входа в помещение. Схема подразумевает фазу, которая идет от первого прибора, заводится на вход диммера, а с его выхода следует к осветительному прибору. Однако выключатель может располагаться и между светорегулятором и источником света.
Схема с двумя диммерами
Способов существует два. В первом случае регулировать один источник освещения можно с разных точек помещения. На входной контакт первого устройства подается фаза от сети, с выходного контакта второго она идет на осветительный прибор. Оба диммера соединяются между собой перемычками.
Второй вариант: каждому светорегулятору — своя часть оборудования. Данный способ можно рассматривать тем хозяевам, у которых в комнате находятся несколько групп осветительных устройств: например, многорожковая люстра, которая требует разделения осветительных «приборов в приборе». Отличие данного варианта — количество проводников нагрузки. К каждому диммеру подают фазу, а на выходе таких проводов уже 2: они направляются к разным группам. Соответственно, нейтраль тоже «раздваивается».
Схема с двумя проходными выключателями
Этот вариант оптимален для длинных коридоров, где для включения/выключения света в схему встраивают пару выключателей. Как и в способе с одним прибором, диммер может следовать за приборами, либо находиться за ними.
Подключения диммера к светодиодным лентам или светильникам
Обязательный элемент таких комплектов — переходник: например, блок питания, преобразующий 220 В в 12 В. В этом случае диммер монтируют между БП и осветительными приборами. Его подсоединяют к одному или нескольким светильникам, подключенным параллельно.
Обычно для этого оборудования используют проходные выключатели. Место их установки также определяют хозяева: данный прибор тоже может находиться как перед, так и после регулятора яркости освещения.
Как подключить диммер самостоятельно?
Самый популярный вариант — диммер, которым заменяют обычный выключатель. Такой монтаж светорегулятора не отличается сложностью, если сравнивать эту работу с установкой обычного выключателя или розетки. Эта операция состоит из нескольких этапов:
- сначала сеть обесточивают и проверяют напряжение;
- демонтируют выключатель и занимаются подготовкой диммера — его разбирают;
- закрепляют проводники в клеммах, после чего устанавливают корпус нового прибора в подрозетник;
- фиксируют регулирующий механизм и декоративную панель, затем подключают электроэнергию и проверяют работу прибора.
Подача фазного провода осуществляется в определенный разъем, в соответствии с подписями на корпусе диммера. Если контакты не подписаны, то возможна подача фазы на любой вход. Перед началом работ в старых многоэтажных домах сначала рекомендуют проверить качество проводки. Когда она далека от идеала, ее лучше полностью заменить.
Отключение электричества
Это первый обязательный шаг при любых электромонтажных работах. В этом случае электроэнергию отключают на щитке, который находится на площадке или в коридоре. Для обесточивание переключают рычаг автомата. Если необходима замена приборов в щитке, то вызывают электрика, который обслуживает квартиру либо дом. Чтобы убедится в отсутствии электропитания, используют индикаторную отвертку или тестер.
Демонтаж выключателя и установка диммера
Перед тем как подключить диммер, старый прибор нужно снять. Поэтому сначала отсоединяют декоративную панель, потом откручивают внутреннюю часть, которая подключена к проводам. Сначала немного ослабляют винты клемм, затем провода аккуратно достают из зажимов.
Монтаж нового устройства начинают с изучения схемы, которая обычно представлена в инструкции к прибору, либо имеется на его корпусе. Затем приступают к операции:
- снимают (тянут на себя) поворотную ручку;
- с помощью тонкогубцев откручивают контргайку, расположенную под ней;
- разбирают внутреннюю часть — снимают накладки из пластика, затем занимаются подключением проводов, сверяясь со схемой.
После завершения операции диммер фиксируют на стене, собирают. После подключения питания прибор включают и проверяют его работоспособность, вращая ручку светорегулятора. Если операция была проведена корректно, то яркость света должна плавно снижаться и точно так же увеличиваться.
Основные правила монтажа приборов
Перед тем как подключить диммер, необходимо познакомиться с несколькими важными моментами.
- Разрыв соединения предполагает подключение фазного проводника. Разъем для него имеет маркировку «L».
- Схема предполагает подключение приборов к лампам мощностью как минимум 40 Вт. В противном случае срок службы диммеров значительно сократится.
- Максимальная температура воздуха в помещении, где устанавливаются регулирующие приборы, составляет 25°. Иначе им грозит перегрев. Минимум — -28°.
- Мощность светорегулятора подбирается в соответствии с параметрами осветительных приборов. Например, для 5 ламп по 60 Вт необходим диммер, рассчитанный на 300 Вт. Однако запас в 20-25% — идеальный вариант.
- Люминесцентным и светодиодным лампам нужен специальный диммер, рассчитанный именно на работу с ними. Осветительные приборы, которые не перечислены в руководстве к конкретному прибору, включать в сеть нельзя. Если лампы можно диммировать, то на их упаковке должна быть надпись «dimmable» (диммируемая).
Емкостные и индуктивные нагрузки для одного прибора запрещены.
Как подключить диммер? Любое малознакомое устройство требует предварительного знакомства и знания особенностей его работы и установки. Чтобы узнать, в чем заключается такая операция, будущим или настоящим владельцам светорегулятора лучше посмотреть популярный и подробный видеоурок: