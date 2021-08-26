Практичность, надежность, долговечность и привлекательный вид пластиковых окон — качества, благодаря которым сейчас эти изделия сейчас устанавливают в большинстве домов и квартир. Срок службы таких конструкций впечатляет, однако рано или поздно у хозяев возникает необходимость в их демонтаже. Самый простой вариант решения проблемы — обращение за помощью к профи, альтернативный путь — самостоятельная работа. Если владельцы склонны выбрать последний вариант, то сначала им нужно узнать, как правильно снять пластиковые окна, чтобы конструкция осталась в целости и сохранности, а хозяева избежали травм. Знание процесса не будет лишним и при работе специалистов: «подкованные» владельцы смогут проверить корректность всех этапов чужой операции.

Главные элементы пластиковых окон

Конструкции, установленные в большинстве домов и квартир, имеют определенный набор элементов. Прежде чем приступать к изучению темы «Как правильно снять пластиковые окна», с ними нужно познакомиться. В состав пластикового окна входят:

створки — открывающиеся части, закрепленные на раме, предназначенные для установки стекол;

штапики — планки, предназначенные для фиксации стеклопакета к створкам;

стеклопакеты — несколько стекол, которые образуют герметичные камеры;

импосты — перемычки, разделяющие конструкцию на несколько частей;

рама — элемент, в который вставляют створки со стеклопакетами;

уплотнители — прокладки, обеспечивающие герметичность.

В пластиковой конструкции может быть использован не импост, а альтернативный вариант. Это штульп — накладной профиль, закрепляемый на одной из створок окна. Такие окна гарантируют живописный вид без преград-перегородок, однако более простым, прочным, практичным и долговечным является именно традиционный импост.

Фурнитура — все детали (из металла, пластика и т. д.), благодаря которым возможно открывание/закрывание створок и беспроблемная регулировка элементов пластикового окна.

Самостоятельная работа или приглашение профи?

Пластиковые окна — относительно простая конструкция. Поэтому при желании и готовности потратить на операцию относительно много времени хозяева могут справиться с удалением окна своими силами. Но для его демонтажа необходимо знание всех этапов и наличие комплекта рабочего инструмента.

Этот вариант часто рассматривают, если:

за окном — лето и безветренная погода;

мастер знает, как надо обращаться со стеклом;

в хозяйстве есть все необходимые инструменты;

оказывается, что монтажники не имеют возможности приехать сразу;

такой «ангажемент» не очень вдохновляет из-за цены за услуги представителей компании;

работа не выглядит очень сложной, особенно для аккуратного, осторожного и дотошного хозяина.

В этих случаях избавление от пластикового окна своими силами выглядит очень привлекательно. Однако мастерам-любителям надо понимать, что любая работа с такими изделиями не терпит ни нарушения технологии, ни малейших ошибок.

В каких случаях окна требуют замены?

Пластиковые окна давно стали лидерами, практически вытеснив другие конструкции. Эти изделия надежны, прочны, герметичны, максимально удобны и почти неуязвимы. Некоторые модели имеют длительный срок службы: гарантия их составляет 50 лет.

Однако и такие безукоризненные конструкции со временем изнашиваются, в процесс очень часто вмешивается человеческий фактор. Повреждения пластиковых окон — самые явные причины, приводящие к демонтажу конструкций. Например, не исключены серьезные дефекты рамы и трещины в стекле, они могут появиться из-за сквозняков, неосторожного обращения, вандализма и т. д.

Практичные стеклопакеты далеко не всегда страдают от механического воздействия. К их неисправностям приводят ветровые нагрузки и температурные расширения. Кроме того, конструкция иногда не способна без проблем выдерживать собственный вес. Демонтаж пластикового окна или стеклопакета может потребоваться в нескольких случаях.

Низкое качество комплектующих. Оно приводит к поломкам, заеданию механизмов системы. Иногда из-за таких деталей хозяева сталкиваются с другой проблемой — с запотеванием стекол внутри конструкции. Неправильное хранение либо транспортировка изделий, нарушение технологии при установке. К неисправностям приводит некорректная сборка пластикового окна на производстве, грубые ошибки во время монтажа. Усадка нового дома. Повреждение стеклопакетов возможно в том случае, если здание построено из дерева — из бруса или бревен. Оно почти неизбежность, если между стеной и рамой не был проложен деформационный шов. Небрежное обращение с конструкцией. Это открывание и закрывание створок с чрезмерной силой, чрезмерное перетягивание элементов, неправильное обслуживание и т. д. Потеря привлекательности окном из металлопластика. К видимым дефектам, с которыми трудно смириться, относятся царапины, трещины, въевшиеся пятна. Разгерметизация стеклопакета и невозможность качественного ремонта конструкции.

Те или иные повреждения не единственные причины, требующие демонтажа пластикового окна. Нередко владельцы меняют старые однокамерные стеклопакеты на новые — на более эффективные энергосберегающие модели, которые обеспечивают высокий уровень тепло- и звукоизоляции.

Подготовительные мероприятия

Работа может показаться элементарной. Однако специалисты считают, что демонтаж старого изделия намного сложнее, чем установка новой конструкции. Поэтому операция эта требует максимального внимания, осторожности и аккуратности. Как правильно снять пластиковые окна? Работа делится на два этапа — на подготовительный и основной.

Демонтаж начинают с подготовки помещения. Она включает вынос всех вещей: бытовой техники, ковров, небольшой мебели и т. д. Крупные предметы и пол закрывают плотной полиэтиленовой пленкой: избавление от пластиковых окон, как и их установка, не обходится без пыли.

Второй шаг — подготовка защиты для рук и поиск всех инструментов. Мастеру потребуются:

острый нож, отвертка;

плоскогубцы, молоток;

плотные тканевые перчатки;

узкий шпатель либо стамеска;

защитные очки, лучше строительные;

вакуумные присоски (стеклодомкраты);

небольшие ломики (гвоздодер), ножовка — по дереву, металлу.

Молотки-идеалы — инструменты с резиновым или нейлоновым бойком. Допустимы деревянные модели. Если таких «помощников» в арсенале нет, то берут обычный молоток, оптимальный вес инструмента — до 300 г. Перед началом работы нужно подготовить шуруповерт (простая замена — крестовая отвертка) и перфоратор с насадкой-лопаткой (зубило и тяжелый молоток).

Снятие стеклопакета — сложная и трудоемкая работа, поэтому присутствие как минимум одного ассистента — условие обязательное. Если хозяин все же решил работать в одиночестве, то для временной фиксации стекла рекомендуют использовать скотч.

Демонтаж пластикового окна

Дальнейшая работа зависит от того, какую цель преследует мастер. Есть два вида демонтажных работ. Первый — снятие с сохранением работоспособности конструкции, второй — без. Если окно не имеет серьезных повреждений, то лучше использовать щадящий вариант. Метод демонтажа без сохранения целостности всех составляющих — кардинальное решение. Но оно оправдано, если элементы пластикового окна уже не подлежат ремонту.

Демонтаж с сохранением конструкции

Данная технология отличается большей сложностью, поскольку требуется сохранить все элементы в хорошем состоянии. Однако именно она дает возможность подарить конструкции вторую жизнь: например, установить «пожилое» окно на даче, или «подарить» его родственникам или знакомым. Операция делится на несколько этапов:

сначала освобождают створки;

затем удаляют стеклопакеты, демонтировав штапики;

избавляются от подоконника и отлива, потом удаляют раму.

Последние этапы — подготовка (зачистка от неровностей) оконного проема, установка нового стеклопакета, уборка комнаты и вынос мусора.

Снятие створок

Эта часть операции требует осторожности и аккуратности даже в том случае, если окно не предполагается использовать по прямому назначению.

Последовательность работ такова:

Сначала отверткой откручивают декоративные накладки петель. На штифт верхней детали надавливают стамеской или широкой отверткой. После того как шток продвинулся вниз, его захватывают и вытаскивают плоскогубцами. Переходят к нижней детали: приоткрывают створку, после чего элемент приподнимают и освобождают из «плена» .

Если конструкция не предусматривает отсоединения створок от петли, то сначала откручивают саморезы, крепящие ее к раме. Затем элементы аккуратно снимают. Отсоединенную часть конструкции осторожно опускают на стол (или пол), прислоняя к стене.

Демонтаж стеклопакета

Иногда требуется замена только этого элемента конструкции. Данный этап операции стартует с избавления от штапиков.

Их поддевают стамеской или узким шпателем, последовательно расширяя щель по всему периметру рамы. Штапики поддевают инструментом и вытаскивают из пазов. Оптимальное орудие труда — шпатель с закругленными углами полотна. Первыми удаляют длинные, боковые элементы, потом — короткие нижние штапики, в последнюю очередь снимают верхние планки. Эта последовательность даст шанс предотвратить ЧП — случайное выпадение демонтируемых стекол. Если конструкцию планируют собирать вновь, то полотна рекомендуют пронумеровать, чтобы не столкнуться с возможными несовпадениями деталей системы.

При работе с самыми тяжелыми элементами пластикового окна очень важна аккуратность. Стеклопакеты осторожно извлекают с помощью присосок. Если таких домкратов нет, то мастеру и его ассистенту потребуются плотные тканевые перчатки.

Снятую конструкцию устанавливают максимально далеко от места работы. Если комплект предназначается для дальнейшего использования в другом месте, то всю фурнитуру снимают и раскладывают по пакетам. Или помещают их в еще одну, большую упаковку. Она практически исключит потерю каких-либо деталей при транспортировке. Если есть желание упростить монтаж, то на всех элементах ставят метки, чтобы знать, что и куда устанавливать.

Извлечение оконной рамы

В том случае если для монтажа были использованы только крепежные элементы, болты или саморезы выкручивают. Монтажную пену, находящуюся между рамой и стеной, распиливают острым ножом или ножовкой по всему периметру проема.

Удаление откосов

Затем подготавливают и снимают откосы. От штукатурки избавляются перфоратором либо зубилом и молотком. Откосы, сделанные из гипсокартона или пластика, требуют демонтажа всей конструкции. Сначала удаляют финишный профиль, затем крепежные элементы, ГКЛ или планки из ПВХ. С помощью шуруповерта или отвертки отсоединяют стартовый профиль, фиксирующий откос на раме.

Демонтаж подоконника и отлива

Сначала удаляют пластиковый подоконник: его чуть приподнимают, потом вытаскивают из пазов. Двигаются от центра к краям изделия. Если необходимо, то монтажную пену под ним подрезают. Если отлив не зафиксирован саморезами, то его просто отрывают от монтажной пены. Когда есть крепежные элементы, их предварительно выкручивают.

После завершения подготовки приступают к демонтажу рамы. Саморезы, держащие анкерные пластины, предварительно выкручивают. Если эти элементы «сидят» только на монтажной пене, то их вырывают плоскогубцами (гвоздодером). Считается, что раме такое «варварство» не повредит.

Удаление неподвижной конструкции

Раму вынимают из стенового проема, помогая себе молотком. Лучший инструмент для этой части операции — резиновая киянка. Если в наборе есть только модель с металлическим бойком, то для сохранности рамы используют любой подручный «амортизатор». Им сможет стать толстый кусок резины, доска или брусок.

Избавление от окна без его сохранения

Данный вариант больше подходит для демонтажа старых деревянных конструкций. В этом случае сначала проходят все этапы предыдущего способа демонтажа, но до момента снятия рамы. Последовательность работы выглядит так:

отсоединение створок;

удаление из них стекол;

демонтаж отлива, подоконника;

распиловка рамы и удаление конструкции.

Перед демонтажем неподвижной части пластикового окна в «конструкции на выброс» делают несколько горизонтальных и вертикальных пропилов. Обычно это три прохода по высоте, на одинаковом расстоянии друг от друга, и два распила по ширине.

Заключительный этап демонтажа рекомендуют проводить ручным инструментом, предназначенным для работы с деревом или пластиком. Использование болгарки и диска по металлу не лучшее из решений. Причины отказа от помощи такой «тяжелой артиллерии» — большое количество грязи и пыли, задымленность, высокий риск травмироваться, если насадка вдруг застрянет или треснет.

Более подходящими будут другие дуэты — УШМ и алмазный диск или болгарка и диск по бетону. Однако и их работа будет сопровождаться большим количеством пыли. После выполнения пропилов раму демонтируют по частям, используя перфоратор и насадку-лопатку, зубило и молоток, ломик или гвоздодер.

Самостоятельная работа и возможные ошибки

При любом из способов демонтажа пластиковых окон самой важной задачей остается максимальная сохранность оконного проема. Дефекты, неровности, нарушение геометрии придется исправлять, так как даже замена на самую эффективную конструкцию в этом случае не гарантирует отсутствия проблем. Новое окно в невосстановленном стеновом проеме не сможет обеспечить полную герметичность. Не исключена и неправильная работа системы, а она может привести к повреждениям и быстрой поломке изделия.

Как правильно снять пластиковые окна? Абсолютно все этапы операции требуют максимальной осторожности и аккуратности. Поэтому перед тем как приступать к демонтажу, мастеру и его ассистенту нужно познакомиться с возможными ошибками. Осведомленность о «подводных камнях» даст им шанс провести работу максимально корректно.

Каких оплошностей нужно избегать?

Теперь о промахах, которые допускают монтажники-любители.

Этапы, проведенные не совсем правильно, или небрежно. Конструкции, в составе которых есть стеклянные элементы, требуют бережного и осторожного обращения. Только так можно избежать случайных травм и предотвратить повреждение элементов. По этой же причине работать необходимо с помощником. В противном случае нельзя исключить даже серьезное ЧП — падение стеклянных элементов пластикового окна на улицу. Непоследовательность или некорректность действий: пример — неправильный демонтаж створок. Сначала занимаются верхней петлей, потом — нижним элементом. Удаление системы с поврежденным стеклом. В этом случае его рекомендуют разбить еще до начала работы. Иначе мастера не застрахованы от травм. Демонтаж оконной рамы до удаления подоконника и отлива. Такая ошибка нередко приводит к повреждению этих деталей рабочей конструкции.

Еще одна потенциальная оплошность — пропущенный этап при удалении блока: подрезка монтажной пены перед извлечением рамы обязательна. В противном случае операция усложнится, так как неподвижная часть окна выходить откажется.

Самостоятельный демонтаж окон — работа сложная и ответственная, так как любая ошибка может обойтись хозяевам дорого. Поэтому сначала нужно трезво оценить свои силы, а потом рассмотреть возможность пригласить профессионалов. Преимущество такого решения очевидно: на демонтаж и установку новой конструкции специалистам потребуется около 30 минут.

Если уверенности мастеру не занимать, а навыки подобной работы есть, то серьезных препятствий для самостоятельного демонтажа не существует. Однако и ему не помешает посмотреть видео о том, как правильно снять пластиковые окна: