Украшение интерьера — занятие полезное и очень приятное. Самый большой простор для деятельности предоставляет оформление окон. Занавески, изготовленные по всем правилам, могут почти до неузнаваемости преобразить любую комнату, стать надежной преградой для солнечных лучей и посторонних глаз. Самыми элегантными, эффектными и узнаваемыми можно назвать французские шторы, иначе — фестонные. Эти изделия, в отличие от других видов, не слишком практичны, но если говорить о красоте и изяществе, то равных им нет. Магазинные экземпляры безукоризненны, однако цены их не слишком вдохновляют. Поэтому создание украшения своими руками — хороший вариант, так как сшить французские шторы вполне по силам любой хозяйке.

Французские шторы: история и особенности

Хорошо забытое старое рано или поздно становится новым, возможность такого превращения уже доказана не один раз. Эта же «завидная участь» была уготована и фестонным шторам. История их «жизни» началась во Франции. Считают, что знаменитые текстильные «красавицы» впервые увидели свет еще во время правления Людовика XIV, короля, названного очень смело, — «Солнцем».

Как раз в это время при монаршем дворе появились новые «профессионалы», обязанностью которых стало оформление оконных проемов с роскошью, присущей стилю барокко. Называлась должность просто — драпировщик. Мастера (мастерицы) шили шторы дивной красоты из лучших тканей того времени. Вскоре мода на великолепные французские изделия распространилась во всей Европе, затем пошла дальше — начала завоевывать весь мир.

Классическая французская штора (фестонная) — полотно ткани, которая заложена в воздушные складки, образующие волны по всей высоте изделия, а не только внизу, как у австрийских моделей. Для их фиксации с изнаночной стороны пришивают специальные ленты, с определенным шагом. В эти элементы с равными промежутками вшивают кольца, предназначенные для шнура. Его задача — подъем шторы.

В нижнюю часть лент вставляют грузики-утяжелители. Чтобы занавеска могла подниматься, для нее нужен специальный карниз, имеющий подъемный механизм — простой или электрический. Если окно открывать не требуется, то можно использовать обычные штанги — круглые либо профильные.

Материалы и аксессуары

Французские занавески эффектны, но эта красота, пышность, необычность требует жертв. Речь идет как о цене материалов, так и о максимальной внимательности, которая нужна мастерице, ведь любая ошибка во время работы обойдется очень дорого. Но сначала о тканях.

Для пошива французских штор обычно берут однотонные, мягкие, струящиеся ткани, которые будут хорошо выглядеть, если их собрать в каскадные складки. Наиболее популярны прозрачные материалы — вуаль, тонкий лен, тюль, шелк, шифон, органза либо полуорганза (микровуаль). Торжественно смотрятся занавески из атласа, бархата, батиста, муара, сатинета (сатена). Главное качество в этом случае — тонкость текстиля.

Цвет французских штор выбирают в зависимости от роли, которую хотят им поручить. Они могут быть как в полной гармонии с интерьером, так и составлять яркий контраст. Для дополнительного украшения используют оборки, кисти, качественную шторную тесьму с различным декором — с перьями, пайетками, стеклярусом или шариками.

Французские шторы и интерьер

Эти изделия — элемент классического барочного стиля, однако в любом правиле удается найти исключения. В нашем случае различные сочетания с другим декором (с портьерами, ламбрекеном, подхватами и т. д) позволят шторам органично вписаться в барочный стиль, арт-деко, модерн, авангард и даже в хай-тек.

Расположение

Самая лучшая комната для «жительства» торжественной французской шторы — гостиная с панорамными, арочными либо эркерными окнами. Если дополнить ее шторами в цветочек, она будет подходящим декором для спальни. Не менее популярны короткие французские занавески для кухонь: как для больших помещений, так и для маленьких.

Когда шьют занавеси, предназначенные в детскую для девочки, изделие украшают ленточками или рюшами. Если использовать яркие, металлизированные портьерные ткани, то штору можно органично вписать в хайтековский или даже в готический стиль интерьера.

Цвет

Выбор цвета в большей степени зависит от интерьера комнаты, однако традиционно для шитья французских штор — легких и плотных — предпочитают пастельные тона: айвори (слоновая кость), бежевый, белый, цвет небесной лазури.

Яркие изделия тоже выглядят интересно, более торжественно, празднично. Для тяжелых портьер подойдет бордовый либо изумрудный цвет. Желтый, голубой или розовый выбирают для кухни или детской комнаты.

Если занавеску планируют совместить с ламбрекеном, то сочетание может быть различным. Ткани чаще выбирают одинаковые, но разных цветовых гамм. Например, популярны такие «дуэты»: белый с бежевым, белый с синим или золотистый с желтым.

Преимущества и недостатки идеи

Все на свете не лишено того и другого, идеалов не существует. С минусами и плюсами принято знакомиться в первую очередь, поэтому перед тем как шить французские шторы, лучше узнать все выгоды и ложки дегтя. Иначе оценить вещь со всех сторон невозможно. К преимуществам фестонных штор и идеи их самостоятельного изготовления можно с полным правом отнести:

зрительное увеличение высоты комнаты благодаря вертикальным секциям складок;

хорошую защиту от солнечных лучей и посторонних глаз, это тоже помощь драпировки;

эффектность французского оконного украшения, которое по большому счету не нуждается в других элементах;

избавление хозяйки от регулярных физических занятий с утюгом, так как эти изделия гладить не рекомендуют;

относительную экономию, потому что покупные изделия обойдутся гораздо дороже;

сочетаемость с другими видами оконного текстиля, например, с ламбрекенами;

возможность добавления подъемного механизма (при большом желании);

«изюмительность» любой комнаты с французской драпировкой.

Самый существенный недостаток этих занавесов — охотное собирание пыли из-за горизонтального расположения складок. В большей степени этим будут заниматься изделия, украшающие кухни. Чтобы облегчить уход за занавесками, для рабочих помещений лучше покупать текстиль с добавлением синтетических волокон. Есть еще два минуса:

приличный расход материала, он сделают экономию не такой значительной;

большая тяжесть, если сравнивать с конкурентами, например, с римскими шторами.

Что победит: желание создать для дома красивую вещь или практические соображения? Зависит это только от хозяев. Преимуществ у создания самодельных занавесок больше, а минусы не так весомы.

Как сшить французские шторы: подготовка

Для того чтобы получить идеальное изделие, нужно подобрать правильную ткань, рассчитать ее количество, а уже потом сделать выкройку и приступать к шитью.

Какую выбрать ткань?

Французские шторы нельзя отнести к недорогим вещам, поэтому текстиль необходим качественный, а значит, довольно дорогой. Подойдет любая ткань, которая отлично выглядит в драпировке. Материал может быть прозрачным или полупрозрачным, непрозрачным, имеющим гладкую текстуру, но довольно тонким, послушным. Он обязан быть эластичным, чтобы складки выглядели ровными, плавными, мягкими. Более плотные изделия позволяют получать красивые складки, однако на шторе будет больше неровностей.

Чтобы не ошибиться с выбором, перед покупкой лучше протестировать материал: присобрать его в руке и посмотреть, как смотрится складка, ровные ли волны получаются из полотна. Если сам материал в складках выглядит помятым, а красивые фестоны не получаются, то лучше обратить внимание на другую ткань.

Расчет материала, количества фестонов

При первом же взгляде на пышные фестоны становится понятно, что относительно маленьким отрезом ткани в этом случае обойтись не получится. Ширина и высота проема здесь не показатели, так как складки крадут большое количество сантиметров с любой стороны. Поэтому после измерения проема и получения желаемой длины/ширины будущих «француженок», мастерице предстоит умножение на коэффициенты.

Чтобы определить первое значение, желаемую ширину занавески умножают на 1,8. Именно полученный результат гарантирует фестонам изящный, торжественный вид. Для нахождения необходимой длины отреза цифру (длину задуманной шторы) умножают как минимум на 2. Еще нужно оставить припуски на швы, поэтому на обработку краев со всех сторон к полученному результату добавляют от 6 до 8 см: по бокам и внизу 4-5 см, сверху — 2-3 см.

Но это не все: при расчете длины занавесей из разных тканей принимают во внимание глубину фестонов, а также толщину складок:

для штор, которые будут шить из органзы, длина отреза превышает его ширину втрое;

если французские занавески из вуали, то в 2,5;

для изделий из тюля — вдвое.

Если нужно, чтобы фестонная штора хорошо и легко собиралась, то длину берут вдвое большую, чем ширина. Еще один момент — соединение полотен. Все швы должны располагаться там, где находится сборная тесьма.

Решение «фестонной задачи»

Как рассчитать количество фестонов? Секций со складками должно быть не менее 4, однако больше — лучше. Чтобы определить идеальное число, обращают внимание на фактуру выбранного материала, а также на размеры окна. Если в комнате высокие, но узкие окна, то оптимальной будет длина шага фестонов около 25-30 см. Если проемы довольно широкие, то цифры можно увеличить до 50-60 см. Меньшая толщина ткани — меньший размер складок, и наоборот.

Чтобы было удобнее ориентироваться в цифрах, здесь приведена таблица, где можно посмотреть ширину полотен и данные по числу/ширине фестонов.

Если нужного значения в ней нет, то его можно элементарно посчитать самостоятельно. Для этого ширину полотнища (исключая припуски на швы) делят на число фестонов.

Как шьют французскую штору?

Без орудий труда не обходится ни один творческий процесс. В нашем случае это набор, состоящий из швейных принадлежностей. В него входит швейная машинка, а также:

булавки;

ножницы;

нитки, подобранные под цвет ткани;

мел либо обмылок;

сантиметр, длинная линейка.

Необходимо учитывать, что такое полотно отличается довольно большими размерами, поэтому нитки лучше покупать на больших бобинах. Либо сразу несколько катушек. Помимо ткани покупают драпировочную ленту-тесьму (лучше с кольцами) для разделения фестонов. Ее разрезают на куски, которые равны длине полотна. Для французских занавесок также потребуется приобрести утяжелители для штор и ленту, с помощью которой изделие будет крепиться к карнизу. В нашем случае нужен большой запас этой тесьмы, так как это полотно гораздо шире, чем у обычных гардин.

Инструкция

Сам процесс создания французской «красотищи» выглядит так:

Отрезы расстилают на горизонтальной поверхности. Если есть необходимость, то куски стачивают друг с другом. Затем мелом либо булавками размечают центральные (вертикальные) линии фестонов. Дважды подгибают, а затем прострачивают, проглаживают боковые швы. К полосам, проведенным по линии фестонов, присоединяют тесьму — наметкой либо булавками. Две крайние полоски располагают максимально близко к боковому шву. С верхнего и нижнего края материала оставляют свободными от ленты 2 и 5 см соответственно. Драпировочную ленту пристрачивают к полотну на машинке с двух сторон. Делают крупные стежки. Если запланированы шторы со сборками сверху, то этот край подгибают, затем к нему пристрачивают традиционную крепежную тесьму. Если задуман гладкий верх, то от ширины шторы отнимают длину карниза, а результат делят на количество фестонов. В центре либо с края каждого из них закладывают складку (либо вытачку), которую прострачивают горизонтально. Затем пристрачивают тесьму. Нижний край полотна подгибают и прокладывают строчку. Штору гладят. К низу каждого отрезка драпировочной ленты пришивают грузики. Для легких шторок их заменяет бахрома с бусинами, стеклярусом, декоративными камнями, либо тяжелые кисти.

В кольца ленты готовой шторы продевают драпировочные шнуры. Если колец нет, то их продевают через стежки на определенном расстоянии. Длина шнуров должна равняться длине требующейся занавески. После закрепления изделия на карнизе регулируют его длину, затем шнуры закрепляют в необходимом положении (затягивают узлом и пришивают вручную), а складки равномерно распределяют.

Если нужен подъемный механизм

Если хочется сделать полноценную занавеску, которую можно регулировать, то работа еще не закончена. Для этой операции покупают крючок для стены и длинный нейлоновый шнур. Если драпировочная лента с кольцами не использовалась, то потребуются небольшие крючки. Их пришивают, сделав отступы: снизу 5 см, сверху — 12. К каждой ленте-тесьме их крепят с шагом 15-30 см, тут роль играет длина готовой шторы, размеры фестонов. Для небольших «волн» расстояние между элементами делают меньше, для широких больше.

Дальнейшую операцию начинают с крайней левой полоски тесьмы. Делают это так:

Отрезают достаточно длинный кусок шнура. Сначала его заводят в левое нижнее кольцо, Кончик привязывают к кольцу, затем пропускают его через верхние кольца. Потом его протягивают через верхний горизонтальный ряд и выводят справа. Второй отрезок таким же образом пропускают через следующую тесьму и точно так же через верхний ряд колец выводят направо. Аналогично поступают со всеми лентами между фестонами. Все свободные концы шнурков, выравнивают, тестируя правильное положение занавески, потом сплетают в косичку, Ее фиксируют на крючке, предварительно закрепленном рядом на стене.

Чтобы избежать лишней работы с пришиванием колец, лучше сразу приобрести тесьму с уже нашитыми элементами. Тогда процесс будет гораздо проще.

Уход за французскими шторами

Ответ на вопрос, как сшить французские шторы, довольно прост, однако это не единственное, что может интересовать тех, кто сумел создать эффектное изделие. Чтобы такой пышный оконный декор радовал хозяев, не менее важно за ним правильно и регулярно ухаживать. Такие занавески относятся к сложным изделиям, поэтому требуют деликатного обращения.

Первый возможный способ бережного ухода — использование пылесоса со специальной насадкой, которая не испортит полотно. Занавес, сшитый из легких искусственных тканей, стирают в машинке в щадящем режиме, однако отжим не используют. Возможна (рекомендуется) ручная стирка. В этом случае шторы вешают еще влажными.

Если изделия сшиты из дорогих плотных тканей, то такие вещи лучше не «терзать» самостоятельно: их советуют отдавать в химчистку. Гладят их теплым утюгом только в том случае, если эта операция крайне необходима. Перед утюжкой шнуры развязывают, чтобы не нарушить драпировку.

Так как сшить французские шторы относительно просто, сейчас этот вариант оконного декора стал довольно популярным. Большую сложность представляют размеры полотна, поэтому осторожность не помешает. С подробной инструкцией лучше познакомиться заранее, в этом случае знание убережет от любых досадных ошибок. Один из популярных роликов можно посмотреть здесь: