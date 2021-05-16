Максимальный комфорт в доме или квартире — то условие, которое могут обеспечить разнообразные бытовые приборы: как традиционные, так и внезапно «поумневшие». Одними из самых востребованных «помощников» хозяев постепенно становятся диммеры — удобные приспособления, предназначенные для регулировки интенсивности света. Пока эти новинки известны далеко не всем, поэтому их потенциальным владельцам не помешает узнать, что это за устройства, познакомиться с принципом их работы, и понять, как подключить диммер без привлечения специалистов. Схемы их установки довольно просты, однако действовать хозяевам необходимо аккуратно, осторожно и грамотно.

Диммеры: принципы работы и преимущества

Диммером или светорегулятором («затемнителем» по-английски) называется устройство, способное менять яркость освещения за счет плавной регулировки напряжения, которое подается на люстру, точечный светильник, бра и т. д. Изменяя этот параметр, прибор позволяет делать освещение ярким либо, наоборот, тусклым. Относительно простое устройство дает возможность некоторой экономии электроэнергии, а также гарантирует более долгий срок службы ламп.

Принцип действия светорегуляторов различен. Он зависит от ламп, для которых они предназначены, поэтому разные виды источников света требуют своего регулятора.

Простейшие диммеры используются для обычных ламп накаливания. В этом случае более распространен дроссельный вид регулировки. Такие устройства изменяют параметры напряжения, поэтому осветительные приборы разогреваются по-разному. Причем регулируется и их яркость, и цветовая температура. Уменьшение подачи напряжения на 50% гарантирует экономию около 15%. Люминесцентные и светодиодные лампы требуют своего типа диммера. Обычное устройство использовать не рекомендуется. Например, «экономки» начнут мигать, а эта «светомузыка» негативно повлияет на глаза, приведет к появлению головной боли. Кроме того, такая регулировка способна стать причиной выхода из строя оборудования: как ламп, так и диммера.

Помимо плавной регулировки уровня яркости от минимума до максимума новейшие приборы могут выполнять и другие функции. К ним относится:

отключение света благодаря встроенному таймеру;

возможность изменять режимы работы ламп: примеры — регулировка цветовой температуры, мигание и т. д.;

включение и выключение света в заданное время: оно позволяет создать эффект присутствия, когда жильцов нет дома очень долго.

Некоторыми моделями регуляторов можно управлять с помощью пульта дистанционного управления, голосовыми командами либо хлопками. Диммер может быть элементом системы «Умный дом». Простейшие приборы лишены дополнительных функций, у них лишь одно предназначение — регулировка интенсивности освещения.

Разновидности диммеров и их особенности

Перед тем как переходить к вопросу, как подключить диммер, нужно познакомиться с видами приборов. С помощью таких устройств можно менять напряжение, подающееся на лампу или лампы — от 0 до 100%. Чем меньше выходное напряжение, тем тусклее будет светить прибор. Существует несколько разновидностей устройств, которые отличаются и внешним видом, и управлением, и принципом работы.

Применение: обычные лампы накаливания, галогенные, люминесцентные, светодиодные. Тип управления: поворотные (колесико), нажимные (кнопка) и электронные (сенсор). Конструкции: отдельные, моноблочные (как розетки) и модульные (фиксация на DIN-рейку).

Различаются светорегуляторы и набором дополнительных функций. Они могут иметь дистанционное управление, включаться голосом либо хлопком. Есть конструкции с таймером, есть диммеры, которые дают возможность плавного отключения и т. д.

Диммеры можно монтировать в подрозетник, либо в нишу, имеющуюся в стене. Контакты стандартны, фиксируют устройства распорными лапками — двумя или одной. Приборы универсальны: они способны работать с бра, люстрами, настольными лампами, торшерами, а также с группами точечных светильников. Разновидностей устройств существует довольно много.

Поворотные, кнопочные и сенсорные модели

Самыми известными и востребованными считают поворотные приборы. Для регулировки интенсивности освещения в них используется ручка, которая поворачивается по и против часовой стрелки. Их корпус похож на конструкции другие электроприборов — на обычные розетки или выключатели. Преимущества поворотных моделей — относительная простота конструкции и невысокая цена.

Кнопочные светорегуляторы — более сложные и функциональные устройства. Они очень похожи на обычные выключатели, так как в них тоже работают клавиши. Короткое нажатие гарантирует включение/выключение осветительного прибора. Для изменения интенсивности свечения достаточно небольшого промежутка времени: клавишу удерживают в течение 1 или 2 секунд.

Электронные, кнопочные или сенсорные, устройства считаются самыми надежными, но цена их высока. Эти модели диммеров позволяют управлять сразу несколькими приборами (2-5), которые могут быть установлены в разных помещениях. Регулировку обеспечивают датчики, которые считывают нажатия на кнопки, и изменяют параметры напряжения. ПУ позволяет управлять оборудованием дистанционно.

Акустические и поворотно-нажимные диммеры

Поворотно-нажимные — еще один вид светорегуляторов. Их принцип действия немного отличается от «просто поворотных». Чтобы включить (или выключить) осветительный прибор, на поворотный диск нажимают. После этого яркость регулируют, вращая элемент в ту или другую сторону.

Акустические диммеры не требуют «близкого контакта» с хозяевами, так как они реагируют на голосовые команды или хлопки. Эти диммеры не очень популярны, и тому есть несколько причин. Голос и хлопки не лучшее решение для ночного времени суток. Кроме того, такие светорегуляторы могут уловить команды и в обычном разговоре хозяев — «услышать» знакомые фразы.

Подвесные и переносные устройства

Эти типы диммеров отличаются от обычных приборов, которые «работают» на стене. Подвесные устройства используют для регулировки яркости светильников или настольных ламп. Они располагаются на шнуре, и относятся к механическим приборам. Изменяют освещенность колесиком либо шариком, закрепленным на корпусе небольшого устройства. Эти конструкции можно врезать в провод питания любого переносного осветительного пробора, превратив его в настраиваемое устройство.

Переносные механические (или розеточные) диммеры — большие розетки, имеющие вилку и поворотное колесико. Такое устройство подключают к розетке, затем в него вставляют вилку осветительного прибора. Их преимущество — отсутствие каких-либо монтажных работ. Данные модели чаще используют для временных источников освещения: например, для регулировки яркости приборов, предназначенных для освещения аквариумов, брудеров с цыплятами и т. д.

Диммеры с ПУ и модульные «гиганты»

К отдельной категории можно причислить максимально удобные устройства, связь с которыми осуществляется с помощью радиоволн или инфракрасного излучения.

Радиоканал является оптимальным вариантом, поскольку регулировать освещение можно с любой точки дома. Совсем не обязательно направлять пульт в сторону диммера, достаточно нажать на кнопку устройства, причем ДПУ будет работать даже в противоположном направлении. Инфракрасный канал, наоборот, предполагает, что светорегулятор должен находиться в прямой видимости. Даже малейшее препятствие (например, лист бумаги) может сделать прием команды невозможным.

Модульные, мощные диммеры устанавливают в распределительном щитке, на DIN-рейку. Способы регулировки интенсивности освещения могут быть различными — кнопками, пультом и т. д. Самые мощные приборы предназначаются для работы с крупными лампами. Примеры — «ассистенты» в производственных цехах, теплицах. Модульные диммеры со средними параметрами часто используются для систем «Умный дом».

Диммеры для обычных светодиодных и люминесцентных ламп

Для этих источников света есть ограничение. Обычные светорегуляторы, предназначенные для ламп накаливания, не способны эффективно работать ни со светодиодными, ни с люминесцентными лампами. Такая комбинация в первом случае не даст добиться эффекта, во втором источники света будут постоянно мигать.

Обычные диммеры предназначены только для ламп накаливания (включая галогенные) и диммируемых светодиодных приборов. Если подключить к ним лиминесцентные, то они начнут мигать, а это фактор неблагоприятный: срок их эксплуатации значительно сократится. Для газоразрядных ламп выпускают светорегуляторы с электронным балластом или ЭПРА — пускорегулирующим аппаратом.

В случае с обычными светодиодными лампами они просто не будут реагировать, поскольку их драйвер умеет компенсировать перепады напряжения. Для регулировки яркости этих источников света нужны специальные диммеры, имеющие широтно-импульсный модулятор (ШИМ). Цена их выше, чем стоимость обычных моделей. Для светодиодного освещения другой выход есть — это диммируемые лампы, имеющие встроенный драйвер, который способен управлять яркостью.

Как подключить диммер: возможные схемы

Чтобы выбрать способ, как подключить диммер, необходимо познакомиться с существующими схемами. Однако выбор зависит от нескольких факторов — от модели, помещения, количества осветительных приборов и регуляторов, а также от способа подключения — вместе с выключателями или отдельно. Кроме того, разные устройства необходимы разным источникам света — лампам накаливания, светодиодным приборам, галогенным и т. д.

Как подключить диммер? Вариантов существует несколько, но привести лучше самые востребованные. В некоторых случаях работа максимально проста, в других от мастера потребуется внимательность и точность.

Простейшая схема: диммер вместо выключателя

Это самый простой вариант подключения регулирующего устройства, поэтому его используют в подавляющем большинстве случаев. Эта операция, которая практически не отличается от замены выключателя (или розетки). Нулевой провод (и заземление) подают напрямую — на источник света, а фазу — на светорегулятор. Таким образом можно подключить почти любой диммер. Исключения есть: это модульные, розеточные и подвесные устройства.

Первым делом демонтируют клавишный выключатель, заранее обесточив электросеть. Диммер устанавливают в разрыв фазы. Проводник из распределительной коробки подключают к клемме «L», второй — к той, что обозначена наклоненной («северо-восточной») стрелкой и волнистой линией. Для проводки используют двух- либо трехжильный (плюс заземление) кабель. Для новых домов рекомендуют использовать ВВГнг, имеющий сечение 1,5 мм2.

Установка вместе с выключателем

Это следующая удобная схема — монтаж диммера после выключателя. Данный способ нередко используется в спальных, где светорегулятор устанавливают близко к кровати, чтобы иметь возможность в любое время быстро изменить яркость освещения. В этом случае выключатель чаще располагается стандартно — у входа в помещение. Схема подразумевает фазу, которая идет от первого прибора, заводится на вход диммера, а с его выхода следует к осветительному прибору. Однако выключатель может располагаться и между светорегулятором и источником света.

Схема с двумя диммерами

Способов существует два. В первом случае регулировать один источник освещения можно с разных точек помещения. На входной контакт первого устройства подается фаза от сети, с выходного контакта второго она идет на осветительный прибор. Оба диммера соединяются между собой перемычками.

Второй вариант: каждому светорегулятору — своя часть оборудования. Данный способ можно рассматривать тем хозяевам, у которых в комнате находятся несколько групп осветительных устройств: например, многорожковая люстра, которая требует разделения осветительных «приборов в приборе». Отличие данного варианта — количество проводников нагрузки. К каждому диммеру подают фазу, а на выходе таких проводов уже 2: они направляются к разным группам. Соответственно, нейтраль тоже «раздваивается».

Схема с двумя проходными выключателями

Этот вариант оптимален для длинных коридоров, где для включения/выключения света в схему встраивают пару выключателей. Как и в способе с одним прибором, диммер может следовать за приборами, либо находиться за ними.

Подключения диммера к светодиодным лентам или светильникам

Обязательный элемент таких комплектов — переходник: например, блок питания, преобразующий 220 В в 12 В. В этом случае диммер монтируют между БП и осветительными приборами. Его подсоединяют к одному или нескольким светильникам, подключенным параллельно.

Обычно для этого оборудования используют проходные выключатели. Место их установки также определяют хозяева: данный прибор тоже может находиться как перед, так и после регулятора яркости освещения.

Как подключить диммер самостоятельно?

Самый популярный вариант — диммер, которым заменяют обычный выключатель. Такой монтаж светорегулятора не отличается сложностью, если сравнивать эту работу с установкой обычного выключателя или розетки. Эта операция состоит из нескольких этапов:

сначала сеть обесточивают и проверяют напряжение;

демонтируют выключатель и занимаются подготовкой диммера — его разбирают;

закрепляют проводники в клеммах, после чего устанавливают корпус нового прибора в подрозетник;

фиксируют регулирующий механизм и декоративную панель, затем подключают электроэнергию и проверяют работу прибора.

Подача фазного провода осуществляется в определенный разъем, в соответствии с подписями на корпусе диммера. Если контакты не подписаны, то возможна подача фазы на любой вход. Перед началом работ в старых многоэтажных домах сначала рекомендуют проверить качество проводки. Когда она далека от идеала, ее лучше полностью заменить.

Отключение электричества

Это первый обязательный шаг при любых электромонтажных работах. В этом случае электроэнергию отключают на щитке, который находится на площадке или в коридоре. Для обесточивание переключают рычаг автомата. Если необходима замена приборов в щитке, то вызывают электрика, который обслуживает квартиру либо дом. Чтобы убедится в отсутствии электропитания, используют индикаторную отвертку или тестер.

Демонтаж выключателя и установка диммера

Перед тем как подключить диммер, старый прибор нужно снять. Поэтому сначала отсоединяют декоративную панель, потом откручивают внутреннюю часть, которая подключена к проводам. Сначала немного ослабляют винты клемм, затем провода аккуратно достают из зажимов.

Монтаж нового устройства начинают с изучения схемы, которая обычно представлена в инструкции к прибору, либо имеется на его корпусе. Затем приступают к операции:

снимают (тянут на себя) поворотную ручку;

с помощью тонкогубцев откручивают контргайку, расположенную под ней;

разбирают внутреннюю часть — снимают накладки из пластика, затем занимаются подключением проводов, сверяясь со схемой.

После завершения операции диммер фиксируют на стене, собирают. После подключения питания прибор включают и проверяют его работоспособность, вращая ручку светорегулятора. Если операция была проведена корректно, то яркость света должна плавно снижаться и точно так же увеличиваться.

Основные правила монтажа приборов

Перед тем как подключить диммер, необходимо познакомиться с несколькими важными моментами.

Разрыв соединения предполагает подключение фазного проводника. Разъем для него имеет маркировку «L». Схема предполагает подключение приборов к лампам мощностью как минимум 40 Вт. В противном случае срок службы диммеров значительно сократится. Максимальная температура воздуха в помещении, где устанавливаются регулирующие приборы, составляет 25°. Иначе им грозит перегрев. Минимум — -28°. Мощность светорегулятора подбирается в соответствии с параметрами осветительных приборов. Например, для 5 ламп по 60 Вт необходим диммер, рассчитанный на 300 Вт. Однако запас в 20-25% — идеальный вариант. Люминесцентным и светодиодным лампам нужен специальный диммер, рассчитанный именно на работу с ними. Осветительные приборы, которые не перечислены в руководстве к конкретному прибору, включать в сеть нельзя. Если лампы можно диммировать, то на их упаковке должна быть надпись «dimmable» (диммируемая).

Емкостные и индуктивные нагрузки для одного прибора запрещены.

Как подключить диммер? Любое малознакомое устройство требует предварительного знакомства и знания особенностей его работы и установки. Чтобы узнать, в чем заключается такая операция, будущим или настоящим владельцам светорегулятора лучше посмотреть популярный и подробный видеоурок: