Раздвижные конструкции сейчас очень востребованы, и популярность их неуклонно растет. Эти решения используют в загородных имениях и на дачах. Нередко их устанавливают не только между комнатами, но и на верандах, в беседках и т. д. Секрет успеха современных систем — их максимальное удобство. В открытом состоянии раздвижные конструкции экономят пространство просторных и небольших помещений. Сильный ветер им тоже не будет помехой, и этим они выгодно отличаются от традиционных распашных конкурентов, раздражающих хозяев громким хлопаньем створок. Раздвижные окна для веранды можно установить своими руками, однако сначала мастеру нужно познакомиться с потенциальными системами и с особенностями монтажа.

Преимущества и недостатки остекления веранд раздвижными системами

Такие помещения-пристройки очень удобны: они дают возможность открывать окна, если за ними хорошая погода, и закрывать створки, если на улице холодно, пасмурно или дождливо. Раздвижные конструкции для веранды — популярная тема по очень простой причине: они сделают процесс открывания/закрывания очень комфортным.

Преимущества

По традиции начинают со списка достоинств, и окна здесь не исключение. К плюсам раздвижных конструкций относят:

рациональное использование площади подоконника: для открытия створок не потребуется убирать с него все предметы;

возможность полного остекления комнат — с пола до потолка;

панорамный вид, который не испортят узкие рамы окон;

отсутствие риск деформации жалюзи и занавесок;

хорошую тепло- и звукоизоляцию;

надежную фиксацию элементов;

легкое перемещение створок;

презентабельный вид;

легкость установки;

герметичность.

Несомненные достоинства этого типа окон — надежность, возможность обеспечить защиту от взлома и более-менее приемлемая цена. Однако она зависит от:

материала, из которого сделаны рамы;

типа выбранной конструкции;

общей площади остекления;

цена фурнитуры.

На общую стоимость повлияет тонирование (декорирование) стекол, а также материал и качество противомаскитной сетки. Если раздвижные окна для веранды хозяева решили устанавливать самостоятельно, то операция обойдется дешевле. Если опыта подобных работ пока нет, то этот этап лучше доверить специалистам. Но такая помощь извне обойдется значительно дороже.

Недостатки

Идеальных решений не бывает. Если рассматривать слабые места, которые имеют раздвижные системы, то к этой категории можно отнести:

постоянный уход за нижним направляющим профилем из-за его быстрого загрязнения;

необходимость дополнительных мер при появлении конденсата на окнах весной и осенью;

большие расходы: они возрастут почти вдвое, если работы будут выполнять профессионалы.

Главный недостаток таких окон для тех хозяев, которые привыкли работать своими руками, — сложность (практически невозможность) самостоятельного изготовления раздвижной системы из металлопластика (пластика) или алюминия.

Материалы для изготовления конструкций

Раздвижные окна для веранды — тема, которая не подразумевает широкого ассортимента. Традиционных вариантов всего два: это пластиковые и алюминиевые изделия. Однако не так давно появился и третий кандидат: это удобный, практичный и эффектный поликарбонат.

Пластик (ПВХ)

Самый элементарный вариант — створки, имеющие один слой стекла. Эти конструкции сравнительно недороги и просты, поэтому не создадут неразрешимых проблем при монтаже своими руками. Системы с двойными стеклопакетами сейчас лидеры: они гарантируют надежную защиту от непогоды, поэтому тепло в помещении будет оставаться даже в сильные морозы.

Достоинства конструкций из ПВХ — простота ухода, долговечность, приемлемая стоимость, широкий ассортимент цветовых решений. Основным недостатком считают вес стеклопакетов. Именно из-за него есть ограничения по высоте систем и по ширине их створок.

Алюминий

Этот вариант можно назвать самым востребованным, если рассматривать остекление веранд и беседок. Строительный материал последних объектов не важен: алюминиевые системы подойдут для построек из дерева, кирпича и металла. Плюс данных конструкций — их универсальность.

Площадь створок из легкого металла может быть любой, поэтому их приобретают как для обычного, так и для панорамного остекления. Серьезный минус имеют полностью герметичные алюминиевые системы: они отличаются очень высокой ценой.

Поликарбонат — замена стеклу

Этот вариант рассматривают владельцы загородных домов и дач. Секрет успеха материала прост: конструкции из поликарбоната соорудить сравнительно легко, а такие решения выглядят эффектно в любом ландшафте. Эта возможная (и неплохая) альтернатива пластиковым стеклопакетам, потому что поликарбонат:

гибок, обладает достаточной прочностью, но значительно легче стекла;

способен противостоять сильным перепадам температур;

ценится за тепло- и звукоизоляционные качества;

экологичен и пожаробезопасен;

легко «поддается» ремонту;

дешевле стекла.

Среди главных недостатков этого претендента — беззащитность (его легко поцарапать) и изменение размеров при высоких и низких температурах. Поэтому при выборе поликарбоната нужно учесть, что при его монтаже необходимо оставлять зазоры для теплового расширения материала.

Есть два вида поликарбоната, причем каждый имеет и достоинства, и недостатки. Монолитный материал прочен, практически неотличим от стекла. Однако он не способен противостоять царапинам, и более дорог. Сотовый, или структурированный поликарбонат имеет отличные тепло- и звукоизоляционные характеристики, но он не так прочен, хуже пропускает свет.

Что выбрать для остекления веранды? Если для хозяев важнее прозрачность окон, то их идеал — монолитный материал. Когда главное для семьи сохранение тепла, оптимальный вариант — сотовый (ячеистый) поликарбонат.

Механизмы открывания окон

Раздвижные окна для веранды могут иметь один из нескольких механизмов открывания створок. При поиске своего варианта обращают внимание на площадь остекления, на наличие отопительной системы, и на цену изделий.

Обычные раздвижные

Эти окна изготавливают из легкого материала — из алюминия. Принцип работы их максимально прост. Обе створки перемещаются по параллельным направляющим. Главный недостаток таких систем — невозможность их теплоизоляции, поэтому чаще их используют в качестве межкомнатных дверей.

Подъемно-сдвижные

Этот вид системы используется в шкафах-купе. В данной конструкции есть как минимум 2 рамы: одна несущая с направляющими профилями, вторая — подвижная. Утепленный вариант конструкции — двух- или трехрельсовая рама, по которой перемещается створка. Приподнимают ее с помощью ручки.

Работает такая раздвижная система плавно и легко. Приподнятая створка устанавливается на ролики, после чего начинает двигаться по направляющим. После опускания ручки она тут же опускается вниз и становится неподвижной. Закрытая створка плотно прижимается к уплотнителям нижней рамы, защищая помещение от холода, дождя и ветра.

Наклонно-сдвижные

Эти системы устроены так же, как двери автобуса Икарус. При открывании створки на себя она начинает движение по двум направляющим, которые зафиксированы на несущей раме. Открытую створку сдвигают на необходимое расстояние, затем фиксируют, поворачивая ручку прижимного механизма.

Фурнитура наклонно-сдвижных окон аналогична той, что используется в обычных раздвижных системах. Поэтому в таких окнах можно использовать режим проветривания. Эти системы нередко выбирают для остекления веранд и балконов. Для панорамных окон они неидеальны: нижняя направляющая такой конструкции превращается в порог, который не только испортит вид, но и будет постепенно затираться. Однако для ее защиты можно установить дополнительные элементы — накладки (например, из алюминия).

Раздвижные складные, или окна-гармошки

Эти конструкции относят к одному из видов панорамного остекления. Обычно их устанавливают в помещениях, которые предназначены не для постоянного проживания, а для временного нахождения. Примеры — балконы, лоджии, террасы.

Такие раздвижные конструкции состоят из рабочей рамы и нескольких складных секций. При открытии окна они собираются вместе, при закрытии раскладываются по ширине проема. За движения створок отвечает специальный механизм. Окна-гармошки изготавливают из ПВХ и алюминия. Главное их преимущество — возможность остекления большой площади. Минус — высокая цена складных систем.

Безрамное, или финское остекление

Это относительно новая технология, которая позволяет создать ощущение открытого пространства, значительно улучшить обзор, но обеспечить герметичность и качественную теплоизоляцию помещений.

Безрамные раздвижные окна для веранды состоят из нескольких элементов.

Несущие профили. Это стальные планки, имеющие пазы для движения или поворота панелей. Их монтируют в проеме — в верхней и нижней его части. Боковые профили. Они играют роль ограничителей для стеклопакетов. Благодаря специальным прокладкам они гарантируют герметичность при закрытых окнах. Створки. Их изготавливают из ламинированного или каленого стекла. Толщина панелей — от 6 мм. Их делают зеркальными, матовыми, тонированными или цветными. Доводчик и защелки. Первый предназначен для перемещения створок, вторые — для фиксации их в необходимом положении (закрыто/открыто). Рамные профили — тонкие планки, в которые вставляются прозрачные панели. Чтобы обеспечить свободное движение створок в проеме, в ним крепится подшипниковый механизм.

Еще один обязательный элемент безрамного остекления — ролики. Они могут находиться или снизу и сверху, или только снизу, если вся нагрузка ложится на верхнюю часть оконного проема. Кроме того, в каждой безрамной конструкции предусмотрен слив воды. Он предотвращает попадание влаги в помещение.

Раздвижные окна для веранды: установка своими руками

Особенности операции не зависят от материал выбранной раздвижной системы. Алюминиевые и пластиковые конструкции устанавливают одинаково.

Моменты, требующие внимания

Эта работа не очень сложна, однако сначала мастеру нужно познакомиться с правилами, общими для монтажа любой оконной конструкции.

Если первым этапом подготовки был демонтаж старой системы, то сначала восстанавливают целостность проема, если он был случайно поврежден во время операции. Распаковывают новое изделие очень аккуратно, резкие движения противопоказаны. Первым делом из оконной рамы вынимают стеклопакеты, затем снимают створки. После завершения распаковки все элементы тщательно осматривают, чтобы убедиться в отсутствии дефектов — трещин, царапин и т. д. При фиксации рамы обязательно используют уровень, чтобы гарантировать ее корректное положение. Для регулировки окон не применяют металлические пластины, которыми легко повредить поверхности. Герметизацию периметра монтажной пеной всегда производят сверху вниз. Чтобы расширяющийся материал на деформировал элементы системы, после завершения заливки обязательно вставляют распрямители.

Последние этапы при монтаже традиционной системы — установка отливов, отделка откосов. Популярные варианты для оформления окон внутри помещения — оштукатуривание, использование гипсокартона и штукатурки.

Этапы установки

После демонтажа старой системы проем очищают от мусора. Если необходимо, то поверхности выравнивают с помощью штукатурки. Все дефекты устраняют.

В оконный проем устанавливают раму. Для ее выравнивания относительно стены используют уровень и деревянные клинья. После завершения этой операции проверяют расстояние от рамы до проема. Если оно превышает 5 мм, то зазор уменьшают с помощью планок из дерева или пластиковых пластин. Рамы фиксируют в проеме, используя рамные анкера и саморезы. Затем по периметру конструкцию герметизируют монтажной пеной. Спустя 2 часа убирают клинья, пустоты заполняют полиуретановым герметиком. Когда состав полностью высохнет, излишки пены удаляют острым канцелярским ножом. На выровненную поверхность наклеивают паропроницаемую пленку.

После завершения монтажа рамы приступают к установке откосов, отливов и подоконников. В последнюю очередь вставляют стеклопакет, фиксируют створки и приступают к регулировке фурнитуры.

Как ухаживают за раздвижными конструкциями?

Любая сложная система требует осторожного обращения, регулярного ухода и обслуживания. Если говорить о раздвижных окнах из алюминия или пластика, то их владельцам надо запомнить несколько рекомендаций.

Как минимум 1 раз в 2 года нужно снимать и разбирать створки для очистки. От мусора пыли их избавляют с помощью пылесоса, пыль стирают мягкой влажной тканью. Любая раздвижная система требует бережного обращения, но особенной уязвимы подъемно-сдвижные модели. Поэтому регулярная смазка всех их механизмов — условие обязательное. Если были установлены «холодные» алюминиевые окна, то их уплотнителям необходима ежегодная чистка, так как в незащищенных элементах этих конструкций быстро скапливается большое количество пыли.

Морозная зима нередко становится причиной промерзания створок. Для раздвижных систем применение «грубой силы» запрещено. Замерзшие элементы рекомендуют прогревать строительным феном, но лучшее решение — покупка размораживателя стекол. Первый популярный кандидат — средство Grass Антилед.

Поликарбонатные раздвижные окна для веранды

Данный материал нередко становится идеальным вариантом, когда выбирают способ остекления дачных веранд и беседок своими руками. Простейшая конструкция не потребует специальной фурнитуры. Однако для создания полноценных окон для жилых помещений потребуется ее стандартный комплект.

Конструкции без фурнитуры

Это очень привлекательная система, поскольку сделать ее своими руками относительно легко. Для работы мастеру потребуется лишь стандартный набор инструментов. Устроены такие окна просто: створки их двигаются по направляющим. Основным элементом системы сможет стать деревянный желоб, пластиковый или алюминиевый профиль.

В этом случае кромки заготовок из сотового поликарбоната закрывают торцевым профилем (П-образным). Его стороны, расположенные горизонтально, превращаются в полозья, легкость скольжения гарантирует их гладкая поверхность.

Единственная сложность в данном случае — корректный выбор общей внутренней ширины направляющих профилей. Желоб должен быть вдвое шире, чем поликарбонатные створки с закрепленным торцевым профилем.

Полноценная раздвижная система с роликами

Такие окна должны иметь полный комплект. В него входят:

направляющие и уплотнители;

фиксаторы, блокираторы;

шпингалеты, ручки;

ролики.

Монтаж системы зависит от набора фурнитуры, в каждом из них есть инструкция по установке. Раздвижные окна для веранды могут быть с рамой, или безрамными. Для последних систем поликарбонат должен быть такой толщины, чтобы створки окна закрывались без зазоров.

Как собирают поликарбонатные раздвижные окна для веранды?

Сначала изготавливают раму. Если используют дерево, то в нижней части конструкции выпиливают пазы для роликов. Потом листы поликарбоната размечают. Во время этого этапа учитывают, что воздушные каналы должны располагаться вертикально, так как при горизонтальном их расположении внутри створок будет скапливаться конденсат. После раскроя элементов приступают к монтажу окон. Сначала в проем устанавливают несущую раму. Эта операция не имеет отличий от монтажа стандартных оконных коробок. Если здание построено из дерева, то используют саморезы, если из бетона или кирпича, то раму крепят к проему анкерами. После фиксации и проверки несущей конструкции все зазоры заполняют монтажной пеной. Ее излишки срезают после высыхания. Потом готовят полотна: их торцы закрывают торцевыми планками, их фиксируют силиконовым герметиком, или заклеивают герметичной лентой. К каждой заготовке крепят ролики.

Подготовленные створки вставляют в раму. Их положение регулируют болтами роликовых механизмов. Если есть необходимость, то по краям рамы фиксируют уплотнители. На створках крепят запорную фурнитуру.

Собрать и установить раздвижные окна для веранды своими руками возможно, но такая операция требует внимательности, точности и аккуратности. Чтобы познакомиться с работой поближе, сначала лучше посмотреть, как с конструкциями справляются другие. Например, некоторым хозяевам может пригодиться следующее видео, рассказывающее о этапах операции: