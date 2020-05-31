Так как без окон не обходится ни одна жилая комната, с вопросом, касающимся их свежего оформления, рано или поздно, но сталкивается каждая хозяйка. Традиционные занавески, украшавшие проемы очень долгое время, постепенно вытесняются разнообразными новыми системами, удобными, лаконичными, неприхотливыми в уходе, не крадущими пространство. Несмотря на широкий ассортимент таких изделий, многие останавливаются на рулонных шторах. И здесь возникает затруднение: обычно будущие покупатели не очень отчетливо представляют, как выбрать рулонные шторы. Ответ один: сначала о системе и ее разновидностях надо узнать «максимальный максимум» информации, потом определить собственные требования к рулонным изделиям. Зная о предмете интереса почти все, оптимальное решение найти будет гораздо проще.

Рулонные шторы и их преимущества

Рулонные шторы, которые называют тканевыми роллетами, являются солнцезащитной оконной системой. Классический вариант конструкции — текстильное полотно, наматывающееся на роликовый механизм. Последний элемент может иметь разную конфигурацию, однако ткань присутствует всегда.

Этот светофильтр — натуральное либо синтетическое полотно, его плотность, расцветку и степень прозрачности выбирают в зависимости от интерьера, от расположения комнаты относительно сторон света. Чтобы ткань не провисала, оставалась плотной, ее пропитывают специальным составом, его вторая задача — защита текстиля от влаги, грязи и пыли.

Тканевые роллеты состоят из нескольких элементов. В обычной, самой простой конструкции всегда есть:

полотно;

крепления;

вал для наматывания ткани;

утяжелители для нее (пластиковые, магнитные);

подъемный механизм (ручной либо управляемый пультом);

направляющие (тонкие планки из пластика, цепочка или прочная леска).

Рулонные шторы постепенно теснят привычные, классические жалюзи, выглядящие формально, чересчур официально, да и просто скучно. Чтобы понять, почему отдают предпочтения именно этим новинкам, надо узнать о достоинствах рольштор, но недостатки (реальные и выдуманные) также рассмотреть необходимо.

Достоинства

К плюсам тканевых роллет можно отнести:

универсальность изделий: сложно найти помещение, в которое невозможно было бы вписать эту компактную систему;

широкий ассортимент цветовой палитры, ткань, максимально защищенная от влаги и пыли специальными средствами;

возможность варьировать степень освещенности/затемнения комнаты;

простота эксплуатации, минимальный уход за конструкцией;

возможность комбинации с другим видом оформления;

хорошая светонепроницаемость;

длительный срок службы;

легкость управления;

приемлемая цена.

Нередко рулонные шторы путают с римскими шторами и системами плиссе. Однако это некорректно, так как эти конструкции отличаются как механизмом, так и видом. В тех и других присутствуют складки, которые присборивают, ткань не накручивают на вал. Рулонные шторы, если сравнивать эти три конструкции по функциональность и удобству, выигрывают у конкуренток: они максимально удобны, менее склонны к слабостям любых занавесок — к «коллекционированию» пыли.

Недостатки

При большом желании разглядеть их можно у всего, что существует на свете. Однако данные конструкции нередко становятся предметом жарких споров. Минусами рулонных штор считают:

несочетаемость с некоторыми стилями, однако список таких исключений мал;

подъемный механизм, который в один «прекрасный» день может преподнести неприятный сюрприз.

Этот мини-список минусов можно дополнить другими претензиями. Например, владельцам рулонных штор не нравится:

минимализм, который многим кажется чрезмерным;

регулярное выскакивание элементов для подъема из пазов;

стук утяжелителя о стекло, если на улице вдруг «разыгрался» ветер;

остающиеся зазоры, не гарантирующие полного затемнения, однако этот минус не штор, а неправильно подобранной ширины системы.

Если превосходства тканевых роллет понятны и привлекательны, а недостатки хозяев не пугают, то можно двигаться дальше.

Разновидности рольштор

Чтобы понять, как выбрать рулонные шторы, сначала надо познакомиться с их разнообразным ассортиментом, а потом уже продолжать «стремительно ползти» дальше. На сегодняшний день существует несколько разновидностей роллет.

Виды механизмов

Роллеты бывают открытыми и закрытыми.

Открытые рулонные шторы — те конструкции, где валик находится на виду. В этом случае полотно плотно наматывается цепочкой (шнуром). Чтобы гарантировать движение рулонных штор, на ее нижний край крепят утяжелитель. Механизм надежно и крепко присоединяется к окну, поэтому порывы ветра ему не страшны, рулонные шторы не будут отодвигаться в сторону. Видов фиксации есть несколько: вал крепят на створку, на весь периметр окна, на стену или на потолок над проемом. Открытые изделия, где в роли полотна выступает ПВХ, предназначаются для ванных комнат, для оформления беседок. Закрытые, или кассетные роллеты. Они не настолько универсальны. Их всегда крепят на створку окна, других вариантов нет. В них вал спрятан под коробом-кожухом, в котором прячется ткань, когда ее сворачивают. Поднимается и опускается такая штора по направляющим. Принцип работы механизма похож на тот, что используется в гаражных воротах. Этот вариант обеспечивает надежную защиту от солнца, оставляет подоконник свободным. Фиксируют кассеты двумя способами: либо на двухсторонний скотч, либо используют дрель и крепежные элементы.

Если сравнивать это виды по удобству монтажа, то открытые системы выигрывают у конкурентов. Другое их преимущество — более низкая цена.

Управление шторами

Чтобы поднимать и опускать полотно, используют механизм управления. В этом случае претендентов для рассмотрения всего три.

Цепочный механизм. Это самая простая, недорогая конструкция, в которой практически исключены какие-либо поломки. Потянув за один конец цепочки (лески), рольштору открывают, за другой — закрывают. Если хозяева «имели дело» с жалюзи, то они представляют, как работает и данная конструкция. Пружинно-инерционный механизм. Этот вариант более удобен, так как действия хозяев максимально просты: роллеты поднимают или опускают, легко потянув за край полотна. Сложность системы предполагает, что рано или поздно она сломается. По этой причине роллеты с таким механизмом лучше покупать в те помещения, в которых двигать рулонные шторы будут не очень часто. Полноценный механизм-автомат. Если не иметь в виду его стоимость, то этот вариант можно считать идеальным, так как он гарантирует максимальное удобство для хозяев. Поднимают и опускают шторы с помощью пульта дистанционного управления. Сам двигатель механизма автономен: он питается от съемного аккумулятора, который заряжают раз в полгода.

Сложные конструкции — плюс, однако и недостаток им присущ. Это возможный выход из строя каких-либо элементов механизмов. Самые незатейливые конструкции, наоборот, могут не потребовать ремонта очень долгое время. Однако выбор зависит от того, что нужно человеку: максимальное удобство или простота, долговечность.

Прозрачность, плотность полотна

Это еще один критерий, который поможет ответить на вопрос, как выбрать рулонные шторы. Для производства роллет используют более 3 сотен различных тканей, поэтому найти свою «половинку» сможет любая комната. Одинаково популярны оба вида: как однотонный текстиль, так и полотна с рисунком. По степени прозрачности (светонепроницаемости) материалы делят на:

непрозрачные, обещающие 100% затемнения;

полупрозрачные, гарантирующие до 50-80% затемнения;

прозрачные, выполняющие свою «темную» работу лишь на 20%.

Последний тип текстиля выбирают для тех помещений, где важен свет — для кухонь, кабинетов, балконов, офисов. Полупрозрачные, непрозрачные материалы — варианты, подходящие для жилых комнат. Чтобы ориентироваться в этом параметре, нужно заранее познакомиться с существующими обозначениями — названиями, которые дают представление о пропускающей способности ткани.

Blackout — шторы, совершенно не пропускающие свет. Такая ткань состоит из нескольких слоев (2-3), с внешней стороны на нее нанесен слой акрила, которые отражает свет. Главное отличие блэкаута от ближайшего конкурента — максимальное светопоглощение и теплоизоляция (около 100%). Dimout — портьерная ткань, имеющая негорючую основу. Обычно в ее роли выступают ткани, изготовленные из полиэстера. Димауты обеспечивают несколько меньшую светозащиту. Чаще они составляет 60-80%, некоторые полотна могут гарантировать большую светонепроницаемость — до 90%. День-ночь. Это самый интересный вариант. Такие рулонные шторы — два полотна, состоящие из чередующихся полос прозрачного и непрозрачного материала. При поднятии (или опускании) роллеты эти полосы смещаются относительно друг друга, изменяя интенсивность освещения в комнате.

Выбор зависит от роли, которую комната исполняет в квартире или доме, от степени ее освещенности. Для спален лучше обеспечить максимальную защиту от солнечных лучей. В других помещениях, включая детскую, хорошо будут смотреться как димауты, так и универсалы — «день-ночь».

Как подобрать идеальный размер?

Этот вопрос также относится к теме «как выбрать рулонные шторы». Выбор всегда стартует с определения точных размеров окон. Главное в этой операции — измерение ширины стекол. К получившемуся результату добавляют 30-40 мм. Это значение и будет необходимой шириной рольштор.

Эта характеристика является главной для всех рулонных систем. Если считать ширину конструкции вместе с механизмом, то она и будет составлять параметр полотна плюс те же 30-40 мм. Чтобы ткань полностью перекрывала поток света, выбирать полотно рекомендуют с небольшим запасом.

С длиной разобраться еще проще: штора не должны быть короче стекла (высоты окна). Однако утверждение, что длина полотна обязана совпадать с высотой окна, тоже не совсем справедливо. Запас, составляющий несколько оборотов вала, даст возможность замены поврежденных концов шторы. А в том, что они при частой раскрутке полотна вскоре пострадают, лучше не сомневаться.

Как выбрать оптимальный цвет?

На том, как выбрать рулонные шторы по цвету, тоже надо остановиться. Здесь есть множество нюансов: это «главенствующий» колер фона, функции, возложенные на комнаты, а также их расположение в пространстве. Поскольку все цвета оказывают какое-либо влияние на человеческую психику, а также способны визуально изменить размеры помещения, от выбора правильного колера зависит многое, если не все. Теперь надо рассмотреть цвета, применительно к рольшторам.

Бежевый

Такие шторы не будут «тянуть» внимание на себя, а значит, не станут раздражающим элементом. Они идеальны для спокойных интерьеров. Бежевый цвет прекрасно сочетается с шоколадными оттенками, заиграет в компании с зелеными травяными, голубыми или персиковыми дополнениями.

Белый

Белые рулонные шторы обязательно создадут ощущение праздника, чистоты, торжественности, одновременно визуально расширят пространство. Оптимальными декорациями для такого оформления оконных проемов станут предметы мебели в пастельных тонах. Минус цвета — его белизна, поэтому такой «маркий вариант» рассматривают нечасто.

Голубой

Это цвет относится к холодной, нейтральной гамме, но, несмотря на эту «сдержанность», он вызывает чувство радости, неизменно поднимает настроение. Другие его особенности — способность освежить атмосферу, действовать успокаивающе, расслаблять. Голубые шторы способны гармонировать с любыми цветами, но правило трех оттенков надо соблюдать.

Желтый

Солнечный свет приносит в пространство позитив, его тепло, воздушность, жизнерадостность сможет прогнать хандру и негативные мысли. Желтые шторы советуют выбирать для комнат, расположенных там, где не хватает солнца. В роли аксессуаров используют более яркие или спокойные (песочные) предметы — подушки, коврики и т. д.

Зеленый

Этот натуральный природный цвет расслабляет и успокаивает. Все оттенки его хорошо подойдут практически для любой комнаты. Зеленые рулонные шторы сочетаются с белыми, коричневыми, песочными, черными объектами. Несколько оттенков зеленого подарят любому помещению особый уют.

Красный

С этим цветом надо быть осторожнее, так как очень легко превратить аристократичное помещение в вульгарное и напыщенное. Красные шторы, олицетворяющие энергию, силу, выбирают для гостиных, дополняют их небольшими элементами такого же спектра — статуэтками, абажуром. Цвет сочетается с бежевым, белым, серым, черным, шоколадным.

Оранжевый

Это настоящий природный антидепрессант. Оранжевые рулонные шторы смогут поднять настроение, побороть стресс, улучшить пищеварение. Апельсиновая гамма будет оптимальной для гостиных, кухонь, детских. Лучший фон для таких полотен — белила, салатовый, синий, терракотовый, фиолетовый.

Розовый

Такие шторы выглядят романтично, расслабляют, настраивают на позитив. По этим причинам розовый цвет выбирают для гостиных и спален. Однако и здесь нельзя переусердствовать: акценты (подушки, покрывала) должны быть тщательно продуманными. Идеально будет сочетание рольштор с молочной мебелью.

Серый

Этот цвет называют «нескучным серым». Он — олицетворение спокойствия, строгости, умиротворения, элегантности. Серые шторы нередко используют в сочетании с разными оттенками красного, коричневого, небесного, салатового и фиолетового. Самый простой вариант — серый белый, черный. Добавлять к ансамблю можно любые яркие акценты.

Синий

Насыщенный синий считается олицетворением благородства. Его отличает универсальность: в зависимости от настроения и состояния хозяев он может либо подарить энергию, либо успокоить. Этот цвет рекомендуют выбирать для «теплых» гостиных или спален — для тех, что «смотрят» на юг. Сочетается синий с белым, желтым, оранжевым, шоколадным.

Черный

Такие рулонные шторы будут выглядеть эффектно в просторных светлых помещениях, особенно там, где белоснежные стены и мебель. Аксессуары цвета воронового крыла дополнят эту композицию. Нередко черные шторы блэкаут становятся идеальным решением для гостиных, которые ежедневно превращаются в домашний кинотеатр.

Несколько «цветовых рекомендаций»

Правильно выбранная продукция украсит помещение, некорректный выбор приведет к обратному результату. Чтобы не допустить ошибок, лучше заранее познакомиться с небольшим списком рекомендаций.

Размер значение имеет. Маленькая комната с темными шторами станет еще меньше. Светлые тона ее, наоборот, зрительно расширят. Помощь узоров, полос. Вертикальные узоры сделают помещение визуально выше, горизонтальные полосы создадут эффект широкого пространства. Однотонность или рисунок. Если обои однотонные, то рулонные шторы можно выбрать с орнаментом. Если на стенах уже есть рисунок, роллеты должны быть однотонные. Допустимо использовать одну ткань для штор, декоративных подушек, скатертей или покрывал, но чрезмерно усердствовать все-таки не нужно. Темная мебель — причина для покупки светлых рулонных штор. Светлая обивка требует более ярких моделей для украшения окон.

Последний пункт — сочетание цвета стен и рольштор. В этом случае можно использовать как близкие, подходящие оттенки, так и контрастные, все зависит лишь от оформления комнаты. Условие одно: теплые оттенки сочетаются с теплыми, холодные цвета — с холодными.

Подбор рулонных штор для комнат

Поскольку проблем с выбором в наше время не существует, для каждого конкретного помещения достаточно просто найти «свои» рулонные шторы.

Гостиная

Место, в котором принимают посетителей, можно оформить в праздничном, торжественном стиле. В этом случае обращают внимание на интерьер и преобладающий в нем цвет. Для гостиных в минималистичных стилях лучше предпочесть гладкие, однотонные полотна. Роскошь требует фактурных тканей, а также соответствующих дополнений — богатых портьер.

Спальня

Для этой комнаты крайне важна спокойная, не раздражающая атмосфера, уют. В полной мере обеспечить эти условия смогут шторы Blackout. Альтернатива им — удобные полотна «день-ночь». В этом случае у хозяев появится возможность регулировать освещенность на протяжении всего дня. Оптимальные, спокойные цвета — бежевый, голубой, коричневый, серый и жемчужно-серый, травяной.

Детская

В этом случае выбор рольштор зависит от пола ребенка. Для комнат девочек выбирают розовые, малиновые, пастельные оттенки. «Фирменные» цвета мальчиков — голубой, зеленый, синий. Но в обоих случаях надо избегать очень ярких цветов. Небольшие акценты на шторах, а не целое «кричащее» полотно — лучшее решение. Если в комнате и без штор хватает ярких красок, то идеальным выбором станут светлые, ненавязчивые шторы.

Кухня

Комната-«грязнуля» выдвигает свои требования к материалу. Для нее рулонные шторы — идеальный вариант, так как защитное покрытие ткани дает шанс, что шторы не будут пачкаться мгновенно. Цвет штор выбирают в зависимости от окружения. Если говорить о лучших вариантах, то ими считают белый, желтый, зеленый, кремовый (сливочный), оранжевый, лимонный, салатовый.

Как выбрать рулонные шторы?

Чтобы правильно подобрать тканевые роллеты, необходимо принимать во внимание несколько факторов, причем каждый пункт в этом случае важен.

Расцветка мебели. Полотно рольштор не должно выбиваться из общего ансамбля, оно обязано сочетаться с материалом обивки мебели. Смелые контрасты возможны, но они приемлемы только для авангардного стиля. Цветовая гамма и текстура стенового отделочного материала. В этом случае лучше привести пример: если в качестве отделки были использованы рельефные текстуры, то оптимальным выбором может стать тисненая ткань для штор. Размер комнаты. Если площадь помещения оставляет желать лучшего (большего), то темные полотна использовать не рекомендуют. Такие комнаты спасут рулонные шторы со светлыми оттенками. Крупные рисунки тоже выбирать не советуют. Естественный свет. Его интенсивность сильно влияет на выбор. Комнаты, расположенные на солнечной стороне, нуждаются в светонепроницаемых тканях. Когда помещение «смотрит» на север, или около окон есть какие-то препятствия (высокие здания, деревья), лучше приобрести изделия с легкими, полупрозрачными полотнами.

На выбор обязательно повлияют особенности оконной конструкции и интерьер комнаты: цвет рамы стеклопакета и стиль оформления учитывают всегда.

Рулонные шторы заслуженно считаются универсальными системами. Они являются не только преградой для солнечного света, но и эффектным, но лаконичным украшением любой комнаты. Ассортимент расцветок и размеров достаточно широк для того, чтобы подобрать оптимальный вариант для любого помещения квартиры или загородного дома. К тому же покупка не разорит будущих владельцев рольштор. А информация немного поможет сориентироваться в «море» разнообразных моделей.

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О том, как выбрать рулонные шторы, расскажет это видео: