Несмотря на то, что у окон из ПВХ появились современные «конкуренты» из дерева и алюминия, конструкции из пластика не собираются отдавать свое лидерство, ведь они удобны, практичны и надежны. Однако пластиковые изделия не застрахованы от повреждений, ведь хрупкое стекло очень легко повредить. Шум, проникающий с улицы, загрязнение снаружи, брак или ошибки в монтаже — причины, по которым возникает необходимость извлечения стеклопакета. Чтобы провести операцию корректно, не допустить непоправимых ошибок, надо заранее узнать, как снять штапик с пластикового окна. Этот процесс не отличается большой сложностью, но в любой работе есть свои «подводные камни». Присутствуют они и здесь, поэтому мастеру необходима аккуратность, понимание того, как обращаться с креплениями.

Штапик и его функции

Этот обязательный элемент — узкая полая пластиковая планка. Сейчас их изготавливают и из другого материала-новичка — из стеклокомпозита. В составе его стекловолокно, а также полиэфирные смолы. Предназначение штапиков — надежная фиксация стеклопакета или стекла в оконной раме. Благодаря фигурной форме при монтаже он входит в пазы профиля, где крепится зубцами. Чтобы элемент плотно прилегал к раме, его усиливают приклеенным или наплавленным резиновым уплотнителем.

Пластиковый штапик выполняет и другую работу – он препятствует проникновению в квартиру пыли, избавляет от шума, ощутимо снижает теплопотери. Эти заглушки могут иметь различную форму — быть округлыми, скошенными или фигурными, они придают полотну эстетичный, завершенный вид. Ширина элементов тоже отличается — она зависит только от толщины стеклопакета, устанавливаемого в оконный проем. Для однокамерных изделий необходимы широкие «защитники», для трехкамерных конструкций — узкие. Четырех- и пятикамерные окна уже требуют усиленных реек.

Одна из главных функций этого небольшого элемента — обеспечение герметичности. Если монтаж штапиков произведен некачественно, то окну грозит потеря тепло- и звукоизоляционных свойств. Такой стеклопакет будет постоянно запотевать, что неминуемо отразится на его внешнем виде.

Как узнать, когда снимать?

Съем штапиков — операция, необходимая только в некоторых случаях. Если элементы выполняют работу исправно, то трогать их («чтобы просто посмотреть») не надо. Заглушки демонтируют, когда:

налицо внутреннее либо наружное повреждение стеклопакета, требующее его замены;

появились признаки дефекта остекления — обнаружено запотевание стекол, сигнализирующее о потере герметичности;

возникла необходимость поменять устаревшую конструкцию на более простой либо, наоборот, на усовершенствованный вид;

не устраивает его внешний вид и качество защиты: есть небольшие повреждения, проявляется желтизна, отвердел уплотнитель.

Любые детали рано или поздно перестают выполнять свою работу качественно, у штапиков тоже есть свой срок эксплуатации. Поэтому замена планок относится к тем операциям, с которыми лучше заранее познакомиться, хотя бы в теории, любому хозяину пластиковых окон.

Самостоятельные работы или вызов мастера?

Как снять штапик с пластикового окна, и сложно ли это? Этот вопрос владельцев пластиковых окон волнует больше всего. Чтобы демонтировать эти планки, не нужно иметь каких-то специальных знаний или инструментов, можно не обладать навыками «общения» с конструкциями. Однако аккуратность, внимательность и крайняя осторожность — качества, которые мастеру необходимы. Торопливость, наоборот, совершенно противопоказана.

Да, профессиональный монтаж имеет «авантаж» (преимущество), ведь мастер гарантирует качественную и быструю работу. Однако хозяев пластикового окна могут ждать весьма неприятные сюрпризы:

такая элементарная работа не прельстит профессионала, поэтому он попросту откажется от этой простой операции, не сулящей больших денег;

мастер все же согласится помочь, однако запросит неоправданно большую сумму, совершенно несопоставимую с объемом работ;

специалист не откажется приехать, но доведет до сведения владельцев, что прибудет он только тогда, когда будет свободное время.

Чтобы избежать долгого ожидания, лишних трат из-за цен, часто взятых «с потолка», не нарваться на неприятный отказ, многие решают сделать все своими руками. «Приговор» этот вполне понятен, а самостоятельная работа при наличии свободного времени и желания — процесс несложный. Однако штапики не терпят суеты, они требуют к себе максимального внимания, а также суперосторожности. Если у мастера-профессионала эта операция занимает примерно 30 минут, то для дилетанта она потребует гораздо больше времени.

Мероприятия перед «штапикоснятием»

Поскольку штапики снимают для того, чтобы освободить «из плена» стеклопакет, перед демонтажом необходимо провести несколько операций.

Освободить для стекол место в комнате, закрыть мебель пленкой (тканью). Острые углы используемого инструмента аккуратно сточить наждачной бумагой, либо закруглить, используя болгарку. Расстелить мягкое одеяло или разложить на полу картон либо фанеру, доски, чтобы обезопасить стекло, сохранить напольное покрытие. Если стеклопакет будет «ждать», прислонившись к стене, то зафиксировать защитный материал не только на полу, но и на ней.

Чтобы операция прошла относительно быстро, перед тем как снять штапик с пластикового окна, нужно вооружиться. Для демонтажа реек готовят средства защиты и инструменты. Потребуется:

нож, широкая стамеска либо узкий шпатель (3-4 см), обычная (шлицевая) отвертка с острым жалом;

резиновая (или пластиковая) киянка, защитные перчатки;

карандаш для нумерации демонтированных штапиков.

Киянку можно заменить обычным молотком, но в этом случае надо обеспечить защитную «прокладку» между пластиковыми хрупкими элементами и орудием труда. Подойдет небольшой деревянный брусок. Не помешает наличие «присоски» — двойного или ординарного стеклодомкрата. Когда все необходимое сделано и собрано, приступают к операции. Однако спешка неуместна, а осторожность — превыше всего.

Как снять штапик с пластикового окна?

Некоторый владельцы практичных пластиковых окон считают, что демонтаж и/или последующая установка этих небольших элементов — «плевое» дело, которое отнимет максимум 5 минут. Такое мнение ошибочно: при нарушении целостности составляющих конструкции придется покупать новые планки. Иногда для решения проблемы может потребоваться помощь мастера-профессионала.

Сам процесс съема планок выглядит так:

Сначала демонтируют один из вертикальных штапиков. Перед началом операции створку обязательно фиксируют в закрытом положении. Нож или стамеску вставляют между рамой и планкой примерно посередине оконного проема. Если инструмент отказывается вставляться, то ему помогают резиновой киянкой: ей легонько постукивают по рукояти. Когда штапик начинает неохотно двигаться, нож (стамеску, шпатель) отклоняют в ту же сторону, слегка постукивая по нему. Планку, вышедшую из профиля на достаточное расстояние, дальше демонтируют вручную. Берутся за край штапика, затем с осторожностью тянут его на себя. На вынутом элементе карандашом ставят цифру, чтобы легче ориентироваться при последующей установке реек. Сняв длинный вертикальный штапик, переходят к короткой планке — к горизонтальной нижней. Инструмент вставляют с того края, который находится около освобожденной части профиля. Начинают процесс также с вклинивания ножа или стамески, последующие действия аналогичны. В предпоследнюю очередь демонтируют оставшийся вертикальный элемент. Окончание операции — съем верхней горизонтальной планки, которая надежно фиксирует стекло, освобожденное от других штапиков. Для проведения этого этапа сначала зовут ассистента, который должен помочь поддерживать стеклопакет. В противном случае стекло может выпасть из рамы.

Если причиной для съема штапиков была регулировка створки, то элемент, расположенный у петель, не демонтируют. В этом случае пакет останется надежно зафиксированным, но помех планка создавать не будет.

Как поставить штапики на место?

После демонтажа стеклопакета, мытья окон и ремонтных работ (замены) пластиковые планки возвращают на законное место. В этом случае тоже не обойтись без помощника, который будет удерживать тяжелую и хрупкую конструкцию.

Проводят работу в обратном порядке: начинают с последнего пронумерованного элемента (с верхней короткой планки), а заканчивают первым. Сначала штапики вставляют в угол, но так, чтобы «усики» скрывались в пазах профиля. Затем рейки аккуратно подбивают киянкой, ее держат параллельно стеклопакету. Последний, вертикальный, штапик требует большего внимания. Сначала его вставляют по краям. В этом случае обязательно следят за тем, чтобы края рейки плотно прилегали к соседним элементам. Когда идеальное положение находят, легкое постукивание начинают с середины изделия, постепенно продвигаются к его краям.

Действия продолжают до полной фиксации планки. Последний этап — проверка расположения всех планок относительно друг друга. При обнаружении любого сдвига неидеально установленный штапик снова демонтируют. Положение его корректируют, затем элемент возвращают на место.

Советы, которые помогут

Первая рекомендация касается температуры, подходящей для этой работы. Лучше заниматься съемом штапиков в теплое время года. Зимой пластиковые планки «дубеют», поэтому даже при осторожных действиях их легко повредить. Возможные дефекты элементов — трещины, образовавшиеся на местах перегиба.

Нумерация всех штапиков обязательна, так как планки только выглядят абсолютно одинаковыми. Разница даже в 1-2 мм будет заметна в месте их стыков, если рейки случайно перепутали. Демонтированные планки не рекомендуют долго держать на весу, ставить их «в угол» вертикально тоже не советуют, так как они могут деформироваться. Поэтому удобное место для них тоже надо предусмотреть заранее. Некоторые мастера используют не совсем обычный инструмент для удаления пластиковых штапиков — топор. Если есть опыт обращения с ним, то операцию можно провести успешно. Для новичков такая «тяжелая артиллерия» не рекомендуется.

Так как снять штапик с пластикового окна не составляет особого труда, некоторые хозяева решаются на эту работу без длительных раздумий. Да, процесс этот понятный, довольно простой, однако он требует аккуратного подхода и соблюдения правил. Если нет уверенности, что операция пройдет успешно, то лучше обратиться за помощью к опытным людям. Отсутствие навыков может сыграть плохую роль: не имея опыта, легко повредить комплектующие и саму пластиковую раму.

Видео о том, как снять штапик с пластикового окна, даст возможность познакомится с процессом поближе: