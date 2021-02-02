Установка пластиковых окон — операция, которая не ограничивается монтажом рамы со стеклопакетами, поскольку любая подобная система имеет еще несколько обязательных элементов. К ним относится водоотлив, откосы и подоконник. Как правило, всей отделкой занимается монтажная бригада, однако выполнение последнего этапа возможно без помощи специалистов. Нельзя сказать, что эта часть работы элементарна, но сделать откосы на окна своими руками вполне возможно. Однако надо хорошо знать особенности данной операции, так как эти элементы служат не только украшением окна, но и его надежной защитой от холода и влаги. Способов отделки этого пространства есть несколько, поэтому сначала надо выбрать оптимальный вариант.

Зачем нужны оконные откосы?

Казалось бы, главный элемент любой оконной системы — рама со стеклопакетами, все остальное только дополнения, придающие конструкции привлекательный вид. Однако откосы выполняют сразу несколько задач. К их функциям относится:

Защита рамы и монтажной пены, которая под действием влаги, перепадов температур, начнет постепенно разрушаться. Предотвращение проникновения холода, влаги, появления сквозняков. Откосы из любого используемого материала — гарантия качественной тепло- и звукоизоляции. Декоративная функция. Пластиковое или деревянное окно без надлежащего оформления прилегающего пространства выглядит непрезентабельно.

Откосы на окна своими руками — работа относительно простая, но все-таки требовательная к мастеру. Некачественно проведенная операция может стать причиной появления конденсата, заселения колонии плесневого грибка. Худшее из последствий — постепенное, но неизбежное разрушение стены дома.

Материалы для создания откосов

Есть довольно много способов соорудить эти элементы, однако если запланирована масштабная операция «Откосы на окна своими руками», то при выборе подходящей технологии нередко одним из главных критериев становится простота монтажа. Как правило, в качестве отделочных материалов используют гипсокартон, гипсоволокно, пластиковые изделия или штукатурку (шпаклевку).

Откосы из гипсокартона

Нельзя найти более востребованный материал, если у владельцев дома или квартиры возникает необходимость в отделке или выравнивании поверхностей. Гипсокартон — материал податливый, удобный, недорогой. Кроме того, работа с ГКЛ не предвещает появления «несусветной» грязи, которая становится спутницей многих этапов ремонта и строительства.

Плюсы и минусы

Откосы из гипсокартона получаются идеально гладкими, а полученные поверхности можно отделать практически любым материалом. Однако нельзя забывать о минусах данного «универсала». К ним относится невысокая механическая прочность, недостаточная защищенность от влаги. В этой же категории находится необходимость финишной отделки конструкций из ГКЛ. Если говорить о гипсокартоне в роли откосов, то в этом случае рекомендуют приобретать защищенный материал — либо влагостойкую (ГКЛВ), либо огневлагостойкую (ГКЛВО) его разновидность.

Варианты

Как можно сделать откосы на окна своими руками из гипсокартона? Способов существует два.

Фиксация ГКЛ на каркас. Эта технология становится спасением, если речь идет о создании надежных перегородок, о выравнивании очень кривых стен. Однако для откосов она не слишком часто используется. Причина — невозможность монтажа такой обрешетки, которая не будет мешать открывать створки. Потенциальных материалов для каркаса два: это профиль и дерево. Первый из них — фаворит, потому что «крадет» минимум пространства. «Экспресс-метод» — приклеивание гипсокартонных листов на монтажную пену или шпаклевку. Данный способ, наоборот, более популярен, поскольку никаких трудностей в работе и при дальнейшей эксплуатации оконной системы у хозяев откосов из ГКЛ практически не возникает. К тому же такая работа отнимает минимум времени и сил.

Та и другая технология требует предварительных этапов — подготовки основания и проведения замеров. Во время последнего из них определяют угол рассвета. Это понятие означает расширение проема в сторону комнаты либо улицы. Главное требование к нему — угол, который больше 90°, он необходим для лучшего естественного освещения.

Альтернатива конструкции из ГКЛ есть: это более надежные гипсоволокнистые листы, или ГВЛ. При практически не отличающемся монтаже откосы из этого материала будут более прочными, жесткими. Если для работы выбран влагостойкий материал (ГВЛВ), то проему будет не страшно даже самое неблагоприятное условие — повышенная влажность.

Использование штукатурки

Данная технология отделки традиционна. Этот материал позволяет получить практически идеальные поверхности, которые очень долго не теряют своей привлекательности. Если говорить о применении штукатурки для откосов, то, в отличие от этих элементов для межкомнатных дверей, данный способ имеет недостатки.

В первую очередь, к ним относится отсутствие качественного утепления, если не предусмотрена защитная прокладка — теплоизоляционный материал. Трудоемкость и длительность операции тоже являются минусами, потому что слоев придется накладывать несколько, а каждому из них необходимо дать время на высыхание. Опыт мастеру необходим, в противном случае можно не добиться ожидаемого результата, поэтому средства будут потрачены напрасно.

Длительное «разведение грязи» — третий недостаток. Терпеть такое серьезное неудобство придется неделю, полторы или даже две. Есть 2 варианта: или не использовать комнату совсем, или ежедневно проводить в ней уборку.

Создание откосов из панелей ПВХ

Использование пластиковой вагонки и специальной фурнитуры — еще один способ получить почти безукоризненный оконный проем. Наиболее удобный способ — обшивка сэндвич-панелями. Эти «бутерброды» состоят их жесткого пластика (ПВХ) и «начинки» — вспененного полистирола.

К плюсам последнего варианта относится отсутствие необходимости дополнительного этапа — утепления откосов. Такую работу можно провести самостоятельно, если заранее изучить инструкцию по установке панелей. Возможность подобрать материал под оттенок рамы — еще одно достоинство использования пластиковых элементов.

Откосы на окна своими руками

Поскольку для самостоятельной работы выбор несколько ограничен, имеет смысл остановиться только на самых популярных технологиях.

Гипсокартонные откосы на окна

Так как в этом случае есть возможность выбрать один из двух вариантов, с обоими нужно познакомиться поближе, так как работа с каркасом и без него существенно отличается.

Монтаж ГКЛ на каркас

Основание для фиксации элементов каркаса обязано быть максимально прочным и более-менее ровным. По этой причине сначала с помощью раствора закрывают все дефекты, потом оставляют поверхности сохнуть. Следующий шаг — обрезка выступающей монтажной пены по периметру рамы. Если дом деревянный, то конструкцию также делают из аналогичного материала. В этом случае антисептиками обрабатывают основание и заготовки для каркаса.

Работа происходит в такой последовательности:

Сначала монтируют внешний и внутренний профиль. Первый крепят на небольшом расстоянии от рамы, чтобы была возможность задуть свободное пространство монтажной пеной, устранив все мостки холода. Второй, внешний элемент фиксируют на одном уровне с прилегающими стенами. Обе детали соединяют перемычками — сверху, снизу и в средней части. Все свободное пространство внутри конструкции плотно заполняют теплоизоляционным материалом. Затем приступают к измерениям. В первую очередь определяют размеры верхнего откоса — его глубину и ширину — внутреннюю и внешнюю. Боковые откосы измеряют уже после установки верхнего элемента. После вырезания первого откоса его крепят саморезами по металлу или дереву, в зависимости от материала каркаса. Шляпку на пару миллиметров утапливают в гипсокартон. После измерения боковых элементов с ними поступают аналогично. Затем на стыки откосов со стенами монтируют перфорированный уголок.

Все поверхности очищают от пыли, несколько раз обрабатывают грунтовкой. После высыхания состава поверхность и отверстия от шляпок саморезов заделывают шпаклевкой. Завершающие этапы — шлифовка откосов, нанесение грунта и финишная отделка выбранным материалом.

Установка откосов на пену

В этом случае подготовка основания также является первым этапом. Его укрепляют, закрывая серьезные дефекты, поверхности выравнивают.

Монтажную пену срезают таким образом, чтобы ее слой находился на одном уровне с плоскостью оконной конструкции. Затем в ней по всему периметру вырезают паз. Его глубина составляет 5-10 мм, ширина должна быть чуть больше толщины листа гипсокартона. После этого приступают к определению размера верхнего откоса, затем заготовку вырезают, а потом проводят ее примерку на месте установки. Если элемент подошел идеально, и не требует коррекции, то паз заполняют свежей порцией пены, в которую быстро вставляют откос. Свободное пространство между ГКЛ и основанием задувают пеной. Альтернативный вариант — предварительное нанесение слоя шпаклевки на гипсокартон. Откос ориентируют по заранее сделанным меткам, затем фиксируют его в этом положении с помощью подпорок.

Таким же образом устанавливают боковые элементы. Спустя несколько часов, которые необходимы для полимеризации пены (высыхания шпаклевки), переходят к установке перфорированных уголков. Завершающие этапы аналогичны — грунтовка, шпаклевка и нанесение грунта перед монтажом финишного отделочного материала.

Использование штукатурной смеси

Такие откосы на окна своими руками тоже предполагают предварительный выбор одной из технологии: создание элементов без теплоизоляции и с применением утеплителя.

Оштукатуривание без утепления

Первым этапом в этом случае является монтаж направляющих, которые будут ограничителями для штукатурной смеси. Возможные варианты-кандидаты — деревянные рейки и металл, однако оптимальным материалом является профиль, который имеет меньшую адгезию, чем древесина.

Сначала элементы выставляют, используя уровень, затем фиксируют на стене у проема с помощью дюбелей. За ее пределы профиль должен выступать на планируемую толщину штукатурного слоя. Внутренние 4 перфорированных профиля-уголка закрепляют около рамы. Их ориентация должна совпадать с внешними направляющими до миллиметра. Уголки фиксируют шпаклевкой, имеющей гипсовую основу. Причина выбора этой разновидности состава — ее быстрое схватывание. На поверхности, заранее обеспыленные несколькими слоями грунтовки, набрасывают штукатурную смесь. Возможная замена ее — обычный цементный раствор, состоящий из вяжущего и хорошо просеянного песка. Начинают работу с боковых участков, затем переходят на потолочный откос. После завершения этого этапа смесь разравнивают правилом, ровной рейкой или полутерком. Инструмент устанавливают на направляющие снизу, затем его медленно поднимают вверх, сразу удаляя излишки материала. Идеально ровная поверхность штукатурке пока не нужна, так как ее будут создавать позже, когда слой штукатурки высохнет. После высыхания откосов сначала удаляют внешние профили, на их место, используя гипсовую шпаклевку, устанавливают перфорированные уголки. Затем делают перерыв, необходимый для высыхания этой смеси. Как правило, ей хватает получаса. Потом на откосы наносят еще один слой штукатурки, который должен поднять поверхность до уголков. Выравнивание правилом проводят аналогично. Потом переходят к наружной стене: с ней выравнивают ребро профиля. В этом случае используют раствор и шпатель. Для выравнивания внутренних углов откосов используют угловой шпатель. После завершения работы участки оставляют в покое до полного высыхания.

Готовые поверхности грунтуют. Последний слой — финишная шпаклевка, которую наносят толщиной 1-1,5 мм максимум. Для его разглаживания используют затирку, которой совершают круговые движения против часовой стрелки. Перед окрашиванием поверхностей их снова обрабатывают грунтовкой.

Отделка штукатуркой и утепление

Утепленные, оштукатуренные откосы на окна своими руками — операция вполне реальная. Она похожа на предыдущую работу, однако из-за добавления теплоизоляционного материала имеет свои особенности.

Монтаж утеплителя

Сначала подготавливают основание. Поскольку первым слоем будет утеплитель, поверхности должны быть ровными, без выбоин или сколов. В этом случае все дефекты исправляют штукатуркой или шпаклевкой.

После высыхания смеси основание как минимум дважды грунтуют, а затем приступают к монтажу утеплителя. В этой роли часто выступают панели из пенополистирола. Рекомендованная толщина материала — 15 мм, но не более. Плиты «сажают» на пену или жидкие гвозди. Состав наносят непосредственно на пенополистирол. Панель с нанесенным клеем плотно прижимают к откосам. Утепление начинают с боковых поверхностей, потом переходят к верхней части. Стыки между кусками заполняют пеной. При очень широких откосах добавляют дополнительные крепежные элементы — тарельчатые дюбели, или «грибки». В этом случае отверстия в основании сверлят прямо через утеплитель, в них устанавливают дюбели, а потом забивают распорные гвозди.

Оптимальное углубление дюбель-гвоздя в стену составляет 50-60 мм. Шляпка может находиться заподлицо с утеплителем, либо быть утопленной в нем на 1-1,5 мм.

Создание откосов

Чтобы обеспечить максимальную защиту утеплителю, его поверхность армируют.

На внешние углы крепят перфорированные уголки для штукатурки с полимерной сеткой. Сначала на поверхности шпателем наносят клей (гипсовую штукатурку). Затем армирующий элемент прижимают, а выступивший через отверстия состав тут же удаляют. Таким же образом поступают с внутренними углами. Второй этап — фиксация сетки по всей площади теплоизоляции откосов. В этом случае есть два способа. Армирующий элемент либо наклеивают на уже нанесенную шпаклевку, либо сначала его фиксируют кнопками, а потом закрывают смесью.

Последние этапы одинаковы для обеих «штукатурно-шпаклевочных» технологий: это выравнивание-шлифовка (разглаживание затиркой) и грунтовка.

Преображение пластиковыми панелями

Пластик — материал универсальный, поскольку такой монтаж гарантирует отсутствие грязи, а конструкции из него не требуют особого «ухаживания» из-за практичности, относительной надежности поверхностей. Минус есть: это внешний вид, который характеризуют кратко, но емко — «не очень».

Создание откосов из сэндвич-панелей

Данный метод хорош тем, что он дает возможность сразу получить утепленную конструкцию, без дополнительных этапов. Если сравнивать эти изделия с гипсокартоном, то достоинств обнаружится намного больше: это большая прочность, отсутствие «гидрофобии», длительный срок эксплуатации. По этой причине пластиковые окна и откосы из панелей ПВХ можно считать прочным, «гармоничным», почти идеальным союзом.

Монтаж сэндвич-панелей мало отличается от бескаркасного метода, используемого для ГКЛ или ГВЛ.

В этом случае точно так же сначала вырезают паз в монтажной пене, которую предварительно выравнивают в одну плоскость с рамой. Панели вырезают по размеру, учитывая его глубину. Сначала занимаются монтажом вертикальных элементов, в последнюю очередь устанавливают верхний откос. Заготовки вставляют в паз, перед этим нанеся на основание монтажную пену. Затем элементы фиксируют подпорками, либо кусками малярного скотча. После того как состав схватится, «липучку» снимают, а все оставшиеся отверстия аккуратно (умеренно) задувают пеной, либо используют жидкие гвозди. Стыки между сэндвичами и оконной коробкой обрабатывают белым герметиком.

После высыхания материала внешние углы закрывают специальными профилями-наличниками, их продают различной ширины. Приклеивают этот элемент на жидкие гвозди. До высыхания его также фиксируют скотчем.

Отделка из простых панелей ПВХ

Характеристики и внешних вид этих претендентов на «пост» откосов не сильно отличаются от сэндвич-панелей. Однако для их монтажа используют специальные профили. Это стартовые, угловые, П- и F-образные элементы. Таким же образом можно фиксировать сэндвичи, панели из МДФ, паркетной доски и ламината для деревянных окон или конструкций с покрытием под дерево. Плюс такого монтажа — отсутствие пауз, потому что клеящие составы не используются, а значит, времени на высыхание соединений не требуется.

Сначала к оконной раме прикручивают стартовые профили. Шаг между крепежными элементами —200 мм (это максимум). В местах стыка вертикальных и горизонтальных элементов аналогично фиксируют угловой профиль, который затем обрезают вровень со стеной. Переходят к монтажу F-образного профиля, «по совместительству» — наличника. Для этого по внешнему краю оконного проема просверливают отверстия, в них забивают дюбели. Устанавливают наличники, фиксируя их саморезами, вкрученными в дюбели. Для корректной стыковки в углах элементы предварительно обрезают под углом 45° с помощью стусла. Полости внутри каркаса заполняют утеплителем (например, базальтовой ватой). Для сэндвич-панелей используют монтажную пену. Затем делают замеры, в соответствии с которыми из пластиковых изделий вырезают заготовки.

Последний этап — установка вырезанных деталей в профили. Операция не так сложна, потому что пазы в них можно слегка отогнуть. Если полки «не хотят» возвращаться с прежнее положение, то их фиксируют силиконовым герметиком, а сверху временно наклеивают малярный скотч.

Чтобы сделать откосы на окна своими руками, не обязательно быть представителем монтажной бригады. В большинстве случаев с работой можно справиться самостоятельно, но сначала надо выбрать самый подходящий вариант. От мастера требуется несколько качеств: это внимательность, аккуратность, осторожность, желание сделать работу качественно, а не быстро.

Чтобы узнать о последовательности этапов, лучше увидеть работу со стороны. С одним из возможных вариантов оформления откосов можно познакомиться, если уделить немного времени следующему видео: