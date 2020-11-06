Идеально подобранные занавески становятся главными украшениями любого дома. Они помогают в регулировке естественного освещения, гарантируют хозяевам приватность, скрывают недостатки помещения и подчеркивают его достоинства. Современный рынок предлагает широкий ассортимент таких изделий, отличающихся цветом, плотностью и фактурой, поэтому на первый план выходит вопрос о том, как вешать шторы правильно. Кажется, что ответ на него прост. Однако в этом случае необходимо обращать внимание не только на характеристики выбранной ткани, но и на особенности карниза, а также на способ его крепления к основанию. Но и это еще не все: есть рекомендации, которые позволят преобразить не только окно, но и комнату.

На что повесить шторы?

Традиционным длинным занавескам в большинстве случаев требуется карниз, но выбор этого элемента также может вызвать затруднения. Причина та же — это разнообразие вспомогательных конструкций. Карнизы имеют разную форму, длину, толщину, изделия изготавливаются из различных материалов.

Одни конструкции служат дополнительным украшением оконных проемов, другие же, наоборот, приходится прятать. Поэтому в первую очередь надо определить, какой из вариантов будет самым подходящим для комнаты и штор. Можно выделить несколько наиболее популярных решений.

Штанги

Это «неувядающая» классика, которая даже в век широкого ассортимента остается такой же востребованной, как и раньше. Это трубчатый карниз, который крепят к основанию с помощью кронштейнов. Нередко в моделях предусмотрено несколько направляющих, позволяющих повесить на них одновременно несколько полотен.

Материалом для таких карнизов является дерево, металл или пластик. Ткань крепится зажимами и/или кольцами, свободно скользящими по штанге. Другие варианты — клипсы, крючки, люверсы или петли, изготовленные из материала штор.

Струны

Этот вариант изделий в последнее время становится все популярнее, поскольку отличается от относительно массивных конструкций невесомостью, не акцентирует внимание на себе. Эти каркасы делают из металла, крепятся они либо к стенам, либо к потолкам.

Есть модели, имеющие несколько рядов струн. В роли крепления штор выступают клипсы, крючки либо держатели. Недостаток изделий — возможность их использования только с легкими полотнами из вуали, органзы, тюля и т. д. Тяжелый материал через некоторое время станет причиной провисания струн.

Багетные карнизы

Это уже не просто устройства для подвешивания штор. Такие багеты становятся настоящим декоративным элементом. Внутренняя их часть — штанга или струны, внешняя — декоративная планка, которую изготавливают из различных материалов. Чаще — из дерева или пластика.

Багетные модели имеют одно большое преимущество перед другими изделиями: планка полностью закрывает места крепления ткани к конструкции. Главная их задача — создание иллюзии высоких потолков. В этом случае нет ограничения, касающегося нагрузки. Багеты одинаково подходят как для легких тканей, так и для плотных портьер.

Профильные карнизы

Это направляющие с пазами, предназначенными для бегунков. Такие удобные конструкции изготавливают из металла (алюминия) и пластика. Преимущество профильных карнизов — вариативность. Можно выбрать изделие с одним рядом, но во многих моделях предусмотрено большее количество рядов: максимум — четыре. Они бывают прямыми или изогнутыми. Поскольку профильные изделия отличаются небольшим весом, их крепят не только к стенам, но и к потолкам.

Телескопические карнизы

Такие модели бывают распорными, или фиксируются кронштейнами. Первые модели закрепляются на боковых стенах, причем сверление отверстий требуется не всегда. Это вариант, который больше подходит для легких штор. Карнизы-телескопы, в комплект которых входят кронштейны, фиксируют на стенах и потолке, на откосах или между рамами. Модели бывают однорядными и двухрядными, последние системы способны выдерживать серьезную нагрузку.

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Гибкие ленты-профили

Это профильные карнизы, сделанные из алюминия, пластика или полиуретана. Такие податливые конструкции дают шанс придать изделию любую форму и изгиб. Ленты бывают однорядными и многорядными, они в состоянии «справиться» даже с самыми тяжелыми полотнами. Профильные карнизы можно крепить на стенах или потолках, исключение одно — навесные конструкции. Как правило, гибкие ленты декорируют ламбрекенами.

Разновидности креплений

Вопрос о том, как вешать шторы правильно, включает в себя еще один: какое крепление выбрать для полотен. Их придумано достаточно много, поэтому перед принятием окончательного решения о выборе штор и карниза надо подумать, как и с помощью каких элементов крепить полотна. Поэтому нужно познакомиться со всеми существующими видами креплений.

Шторные ленты

Первый вариант — использование тесьмы (ленты), которая может быть плотной или легкой, присборенной, или собранной в складки. Такие изделия бывают узкими (20-40 мм) или широкими (до 160 мм), имеют один либо два ряда петель, предназначенных для фиксации к карнизу. Есть пришивные, самоклеящиеся и термоклеевые изделия. Элементами крепления в таком случае являются практичные крючки. Этот способ подойдет любому типу открытых карнизов, любым полотнам.

Зажимы

Это самый простой, надежный, универсальный вариант креплений. К зажимам относятся «крабики», «крокодильчики», прищепки («без зубов»), которые позволяют обойтись даже без предварительной обработки края полотен. Эти старейшие крепления используют для любых видов ткани, однако рекомендуются они для средних или тяжелых материалов. Недостаток металлических «зубастых» зажимов — высокий риск появления затяжек на легком, тонком полотне.

Кольца

Эти простые изделия — второй популярный вариант, которому не страшна высокая нагрузка. Данные элементы могут сочетаться с лентой-тесьмой, крючками. Иногда их пришивают к шторам. Но в этом случае появляется необходимость в их удалении перед стиркой, а это многим покажется неудобным. Нередко производители используют комбинированный вариант — кольца, снабженные зажимами.

Крючки

Данные элементы — самый оптимальный вариант, если главными требованиями являются сразу несколько условий — невысокая цена, скорость работы, надежность. Последнее качество не относится к крючкам только в одном случае: если на них собираются повесить тяжелые портьеры. С остальными полотнами они легко справляются.

Люверсы

Этот вид декора для дома — относительно новое изобретение, люверсы предназначаются для конструкций круглого сечения. Это кольца, вставленные в полотно штор. Данный вариант позволяет обойтись без зажимов, крючков, ленты, других традиционных креплений. Как правило, ткань и люверсы подбирают под стиль, цвет и форму карниза.

Петли

Их шьют из аналогичной ткани — из материала полотен. Это могут быть простейшие варианты, или банты, узлы, сделанные из ленты, тесьмы. Такие крепления могут пришиваться к шторам, либо фиксироваться пуговицами, липучками или кнопками. Однако последние варианты не лучшие решения для гостиных.

Кулиса

Это узкий (или умеренно широкий) карман, проходящий по верхнему краю ткани, или на небольшом расстоянии от него. В кулису продевают штангу. Данный вариант чаще используют для небольших шторок, которыми украшают ниши, мансардные окна. Их же используют в ванных комнатах для разделения просторного помещения на зоны.

Виды текстильных изделий

Ответ на вопрос, как вешать шторы правильно, зависит от ткани и элементов, которыми планируется украсить оконный проем. Существует несколько разновидностей декора, но самыми популярными остаются занавески и ламбрекены.

Ламбрекены

Эти декоративные элементы выполняют сразу две функции: они служат эффектным дополнением к шторам, но одновременно скрывают карнизы. Наиболее популярны ламбрекены, располагающиеся по всей длине конструкции. Есть три вида таких изделий.

Жесткие, или бандо. Они могут иметь строгие формы, быть фигурными, симметричными, асимметричными и т. д. Такие ламбрекены сочетают с любыми полотнами, даже с нитяными занавесками. Мягкие. Это классический вариант — поперечные драпировки, разновидностей которых существует множество. Комбинации — изделия, сочетающие мягкие и жесткие ламбрекены.

Выбор изделия и его формы (размеров) зависит от задачи, которая стоит перед элементом.

крепление ламбрекена под потолок добавит помещению недостающей высоты;

расположение по всей длине карниза сделает оконный проем визуально более широким;

слишком крупные декоративные элементы противопоказаны комнатам с низкими потолками, в этом случае лучше отдать предпочтение багетным карнизам, которые лучше закрепить максимально высоко.

Жесткому ламбрекену требуется для крепления идеальное основание, поэтому оптимальным вариантом будет установка на потолочный карниз. Для их фиксации рекомендуют использовать липучку-велкро.

Занавески

Это понятие включает в себя любую завесу, предназначенную для оформления и защиты окон. Занавесками называют гардины, шторы, портьеры, тюль и т. д. Тем не менее, некоторые считают, что шторами правильнее называть что-то «монументальное», а занавески — проще. Например, это:

легкие, практичные изделия, которыми украшают окна кухонь;

прозрачные, воздушные ткани, защищающие проемы в других комнатах, — вуаль, тюль, органза.

В любом случае для штор важно достаточное количество складок, а также их безукоризненное расположение. Чтобы занавески выглядели эффектно и красиво, нужно правильно выбрать ширину полотен. Штора обязана быть вдвое шире, чем длина карниза. Это минимум.

Как подобрать карниз и шторы?

Это зависит от того, какие задачи поставлены перед изделиями. Если необходимо, чтобы штора только закрывала оконный проем, то выбирают карниз, длина которого чуть больше ширины окна. Когда планируют повесить плотные портьеры, приобретают более широкий элемент, так как раздвинутые шторы в этом случае потребует дополнительного места для крупных складок.

Если хозяевам хочется закрыть всю стену, то имеет смысл задуматься о покупке карниза, длина которого будет чуть меньше длины стены. Между его краями и стеной должны оставаться свободными 50-70 мм. Длина более 2 метров потребует дополнительного, третьего кронштейна. В противном случае конструкции грозит провисание.

Как крепят карниз к основанию?

Такая работа, начинается с разметки основания — стены или потолка.

Монтаж настенного карниза

Первый этап — определение точного места для всех имеющихся кронштейнов. Сначала находят середину проема, потом от этой точки откладывают линию до потолка, затем — одинаковое расстояние в обе стороны.

В этом, «карнизном» случае ориентируются не по верхней части проема, а по линии потолка, так как в редком доме он не имеет перепадов или хотя бы минимальных неровностей. Если замеры делать от проема, то можно столкнуться с неприятным сюрпризом — с криво повешенным карнизом.

Высота установки конструкции зависит от помещения. На нее влияют размеры комнаты, высота потолков, необходимость визуального изменения параметров. Карниз можно расположить почти под самым потолком, однако многие рекомендуют сделать отступ 50-100 мм. Расстояние между полом и краем штор выбирают, исходя из своих предпочтений.

В отмеченных точках дрелью (перфоратором) делают углубления, предназначенные для дюбелей. Крепежные элементы забивают, затем прикладывают кронштейны, корректность их положения их проверяют. После этого детали прикручивают саморезами. На карниз предварительно надевают крепления для полотен, затем фиксируют на кронштейнах саморезами или болтами, идущими в комплекте.

Монтаж потолочного карниза

Простые поверхности не обещают никаких трудностей, так как этот процесс не слишком сильно отличается от работы со стенами. Однако присутствие в комнате натяжных потолков сразу делает задачу более сложной. В этом случае действуют так:

Между пленкой и бетонным потолком фиксируют деревянный брус. Длина элемента равна длине карниза, а толщины — немного меньше, чем расстояние между реальным и натяжным потолком. Пленку натягивают на «законное» место, затем на ней отмечают точки крепления для карниза. На этих местах устанавливают кольца, выполняют прожигание. Потом к брусу прикрепляют карниз.

Аналогичным образом поступают с гипсокартонными конструкциями. Брус не понадобится только в одном случае: если вес (общий) штор и карниза не превышает 5 кг. Однако даже такие нагрузки для гипсокартона не рекомендуются. Лучше отдавать предпочтение легким пластиковым карнизам с «невесомыми» занавесками.

Рациональное использование пространства

Процесс кажется простым, однако даже при выполнении этой операции ошибки не исключены. Поэтому нужно познакомиться с несколькими рекомендации, которые помогут избежать некоторых неудобств при дальнейшей эксплуатации «дуэта».

Когда под окном находится батарея, карниз необходимо отодвинуть от стены как минимум на 100 мм. Точное расстояние зависит от ширины подоконника. Если размечается потолок, то надо следить за тем, чтобы все точки находились на одинаковом расстоянии от стены.

Перед монтажом карниза надо убедиться, что они не создаст при эксплуатации проблем. Поэтому лучше заранее проверить, как будут открываться створки, не помешают ли они шторам.

Как вешать шторы правильно?

Процесс украшения окна прост, но и в этом случае возможны промахи, которые или сделают окно менее привлекательным, или не позволят ансамблю выглядеть гармонично. Поэтому перед началом работы лучше обратить внимание на следующие советы.

Чтобы визуально увеличить окно, лучше купить карниз, который длиннее проема как минимум на 200 мм. Вертикальные полосы на шторах зрительно «поднимут» потолок. Горизонтальные помогут «понизать» очень высокие потолки. Просторные помещения с панорамными окнами позволяют «вольности». Например, для них нередко используют длинные карнизы и одно широкое полотно. Слишком длинные и чересчур короткие изделия выбирать не рекомендуется. Идеальной считается штора, от края которой до пола остается небольшое расстояние — 10-20 мм. В небольших комнатах с невысокими потолками, карнизы располагают на минимальном расстоянии от потолка. Высота помещения более 3 м уже позволяет выбрать любой из вариантов. При монтаже потолочного карниза в роли крепления, как правило, используют шторную ленту и крючки. Настенные изделия не имеют ограничений: выбирать можно любую разновидность креплений. При выборе петель нужно обратить внимание не несколько обязательных условий. Промежуток между ними должен быть вдвое больше, чем ширина каждого элемента. Минимальное расстояние от карниза до проема окна — 100 мм. В противном случае вид будет портить свет, проникающий между петлями.

Одни шторы (тюль, портьеры) — причина выбора однорядной модели карниза. Наиболее удобный вариант — двухрядные конструкции, позволяющие повесить два разных изделия. Если предусматриваются дополнительные декоративные элементы (в настоящем или будущем), то лучшим решением станут многорядные карнизы.

Что делать, если нет карниза?

Иногда такая конструкция попросту не нужна. Например, если занавески нужно повесить на балкон. Тогда интересуются не тем, как вешать шторы правильно, а с помощью чего возможен выход из ситуации. Существует три способа, которые позволяют обойтись без относительно громоздкого изделия.

Использование лески

Этот простейший? «древний» способ — создание облегченного варианта струнного карниза, в котором металл заменяет обычная леска. В этом случае на одинаковом расстоянии от проема забивают гвозди. Затем леску протягивают в кулиску занавески, и закрепляют ее концы на крепежных элементах, следя за хорошим натяжением «струны».

Применение липучек (велкро)

Этот вариант гарантирует отсутствие даже минимальных просветов, поэтому может использоваться там, где важно обеспечить «кромешную» темноту. Например, в спальнях, детских и т. д. Мягкую часть текстильной застежки пришивают к полотну, твердую к стене (дюбелями, саморезами), к раме (небольшими гвоздями). Третий вариант — к брусу, закрепленному на стене (степлер, клей).

Помощь декоративных крючков

Этот метод позволяет использовать полотна любой плотности и веса. По периметру окна на одинаковом расстоянии друг от друга фиксируют крючки. Их количество и шаг зависит от веса материала. К шторам таким же образом пришивают кольца, затем их надевают на крючки. Данный способ иногда становится единственной возможностью украсить проемы нестандартной формы.

Как вешать шторы правильно? Чтобы декор выглядел стильно и привлекал внимание, надо учесть множество факторов. Это размер окна, высота потолков, интерьер, особенности карниза и способы крепления полотен. Далеко не последнюю роль играет ткань занавесок, ее тип, цвет и фактура. Именно от нее во многом и зависит выбор: как конструкции карниза, так и дополнительных декоративных элементов.

О том, как вешать шторы правильно, расскажет следующее видео: