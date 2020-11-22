Современные пластиковые стеклопакеты лишены многих недостатков своих «пожилых» конкурентов-предшественников — традиционных деревянных окон. Выглядят изделия из пластика безукоризненно, уход за конструкциями максимально прост, а во время эксплуатация не возникает никаких проблем. Однако есть у относительно новых окон один серьезный недостаток: это их «плаксивый характер», по-другому — «повышенная потливость». Появление капель воды на стекле — та проблема, с которой практически все хозяева сталкиваются в холодное время года, поэтому понятно желание многих узнать, почему на окнах образуется конденсат. Не всегда в нем виноваты ошибки или небрежность во время монтажа, «плач» окон способны вызвать и совсем иные факторы. Поэтому сначала владельцам нужно узнать все потенциальные причины неприятного явления, а потом постараться их в ближайшее время устранить.

Почему на окнах образуется конденсат?

Появление на окнах капель влаги — тревожный сигнал, но насколько? Все зависит от того, где именно она образовывается. Если конденсат регулярно скапливается на внутренней поверхности, то причину искать не придется: это, согласно ГОСТ 24866–99, брак в изделии, либо ошибки монтажников. Других объяснений нет.

Еще одна потенциальная, но редкая причина — неправильный подбор параметров оконного блока. ГОСТ предусматривает допустимые (минимальные и максимальные) зазоры между каркасом окна и стенами. При нарушении этих пределов возможны различные проблемы, в том числе и появление конденсата на стеклах. Однако работники компаний, занимающихся замерами (обычная практика) и установкой стеклопакетов, таких промахов обычно не допускают.

Появление конденсата со стороны помещения не является дефектом конструкции. Часто капли, «украшающие» стекло, — свидетельство того, что в доме или квартире не самые лучшие условия для жизни — неблагоприятный микроклимат. Кроме того, конденсат может спровоцировать еще более неприятные явления: например, постоянная сырость рано или поздно приведет к появлению дома непрошеного «гостя» — плесневого грибка.

Точка росы и капли воды

Прежде чем разбираться в причинах, надо рассказать о термине «точка росы». Она — зона, где теплый воздух встречается с холодным. В таких местах влага, содержащаяся в нем, превращается в росу, которая оседает на поверхностях. Самый простой пример — полная (или полупустая) бутылка или банка, которую только что достали из холодильника. Виной образования испарины на емкости и является та самая точка росы. При проектировании любого здания инженеры и архитекторы учитывают обязательное условие, при котором эта граница находится либо за пределами помещения, либо внутри стен.

Чтобы предотвратить появление влаги на окнах, под ними располагают радиаторы отопления. Приборы равномерно прогревают воздух, который затем поднимается к рамам. Их устанавливают ближе к внутренней части проема, тем самым обеспечивая лучший прогрев стекол. Оптимальный микроклимат (санитарная норма) для жилых помещений — температура 20-22°, влажность — 40-50%. В таких условиях конденсат на окнах образовываться не будет. Малейшее изменение нормативов приводит к тому, что точка росы смещается внутрь помещения. Закономерный результат — запотевание окон.

Однако есть зависимость параметров. На конденсацию влаги влияет баланс температуры и влажности. Он может способствовать или, наоборот, препятствовать ей:

в прохладном, сыром помещении препятствий для образования влаги нет, чем в нем холоднее, тем меньшее количество пара нужно для появления «осадков»;

чем выше температура в комнате, тем меньше вероятность образования конденсата: в жаре влага способна «удерживаться» в воздухе, первый пример — парная в бане.

Чтобы победить регулярное появление влаги на стеклах, надо знать все причины, почему на окнах образуется конденсат. В этом случае у владельцев стеклопакетов будет шанс найти эффективные способы борьбы с запотеванием конструкции. В каждом доме или квартире его может вызвать или один «провокатор», или сразу несколько факторов.

Причины образования конденсата

Излишняя влага появляется на окнах, когда для этого созданы идеальные условия. Причем чаще это не вина тех, кто занимался монтажом стеклопакетов.

Недостаточно эффективная вентиляция

В любом отапливаемом помещении оконное стекло является самой холодной поверхностью. Поэтому пар, чья доля в воздухе сильно повышается при принятии ванных процедур, при стирке, приготовлении пищи, уборке, именно их выбирает «мишенью». Чтобы микроклимат был оптимален, помещения оснащаются вентиляционными системами, которые обеспечивают приток сухого воздуха и выведение влажного. Некачественная вентиляция нередко становится главной причиной появления точки росы.

Некорректный монтаж стеклопакета

Виноваты могут быть ошибки, допущенные во время работы. Первая из них — некорректно сделанные откосы. Например, шанс столкнуться с проблемой высок, если при монтаже окон не использовалась монтажная пена, или работа была проведена второпях, некачественно. Отсутствие утеплителя (минваты) также чревато появлением капель на стеклах. Разгерметизация, происходящая из-за ошибок, «почтенного возраста» окна, его дефектов, — вторая причина. В таких местах образуется конденсат, появляется наледь.

Главный плюс пластиковых окон

Это абсолютная герметичность пластиковых стеклопакетов. Сочетание этого фактора с плохо работающей вентиляционной системой проблему только усугубляет. В этом случае у «модных штучек» из пластика выигрывают старые окна. Их преимущество — отсутствие полной герметичности. Как правило, старые деревянные рамы — стопроцентная гарантия того, что дует «из всех щелей». Такая естественная вентиляция — причина, по которой их стекла запотевают значительно реже. Чаще всего — в кухнях.

Неправильный выбор стеклопакета

Монтаж однокамерной конструкции, в которой расстояние между стеклами минимально, тоже чревато образованием конденсата. Его появление практически неизбежно, когда наступают морозные дни. Причина — сильное охлаждение не только внешней, но внутренней поверхности стекла. Такие изделия подходят только для регионов, где температура зимой не опускается ниже -10°.

Особенность конструкции

Как правило, это слишком широкий подоконник. Такая суперпросторная конструкция, особенно в компании с плотными шторами, вполне способна затруднить доступ теплого воздуха к стеклам. Последствием влияния сразу двух помех становится их сильное переохлаждение, приводящее к образованию конденсата.

Другие причины

Почему на окнах образуется конденсат? Из-за перманентно высокой влажности. В этом случае очень часто вина лежит на жильцах. К таким «мокрым» условиям приводит:

постоянное приготовление блюд без проветривания, без использования вытяжки, качественной вентиляции;

частая стирка, регулярная сушка большого количества вещей в комнатах;

некорректно выбранный декоративный экран (короб) для радиатора;

ежедневные, неоднократные водные процедуры всех домочадцев;

«засилье» комнатных цветов, стоящих на подоконниках;

«увлажнитель воздуха» — аквариум больших размеров.

Нередко с конденсатом «знакомятся» владельцы «свежепостроенного» дома, либо те, кто недавно завершил капитальный ремонт. В таких помещениях проблема может оставаться актуальной 1 или 2 года. В этом случае никаких действий можно не предпринимать, потому что через определенный промежуток времени она решится сама собой.

Ждать этого «чуда» совсем не обязательно. Ускорить «выпроваживание» конденсата хозяева в состоянии сами. Например, использование тепловой пушки позволит быстро просушить комнаты.

Как можно найти «виноватых»?

Поскольку вопрос, почему на окнах образуется конденсат, состоит из большого количества ответов, многим хозяевам хотелось бы несколько сузить круг «подозреваемых». Это вполне возможно. Способов узнать причину «рыдающих окон» есть несколько:

Использование простого «инструмента» — зажженной свечи, или зажигалки. Пламя по очереди подносят к монтажным швам, к стыку рам и створок, внимательно следя за малейшими колебаниями. Там, где они появляются, и есть источник проблем — разгерметизация, неисправность механизма примыкания, ошибки установщиков и т. д. Помощь бытового прибора — вентилятора. Устройство устанавливают на подоконник, включают, и оставляют работать на некоторое время. Если в результате проверки на стекле образовался конденсат (в большом количестве), а на подоконнике появились лужицы, то вывод один: некорректно работает стеклопакет.

Рекомендуется провести поэтапную проверку всех потенциальных причин. Это операции, которые направлены на улучшение микроклимата в помещении и доме (квартире). В этом случае мероприятие отнимет немало времени.

К данным способам относится ежедневное проветривание, улучшение вентиляционной системы (как правило, проблему решает монтаж приточных клапанов в стену), герметизация швов, уменьшение ширины подоконника или перенос радиаторов — ближе или дальше от стены. После того как главный фактор исчезнет, проблема окон-«плакс» самоустранится.

Методы борьбы с «влажным климатом»

После того как ответ на вопрос, почему на окнах образуется конденсат, получен, логично перейти к следующему — как бороться с этой «напастью». Вариантов спасения от влаги есть много. В этом случае не помешает точно установить источник проблем. Но можно действовать методом исключения — пробовать по очереди все способы. Начинать лучше с самых простых, а потом уже переходить к более сложным.

Некорректный монтаж, «неправильные» окна

Поскольку некоторые «полупрофессионалы» отлично знают, что обычные потребители практически незнакомы с технологией установки пластиковых окон, они разрешают себе «вольности» во время работы. Поэтому от их небрежности не застрахован никто.

Если ошибки был допущены мастерами, то у хозяев остается мало шансов исправить ситуацию собственными силами. Когда источником проблем стал однокамерный стеклопакет, реальным решением будет только одно — его замена на двухкамерную конструкцию.

Способы избавления от лишней влаги

Самый большой недостаток современных стеклопакетов — отсутствие «старых добрых» форточек. В традиционных деревянных окнах именно эти элементы обеспечивали хороший воздухообмен между улицей и помещениями. Герметичные ПВХ конструкции в этом случае абсолютно «беспомощны», поэтому все тяжести борьбы с конденсатом ложатся на плечи их владельцев.

Чтобы обеспечить качественный воздухообмен, попутно избавиться от «застоя» влаги, необходимо:

регулярно проветривать помещения;

проверить вентиляционные каналы, при необходимости прочистить их, возложив эту задачу на ЖКХ;

установить в кухне вытяжку, чтобы весь пар не распространялся по дому, а сразу же покидал помещение.

Если эти меры не принесли освобождения от «засилья» влаги, то хозяевам лучше приобрести специальный прибор — бытовой осушитель воздуха. Как правило, такие устройства хорошо справляются со своей работой, но в этом случае главное не пересушить воздух. Такой микроклимат точно так же вреден для человека и домашних животных.

Если источник проблем оранжерея на подоконнике

Некоторые виды растений, особенно тропические, очень активно испаряют влагу. К этой категории не относятся кактусы. В данном случае проблема является локальной: в комнате микроклимат остается благоприятным, умеренно влажно-сухим, а у окна появляется другая климатическая зона — настоящий «тропический рай».

Решение задачи максимально простое. Чтобы проверить вину растительности, надо на время удалить ее с подоконника, потом в течение нескольких дней понаблюдать за стеклами. Если конденсат больше не появляется, то комнатным цветам придется найти другое место «дислокации» — полочки, подставки, этажерки и т. п.

Когда вина лежит на подоконнике

Первый способ — замена широкого подоконника на узкую конструкцию. Однако данный вариант устроит не всех, потому что просторные конструкции выглядят привлекательнее, к тому же эти элементы максимально удобны, если на них нашли пристанище какие-либо предметы.

Существует другой метод избавления от конденсата. Он — просверливание ряда небольших отверстий. В этом случае для движения теплого воздуха не останется никаких препятствий, поэтому стекла, нагреваемые им, просто обязаны перестать «плакать». Но с оговоркой: только если нет других провокаторов «капельной» неприятности.

Использование летних и зимних штор

Летом от солнца не спрятаться, поэтому владельцев жилья спасают плотные и тяжелые шторы. Это хороший вариант, потому что батареи в этот период отдыхают. С наступлением холодов серьезная угроза в виде солнечных лучей существовать перестает.

По этой причине ближе к зиме лучше сменить плотные изделия более легкими, короткими занавесками, которые не будут препятствовать конвекции. Вполне возможно, что такая простая операция попутно избавит хозяев и от запотевших окон.

Профилактика: как избежать знакомства с конденсатом?

Все знают, что лучше «перебдеть». Это легче, чем узнавать, почему на окнах образуется конденсат, потом долго и мучительно искать источник неприятностей, а затем заниматься его устранением. Что надо сделать в идеале, чтобы избежать проблем с каплями, закрывающими стекла?

Первое условие — тщательный выбор компании, которая специализируется на установке стеклопакетов. В некоторых случаях этого будет достаточно, чтобы не получить некорректно функционирующее окно. Качество изделия — второй обязательный пункт. Даже мастера высочайшей квалификации не помогут, если выбран и приобретен дешевый стеклопакет. Особенно для помещения, в котором микроклимат очень далек от идеального. Эффективная принудительная приточно-вытяжная вентиляция в большинстве случаев также снимает любые вопросы. Такая работающая система особенно необходима дому, в котором установлены окна большой площади. Нужны разумные ограничения. «Плантации» на всех подоконниках, огромные аквариумы, увлажнители воздуха — потенциальные причины появления конденсата. Поэтому такого «мокрого комплекса» лучше не планировать. Важно выбрать оптимальное время для монтажа конструкции. Это плюсовая температура, которая является условием обязательным. Совмещение операции с ремонтом, проводимым в холодное время года, не рекомендуется. Установка приточного клапана на окно — еще одно средство, которое помогает исправить положение, но «в одиночку» оно спасти не в состоянии.

Свою лепту в решение задачи внесет постоянное проветривание помещений, в том числе — самых «мокрых». После принятия душа, «заседания» в сантехническом приборе, или после завершения ручной стирки дверь ванной нужно оставлять открытой. Посильную помощь окнам окажут системы микропроветривания, но чудес от них ждать все-таки не приходится.

Как видно, причин, почему на окнах образуется конденсат, очень много. Часто от «рыданий» стекол можно избавиться относительно легко, но поиски могут отнять большое количество времени. В некоторых случаях проблема требует или вмешательства профессионалов, или замены стеклопакета новой конструкцией.

В завершение темы окон, которые «тоже плачут», — видеоролик, посвященный ей: