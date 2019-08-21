Как установить пластиковый подоконник: точность, аккуратность и орлиный глаз

Постоянно развивающиеся технологии дарят людям новые материалы и изделия, изготовленные из них, предназначающиеся для ремонтных работ. Одни из самых востребованных элементов — пластиковые окна, красивые, тонкие, практичные, функциональные. После сложных работ по установке стеклопакетов приходит черед монтажа откосов и удобных подоконников, которые становятся «пристанищем» для цветов и других небольших предметов. Такая операция по силам практически любому мастеру, если он заранее узнает, как установить пластиковый подоконник, сделать это правильно и надежно. Знакомство с инструкцией, а также с некоторыми особенностями процесса дает возможность не встретиться с проблемами в будущем.

Особенности конструкции из пластика

Чаще монтаж пластикового подоконника требуется после замены старых окон новыми конструкциями. Самый практичный вариант — металлопластик, который великолепно сочетается со многими другими материалами. Для оконной «подставки» можно выбрать дерево, ДСП, МДФ, камень — как натуральный, так и искусственный. Однако более охотно выбирают «родной» — пластик, у которого есть неоспоримые преимущества и небольшие минусы, о которых нельзя забывать. Среди первых:

практичность, ведь этот материал не нуждается в серьезном уходе;

возможность быстрой, относительно легкой установки изделий любой формы, размера и цвета;

отсутствие у пластика страха перед влажностью и перепадами температур;

высокая прочность, которую гарантируют ребра жесткости, а значит, долговечность;

экологическая чистота.

К отрицательным сторонам пластика относят:

хрупкость, не гарантирующая, что при эксплуатации не появятся вмятины;

ухудшение вида глянцевого материала, на котором хорошо видны царапины;

боязнь горячих предметов — кастрюль, чайников, деформирующих изделие.

Необходимо упомянуть еще о паре плюсов — о небольшой цене такого подоконника и отсутствии необходимости дополнительной обработки: защиты материала от влияния внешней среды и его покраски.

При покупке надо выбирать изделия известных брендов. Некоторые производители наносят на подоконники специальное покрытие, которое устойчиво к абразивам и высокой температуре. Торец — следующее, на что внимание обращать обязательно. Чем больше у изделия толщина ребер жесткости, тем оно лучше оно будет справляться с нагрузками.

Потенциальные способы монтажа

Есть несколько методов, применяемых для установки пластиковых подоконников.

Фиксация с помощью монтажной пены, специального клеевого состава. Крепление саморезами и/или монтажной пеной, пружинными скобами. Без применения крепежных элементов — клиньями, загоняемыми под плиту. Использование кронштейнов (обычная операция для балконных подоконников).

Каждый метод имеет достоинства и недостатки, а отличаются варианты только способом фиксации подоконника под рамой. Отличий в других этапах нет. Если не считать трудоемкость предпоследнего, то главное преимущество его — надежность.

Материалы, инструменты

Как бы банально это не звучало, без них не обходится ни один вид ремонтных работ, а значит, придется собрать в одном месте (около окна) целую «армию». Нужно подготовить:

пластиковый подоконник;

две накладки (торцевые заглушки) для него;

герметик (силиконовый, акриловый) для швов, стыков;

канцелярский нож;

маркер, рулетку;

молоток, стамеску;

монтажную пену, пистолет;

угольник, уровень;

цементный раствор (возможно).

Из серьезного инструмента понадобится перфоратор, шуруповерт, электролобзик. Для разрезания материала помимо лобзика используют болгарку, ножовку по металлу либо аккумуляторную пилу, если она есть. Также потребуются саморезы (шурупы).

Подготовка проема

Это первый этап работ, включающий предварительную подготовку нижней части проема и боковых откосов. Углубления в последних будут исполнять роль дополнительной опоры подоконной панели, поэтому она обязана заходить в стены.

Откосы

Приложив полотно к стене, с каждой стороны маркером ставят отметки. Затем выбирают пазы, размер этих углублений (длина) составляет 20-70 мм. Данный этап требует точности, аккуратности, так как большие дыры красоты не добавят, и их придется заделывать. К тому же очень велик риск сильного повреждения откосов, которые придется восстанавливать.

Если присутствуют металлические перфорированные уголки, то горизонтальные пропилы делают болгаркой, а завершают операцию, орудуя стамеской с молотком. Они идеальны для работы с гипсовой штукатуркой. Когда стены бетонные, лучший вариант — перфоратор с насадкой-зубилом.

Низ проема

К нему переходят, когда работа с откосами завершена. С поверхности убирают остатки штукатурки, кирпича, бетона, удаляют пыль пылесосом, затем основание увлажняют. Оптимальный вариант — обработка нижней части проема грунтовкой в несколько слоев. Наносят ее на поверхность кистью, затем оставляют высыхать.

Если ниша, оставшаяся после демонтажа старого подоконника, слишком высока, то делают цементную стяжку. В противном случае, наоборот, излишки убирают перфоратором, а затем выравнивают раствором. Идеально, когда между нижней поверхностью подоконника и основанием остается примерно 20 мм. Эта толщина монтажной пены обеспечит оптимальную фиксацию изделия.

Измерение, обрезка

Именно от этого этапа зависит красота будущего подоконника, его надежность, прочность. Корректность пластиковой заготовки требует точных замеров, в этом случае учитывают длину, а также ширину изделия. Первую величину выбирает сам мастер, однако необходимо, чтобы края подоконника заходили в откосы как минимум на 20-30 мм.

Впритык торцы изделия размещать нельзя, 10 мм (по 5 — с обеих сторон) оставляют для температурного расширения пластика. Чтобы корректно выдержать эти расстояния, используют маячки. Их удаляют на завершающем этапе, а пустоты-щели заполняют герметиком.

Ширину изделия выбирают, исходя из собственных соображений, но передний выступ не должен превышать 80 мм, так как это расстояние гарантирует движение воздушных масс, а значит, нормальный прогрев помещения. Рекомендуемое расстояние от подоконника до поверхности батареи — 100 мм.

После выполнения разметки пластиковый подоконник вырезают лобзиком, ножовкой либо болгаркой. Пилят довольно хрупкий материал неспешно, аккуратно, в противном случае край панели выйдет неровным, возможны трещины и сколы.

Установка пластиковой конструкции

Самый простой вариант работы — фиксация подоконника на монтажную пену с помощью деревянных либо пластиковых подставок, которые необходимы для выставления доски по уровню. Для небольшого окна будет достаточно двух элементов, для балконного проема необходимы три подкладки. Первая операция — примерка изделия, которую выполняют, вооружившись уровнем.

Клинья изготавливают таких размеров, чтобы подоконник входил точно межу ними и нижним краем рамы. Каждую заготовку выравнивают, затем выставляют угол наклона, необходимый для препятствования скоплению влаги. Он составляет 1-2°. Корректность значений проверяют в углах проема и посередине подоконника. На подставочный профиль крепят монтажные прижимные пластины, альтернатива — длинные шурупы.

После обработки опор устанавливаю пластиковую панель, затем производят выравнивание по горизонту. Изделие избавляют от защитной пленки там, где будет примыкание к откосам, на торцы крепят заглушки, а панель вставляют на место. Слегка постукивая, ее подгоняют до упора. Затем снова тестируют положение уровнем: как продольное, так и поперечное, минимальная погрешность в сторону комнаты в этом случае не преступление.

При монтажных работах на балконе (лоджии) надежная опора отсутствует, поэтому крепят такой подоконник исключительно на кронштейны, которые монтируются либо на подставочный профиль, либо на стену — саморезами, снабженными пресс-шайбами. Минимальное их количество — 4 штуки, максимальное расстояние между элементами — 250 мм. Для того чтобы обеспечить надежность конструкции, панель фиксируют саморезами и к раме.

Запенивание

При этой завершающей операции необходимо избежать приподнимания подоконника, которое может спровоцировать его деформацию. Чтобы пена, увеличивающаяся в объеме, не оставалась на месте, а выдавливалась наружу, на подоконник ставят любые утяжелители, имеющиеся под рукой, — гантели, емкости с водой, стопки книг.

Излишки застывшей пены ликвидируют ножом. Зазоры и щели внизу, а также у откосов устраняют силиконовым герметиком. Материал наносят тонкой полосой, затем уплотняют самым идеальным инструментом — пальцем. Излишки, не мешкая ни секунды, вытирают влажной тряпкой. Большие пустоты между панелью и стеной заделывают штукатуркой.

Так как установить пластиковый подоконник несложно, для этого не нужны специальные знания, многие предпочитают заниматься работой самостоятельно. Однако препятствием может стать отсутствие инструмента и материалов, а их покупка, скорее всего, сведет экономию к минимуму. В этом случае целесообразнее все же обратиться к квалифицированным мастерам.

Следующее видео расскажет, как установить пластиковый подоконник, чтобы избежать ошибок и не огорчаться при виде собственного творения: