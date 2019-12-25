Оригинальное оформление окон занимает не последнюю роль в преображении любой комнаты. Обычные шторы, сшитые из двух полотнищ, смотрятся в проеме обыденно, неинтересно, голо: часто кажется, что чего-то им не хватает. Чтобы до неузнаваемости изменить вид привычного скучного окна, используют оригинальные декоративные украшения — ламбрекены. Это драпировки, полностью закрывающие карниз и верхнюю часть оконного проема. Они дают отличную возможность создать уникальный интерьер, кардинально изменить восприятие комнаты. Один из видов такого декора — украшение на твердом каркасе. В том, как сделать жесткий ламбрекен своими руками, разобраться совсем не трудно, а сама работа не отнимет массу времени.

Жесткий ламбрекен: особенности

Первые подобные украшения появились довольно давно — еще в Средневековье. Тогда они изготавливались из дерева, а предназначались для того, чтобы скрыть с глаз не слишком привлекательные карнизы. Время шло, на смену жестким конструкциям пришли тканевые — изящные и легкие. В наше время ламбрекен больше декоративный элемент, хотя попутно его используют для закрывания штанги, для скрытия расстояния между шторами и потолком.

Жесткий ламбрекен имеет и второе название — бандо. Это элемент, который изготавливают на твердой основе, используют ткань, а также различную фурнитуру. Назван такой вид декора в честь одноименного материала, увидевшего свет примерно в XXVII веке. Основную ткань приклеивают к бандо, благодаря этому «содружеству» ламбрекен может хорошо держать форму.

Чтобы создать «правильный» жесткий декор, необходимо одно условие: выбрать корректно высоту этого изделия. Она обязана равняться 1/6 длины основного полотна. Для сочетания со шторами берут такую же ткань, либо другую, но тщательно подобранную по фактуре и цвету. Ограничений в декоративных элементах нет: можно использовать бахрому, кружево, различную фурнитуру.

Ламбрекены, изготавливаемые сразу из нескольких материалов, различных как по фактуре, так и цвету, дают возможность получить необычную, интересную композицию даже в том случае, когда основное полотно не слишком яркое, однотонное. Бахрома, различные декоративные вставки помогут в создании уникального ансамбля.

Второй вариант, который тоже относится к жестким ламбрекенам, — комбинированное изделие: в нем плотный декор сочетают с обычным, мягким тканевым. Однако если говорить о том, как сделать жесткий ламбрекен своими руками впервые, то сразу постигать искусство создания комбинированных моделей довольно сложно. Без опыта достичь идеала с первой же попытки вряд ли получится.

Материалы для декоративного элемента

Сначала надо познакомиться с материалами, которые потребуются для создания этого вида декора, так как сделать жесткий ламбрекен своими руками без них не получится, особенно, без второго составляющего, обеспечивающего жесткость конструкции.

Ткани для ламбрекенов

Создают подобные украшения из разного текстиля, неизменным участником в этом случае является только бандо. Выбор ткани в большей степени зависит от стиля интерьера, от материала, из которого сделаны сами шторы. Кандидатов на роль будущего довольно много.

Бархат, плюш (бархат, имеющий длинный ворс) — ткани тяжелые, благородные, роскошные. По причине богатого вида они будут диссонировать с небольшими, скромными помещениями. Атлас шелк — текстиль красивый, эффектный. Однако для изготовления декоративного элемента своими руками он не слишком подходит. Ткани капризны, могут привести к ошибкам начинающих мастериц. Лен, хлопок. Натуральность — всегда плюс, но есть и минусы. Ткани выгорают на солнце, поэтому подходят для ламбрекенов в затемненных комнатах. Усадка требует предварительной подготовки материала — его стирки, глажки. Полиэстер — универсальный вариант: он держит форму, не требует особенного ухода. Тафта. Этот материал хорошо чистить. Его легко комбинировать с другими тканями.

Так как натуральность сейчас стала главным критерием при выборе различных материалов, то преимущество на стороне хлопка и льна — гипоаллергенного текстиля, который не вызовет негативных реакций у людей, склонных к аллергическим проявлениям.

Знакомство с бандо

Ткань бандо — фактически нетканое полотно (аналог искусственного фетра), пропитанное клеевым составом. Оно различается степенью жесткости, плотности, имеет разную длину и ширину. Когда этот материал только появился, он был очень дорогим, поэтому был доступен только богатым семействам. Он уже давно стал достаточно доступным, однако его по-прежнему так же ассоциируют с роскошью.

Бандо бывает двух основных видов — полотно на самоклеящейся пленке либо на термоклеевой основе. В первом случае с материала только снимают защитное покрытие, затем приклеивают к ткани. Во втором операция заключается в аккуратном проглаживании идеально совмещенных материалов утюгом.

Чтобы сделать жесткий и объемный ламбрекен, покупают бандо с основой из поролона. На некоторых материалах предусмотрено специальное покрытие для фиксации декора с помощью ленты-липучки велкро. Для ламбрекенов из воздушных тканей (тюля, органзы) разработаны прозрачные полотна бандо.

Подготовка к шитью ламбрекена

Это обязательный этап, так как сделать жесткий ламбрекен своими руками, имея только ткань, не получится. Поэтому надо запастись:

основной (шторной) тканью, либо несколькими видами, если планируется двух- или трехцветное изделие;

неплотным подкладочным материалом для изнаночной стороны изделия;

тонким утеплителем (обычно это тонкий поролон, синтепон);

«нетканой тканью» — бандо;

декором или фурнитурой;

бумагой (например, обоями);

лентой-липучкой (велкро).

Этим список ограничивается, так как утюг, а также типичные швейные принадлежности есть в каждом доме. Исключением может быть только швейная машина, но ее отсутствие сейчас тоже большая редкость.

Изготовление выкройки

Есть некоторые правила, которым лучше следовать всегда. Сначала выкройку готовят, используя небольшой масштаб: например, на миллиметровой бумаге. Если будущий ламбрекен не имеет никаких огрехов, несоответствий, то чертеж переносят на большой лист, уже в натуральную величину.

Для односекционного элемента длина равняется длине карниза (плюс припуски). Если изделие имеет две части, то одна из них должна перекрывать другую на 1/3. Когда запланирован трехсекционный ламбрекен, без дополнительных расчетов не обойтись. Длину карниза делят на 7, затем умножают на 3. Например, для штанги длиной 2 метра цифра будет такой: 200:7х3= 85,7, то есть почти 86 см. Каждая часть будет перекрывать соседнюю ровно на треть.

Большее количество элементов делать не рекомендуют. Особенно это касается мягких изделий: в этом случае драпировка будут выглядеть не слишком привлекательно, так как складки будут заламываться.

Как сделать жесткий ламбрекен своими руками

Самый простой вариант, для изготовления которого не понадобится помощь сильной половины человечества, — декор на бандо. Однако есть и другие варианты основы: например, каркасом для ламбрекена сможет стать тонкая фанера или такой же пластик.

Жесткий ламбрекен на бандо

Первый этап — выкройка изделия в натуральную величину, поэтому сначала измеряют оконный проем (размер карниза), высчитывают корректную длину ламбрекена (1/6 от длины полотен). Верхняя часть выкройки чаще представляет собой прямоугольник, нижняя — фигуру той формы, которую предпочел автор будущего изделия. Декор может состоять из нескольких деталей, частично перекрывающих друг друга. Тогда их по своим лекалам делают отдельно, а соединяют (сшивают) только на последнем этапе.

Бумажную выкройку переносят на бандо, затем вырезают. Припуски в этом случае не нужны. Клеевой материал накладывают на изнанку основной ткани так, чтобы с каждой стороны выкройки оставалось место для припусков: как минимум 20 мм в верхней части, 15 мм — с остальных сторон. Заготовки соединяют друг с другом булавками, потом утюжат на гладильной доске до тех пор, пока материалы прочно не прилипнут друг к другу. Затем полуфабрикат переворачивают, проглаживают с лицевой стороны. Делают подкладочный слой. Бумажную выкройку укладывают на подкладочную ткань, обводят и вырезают. Крепят ее булавками «лицом к лицу» основного материала, прострачивают, оставляя нетронутым только верхний край. Ламбрекен выворачивают на лицевую сторону, снова тщательно утюжат. Ткань сверху, оставленную на припуски, заворачивают внутрь, прокладывают строчку, отступив от верхнего края на 3-5 мм. Чтобы строчка выглядела красиво, для шва используют контрастные нитки. Другой вариант — прострочка, совмещенная с пришивание декоративной тесьмы либо шнура. Последняя операция — пришивание (приклеивание) липкой ленты к верхнему краю изделия, крепление ответной ее части на карнизе.

Ламбрекен, имеющий закругленные элементы, перед выворачиванием на лицевую сторону, требует сделать насечки на припусках. Цель таких действий — устранение натяжения ткани в проблемных местах. Если декоративный элемент шьют для кухни, то в любом случае обе ткани (основную и подкладочную) необходимо предварительно постирать и отутюжить. Причина — возможная деформация, потеря формы из-за периодической повышенной влажности.

Твердый элемент на фанере

Далеко не всегда жесткий ламбрекен, сделанный на бандо, имеет достаточную твердость, поэтому нередко используют более надежную альтернативу — тонкую фанеру, но не толще 2 мм. В этом случае для закрепления материалов необходим мебельный степлер. Чтобы придать ламбрекену больший объем, на лицевую сторону фанерного листа приклеивают тонкий поролон. Все дополнительные декоративные элементы пришивают еще до обтягивания жесткой заготовки тканью.

Нередко для ламбрекена делают настоящий фанерный каркас, имеющий вид коробки с боковыми сторонами, передней стенкой, задником и верхней планкой. Все детали скрепляют саморезами для дерева (оцинкованными). Фанеру покупают достаточно толстую, иначе саморезы бесполезны. Сначала собирают каркас, но верхнюю планку-крышку оставляют неприсоединенной.

После изготовления короба переходят к выкраиванию ткани. Для каркаса вырезают прямоугольник: больший, чем общая длина боковин и фасадной части (на 15 мм). Ширина детали — на 50 мм больше, чем у лицевой стороны. Переходят к выкраиванию синтепона и подкладки. Прокладку из утеплителя делают таких же размеров. Для подкладочного материала вырезают прямоугольник: короче, чем лицевая часть, на 50 мм. Синтепон наклеивают на внешнюю сторону каркаса и на боковины. Сшивают основную и подкладочную части, затем мебельным степлером крепят ее по нижнему краю фанерной конструкции. Натягивают лицевую часть на фасад, фиксируют ее степлером, потом точно также поступают с боковыми элементами. Короб переворачивают, укладывают подкладку внутри, затем крепят степлером. Для верхней планки вырезают элемент с припусками 15-20 мм. Пристреливают ее в центре, по углам, подворачивают, потом заворачивают и фиксируют оставшиеся стороны. На заднике крепят подвесы, делают для них отметки на стене, монтируют крепеж, вешают ламбрекен.

Готовое изделие декорируют дополнительными драпировками, пристреливая присборенный материал степлером, либо бахромой, шнуром или аппликацией. Вообще, простор для декорирования в этом случае ограничивает только дремлющая фантазия.

Жесткий ламбрекен с кантом

Такой комбинированный вариант несколько сложнее, но не настолько, чтобы не справиться с ним своим руками. Следование инструкции значительно упростит работу.

Сначала чертят выкройку, такую же, как для обычного украшения. Затем ее переносят на клеевой материал. На бандо отмечают границы, где планируют сделать окантовку. Для последующего совмещения элементов ставят вертикальные отметки. Ориентируясь по границам, вырезают части основы. На них наклеивают основную ткань. Раскраивают материал для канта: с каждой стороны прибавляют припуски 15 мм. С тех сторон, где ткани будут соединяться, делают насечки, но не доводят их до слоя бандо — оставляют 3-4 мм. Полученные припуски заутюживают на изнаночную сторону. Вырезают из ткани основную деталь ламбрекена: сверху оставляют припуск 25 мм, с других сторон по 15 мм. Окантовку кладут изнанкой вверх, затем основную часть — тоже вверх клеевым слоем. Ориентируются на ранее поставленные вертикальные отметки, которые должны совпадать. Элементы скалывают булавками, затем отступив от края канта на пару миллиметров, прокладывают строчку, которая соединит детали. Цельное полотно раскладывают на подкладочной ткани (лицевая сторона к лицевой), потом скалывают, обрезают по контуру, оставив расстояние для припусков. Соединяют подкладочную ткань с лицевой: от края бандо отступают на 2-3 мм. Верх ламбрекена не трогают.

Изделие выворачивают на лицевую сторону, утюжат, обрабатывают верхнюю кромку, загибая внутрь края. Декорируют украшение для карниза по собственному усмотрению.

Ажурный твердый ламбрекен

Самый удобный способ — использование ажурных аппликаций. В этом случае главное условие — цвет ткани. Он должен контрастировать с жесткой основой, чтобы такой рисунок был хорошо виден во время изготовления. Выбор расцветки материала не очень важен: она может быть однотонным, либо иметь какой-либо рисунок, но не слишком яркий.

Орнамент можно нарисовать любой. Популярные варианты — цветы, листья или переплетенные стебли, узор, имеющийся на какой-либо детали интерьера. Единственное требование — умеренность. Сначала рисунки делают на обычном листе бумаге. После их всесторонней оценки узоры переносят на бумагу в натуральную величину. Для соединения отдельных элементов в цельную картину используют паутинку и флизелин. Основную ткань соединяют с флизелином с помощью утюга. С изнанки раскладывают клейкую паутинку, а за ней синтепоновую подкладку, которую предварительно простегивают с тонкой подкладочной тканью. Чтобы создать четкие контуры, необходимо приобрести (или у кого-то позаимствовать) электровыжигатель. Узор перерисовывают на изнанку получившегося пирога из ткани и утеплителя. Выжигают рисунок хорошо нагретым жалом прибора.

Готовые узоры располагают на основе ламбрекена, фиксируют горячим клеем (клеевым пистолетом). Украшают декоративный элемент блестками, стразами, либо дополнительными драпировками.

Чем украсить жесткий ламбрекен?

Жесткая конструкция, лишенная дополнительных элементов, нередко смотрится чересчур строго, поэтому для декоративности добавляют один либо несколько украшений — красивую тесьму, банты, ленты или более оригинальные вида декора. Это может быть:

Жабо — первый, самый простой вариант. Это небольшая драпированная деталь, имеющая скошенный нижний край. Обычно жабо украшает края карниза. Галстук. Его раскраивают точно так же, но вешают по-другому: складки закладывают одна на другую. Этот узкий элемент — оригинальное дополнение для оконного проема. Кокилье. Такая деталь очень похожа на жабо, но она имеет симметричные скошенные края с обеих сторон. Для оформления окон ее используют очень часто. Колокольчик. Этот элемент не имеет драпировок, так что он полностью оправдывает свое название. Для придания формы к отрезу нередко пришивают подкладочный материал. Сваг — присборенный отрез ткани, один край (либо оба) которого может свободно свисать. Эти элементы бывают как симметричными, так и асимметричными.

Ни один из этапов изготовления этого элемента не может вызвать особых затруднений, так как сделать жесткий ламбрекен своими руками довольно просто. Если у хозяйки есть опыт кройки, шитья, она внимательна и аккуратна, то подобная работа принесет только положительные эмоции, а значит, радость от полученного результата.

О секретах создания одного из самых интересных вариантов расскажет это видео: