Уют и гармонию в доме создает множество элементов, но одними из самых эффектных украшений по праву считаются шторы, преображающие оконные проемы. Правильно подобранные занавески играют первостепенную роль в создании интерьера, надежно защищают от проникновения солнечных лучей. Но они нуждаются в подходящем карнизе, который будет подчеркивать их красоту и делать ансамбль завершенным. Поскольку этих конструкций изобретено довольно много, а главная задача владельцев обеспечить их корректную и надежную фиксацию, у хозяев возникает резонный вопрос: как повесить гардину на стену. Способов добиться желаемого есть несколько, и с ними, их достоинствами и недостатками лучше познакомиться заранее.

Что учитывают перед покупкой?

Как правило, сначала решают, где лучше закрепить карниз для гардин. Традиционным и популярным вариантом для многих остается стена. Одна из причин выбора именно этого основания — мода на новые конструкции, на натяжные потолки. Они привлекательны, имеют много преимуществ, но все же не слишком практичны.

Вопрос о том, как повесить гардину на стену, не единственный, потому что ответ на него зависит от большого числа факторов. Чтобы правильно выбрать способ, который будет использоваться, обращают внимание на несколько моментов.

Основные задачи

Поскольку шторы и карнизы давно «спевшийся дуэт», рассматривают сразу оба элемента.

Сначала узнают обо всех существующих способах крепления занавесок, а потом останавливаются на самом подходящем варианте. На выбор обязательно повлияет плотность, надежность основания, где будет располагаться карниз с гардинами. Не слишком прочные стены станут причиной скорого падения конструкции вместе со шторами. Не исключено, что вместе с ними (за компанию) отвалятся приличные куски основания. Риск таких последствий особенно велик в старых домах. Потом оценивают сам материал, из которого сделан карниз. Внешний вид не единственный, и далеко не самый важный критерий. Да, красота спасает мир, однако приспособление, удерживающее немалый вес, должно быть очень надежным. Например, трудно ожидать, что легкий пластиковый карниз сможет долго противостоять серьезной нагрузке в виде штор из плотного гобелена или бархата. По этой причине конструкцию выбирают, не забывая о тяжести будущих занавесок.

Не последнюю роль играют конструктивные особенности приспособления для гардин. Бывают устройства закрытого и открытого типа. На выбор одного из двух видов карнизов влияют предполагаемые нагрузки, а также способ их расположения.

Выбор кронштейнов

Количество монтажный пластин карниза — еще одни важный момент.

Одноточечные кронштейны имеют всего одно отверстие, расположенное в центре элемента. С помощью дюбеля его легко зафиксировать на любом основании, однако при эксплуатации возможна его небольшая деформация. Такие элементы не лучший вариант для тяжелых или широких полотен. Двух- или трехточечные конструкции наиболее надежны. Это идеальная поддержка: как для деревянных, так и бетонных стен. При работе с пористыми материалами основания среднее отверстие, близко расположенное к крайним, рекомендуют оставлять свободным, потому что такие стены требуют осторожного обращения. Причина — возможное разрушение участка стены из-за повышенной нагрузки.

Первый шаг хозяев, задумавшихся о приобретении карниза, — более-менее точное определение нагрузки. Речь идет о тех шторах, которые будут украшать помещение постоянно. Если в составе карниза имеется электропривод, то конструкции требуется уделить особое внимание. Ее монтаж отличается от установки обычных карнизов. Причина — необходимость обеспечить системе питание.

Разновидности конструкций

Сначала имеет смысл познакомиться с материалами, из которых создают эти изделия. В большинстве случаев решающую роль при выборе подходящего карниза для штор играют его прочностные характеристики. Поскольку ассортимент поддерживающих устройств довольно широк, надо рассмотреть все основные материалы, использующиеся для их производства.

Деревянные карнизы

Это штанги, которые украшены наконечниками различных форм. Эти перекладины крепят к стене выносными кронштейнами. Их количество зависит от длины карниза: минимум — два. Дополнительными аксессуарами для штанги являются кольца, оснащенные зажимами для штор. Главный элемент может оставаться на виду, или скрываться за декоративной панелью.

Популярны оба вида карнизов — с одним либо двумя рядами. Последние приспособления дают возможность декорировать проем разными видами занавесок. Деревянные карнизы способны удерживать тяжелый оконный декор. Они, как правило, подходят к любому стилю интерьера. Надежность конструкции зависит лишь от качества комплектующих. Перед приобретением изделие обязательно проверяют на отсутствие дефектов.

Пластиковые универсалы

Такие карнизы привлекают невысокой ценой, простотой монтажа, легкостью конструкций. Они не бросаются в глаза, визуально не утяжеляют пространство квартир с невысокими потолками. Главное их преимущество перед другими изделиями — универсальность. Пластиковые модели выпускаются нескольких стандартных размеров — 1,5, 2, 2,5 метра. Такая длина позволяет собрать карниз для любого оконного проема, потому что лишние сантиметры можно легко обрезать, а недостающие добавить.

Материал дает возможность изгибать конструкции по своему усмотрению. Нередко в комплект входит декоративная планка. Такие практичные изделия, не требующие сложного ухода, нередко приобретают для украшения кухонь. Но минус у них есть: это хрупкость, которая вносит серьезные ограничения. Тяжелый материал легкий пластик не выдержит: сначала он провиснет, а потом попросту лопнет.

Багетные поддержки

В отличие от предыдущих, привычных кандидатов, эти карнизы позволяют полностью скрыть все крепления: как ткани, так и самой конструкции к стене. Для этого в мини-системе предусмотрена широкая декоративная планка, которую и называют багетом. Основой, спрятанной за ней, может быть один или несколько профилей (из алюминия, пластика), ряды струн или металлическая труба.

Багетный декоративный элемент изготавливают из различных материалов — из дерева (гладкого либо резного), лепнины, металла, кожи или пластика. Такие конструкции универсальны: они предназначены для крепления к стенам или к потолку. Преимущество этих систем — эффектный, элегантный вид. Минус — необходимость усиленного крепежа, если материал штор, багета, и штанги отличается большим весом.

Металл и металлопластик

Такие изделия остаются фаворитами. Они максимально надежны, поэтому долговечны. Металлические карнизы способны выдержать даже тяжелые, многослойные портьеры. Конструкции для штор изготавливают из бронзы, латуни, стали. Самым бюджетным вариантом является легкий алюминий. Из-за доступности и минимальной нагрузки на стены именно такие модели-«легковесы» наиболее популярны.

Для декорирования изделий применяют никелирование, хромирование, золочение под патину, а также покрытие под серебро. Нередко используют литье или ковку. Плюсы металлопластиковых конструкций — максимальная прочность и защитное покрытие, уберегающее металл от влаги. Недостаток большинства изделий — их вес, поэтому они предъявляют повышенные требования к основанию.

Струнные карнизы

Этот элегантный, даже изысканный, вид изделий уже упоминался, но его надо выделить отдельно. Сейчас струнная конструкция является одним из самых востребованных вариантов украшения оконных проемов. Основа таких оригинальных карнизов — тонкий стальной трос, который на самом деле очень напоминает гитарную струну. Несмотря на небольшой диаметр, она максимально прочна.

К стенам или потолку струну крепят с помощью маленьких кронштейнов-скоб. Они позволяют закрепить один или несколько рядов тросов, длина которых зависит лишь от желания владельцев (2-5 м). Излишки отрезают кусачками либо ножницами по металлу. Гардины прикрепляют специальными клипсами, которые идут в комплектации. Главное преимущество этих карнизов — их невесомость, незаметность, которая дает возможность сделать акцент не на поддерживающем элементе, а именно на шторах.

Способы крепления карнизов к стене

Это уже часть ответа на вопрос, как повесить гардину на стену. Способ крепления зависит от вида устройства и характеристик материала основания. Потенциальных вариантов существует три — настенный, распорный и оконный монтаж.

Настенное крепление — способ, который наиболее распространен. Карнизы могут иметь один, два или три ряда. Последние изделия дают максимум возможностей, так как помимо полотен позволяют добавить еще один интересный декоративный элемент — ламбрекен. Распорный, или телескопический. Этот способ — разновидность настенного монтажа. Для установки конструкций используют распорный крепеж, который исключает сложные работы со стенами: в этом случае сверления не требуется. Слабое место у таких систем есть. Это минимальный вес ткани, который они в состоянии держать.

Оконное крепление можно отнести к самым новым решениям. Здесь используются мини-конструкции, устанавливающиеся на оконную раму. Понятно, что для такого монтажа годятся только маленькие занавески. Мини-устройства для монтажа этих «крошек» называют карнизами «кафе».

Как повесить гардину на стену?

Это несложная работа, однако даже она требует соблюдения всех правил. После приобретения карниза приступают к подготовительному этапу.

Как выбрать место и рассчитать крепления?

Сначала занимаются поисками оптимального места для монтажа карниза. Сначала определяют высоту, на которой будет находиться конструкция. Потом отмеряют длину и размышляют об отступе всей системы от стены.

Как расположить карниз относительно окна?

Есть несколько рекомендаций, которые помогут решить эту задачу.

Настенный карниз всегда обязан выступать за границы оконного проема. Обычно это расстояние составляет от 300 до 500 мм. Однако максимальные значения не подойдут, если их не позволяет выбрать длина стены с проемом. Оптимальное расстояние от полотна гардин до поверхности основания составляет как минимум 100 мм, но чуть большая дистанция позволит ткани совсем не касаться ни подоконника, ни радиатора. Минимальное расстояние от оконного откоса до карниза — 50 мм. Линию крепления, расположенную ниже, делать не рекомендуется.

Примерно 500-700 мм от штор до оконной рамы даст возможность открывать створки без особых проблем для полотен.

Каково расстояние от карниза до потолка?

Это следующий вопрос, входящий в тему о том, как повесить гардину на стену. В данном случае многое решает желание хозяев, их индивидуальные предпочтения. Но и в этом случае расположение карниза играет важную роль. Оно меняет восприятие оконного проема, а значит, и комнаты в целом.

Минимальное расстояние конструкции от оконного проема (те самые 100 мм) визуально его уменьшает. Этот прием можно использовать, если акцент нужно переместить на другие элементы интерьера. Линия карниза, делящая свободное пространство точно пополам, — второй вариант. Он оптимален для домов и квартир с высокими потолками — более 2,8-3 м. Такие окна будут выглядеть аккуратно, они идеально впишутся в интерьер. Линия, располагающаяся на расстоянии 100 мм от потолка. Этот способ монтажа отлично подходит для помещений небольшого метража. Для них работает следующее правило: чем выше находится карниз, тем лучше.

Последний вариант фиксации — установка под самый потолок. Этот способ подходит для комнат, которые можно назвать стандартными. В данном случае главная задача такого карниза — сделать потолки и помещение визуально выше, скрыв «лишнюю» полоску стены над окном.

Монтаж настенного карниза

Ответ на вопрос, как повесить гардину на стену, подразумевает другой — как зафиксировать карниз, потому что эта и есть самая важная часть операции. Она начинается со сборки конструкции. На этом этапе руководствуются инструкцией, которая идет в комплекте с изделием. В этом документе указывается количество и место всех элементов, а также расстояния между главными опорами для полотен.

После завершения сборки карниза готовят весь инструментарий. В обязательный набор входит дрель (перфоратор), сверла для нее, отвертки (шуруповерт), молоток, отвес, кронштейны комплекта, а также крепежные элементы — саморезы, дюбели. Затем вооружаются карандашом (маркером), линейкой и рулеткой. Последнее необходимое приспособление для монтажника-любителя — стремянка.

Относительно чего рекомендуется делать замеры, чтобы гарантировать отсутствие несовершенства? Это условие обеспечит первая ближайшая плоскость — потолок. Поскольку они нередко имеют небольшой, невидимый глазу наклон, этот ориентир исключит кривизну, которая в противном случае будет бросаться в глаза. Если потолки идеальные, то уровень только упростит работу.

Сначала находят центр оконного проема. Над ним на стене ставят точку. От нее с помощью отвеса отмеряют необходимое расстояние, или поднимаются до границы стены с потолком. От этой центральной точки откладывают отрезки в обе стороны. На них отмечают участки, предназначенные для крепления кронштейнов. После определения точек фиксации, в них сверлят отверстия, в которые забивают дюбели. Бетонные и кирпичные стены могут потребовать дополнительных элементов — деревянных пробок. В этом случае дюбели заменяют обычными саморезами. Некоторые мастера советуют предварительно пропитывать чопики смолой.

После «закрепления креплений» на них фиксируют кронштейны, после проверки надежности их установки вешают карниз с уже насаженными кольцами с зажимами. Качество проделанной работы оценивают с расстояния в несколько метров.

Каких ошибок надо избегать?

Вопрос, как повесить гардину на стену, кажется довольно простым. Предполагается, что такая работа подвластна каждому, а сделать ее можно за несколько часов. Однако эта элементарность все-таки не исключает одного: на каком-то этапе мастер может совершить ошибку. Есть несколько вариантов, когда на пути к цели возникают препятствия.

Некорректный выбор материалов. Первый пример — приобретение пластикового изделия для легких гардин, но изменение решения в ходе работ. Если вместо невесомого материала на пластик нагрузить бархатные шторы, то такого «издевательства» пластиковая конструкция долго терпеть не будет. Монтаж достаточно массивного карниза на не слишком прочное основание. В этом случае его падение и разрушение стены станет вопросом ближайшего времени. Как правило, такие ситуации происходят с гипсокартонными конструкциями, которые не выдерживают ни тяжелых полок, ни такой же техники.

Нередко совершаются ошибки в откладывании отрезков, мастера игнорируют проверку параллельности проведенной линии и линии потолка. В любом из случаев появившуюся проблему придется решать.

Основные правила монтажа

Перед установкой карнизов надо познакомиться с несколькими правилами, которые помогут избежать большинства неприятностей при эксплуатации конструкций.

Крепежные элементы должны соответствовать материалу основания. Пластиковые, относительно тонкие дюбели подходят для надежных стен, если на них в дальнейшем не предполагается большая нагрузка. Чопики оптимальны, когда вопрос о виде гардин еще не решен, и в том случае, если хозяева привыкли к частым переменам. Специальные дюбели необходимы стенам из пенобетона или другого ячеистого материала.

Гипсокартонным стенам, которые располагаются близко к «основному основанию», нужны длинные крепежные элементы, которые смогут не только войти в капитальную стену, но и надежно закрепиться в ней. Оптимальным видом крепежа для таких оснований считается пластиковый дюбель «бабочка», или дюбель Молли (из металла). Первый элемент обеспечивает надежную фиксацию гардин, вес которых не превышает 12 кг. «Девушка» — тяжеловес: Молли способна удерживать «штангу» до 45 кг.

Для этой работы не принято приглашать специалистов, так как повесить гардину на стену способен практически любой человек, умеющий работать с привычными инструментами. Если необходим наглядный пример, то лучше посмотреть следующее популярное видео: