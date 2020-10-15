Современные стеклопакеты красивы, удобны, долговечны. За ними довольно просто ухаживать, поэтому пластиковые окна начали завоевывать популярность с тех самых пор, как появились на рынке. Несмотря на практичность конструкций, эти оконные системы все же нуждаются в постоянном обслуживании. Одной из обязательных операций для владельцев новых и относительно «пожилых» изделий является их регулировка: первую корректировку часто проводят сразу после монтажа. Есть и другая нужная процедура: тщательная настройка сравнительно старых конструкций необходима перед наступлением холодов. Как раз о том, как регулировать пластиковые окна на зиму правильно, знают не все хозяева, поэтому данный пробел им лучше восполнить заблаговременно. Операция не потребует специального инструмента и большого количества времени, зато она гарантирует отсутствие проблем при минусовой температуре.

Зачем нужна регулировка окон?

Эту процедуру можно проводить самостоятельно, однако некоторые хозяева предпочитают приглашать мастеров. Настройка пластиковых окон не слишком сложна, не всегда нужна, но она становится необходимостью в нескольких ситуациях.

Важность настройки

О том, что пластиковые стеклопакеты нуждаются в настройке, свидетельствуют такие симптомы:

появление пыли из «ниоткуда»;

створки, которые туго двигаются;

их заметные перекосы или проседания;

заклинивание либо разбалтывание ручек;

проблемы, возникающие при переключении режимов;

нарушение герметичности конструкций — появление щелей, сквозняков.

Это неприятности, которые случаются практически со всеми оконными системами, однако они достаточно легко устраняются. Многие считают, что сезонная регулировка «лето-зима» — условие, которое является частью обязательного обслуживания. Как правило, хозяев после монтажа стеклопакетов инструктируют: мастера объясняют, как правильно проводить простейшую настройку. Но они обычно не рассказывают, как регулировать пластиковые окна на зиму, зачем необходима эта процедура.

Зачем предусмотрен режим «зима-лето»?

Цель этой сезонной операции — изменение силы прижима. Благодаря такой коррекции значительно снижаются теплопотери. Если проигнорировать регулировку «относительно старых» пластиковых окон, не перевести их в зимний режим, то хозяева рискуют встретиться с малоприятными последствиями. Среди них:

появление сквозняков, падение температуры из-за неплотного закрытия окон;

нарушение микроклимата из-за изменения температуры и уровня влажности:

появление на окнах конденсата, наледи в нижней части конструкции.

В этом случае владельцы нередко сталкиваются с самым неприятным и грозным врагом — с плесневым грибком, являющимся спутником влажности. Перевод конструкций в летний режим также важен, поскольку слишком длительная «зимняя работа» станет причиной очень быстрого износа уплотнителей из-за повышенного нажима на них.

Режимы работы пластиковых окон

Настройки напрямую оказывают влияние на срок эксплуатации конструкций, на скорость износа элементов. Одни настоятельно рекомендуются, редкое использование других приветствуется.

Режимы

Их существует не 2, а 3, так как к «лету» и «зиме» добавляется «стандарт». Теперь необходимо сделать небольшое отступление, касающееся этих трех режимов. Сначала несколько слов о нужности изменения настроек. Необходимость такой регулировки отсутствует, если проблем с окнами не возникает. Как правило, качественные и сравнительно «молодые» пластиковые конструкции неприятных сюрпризов не преподносят.

Некоторые мастера категорично утверждают, что режимов «лето» и «зима» для пластиковых окон не существует, это чьи-то «оригинальные придумки». И они правы. Другие, наоборот, имеют противоположное мнение. Однако большинство единодушно: настройка стеклопакетов нередко необходима, а как она называется, не так важно. Теперь о том, какова разница в этих регулировках.

Летний режим. В этом случае уплотнительная резина не испытывает ни малейшего давления. Створки не сдавливают уплотнитель, но щели отсутствуют. При перепадах суточных температур материал свободно расширяется или сужается, поэтому нагрузка на сварные швы в любое время остается минимальной. Стандартный. В данном режиме уплотнитель уже подвергается небольшому давлению, поэтому владельцы достаточно хорошо защищены от шума, пыли и сквозняков. Этот вариант настройки допускается использовать круглый год, однако следствием такой работы будет более высокая скорость износа уплотняющего материала. Зимний режим. Он уже предполагает сильное сдавливание уплотнителя, о котором можно догадаться по тугому повороту ручки створки. Длительная работа в зимнем режиме приводит к быстрому износу уплотнителя спустя несколько сезонов. В этом случае материал не только теряет форму, но и не может ее восстанавливать.

После корректной установки конструкций стеклопакеты выставляют в нейтральный, стандартный режим, которому тоже придумали название — «весна-осень». Однако некоторые специалисты настоятельно рекомендуют провести правильные настройки уже при первой же смене сезона (лето-зима, зима-лето). Такое мнение все-таки ошибочно, особенно если речь идет о «зиме».

Правила использования режимов

Если рассматривать идеальный режим для пластиковых окон, то им остаются летние настройки, самые щадящие для уплотнителя. Однако если появились сквозняки, тепло уходит из-за потери эластичности материала, то перевод створок на сильный прижим — операция обязательная. И в этом случае, перед тем как узнавать, как регулировать пластиковые окна на зиму, нужно познакомиться с рекомендациями, касающимися использования режимов.

Поскольку зимние настройки неблагоприятно сказываются на состоянии уплотнительного материала, данный режим обязан быть самым коротким. Переход на зиму советуют делать поздней, но еще «плюсовой» осенью, а возвращение к летнему (стандартному) режиму — ранней весной. Использование сильного прижима в летнее время года запрещается, причем категорически. Причина — высокая температура, которая способна спровоцировать повышенную нагрузку на сварные швы из-за расширения материала. Другие возможные последствия — поломки фурнитуры.

Есть еще одно правило, но оно относится только к новым стеклопакетам. Для тех пластиковых окон, что только что установлены, перевод в зимний режим при первой же смене сезонов не требуется. Изменение положения механизмов новой конструкции принесет больше вреда, чем пользы. Летний режим в течение 2-4 лет в этом случае считают оптимальным условием для таких «свежих» конструкций. Эти же настройки можно оставить, если нет проблем с тепло- и звукоизоляцией, когда отсутствуют серьезные теплопотери.

Со временем детали конструкции будут изнашиваться, поэтому спустя какой-то промежуток времени владельцы найдут тому доказательства. Первые ощутимые симптомы — сквозняки. На первых порах они не слишком заметны, однако потом начинают привносить все больший дискомфорт. В этом случае первый, самый простой и логичный вариант исправления ситуации — регулировка пластиковых окон на зиму.

Проверка окон на герметичность

«Зимние настройки» гарантируют возвращение комфорта, отодвигают время замены старых уплотнителей. Однако иногда главным интересующим моментом является не то, как регулировать пластиковые окна на зиму. Владельцы не уверены в целесообразности перевода в этот режим из-за угрозы преждевременного износа уплотнителей. В таком случае сначала надо убедиться, что данная операция нужна и оправдана.

Проверить, как створка прилегает к раме, можно очень простым способом. Окно открывают, между элементами зажимают тетрадный лист, затем снова закрывают. Ручку переводят в закрытое положение, а потом стараются вытащить бумагу. Если лист сильно «сопротивляется» или рвется, то какая-либо настройка не требуется. Когда он выходит свободно, это говорит о том, что регулировка на зиму необходима.

Есть и другие способы проверки. Первый вариант — тактильный. Ладонью медленно проводят вдоль рамы. Этот простейший тест помогает определить только очень серьезные проблемы. Некоторые советуют использовать пламя свечи, спички или зажигалки. Если огонь начинает дергаться или дрожать, то можно считать, что проблема налицо. Лучший способ обнаружить слабые места конструкции — использовать три проверки по очереди. Испытание бумагой — самый последний этап.

Как регулировать пластиковые окна на зиму?

На самом деле, придется ответить на два вопроса. Первый: с помощью каких элементов производят сезонную (стандартную, летнюю или зимнюю) настройку. Второй: как регулировать пластиковые окна на зиму.

Где располагаются цапфы или эксцентрики?

Данные элементы запорного механизма находятся на торце створки, около того места, где располагается ручка. Обнаружить их просто: достаточно распахнуть окно. Сила прижима регулируется изменением положения цапф. Для оконных створок, имеющих стандартные размеры, предусмотрены три положения — верхнее, среднее и нижнее. Для более крупных стеклопакетов таких мест может быть больше.

Все эксцентрики различаются формой, которая напрямую влияет на способ регулировки пластиковых окон.

Овальные элементы — самый простой вариант для настройки. Если они располагаются горизонтально, то включен зимний режим, если вертикально, то летний. При промежуточном положении (45°) окно установлено в стандартный режим. Круглые цапфы. Как правило, на них делают отметки — точки либо риски. В этом случае их направление определяет степень прижима уплотнителя. Если метка «смотрит» в помещение, то используется летний режим, когда она располагается ближе к улице — зимний.

Последние, круглые цапфы могут иметь смещенный центр и риску, идущую через весь элемент (несколько точек). В этом случае определяющей частью является длинная часть риски (или точка большего диаметра). О летнем режиме свидетельствует более крупная метка, расположенная ближе к комнате, а о зимней настройке та, что находится ближе к улице. Центр «смещенного эксцентрика» — еще один ориентир. Чем ближе он к улице, тем сильнее прижим. Вертикальное положение метки говорит об использовании стандартной регулировки.

Как регулировать пластиковые окна на зиму?

Выбор инструмента для настройки зависит лишь от вида запорной фурнитуры, которая используется в конкретной модели. На него влияет форма эксцентриков. Для усиления прижима уплотнителя в элементах, имеющих отверстия, может потребоваться отвертка, звездочка либо шестигранник (№4). Овальные цапфы, которые не имеют отверстий, регулируют с помощью плоскогубцев. Помощь в работе окажет инструмент, имеющийся почти в каждом доме. Это шуруповерт и орудия труда — набор бит, имеющих разную форму.

Подготовка окон

Переключение режима — операция, которой не предвещает проблем и затруднений, поэтому обычно для такой настройки мастера не вызывают. Однако перед данной процедурой рекомендуют подготовить пластиковые окна. Это обслуживание включает несколько этапов:

поверхности очищают от мусора и налипшей пыли, все металлические части фурнитуры конструкции протирают мягкой, сухой тканью;

на подвижные части наносят специальную смазку (силиконовую) либо промышленный вазелин, затем несколько раз открывают и закрывают створки, распределяя вещество равномерно.

Для смазки окон использовать WD-40 не рекомендуют, многие считают, что веретенное масло — самый лучший вариант. После такой подготовки излишки смазки удаляют чистым материалом, потом приступают к переводу пластиковых окон в зимний режим. Плюс за окном обязателен, оптимальная температура на улице — 5-10°. При минусовых значениях процедуру проводить не рекомендуется.

Их регулировка

Сначала створку открывают и находят все цапфы, расположенные на ней. В тех стеклопакетах, в которых эти элементы утоплены, их вытягивают на себя.

Ищут отметку, указывающую на силу прижима. Чем она ближе к улице, тем сильнее прилегание уплотнителя. Для элементов, имеющих смещенный центр, работает другое правило: максимальная близость его к улице свидетельствует о плотности притвора. Эксцентрик проворачивают в нужное положение плоскогубцами, ключом или звездочкой. В горизонтальное — овальный элемент, в сторону улицы — круглый, который имеет точку или риску. Эксцентрики со смещенным центром, круглые — широкой стороной в комнату. После завершения операции результат работы проверяют традиционным листом бумаги. Есть и другое доказательство успешной регулировки пластикового окна на зиму. На сильный прижим укажет ручка, которая должна будет поворачиваться с ощутимым усилием.

Такая «бумажная проверка» необходима по всему периметру створок, потому что не исключено провисание, недостаточно плотный прижим конструкции на определенных участках. Если проблема обнаружена, то задачу решают регулировкой шестигранником петель и ножниц. Для этого с элементов снимают декоративные заглушки, затем в отверстие вставляют ключ и выравнивают створки во всех плоскостях.

Если фурнитура окна предусматривает настройку прижима с помощью петель, то данные окна позволят обеспечить максимально плотное прилегание. В этом случае регулируют ножницы и нижние петли. Поскольку эксцентрики не имеют крайнего положения, необходимо соблюдать угол поворота. При изменении летнего режима на «зимовку» (или наоборот) он составляет 180°, если «зиму/лето» меняют на «стандарт», то значение уменьшается вдвое — до 90°. Любой вид регулировки должен быть плавным, так как резкие повороты инструмента способны спровоцировать деформацию уплотнителей.

Когда регулировка бессильна?

Не всегда настройка прижима является спасением. Иногда все сделано правильно, но проблемы — потери тепла, появление конденсата и инея — не исчезают. В этом случае причин неэффективности регулировки может быть несколько.

Брак. К сожалению, от приобретения некачественных профилей не застрахован практически никто. Некорректный монтаж. Полное соблюдение технологии — единственное требование, которое предотвращает возникновение разнообразных проблем. Некачественная защита откосов штукатуркой, монтажной пеной и т. д. Лучшим вариантом остается покупка пластиковых откосов и их комбинация с утеплителем. Износ уплотнителя. Средний срок эксплуатации этих элементов составляет 3-4 года. «Жизнь» уплотнителей можно продлить, если регулярно смазывать их специальными составами. Например, универсальными силиконовыми смазками.

Деформация профиля — самая большая проблема, так как исправить ее будет достаточно трудно, поскольку цапфы не могут достать до ответных планок. Решений существует два. Это выравнивание профиля и установка прокладки в образовавшуюся щель.

Ответ на вопрос о том, как регулировать пластиковые окна на зиму, не может даже показаться сложным. Он прост, поскольку продуманная фурнитура пластиковых окон дает возможность почти мгновенной настройки почти «всего и вся». Однако не надо забывать про одно важное правило: любыми настройками этих, относительно «хитрых» конструкций злоупотреблять не рекомендуется. Особенно это касается именно «зимнего режима», который неминуемо приведет к быстрому износу уплотнительных элементов.

Как регулировать пластиковые окна на зиму? Об особенностях этой операции и обращения со стеклопакетами расскажет следующее видео, которое многие зрители посчитали самым полезным и максимально информативным: