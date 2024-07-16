Нет материала популярнее древесины, если речь идет о разнообразных конструкциях. Дерево экологически благополучно, оно красиво, способно вписываться в абсолютно любое окружение. Из природного материала изготавливают различные предметы быта, мебель и окна. Именно деревянные конструкции любят за основательность, презентабельный вид, способность обеспечить максимальную тепло- и звукоизоляцию. Но есть у них и слабое место. Это недолговечность из-за натуральности материала, который не может сопротивляться влаге, неблагоприятным условиям и разнообразным врагам — плесени, гнили, насекомым-вредителям и т. д. Поэтому такие конструкции постепенно теряют привлекательный вид, а значит, требуют «помощи» владельцев. К счастью, возможен и самостоятельный «точечный» ремонт, и реставрация деревянных окон. Не все знают, с чего именно начинать подобную работу. Поэтому не исключено, что рекомендации, изложенные ниже, кому-то помогут. Как и пошаговый гид.

Старые деревянные окна или новые, пластиковые?

Большинство людей без каких-либо колебаний расстается с деревянными «пожилыми защитниками», которые сильно проигрывают новым пластиковым окнам почти во всем. Однако есть у них и неоспоримые достоинства.

Плюсы деревянных конструкций

Тем, кто еще не определился окончательно насчет «быть старым окнам или не быть», не помешает узнать об их серьезных преимуществах перед «молодежью»:

Новые стеклопакеты стоят дорого. Гораздо проще и менее затратно спасти старые конструкции. Деревянные рамы хороши и тем, что позволяют провести ремонт, заменить какие-либо элементы, поменять цвет окон и т. п. Любая древесина — гарантия тепла и оптимального микроклимата. В домах и квартирах с деревянными «дышащими» окнами редко наблюдается нехватка свежего воздуха, конденсат и другие подобные неприятности.

Кроме того, при нагреве пластик выделяет не самые замечательные запахи. Нельзя утверждать и то, что такие конструкции (по крайней мере, недорогие) абсолютно безопасны.

Когда ремонт нецелесообразен?

Не каждое деревянное окно даст шанс восстановить его, поэтому сначала оценивают общее его состояние. Нет большого смысла тратить время и деньги, если:

даже сквозь краску проступают темные пятна, свидетельствующие о гниении дерева;

наблюдается серьезная деформация створок;

оконные рамы едва держатся в проемах;

материал стал очень рыхлым.

Довольно трудоемкую операцию затевать не рекомендуют, если повреждения окон очень серьезны. К таковым относят слишком большие сгнившие участки, широкие трещины, расколовшиеся рамы и т. д.

Полная реставрация старых деревянных окон

Некоторые владельцы квартир до сих пор очень настороженно относятся к пластиковым конструкциям. По этой причине они не торопятся менять «заслуженные» деревянные окна. Однако старые рамы из дерева в большинстве случаев не могут похвастаться отличным внешним видом и отсутствием серьезных дефектов. Поэтому их приходится или ремонтировать самостоятельно, или пользоваться услугами профессионалов. Но поскольку последние обходятся дорого, большинство владельцев предпочитает первый вариант. Надо отметить, что это решение все же временное. Однако на 1-2 сезона такой ремонт все же станет спасением.

Что может потребоваться для операции «Вторая жизнь деревянных окон»

Комплектность ремонтного набора напрямую зависит от цели хозяев. Но в большинстве проблемных случаев в него должен входить:

шпатель (металл, резина), болгарка (шлифмашина);

строительный фен, шпаклевка, клей;

обезжириватель (Уайт-спирит);

зензубель (рубанок-отборник);

стамески, шуруповерт;

наждачная бумага;

малярная лента;

отвес, уровень;

кисти, краска;

фурнитура;

молоток.

С большой долей вероятности мастерам понадобятся штапики и уплотнители. Потребоваться могут и новые стекла. Например, на старых «глазах» дома или квартиры могут обнаружиться царапины, сколы и т. п.

Подготовка к работе

Не все знают, с чего именно нужно начинать ремонт старого окна. В этом случае без его демонтажа никак не обойтись. Но первым делом рамы (стекла) моют. После этого их аккуратно снимают с петель. Конструкции размещают на ровной поверхности. Потом откручивают шпингалеты и ручки, удаляют металлические уголки, а с внешних створок — деревянные отливы. Затем демонтируют штапики и осторожно вытаскивают стекла.

Снятие древнего покрытия

Первым делом с подготовленных элементов конструкции удаляют краску. Есть несколько способов сравнительно быстро избавиться от нее.

Смывка

Метод заключается в использовании специального химического средства — уничтожителя лакокрасочных покрытий, или просто смывки для краски. Хозяевам-мастерам можно приобрести В-52, СП-6, SYNTILOR Hard и т. п. В этом случае на деревянную поверхность смывку наносят кистью. Через 20-25 минут оставшуюся краску счищают обычным шпателем. После завершения ее удаления рамы освобождают от остатков покрытия, тщательно моют, затем сушат. Данный метод подойдет, если слоев краски не слишком много. В противном случае владельцам лучше сразу познакомиться с другими вариантами.

Термофен (или тепловой пистолет)

Помощь строительного фена — один из самых популярных вариантов, так как краска под воздействием очень высокой температуры (600°) буквально вскипает. Удаляют ее аналогичным образом — шпателем.

Особенность данной операции в том, что обрабатывают не сразу все поверхности, а небольшие участки. Поэтому очищение феном и шпателем может занять довольно много времени. Альтернативный, но более опасный способ избавления от краски — использование газовой горелки. Этот метод подходит только для оконных рам, лишенных стекол, так как из-за высокой температуры прозрачный материал может разрушиться.

«Ручная работа»

Третий метод самый кропотливый. Это использование шлифовальной машины (болгарки) и наждачной бумаги (на бруске). Первый инструмент будет отличным помощником на ровных поверхностях. Для обработки труднодоступных мест используют кусок дерева, на котором зафиксировали наждачную бумагу.

«Бабушкин способ»

Данный вариант можно рассмотреть тем, у кого под рукой не оказалось нужных инструментов. В этом случае на поверхность деревянных элементов укладывают бумагу, потом прогревают участки утюгом. Вспучившуюся краску снимают тем же шпателем. Остатки покрытия аккуратно удаляют с помощью наждачной бумаги. Заменой бумаги сможет стать фольга, которая защитит подошву утюга.

Реставрация

Подготовленные деревянные окна еще раз проверяют на наличие дефектов, потом действуют следующим образом:

Если есть трещины и подобные серьезные дефекты, то для их заделки используют шпаклевку. Один из вариантов — приготовление самодельного состава из опилок, гипса (1:1) и ПВА. Его консистенция должна быть достаточно густой. Перед восстановлением дефекты смачивают водой для лучшего сцепления материалов. Отремонтированные и высохшие поверхности зачищают наждаком или шлифовальной машиной (УШМ). Потом закрывают отверстия от старых крепежных элементов. Сначала их очищают от мусора и пыли. Потом забивают пробки из спичек, промазанных тем же ПВА. После высыхания состава деревянные поверхности обезжиривают, потом их защищают антисептической грунтовкой. Рамы сушат, затем фиксируют уголки. Отремонтированные поверхности, а также подоконник и коробку красят. В идеале делают как минимум два слоя защиты. Каждый из них оставляют сохнуть самостоятельно.

После завершения основной части работы вставляют стекла, возвращают на место штапики и отливы. Если есть щели, то их закрывают силиконовым (акриловым) герметиком. В последнюю очередь на рамах фиксируют фурнитуру.

Утепление

Это почти обязательная процедура, поскольку многие старые конструкции совершенно не защищают от холода. Раньше для утепления использовали различные подручные материалы. Среди бывших «хитов» бумага и газеты, ткань, вата и полоски поролона. Теперь на помощь хозяевам смогут прийти настоящие «профи»:

простые или трубчатые уплотнители;

энергосберегающие пленки;

герметики.

Среди этих материалов лидируют теплосберегающие пленки и трубчатые профили. Первые просто наклеивают на стекла. Для вторых приспособлений в створках вырезают пазы. Перед началом теплоизоляции их очищают от стружки. Трубчатые уплотнители вставляют в отверстия с помощью специального прижимного ролика.

Остекление

В данном случае очень важно не оставить пустот между окном и рамой. Поэтому сначала по всему периметру наносят силиконовый герметик. Затем укладывают и выравнивают стекло. После этого полотно фиксируют штапиками и гвоздями. Эти элементы также промазывают силиконом. После завершения монтажа их красят, или делают это еще до установки.

Ремонт деревянных окон

Если хозяева дома или квартиры обнаружили какие-то не очень серьезные дефекты, то их исправление, скорее всего, не затянется. Такой ремонт не вызовет проблем. Подход зависит лишь от обнаруженного несовершенства. Чаще всего владельцы жалуются на дефекты на поверхности, щели между коробкой и рамой, перекосившиеся переплеты, с усилием закрывающиеся створки или сгнившие участки.

Облупилась краска

Данная проблема легко решаема, однако без снятия окон обойтись довольно трудно. Как и во время реставрации, сначала рамы освобождают от фурнитуры. Потом их снимают с петель, после чего вынимают стекла. Облупившееся лакокрасочное покрытие удаляют строительным феном или смывкой. Все видимые дефекты зашпаклевывают, после высыхания состава рамы шлифуют. Перед покраской дерево защищают грунтовкой, после ее высыхания рамы красят. В готовые окна возвращают стекла, потом их устанавливают в проем.

Наличие зазора между коробкой и рамой

Это еще одно популярное последствие «долгой жизни» деревянных окон. Причина появления зазора — недостаточно качественное уплотнение створок. В этом случае используют резиновые уплотнители, изделия из ПВХ, пенополиуретана или из вспененного полиэтилена. Главные требования к изделиям — мягкость и эластичность. Оптимальным вариантом будет продукция с клеящим составом на одной стороне. Такие уплотнители в работе удобнее всего.

Створки окна плохо закрываются

Это очень распространенная проблема. Причин у нее несколько, и методы «лечения» тоже свои.

Виноваты петли

В данном случае сначала их осматривают. Если проблема в них, то на стержни наматывают тонкую проволоку, чтобы вернуть створки в корректное положение. Второе потенциальное решение — фиксация петель на других местах, но на небольшом расстоянии от старых.

Изменилась форма рамы

Такая неприятность часто возникает из-за разбухания древесины. Если обнаружен этот дефект, то раму подгоняют к коробке. «Лишнее» просто убирают рубанком. Вторая возможная причина — слишком толстый слой краски. Тогда избавляются от мешающего покрытия, используя наждачную бумагу с крупным зерном.

Сгнил участок (участки)

Такие фрагменты вырезают, причем захватывают и неповрежденный материал. На место сгнившего дерева устанавливают новый брусок, предварительно промазав поверхности клеем (столярный, ПВА). После высыхания клеевого состава участок зашпаклевывают, шлифуют и покрывают краской. Оптимальным вариантом считают масляную ее разновидность. Перед покраской стекла заклеивают малярной лентой.

Перекосились створки

Если обнаружено такое «бедствие», то самым эффективным решением будет использование металлических оконных (плоских) уголков. Данные элементы нередко называют оконными угольниками. Для их фиксации сначала вырезают гнезда, делают эту часть операции стамеской. Для крепления металлических уголков используют саморезы.

Ремонт или реставрация деревянных окон потребует времени, некоторых усилий и трат. Однако такие конструкции экологичнее, теплее, уютнее и красивее пластиковых стеклопакетов. К тому же этот способ дает владельцам дома или квартиры возможность сэкономить. Восстановление (или точечный ремонт) обойдется дешевле, чем покупка и установка новых пластиковых окон, а деревянные и вовсе могут «разорить».

В завершение темы ремонта (восстановления) деревянных окон — интересное видео: