Наступление теплых дней радует, потому что, наконец, можно открывать окна, не боясь простудиться, и не «закупориваться» даже ночью. Однако владельцев домов и квартир сильно огорчает скорая встреча со старыми и надоедливыми знакомыми — с комарами, мухами, осами и другими незваными «гостями». Чтобы защитить себя от тех, кто выбрал человека на роль жертвы, используют москитную сетку. Эта конструкция не относится к сложным приспособлениям, но именно она становится надежной преградой от пыли и представителей «летающего мира». Данный элемент устанавливается без особых проблем, но чтобы обеспечить максимально надежную защиту, хозяевам нужно узнать, как крепить москитную сетку. Способы делятся на традиционные и народные.

«Конструкции конструкций»

Прежде чем рассматривать вопрос о том, как крепить москитную сетку, владельцам надо выбрать ее разновидность, поскольку ассортимент изделий довольно широк.

Разновидности противомоскитных изделий

Перед тем как перейти к теме, касающейся того, как крепить москитную сетку, надо познакомиться с существующими видами конструкций.

Каркасные. Чаще антимоскитная сетка, которую покупают для пластиковых окон,— рамочная. Это металлопластиковый каркас, внутри которого натянуто полотно. Его крепят на окнах снаружи, с помощью специальных кронштейнов — плунжеров, Z-образных скоб или карманов. Распашные. Такие конструкции предназначаются для балконных дверей, но могут крепиться на окна и даже на входные двери, поэтому они оснащаются усиленными рамами, фиксируются к блоку петлями, открываются наружу. Чтобы предотвратить случайное открывание, в конструкции предусмотрены магниты. Рулонные. Они похожи на аналогичные оконные устройства — на рулонные шторы или жалюзи с барабанной намоткой полотна. В верхней части окна фиксируют валик, на который наматывается полотно. Потянув за край, его опускают и фиксируют. Когда защита не нужна, фиксатор освобождают, после чего сетка поднимается вверх. Раздвижные. Эти приспособления используются для аналогичных дверей либо окон. Такие москитные сетки имеют раму с натянутой сеткой, но данный каркас сдвигается по направляющим, который закрепляют с наружной стороны. Эта система дает возможность защищать от насекомых только тот участок, где створка открыта. Плиссе. Принцип их действия сходен с тем, что используется для похожего вида москитных сеток. Плиссе — раздвижные рамы, складывающиеся гармошкой в сторону. Для этого снизу и сверху оконного блока устанавливаются направляющие.

Простейшие изделия вовсе не имеют рамы: это бескаркасные сетки на липучке или на двухстороннем скотче. Еще один вариант фиксации — упругий шнур, которым заменяют уплотнитель.

Самыми популярными остаются рамочные, или каркасные москитные сетки. Они имеют невысокую цену, но достаточно надежны, относительно просто фиксируются, поэтому не слишком «капризны».

Материалы и характеристики сеток

Сетки москитных изделий изготавливают из натуральных и искусственных нитей, а также из стекловолокна и металла.

Нейлон

Наиболее распространенные материалы — нейлоновые. Они прочны и практичны, поскольку уход за ними прост. Из нейлона делают и гипоаллергенные сетки, имеющие сложное плетение. Эти полотна способны задерживать не только летающую «живность», но и пыль, пыльцу.

Хлопок

Хлопковые нити привлекают своей натуральностью, стойкостью к ультрафиолету, ворсистостью, благодаря которой сетка задерживает не только насекомых, но и мелкий мусор. Но минусы перевешивают. Это боязнь влаги и последствия контакта с ней — появление плесени и гниение материала.

Полиэстер

Полиэстер — кандидат очень востребованный, потому что такая сетка прочна и долговечна, слабых мест у нее нет, к тому же материал имеет приемлемую цену. Однако никакими выдающимися характеристиками данное полимерное полотно не обладает. Но на популярности изделий из полиэстера это не сказывается.

Стеклопластик

Не менее востребованными являются сетки из стекловолокна (фибергласса). Преимущества этого композита — его прозрачность, почти не влияющая на степень освещенности, и невероятная прочность. Стеклопластик спокойно выдерживает вес кошки, отправившейся в «захватывающее» путешествие по сетке. Исключением могут стать питомцы, перешедшие в разряд «тяжеловесов».

Сталь

Металл — последний претендент. Главное преимущества стальных изделий — их невероятная прочность. Такие сетки устанавливают на окнах не только для защиты от насекомых, но и от «визитов» птиц. Нередко эти полотна выбирают, чтобы гарантированно предотвратить падение домашних питомцев и ограничить «стремление к познанию» маленьких детей. Металлические сетки не выглядят решетками, так как на окнах они практически незаметны. Еще один их плюс — простейший уход: изделие протирают влажной губкой.

Цвет, размеры ячеек

Цвет защитного материала может быть любым — бежевым, голубым, зеленым и т. д. Однако чаще выбирают серые или белые изделия, причем первые позволяют создать почти невидимую преграду. Размер ячеек сетки тоже может отличаться, в зависимости от ее предназначения. Только для защиты от комаров подходят полотна с параметром от 0,8 до 1,2 мм.

Для тех, кто хочет защитить жилище и от пыли, пуха, лучшим вариантом будет изделие с более мелкими ячейками — 0,6-0,8 мм. Однако меньший размер имеет недостатки: такие москитные сетки быстрее загрязняются, но даже чистые конструкции хуже пропускают свет. По этой причине многие хозяева останавливаются на золотой середине — на сетке с ячейками 0,8-1 мм.

Изделия для защиты питомцев — сетки «антикошка»

Это отдельная категория, в которую входят сетки, отличающиеся от обычных изделий выдающимися характеристиками. Главная из них — способность противостоять зубам, когтям и весу домашних животных. Их изготавливают из металла (тканые стальные и просечные алюминиевые), полиэстера и фибергласса. Такие москитные сетки устанавливают на окна большой площади и в дверные проемы.

Виды креплений москитных сеток

Самыми востребованными являются рамочные москитные сетки, которые могут иметь один из двух способов фиксации. Это штоки (плунжеры) и Z-образные скобы. Менее популярны другие крепления — карманы и «флажки».

Z-образные скобы закрепляют со стороны улицы. В этом случае размеры сетки должны превосходить параметры светового просвета створки. Каркас устанавливают снаружи. Это удобно, поэтому данный вариант фиксации выбирают довольно часто. Кронштейны для крепления сетки сверху и снизу отличаются размерами выступов. У первых он составляет 25 мм, у вторых — 40 мм. Эта разница необходима для удобства установки и демонтажа рамочных сеток.

Плунжеры — идеальный вариант для окон квартир и домов, если они располагаются в помещениях на первом этаже. В данном случае конструкция также крепится со стороны улицы, но штоки-плунжеры находится со стороны комнаты, поэтому снять такую защиту снаружи не получится. Рама с сеткой для установки этой системы должна точно совпадать со световым проемом. Поскольку такое условие часто выполнить невозможно, оставшееся пространство между элементами закрывают щеточным уплотнителем, который защищает зазор от пыли и атак насекомых.

Карманы, или уголки — еще один вариант фиксации, несколько отличающийся от монтажа с помощью Z-образных кронштейнов. В этом случае по углам каркаса сетки крепят элементы, которые держат сразу обе стороны конструкции — верхнюю и боковую. Преимущество карманов — невозможность случайного сдвига москитной сетки в сторону. Минус — более сложный монтаж.

Кроме этих вариантов крепления к распространенным методам можно отнести использование «флажков» («барашков»), а также самый простой способ — помощь крепления «липкая лента» и клея, предназначенного для его фиксации.

Как определить размеры противомоскитной сетки?

Если выбор сделан, и вопрос о том, как крепить москитную сетку, уже решен, то первым этапом становится определение ее размеров. И в этом случае параметры зависят от разновидности конструкции. Поэтому самое логичное решение — обращение в компанию, которая занималась установкой окон. Ее специалист возьмет эту работу на себя, поэтому риск ошибки будет полностью исключен. Однако если хозяева желают избежать дополнительных расходов, то определить размеры они могут самостоятельно.

Конструкции с Z-образными креплениями и карманами

Для того чтобы найти эти показатели, измеряют высоту и ширину проема в тех местах, где располагаются уплотнители, по самому краю резинок. Процедуру проводят несколько раз, полученные данные фиксируют с максимальной точностью: недопустимо расхождение даже в миллиметр. Сетка должна быть больше размеров проема на 20-30 мм — и по горизонтали, и по вертикали. Определение параметров для крепления сетки карманами делают точно так же.

Сетки с плунжерным способом фиксации

В этом случае размеры снимают так же: вымеряют высоту и ширину проема. Но конструкция будет меньше, поэтому от полученных значений необходимо отнять 4-6 мм. В этом зазоре будут устанавливаться щеточные уплотнители.

Как крепить москитную сетку?

Самыми распространенными конструкциями являются каркасные сетки с плунжерными и Z-образными фиксаторами, поэтому в первую очередь нужно рассмотреть способы, относящиеся к таким креплениям.

Метод фиксации Z-образными кронштейнами

Сначала делают разметку для крепежных элементов. Кронштейны могут быть металлическими либо пластиковыми. Количество фиксаторов зависит от размеров оконной конструкции. Для пластиковых окон, имеющих стандартные размеры, достаточно четырех: чаще 2 сверху и 2 снизу. Для небольших окошек — по одному на каждую сторону. Большие системы требуют более надежной фиксации, поэтому для них выбирают максимальную защиту — 8 элементов.

Сначала устанавливают нижние крепежные элементы, которые имеют более низкие бортики. С помощью карандаша отмечают точки, которые расположены на 20 мм ниже светового проема. После завершения разметки кронштейны фиксируют, с помощью дрели или шуруповерта. Затем напротив нижних элементов устанавливают верхние, длинные кронштейны. Чтобы избежать ошибок, каркас сетки вставляют в пазы, затем делают отметки на верхней части, к ним добавляют еще 15 мм, которые необходимы для свободной установки москитной сетки.

После фиксации элементов переходят к монтажу сетки. Раму берут двумя руками, подносят к верхним кронштейнам, затем вставляют в них. Затек каркас поднимают до упора, после этого его заводят в нижние фиксаторы.

Почти аналогичным образом фиксируют москитную сетку с помощью карманов. Устанавливают раму точно так же. Сначала ее заводят в верхние карманы, продвигая до упора. Потом прижимают нижний ее край к окну и ставят его в нижние элементы.

Установка сетки с помощью плунжеров

Данный способ — решение, позволяющее установить сетку внутри оконного проема, когда наружная ее фиксация невозможна. Например, если окна защищены решетками, либо откосы располагаются очень близко к профилю. Плунжеры — штифты, которые имеют пружины-доводчики. Они фиксируются по внутреннему периметру, и обеспечивают мягкий прижим сетки к окну.

Для установки используют 4 таких крепежных деталей. Их располагают в боковых сторонах рамы, или там, где более удобно хозяевам. Например, сбоку, сверху и внизу. Расстояние от них до углов створки — около 150-200 мм. Сначала в профиле каркаса сетки насквозь просверливают отверстия диаметром 2 мм. После этого все наружные увеличивают до 4 мм. Плунжеры разбирают, детали с пружиной вставляют в более широкое отверстие, а другой его стороны закручивают ручки фиксаторов. Затем просверливают отверстия в оконной раме, их диаметр — 5 мм. В них устанавливают вкладыши, идущие в комплекте с фиксаторами. Сначала москитную сетку фиксируют нижними элементами, потом вставляют верхние плунжеры. При демонтаже каркаса действуют в обратном порядке.

При оттягивании плунжера шток беспрепятственно убирается в отверстие профиля, а при отпускании возвращается в исходное положение, обеспечивая прижим москитной сетки.

Использование «флажков»

В этом случае если две разновидности флажковых элементов:

маленькие Z-образные пластины, изготовленные из тонкого металла;

пластиковые флажки, представляющие собой поворотный элемент их ПВХ, но Г-образный.

Фиксаторы из металла могут быть установлены только на алюминиевый профиль, поскольку из пластиковой конструкции их очень быстро вырвет. Пластиковые элементы монтируют на раму, максимально близко к сетке. Для крепления используют 4-6 флажков.

В этом случае саморез становится осью для поворота фиксаторов, прижимающих каркас к проему. Для крепления сетки они должны располагаться перпендикулярно рамке. Если необходимо снять сетку, то их поворачивают, располагая параллельно.

Это вид фиксаторов можно рассматривать в качестве альтернативы тем владельцам, которые не слишком часто снимают или устанавливают сетку. Причины — не очень долгий срок эксплуатации изделий (причем из обоих материалов) и саморезы, которые нередко вырываются из своих мест «самостоятельно».

Метод крепления на петли

Если рассматривать вопрос, как крепить москитную сетку, то самым очевидным ответом на него будет использование такого же метода, каким фиксируются створки окна. Это петли. Однако для такого варианта необходимо собрать специальную конструкцию. На одной стороне такой рамы должны находиться петли (2 или 3), а на противоположной стороне — фиксаторы.

В этом случае действуют таким образом:

Сначала сетку прикладывают к окну снаружи, потом отмечают на ней места, предназначенные для крепления петель. Затем с помощью саморезов на раму крепят ответные части петель. Москитную сетку надевают на них и фиксируют стержнями. На ответную часть надевают защелку, сетку закрывают, потом отмечают место для крепления защелки. Ее фиксируют саморезами.

Плюсы данного варианта — простая эксплуатация сетки, так как открыть ее проще всего. Однако и минусы у такого крепления есть. На зиму конструкцию придется демонтировать, а значит, хозяевам придется снимать ее с петель. Если на окнах установлены решетки, то такой способ отпадает. Еще один недостаток — риск распахивания сетки при сильном боковом ветре, а при таких условиях раму может сорвать с петель.

Простые способы для изделий без каркаса

К ним относятся два традиционных способа — использование липучки и помощь шнура.

Монтаж безрамной сетки на липучку

Это ответ тем, кто хочет получить недорогое, но эффективное изделие. Данная конструкция удобна и проста в монтаже.

одну липучку закрепляют на окне;

вторую приваривают либо пришивают по периметру сетки.

Альтернативный вариант — полотно, которое фиксируют с помощью липкой ленты, приклеенной к окну. Однако это решение не относится к самым надежным способам.

Если сетка на липучке кажется привлекательным вариантом, то работа предстоит несложная:

Сначала окно тщательно моют, удаляя грязь и жирные пятна. Потом его насухо протирают чистой тканью. С липучки удаляют защиту. Потом ее прикладывают к поверхности, следя за тем, чтобы не образовались волны или складки. Затем к ленте с липучкой прикрепляют полотно.

Недостаток этого вариант — надежность, которая остается под вопросом. Прочность такой «липкой» фиксации меньше, чем у любого другого способа монтажа.

Простейший монтаж шнуром изнутри

Это вариант подразумевает минимум действий.

Сначала из оконного паза удаляют уплотнитель. Потом в проеме расправляют сетку, которую фиксируют, заменив уплотнительный элемент каучуковым изделием для закатки сетки.

Для такой операции необходим специальный инструмент — ролик для закатывания. Однако каучуковый шнур не единственный вариант. Говорят, что можно использовать даже бельевую веревку диаметром около 4 мм. Но она не лучшее решение, так как уплотняющий элемент должен быть эластичным. Кроме того, материал обязан иметь рифленую поверхность, которая гарантирует максимально надежную фиксацию защитного элемента. Однако сказать, насколько работоспособной будет эта система, довольно сложно.

Альтернатива шнуру — «родной» уплотнитель

Есть еще один оригинальный способ, не требующий «разорительных трат» на специальный шнур. Однако он «нещадно» критикуется, и подойдет не каждому окну. В этом случае покупают сетку, отрезают кусок, который больше размеров окна примерно на 30-40 мм.

Затем вытаскивают уплотнитель, чтобы вставить его обратно, но уже вместе с сеткой. Главная сложность на этом этапе — равномерное распределение полотна, которое при возвращении уплотнителя будет «самостоятельно» натягиваться. В углах себе помогают отверткой. Некоторые хозяева идут другим путем — используют укрывной материал.

Плюсы этих альтернативных способов — экономия, минимум времени, которое отнимает операция: справиться с работой можно за 20 минут. Минусов много, среди них — риск повредить уплотнитель, необходимость каждый раз «терзать» резину для очистки сетки от пыли.

Временное решение

Это использование двухстороннего скотча. Данный вариант лучше рассматривать в качестве скорой помощи, если комары «нагрянули» внезапно. Если под рукой не оказалось никакой защиты, то такую конструкцию приклеивают снаружи балкона.

Как ухаживать за москитной сеткой?

Независимо от способа фиксации эти простые защитные элементы требуют регулярного ухода.

Чтобы продлить срок эксплуатации конструкций, их рекомендуют снимать перед наступлением холодов. Как правило, таки изделия демонтируют в октябре, а возвращают на место в марте-апреле. Рамы, зимующие в тепле, прослужат гораздо дольше, поскольку им не грозит промерзание. После демонтажа конструкции ее (и раму, и сетку) обязательно тщательно моют. Если окна выходят на улицу с интенсивным движением, то такую процедуру рекомендуют проводить значительно чаще: в идеале — каждые 2-3 месяца. Любая сетка с течением времени постепенно теряет эластичность, свойственную ей. Поэтому может порваться даже при небольших нагрузках. Чтобы не допустить «прорыва обороны», изделия рекомендуют менять раз в несколько лет (5-6).

Чтобы предотвратить падение пушистых любознательных созданий, створку с сеткой советуют открывать в откидном положении. Исключением станут металлические изделия. Для защиты детей необходимо блокировать открытие окон. Потенциальные варианты — замок, расположенный в нижней части, или ручка со встроенным ключом.

Ответов на вопрос, как крепить москитную сетку, есть довольно много, но выбор зависит от вида конструкции, и от того, насколько надежная фиксация нужна хозяевам, их детям и питомцам.

В завершение темы — интересное видео, посвященное этим конструкциям: