Окна — самое слабое звено, если дело касается неминуемых теплопотерь в доме либо квартире. При этом совсем неважно, о каком виде их идет речь: предательские щели рано или поздно появляются как в пластиковых, так и в деревянных окнах. Чтобы минимизировать урон, обеспечить надежность и герметичность конструкции, хозяевам нередко приходится заниматься ремонтными работами самостоятельно. И в этом случае знание того, как заделать щели в окнах, какой состав или материал оптимален, необходимо. Есть разные способы сохранить тепло, однако чтобы найти лучший метод, подходящий для конкретного случая, нужно рассмотреть подробнее каждый.

Симптомы и причины появления угрозы

Нередко первым признаком появления щелей становится пыль, скапливающаяся на подоконнике с завидным постоянством, несмотря на все старания хозяев по ее удалению.

Запотевающие стекла в холодное время года — еще один симптом, свидетельствующий о том, что через появившиеся щели беспрепятственно проходит холодный воздух. Шум и сквозняки, понижение комнатной температуры — следующие неоспоримые доказательства. Если вовремя не принять меры, то в скором времени возникнут более серьезные проблемы с отоплением, а они уже смогут пробить целую брешь в семейном бюджете. Плесень, намокание, потемнение обоев — те симптомы возникших щелей, не заметить которые уже попросту невозможно.

Чтобы с успехом устранить появившуюся угрозу, надо понять, что именно виновато в таком последствии. Понимание причины появления «преступных» зазоров способно устранить неприятность раз и навсегда. Их может быть несколько, «провокаторы» щелей тоже различны.

Некорректный монтаж окон

Увы, непрофессионализм не редкость. Неправильная установка окна, во время которой зазоры между оконной рамой и стеной были пропенены не слишком качественно, приведет к усыханию монтажного материала, а результатом работы под девизом «тяп-ляп» станут пустоты.

Проверить уровень мастерства рабочих сразу после установки получится вряд ли, так как обязательны специальные знания. Однако наличие щелей можно определить, используя обычную зажигалку либо свечу. Их пламя просто подносят ко всем стыкам. Обращают внимание и на внешнюю сторону конструкции. Места прилегания рамы к стене должны быть основательно задуты пеной, поверхность ее настоящие профессионалы тоже защищают — закрашивают или шпаклюют: как снаружи, так и изнутри.

Уплотнитель, пришедший в негодность

К ошибкам при установке нередко присоединяется износ материала, так как, необработанный краской, шпаклевкой либо штукатуркой, он не в состоянии противостоять перепадам температур, дождю, снегу, ветру и солнечным лучам.

Даже самая качественная монтажная пена, предназначенная для уличных работ, со временем начинает крошиться. Поролон либо иной уплотнитель ждет та же участь. Результатом становятся увеличивающиеся щели. Чтобы обеспечить более долгий срок службы, материалы необходимо инспектировать. Их целостность рекомендуют проверять весной, один раз в 2 или 3 года. При необходимости уплотнителям обеспечивают защитный слой — краску, шпаклевку.

Износ элементов: фурнитуры и рамы

Эта причина возникновения щелей также не зависит от вида оконной конструкции, ведь любой материал имеет ограниченный срок службы. В большей степени этот фактор все-таки относится к деревянным окнам, так как натуральный материал более чувствителен к неблагоприятным внешним условиям.

Со временем дерево ссыхается, а следствием становится неизбежное появление щелей. У окон из металлопластика другая ахиллесова пята — выход из строя резинового уплотнителя. Чтобы не столкнуться с подобными проблемами преждевременно, необходим регулярный осмотр конструкций и их обслуживание: регулировка фурнитуры у пластиковых изделий, покраска рам у деревянных окон.

Щели между рамой и откосами

Запененный участок, который «забыли» защитить, — довольно распространенное явление. Однако проблема решаема, так как заделать щели в окнах в этих случаях достаточно просто. Для работ по ликвидации избыточной вентиляции потребуется:

алкидная краска;

ветошь (простая тряпка);

газеты либо полиэтиленовая пленка;

герметик для внешних работ — акриловый (морозостойкий), полиуретановый либо резиново-битумный;

монтажный пистолет для него;

монтажная пена, канцелярский нож для удаления ее излишков;

отвертка (длинная), шпатель (узкий);

перчатки;

Уайт-спирит;

щетка.

Силиконовый вид герметика используется крайне редко, потому что наши морозные зимы ему противопоказаны.

Сначала подготавливают к работе окна — удаляют старую пену.

Если есть саморезы на отливе, их откручивают. Выковыривают старую побуревшую пену из подстановочного профиля и желоба. Тем же инструментом освобождают от пены стыки стен и профиля. Мельчайшие остатки со всех поверхностей удаляют щеткой.

Начинается ремонт и отделка — ликвидация щелей.

Поверхности закрывают газетами либо пленкой. Все стыки задувают монтажной пеной. В узких местах носик трубки слегка сплющивают пальцами. Сразу после окончания операции крепят на законное место отлив. Затем делают перерыв на сутки. На следующий день ножом отрезают пенные излишки. Носик баллона с герметиком срезают под углом. Материал наносят поверх пены. Излишки его снимают с рамы ветошью, пропитанной Уайт-спиритом. Шпателем герметик разравнивают, оставляют сохнуть. Высохший состав защищают, нанося алкидную краску.

Вся работа занимает минимум времени: не более часа, однако на какое-то время после этой операции можно забыть о распространенном заболевании окон.

Зазоры между створками и рамой

Это болезнь резинового уплотнителя, пришедшего в негодность. Операция по устранению проблемы — его замена. В этом случае покупают новый материал, вооружаются маленькой деревянной лопаткой, а далее поступают так:

Из пазов в раме осторожно вынимают изношенный уплотнитель. Затем освободившееся место протирают тряпкой (пылесосят). Новый материал аккуратно заводят в паз.

Чтобы продлить срок эксплуатации «новичка», его раз в год рекомендуют обрабатывать силиконовым спреем, предохраняющим уплотнитель от пересыхания.

Нюансы ремонта деревянных окон

Эти способы подходят и для таких окон, но есть кое-какие отличия: как в подготовке, так и работе.

Дерево на подготовительном этапе обязательно тщательно проверяют, особое внимание уделяют штапикам. При нахождении поврежденных (подгнивших участков) элементов их меняют на новые изделия. В роли уплотнителя для окон из дерева (рамы и створки) сможет выступить та же резина или поролон. В этих случаях материал просто приклеивают к раме. Поролон используют в качестве уплотнителя между рамами, однако тогда его намертво не приклеивают.

Альтернатива — монтаж внешних откосов

Предыдущие методы — меры временные, так как заделать щели в окнах или защитить уплотнитель такими способами еще не значит, что удастся полностью избавиться от этих «заболеваний». Время от времени данные операции придется повторять. Установка внешних откосов, наоборот, лишена таких недостатков, она надежно защитит окна. Чтобы приступить к работе, необходимо заранее раздобыть:

алкидную краску;

П-профили пластиковые (8 мм);

такие же панели;

герметик, монтажную пену;

грунтовку;

Уайт-спирит и тряпку — для устранения пятен пены или герметика;

6 распорок из дерева: 3 равные высоте проема (либо длиннее, для роли укосин) + 3 детали, аналогичные ему по ширине;

небольшие кусочки поролона либо мягкий материал.

Понадобятся такие инструменты:

монтажный пистолет;

ножовка по металлу (замена — электролобзик);

линейка, маркер, рулетка.

Ремонт и отделка в этом случае проходят по такому сценарию:

Со всех рабочих поверхностей удаляют грязь, затем избавляются от старой краски. Тщательно перепроверяя цифры, снимают замеры с откосов: сначала с верхнего, потом с боковых. Результаты измерений переносят на пластик, аккуратно вырезают детали. Надевают П-образные профили. Для вертикальных откосов ими снабжают каждую сторону, для горизонтального — лишь внутреннюю и наружную. Начинают монтаж с верхнего элемента. Пену на изнаночную сторону наносят зигзагообразно. После установки откоса под него заводят распорки — 2 по краям, одну — в середине. Чтобы предотвратить повреждение пластиковой поверхности, на деревянные элементы укладывают кусочки поролона. Монтаж вертикальных откосов начинают после того, как пена на верхней детали высохнет настолько, чтобы можно было удалить распорки. Этап установки боковин проходит аналогично предыдущему — пена зигзагом плюс «костыли». На внешнюю часть откосов наносят герметик, разравнивают его, дают высохнуть. Последний этап — нанесение алкидной краски.

Результат такой, относительно масштабной, работы — больший период времени без необходимости латать дыры-щели. Однако надежность конструкции больше зависит от старания и внимательности автора.

Если щели страшат лишь зимой

В большинстве случаев «страшная проблема» появляется только с приходом холодов, ведь полная герметичность помещения совсем не способствует хорошей вентиляции. Как заделать щели в окнах лишь на холодное время года? С этой задачей способны справится многие материалы: как подручные «помощники», так и «специалисты».

Бумага, глина, мел

Этот почти универсальный материал многим известен с «глубокого детства», ведь до сих пор большое количество людей живет в старых квартирах с деревянными оконными рамами, но далеко не все готовы распроститься с ними ради металлопластика. Здесь утепление волокнами целлюлозы очень популярно.

Самый простой способ получения ремонтно-отделочного материала — измельчение газет или туалетной бумаги с последующим заливанием сырья водой. Затем массу отжимают, многие не ограничиваются одной целлюлозой, а добавляют в состав глину (такое же количество) и толченый мел (его — вдвое больше).

В щели смесь закладывают линейкой либо ножом. После этой операции на защищенные зазоры приклеивают скотч, полоски намыленной бумаги (ткани). Минусы данного метода утепления — трудность удаления такой защиты, необходимость отделки (окрашивания) окна из-за оставленных смесью следов.

Экспресс-вариант — вата

Это самый быстрый способ достижения цели — желанного тепла. Небольшие кусочки ваты отрывают, затем плотно закладывают в щели. Небольшие и узкие «прорехи» устраняют, используя доступный инструмент — тонкую отвертку либо нож.

Достоинства метода — отсутствие следов, которые после удаления утеплителя необходимо закрашивать. Недостаток — недолговечность материала, потому что вата, на которую воздействует влага, начнет довольно быстро терять форму — слеживаться.

Хлопотный герметик

Этот вариант подойдет не только для холодного времени года. Он надежен, долговечен, однако помимо затрат времени, труда требует финансовых вложений. В этом случае используют прозрачные составы. Герметиком заделывают посадочные места стекла, для чего хрупкий материал сначала извлекают.

По всему периметру отверстия наносят состав, потом стекло возвращают на место, а герметиком снова обрабатывают весь шов. Минусов у такого способа обеспечить тепло практически нет. Если не считать таковым невозможность повторного демонтажа стекла.

Замазка — старая традиция

Этот способ был одним из немногих видов спасения тепла в советское время. Сейчас замазка — еще один дополнительный метод гарантировать отсутствие сквозняков. В этом случае материалом тоже заделывают места прилегания стекол к оконной раме. В качестве замазки используют двух кандидатов: или специальный оконный состав, или обычный пластилин для поделок.

Наносят материалы снаружи оконного проема — в стыки рамы и стекла. Сначала небольшие кусочки тщательно разминают в пальцах, затем из них делают колбаски, которые утапливают в отверстия. Самые главные недостатки замазки — ее разрушение под влиянием мороза и плавление на солнечных лучах.

Полиэтилен для деревянного дома

Этот способ — новинка, поэтому отзывов от тех, кто им воспользовался, пока недостаточно, однако говорят, что заклеивание целого оконного проема гораздо эффективнее, чем борьба с большим количеством маленьких щелей.

Основной недостаток способа — не слишком эстетичный внешний вид окна, так как обеспечить равномерное натяжение полиэтилена практически невозможно. Плюсы — возможность повторного использования пленки, простота работы. Фиксируют полиэтиленовый материал несколькими способами — мебельным степлером, двусторонним либо малярным скотчем.

Поролон — профессионал

Этот вид материала нередко применяется для утепления старых деревянных окон. Самые популярные его виды — обычный поролон и ленты, имеющие клеевую основу. С задачей обеспечения тепла оба справляются хорошо, однако они не смогут спасти от шума.

Плюсы обычного поролона — легкость работы. Его либо забивают в щели, либо открывают створки, укладывают по периметру, а потом окно закрывают. Если используют клейкие ленты, то поролон крепят (даже несколькими слоями) к вынутым из коробки рамам. Минусы его — удаление вместе с лентами полос краски, оставшиеся следы от клея.

Теплоотражающая пленка

Этот энергосберегающий материал предназначается не для заделывания щелей, а для снижения теплопотерь (до 30%) через стекло. Клеится пленка-теплоотражатель прямо на него. Для обеспечения защиты на зимний период стекла сначала моют, затем обезжиривают любым средством, содержащим спирт.

От теплоизолирующего материала отрезают кусок с запасом — на 20 мм больше, чем размеры самого стекла. Оторвав нижний слой, пленку приклеивают, разглаживая по всей площади окна. Складки прогревают феном, излишки материала удаляют ножом.

Резиновый уплотнитель

Это полиуретановая либо резиновая клейкая лента, имеющая внутри полость. Именно она гарантирует сохранность формы в любых условиях эксплуатации. Такая защита надежна, а утеплить ей окна и закрыть щели довольно легко. Недостаток — необходимость тратиться на покупку.

Резиновый уплотнитель довольно активно используют для утепления деревянных конструкций по шведской технологии. Ее особенность — предварительное проделывание отверстий по периметру коробки и рамы. Затем в них крепят эту ленту-утеплитель.

Ремонт и отделка любых конструкций очень требовательна к материалу, справедливо это и к проемам, так как заделать щели в окнах означает обеспечить тепло и домашний уют. Чем качественнее будут составы и все элементы, тем длительнее будет защита от сырости и сквозняков.

С некоторыми особенностями операции по утеплению окон и полезными советами можно познакомиться, если уделить немного внимания этому популярному видео: