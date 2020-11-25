Металлопластиковые оконные конструкции — механизмы, в которых все детали работают безукоризненно, и, как правило, не требуют вмешательства человека. Практичность, красота и функциональность новых изобретений стала причиной их растущей популярности. Однако и они небезгрешны. Через несколько лет изделия преподносят сюрприз, так как прижим створок к раме ослабевает, они начинают пропускать пыль, шум, влагу, в доме появляются сквозняки. Причина этих малоприятных явлений нередко одна: это износ уплотнителей. Поэтому рано или поздно, но любая оконная конструкция потребует их замены. Решений несколько. Такую услугу оказывают многие компании, занимающиеся изготовлением и монтажом окон. Однако относительно простую, нетребовательную операцию можно провести и самостоятельно. Но чтобы гарантировать результат, надо предварительно узнать, как поменять резинки на окнах, как сделать это корректно.

Как понять, что резинке требуется замена?

Считается, что минимальный срок эксплуатации уплотнителя ПВХ окон составляет 5 лет. По крайней мере, производители уверяют, что износ можно ожидать спустя 5-7 лет эксплуатации. В реальности нередко возникает другая ситуация — проблемы появляются значительно раньше. Иногда справиться с ними помогает относительно простая процедура — регулировка оконной фурнитуры. Если данная операция оказалась бессильна, то это свидетельство износа защитных элементов.

Симптомы неполадок с уплотнителем

Любая операция с окнами относительно сложна, поэтому важно знать, каковы основные признаки потери уплотнителем своих качеств. К ним относится пыль, скапливающаяся на подоконнике в теплое время года, а также:

дефекты резинки — трещины на поверхности, вмятины, жесткость, потеря упругости;

конденсат, появляющийся на стеклах в холодное время года;

образование наледи на подоконнике, раме или стеклах;

разгерметизация — сквозняки, быстрая потеря тепла;

створки, отказывающиеся плотно прикрываться;

достаточно ощутимое снижение звукоизоляции.

Еще один «возможно-явный» симптом неполадок в пластиковом окне — появление плесени на подоконнике, откосах.

Когда виноваты не резинки?

Не во всех случаях причиной неэффективной работы конструкции являются уплотнители. Иногда проблему вызывают совсем другие «виноватые».

Если на подоконнике появляется пыль, на стекле обнаруживается наледь или конденсат, хозяев начали тревожить шум и сквозняки, то можно предположить, что не проводилась настройка стеклопакета — сезонная регулировка «зима-осень». Второй вариант — ослабление одной из петель створки. Конденсат и наледь тоже относятся к симптомам, которые могут появляться по другим причинам. «ЧС» может спровоцировать:

некорректно установленный подоконник, либо слишком широкий элемент;

декоративные элементы, прячущие радиаторы, мешающие прогреву окон;

некачественная, неэффективная вентиляционная система;

постоянно повышенная влажность в доме или квартире.

Поэтому рассматривать именно замену резинок лучше только в одном случае: когда хозяева точно уверены в своих подозрениях. Можно сначала попытаться исправить положение своими силами. Например, смазать элементы, перевести окна в зимний режим с максимальным уплотнением. Если регулировка створок конструкции не помогла, проблемы остались, несмотря на все испробованные варианты, необходимо вызывать специалиста. Или узнавать, как поменять резинки на окнах самостоятельно.

Уплотнители и их износ

Пластиковая конструкция — механизм, в котором все детали должны работать слаженно. Именно этого идеала в некоторых случаях достичь не получается. Почему же происходит потеря уплотнителями своих свойств?

Что провоцирует потерю качеств резинками?

Причин этого явления тоже достаточно много. Это:

монтаж некачественного элемента;

закончившийся срок эксплуатации;

брак во время монтажа конструкции;

отсутствие должного ухода за уплотнителями;

деформация петель — или одной, или нескольких;

смена режимов «лето-зима» сразу после монтажа окон;

некорректная установка уплотнителя — чрезмерное сжатие или, наоборот, натяжение;

работа окна летом в режиме «зима», особенно когда створки постоянно открывали и закрывали.

Последняя причина — некачественная, небрежная установка, а именно — плохая обработка посадочного места. В большей мере это относится к самым слабым местам конструкций – к углам рамы и створки.

Как проверить эффективность уплотнителей?

Оптимальный вариант – использование тепловизора, однако этот прибор недоступен для большинства владельцев окон. Ему можно найти замену: существует несколько простых вариантов тестирования уплотнителей оконной конструкции.

Серьезную разгерметизацию можно обнаружить рукой, приложенной к окну. Для определения сквозняков этого метода бывает достаточно. Использование зажигалки или свечи (спички). Колебание пламени на границе рамы и створок укажет точное место, где появилась проблема.

Еще один способ — проверка с помощью бумаги. Створку открывают, прикладывают между ней и рамой лист, затем окно закрывают, и пытаются его вытащить. При безукоризненной работе системы бумагу хозяевам освободить не получится. Если это сделать удалось, то вывод следует один: нужна замена старой защиты новыми элементами.

Периодичность замены уплотнителей

Некоторых владельцев пластиковых окон помимо вопроса, как поменять резинки на окнах, интересует и другой момент: как часто придется проводить такие мероприятия? Однозначного ответа не существует.

На «долгожительство» элементов влияет много факторов. Первый из них — заявленный срок службы. Слепо доверять гарантии производителей все-таки не нужно. Зачастую гипотетические 15-20 лет в реальности превращаются в одно десятилетие. Или в меньший срок. Иногда 10 лет — максимум для уплотнителей.

Эксплуатация пластиковых изделий в морозные зимы — условие, из-за которого быстрее разрушается материал любого уплотнителя, независимо от его вида и стойкости. Этот сценарий вполне подходит большинству российских регионов, поэтому рассчитывать на рекордные показатели владельцам не приходится.

Отсутствие регулярного ухода — еще один «влиятельный» фактор. Следствие отсутствия внимания к резинкам — их быстрая потеря свойств. Кислотные осадки — еще одна угроза. Теперь они стали не исключительным, а почти привычным явлением. Такие дожди также оказывает негативное воздействие на некоторые виды уплотнителей.

Разновидности оконных уплотнителей

Вопрос, как поменять резинки на окнах, не совсем корректен, так как резина не единственный материал, из которого изготавливают такие элементы. Поэтому сначала хозяевам предстоит познакомиться с ассортиментом.

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Резина

Самый распространенный вариант — каучуковые резинки. Данный материал прочен, способен выдерживать различные нагрузки. Максимальный срок службы резиновых уплотнителей составляет 30 лет, но для такой длительной эксплуатации изделиям нужен правильный уход. «Ахиллесова пята» каучука — его чувствительность к перепадам температур.

Силикон

Силиконовые изделия отличаются от резиновых «коллег» большим потенциальным сроком эксплуатации: в этом случае максимум составляет 40 лет. Этот материал почти идеал: он имеет малый вес, но прочен, выдерживает значительные нагрузки. Силикон устойчив к воздействию ультрафиолета, а также к резким перепадам температур.

Полимер (ЭПДМ)

Данную разновидность называют синтетическим эластомером, ассортимент таких изделий достаточно широк. ЭПДМ — этилен-пропиленовые каучуки. Они успешно противостоят ультрафиолетовому излучению, но главным их достоинством считают максимальную стойкость к крайне низким температурам. Срок службы полимеров — до 20 лет.

Термоэластопласт (ТЭП)

Под этой аббревиатурой скрывается термопластичный каучук. Главное отличие ТЭП от остальных претендентов — способность расширения при повышенной температуре. При умеренной температуре эти изделия практически неотличимы от резины. Недостаток материала — его неспособность противостоять низким температурам. На морозе этот каучук трескается.

ПВХ, поролон

Оба кандидата не лучший выбор. Давно известный поролон имеет минимальный срок службы — до 3 лет, прочность его невелика. ПВХ также имеет большие недостатки. Главный из них — растрескивание при морозе.

Любой утеплитель требует ухода и аккуратного обращения. Поэтому окнам необходима корректная, своевременная регулировка (при смене сезона), резине — чистка и смазка. Если не выполнять этих условий, то даже самое долговечное изделие долго не прослужит.

Как поменять резинки на окнах?

Первым делом надо отправиться в магазин за новыми уплотнителями. Рекомендуется покупать не то, что кажется лучшим, а изделия, аналогичные тем, что уже установлены. Если работы решено проводить самостоятельно, то советуют вырезать небольшой кусок материала, чтобы взять его с собой «в поход».

Вторая обязательная операция — проведение замеров: надо точно знать, сколько резины потребуется. К результату измерений, как правило, добавляют небольшое количество, «предвосхищая» потенциальный брак. После приобретения материала приступают к монтажу. Как поменять резинки на окнах? Операция состоит из 2 этапов: из подготовки конструкции и установки новых изделий.

Подготовительный этап

Это необходимость, поскольку мастеру надо обеспечить максимальное удобство работы. Для этого рекомендуют створки снять. Для этого:

окно запирают, с петель удаляют защитные крышки;

с верхнего навеса аккуратно выбивают штифт;

придерживая створку, окно открывают;

затем ее приподнимают и снимают.

Потом занимаются демонтажом старого уплотнителя. Его поддевают монтажным ножом или узким шпателем. Наплывы расплавленного пластика удаляют стамеской (ножом). После завершения этого этапа поверхность чистят от пыли и от остатков снятой резины, затем монтажный паз протирают насухо.

Установка нового элемента

Как поменять резинки на окнах? Особенности работы зависят от типа уплотнителя, вернее, от способа его фиксации. Работы всегда рекомендуют начинать с верха — с центра этой части рамы, а потом двигаться по периметру.

Монтаж самоклеящегося уплотнителя

Самый практичный вариант — самоклеящиеся изделия, которые не требуют покупки дополнительных составов. В этом случае работа выглядит так:

Снятую оконную створку укладывают на ровную поверхность. Резинку избавляют от ленты, защищающей клеевую поверхность. Выступ уплотнителя вдавливают в паз рамы, затем оформляют весь монтажный паз.

Установив резинку по всему периметру, лишний материал отрезают таким образом, чтобы торцы уплотнителя плотно прикасались друг к другу. Затем на них наносят несколько капель клея, элементы соединяют. После проверки надежности фиксации резинки створку устанавливают на место.

Установка элемента с помощью клея

В этом случае при покупке составе не помешает посоветовать с продавцом-консультантом. Как правило, для такой операции выбирают влагостойкий Клей 88 Super, альтернативы — цианоакрилатные составы, универсальный Permatex 81850. Главное свойство для таких средств — их максимальная стойкость к влаге.

Сначала состав выдавливают в паз, затем вставляют в него резинку, слегка прижимают изделие по всему периметру. Есть нюанс: сильно уплотнитель не натягивают, потому что он может порваться во время температурных деформаций. Аналогичным образом меняют уплотнители и на раме.

Монтаж снятой створки в проем

Установка производится в обратном порядке. Для этого:

Сначала отводят на 10-15 мм от рамы нижнюю петлю. В верхнюю петлю вставляют шплинт, но так, чтобы он только слегка зацепился за ее низ. Потом поднимают створку, одевают ее на нижнюю петлю. После этого створку прикрывают, пытаясь попасть ее гильзой в верхнюю петлю.

После того как эта часть операции завершилась, шплинт вставляют до упора. На петлю надевают накладку, створку закрывают. Затем проверяют качество проделанной работы одним из способов.

Способы продления жизни резины

Чтобы как можно дольше не пришлось искать ответ на вопрос, как поменять резинки на окнах, нужно правильно и регулярно ухаживать за этими элементами. Уплотнителю, изготовленному из любого материала, необходима регулярная чистка и смазка.

Мытье

Первый этап «ухаживания» за резинкой — ее промывка. Для этой операции используют мягкую ткань или губку, смоченную в мыльном, или в специальном растворе (например, средство для мытья стекол с водой). Частота ухода зависит от особенностей материала. Обычно чистку уплотнителей сочетают с мытьем окон — как минимум 2 раза в год. Силикон — самый нетребовательный кандидат. Ему очистка нужна реже, чем остальным изделиям. После мытья приступают к смазыванию уплотнителей.

Смазка

Оптимальным средством для всех видов оконной резины остается силиконовая смазка или спрей. Считается, что масло на синтетической основе подойдет для ухода за всеми видами изделий. Минеральные продукты тоже используют, но за исключением уплотнителей, сделанных из искусственного каучука (ЭПДМ). В этом случае материал может вспучиться и порваться. Есть и другие «уходовые средства»:

Глицерин, который является признанным «автопомощником». Этот увлажнитель смягчает резину, придает ей эластичность, образует тонкую защитную пленку на поверхности изделия. Минус варианта — неспособность гидроизолировать материал. Обычный вазелин. Мазь действует аналогичным образом. Ее плюс — нерастворимость в воде. Однако у вазелина другой недостаток: это низкий уровень морозостойкости (до -25°). Нивелировать его можно частыми повторными обработками резины. Специальная жидкость, продающаяся в строительных магазинах, или в офисах компаний, специализирующихся на продаже/установке окон.

Из этого «трио» оптимальным вариантом считается только один — специальный состав. Масла также использовать не рекомендуют, поскольку реакцию некоторых изделий на них предугадать просто невозможно. Главное условие для идеального смазочного материала — отсутствие в составе «агрессоров». К таким веществам относится спирт, растворители и щелочи. Эти компоненты быстро разрушают структуру резины, поэтому сильно сокращают срок эксплуатации изделий.

К суперпопулярному составу WD-40 отношение неоднозначное. Это средство — растворитель, который удаляет ржавчину: Уайт-спирита в нем содержится около 50%. Некоторые хозяева, использующие этот состав для уплотнителей регулярно, не замечают никакого негативного влияния. Другие на эти доводы отвечают, что результат такого «содружества» рано или поздно, но «обрадует» владельцев.

«Зима-лето»

Чтобы максимально продлить срок беспроблемной эксплуатации окон, рекомендуется не забывать о сезонной смене режимов, ее производят простым изменением положения маркеров на эксцентриках (зимой в сторону улицы, летом — к помещению). Обязательно проводить такую настройку дважды в год. В этом случае уплотнитель сможет летом отдохнуть от «непосильного труда» в холода.

Такой элементарный уход за окнами нередко единственное условие, которое позволит предотвратить большинство неприятных последствий. Регулярное мытье уплотнителей, их смазка и смена режимов — процедуры несложные. Однако они значительно увеличивает шанс не допустить «гуляющих» сквозняков, промерзания, образования конденсата или наледи, а также появления колонии плесневого грибка.

Нельзя сказать, что эта работа очень трудна, поэтому с ней вполне под силу справиться без привлечения профессионалов. Только хозяевам, решившимся на замену уплотнителей, нужно действовать аккуратно, быть максимально внимательными. Никто не будет спорить с тем, что лучше один раз увидеть, как поменять резинки на окнах самостоятельно. Обо всех этапах данной операции расскажет следующее видео: