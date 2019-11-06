Мороз и солнце, день чудесный, но только холодно в квартире. Так думают многие жильцы, когда наступает долгожданная зима, приходящая на смену постоянной темноте и «беспробудной» слякоти. Особенный дискомфорт чувствуется в тех домах, где стоят деревянные оконные рамы, гостеприимно позволяющие холодному воздуху попадать внутрь помещения. Поэтому каждый год с приходом жгучих морозов их владельцам приходится думать и выбирать, чем заклеить окна на зиму, ведь только так можно обеспечить в квартире тепло и уют. Есть разные способы добиться результата, однако сначала надо разобраться с армией потенциальных помощников, чтобы потом найти самого лучшего кандидата.

Первый шаг — мытье и подготовка

Все знают, что эта операция необходима: прозрачные стекла дадут возможность солнечным лучам без всяких препятствий проникать в комнаты, а на чистые поверхности гораздо легче прикрепить любой утеплитель. Моют окна специальными средствами, содержащими нашатырный спирт, который:

не оставляет после себя разводов;

эффективно удаляет жировые пятна.

Заниматься окнами нужно не только со сторону комнат, но и снаружи. Сама подготовительная процедура для пластиковых и деревянных окон выглядит по-разному:

Если стоят пластиковые конструкции, то в первую очередь проводят подготовку откосов: с поверхностей удаляет все старое покрытие, задувают щели пеной, штукатурят, а после высыхания состава их грунтуют, потом красят. Альтернатива для внутренних откосов — пенопласт. Эту процедуру лучше выполнять в тот период, когда за окном плюсовая температура. Деревянные рамы требуют устранения всех наружных щелей, «красующихся» как между створками, так и на деревянных элементах. В этом случае единственный логичный выход — использование краски либо лака.

После окончания наружных работ, а также мытья оконных рам изнутри можно начинать утепление, но к этому моменту уже надо знать, чем заклеить окна на зиму.

Утепление деревянных окон

Оно может быть временным либо постоянным. Все зависит от выбранного материала и способа. От первого вида утепления избавляются с приходом весны, второй оставляют на долгий срок, а меняют только тогда, когда его эффективность снижается, а значит, требуется его замена.

Список оконных «спасителей» довольно велик. В него входит:

алебастр с мелом;

бумага;

вата;

герметик — акриловый либо силиконовый;

монтажная пена;

парафин;

поролон;

специальные уплотнители;

шведский суперутеплитель;

энергосберегающая пленка.

В роли теплоизоляторов выступает замазка, пакля, пенополиэтилен. Первый состав требует больших усилий, когда приходят теплые дни, так как удалять замазку приходится «долго и нудно». Поэтому данный материал рекомендуют использовать лишь для очень внушительных щелей.

Алебастр и мел

Первый ответ на вопрос, чем заклеить окна на зиму, — старинный рецепт, которым пользовались, кажется, еще при царе Горохе. Первый стройматериал смешивают с мелом в пропорции 2:1, затем по чуть-чуть вливают воду и смешивают «кашу» до тех пор, пока она не станет походить на геркулесовое диетическое блюдо.

Этим пластичным составом замазывают щели любой величины, однако открывать окна зимой запрещается. Плюс метода — простое удаление засохшей субстанции. Весной она осыплется самостоятельно, когда хозяева будут открывать створки. Следов от самодельной замазки не остается никаких.

Бумага: газеты или туалетная

Это самый известный метод, при котором применяют старые газеты и воду. Из этих ингредиентов готовят самодельную замазку. Для большей эффективности в нее добавляют глину и толченый мел (1:2). Смесь отличается отличной пластичностью, поэтому позволяет без труда «зашпаклевать» даже самые крохотные щели. Удаляют ее теплой водой без особых проблем: необходимо лишь хорошо размочить состав.

Этот вид утепления применяют только для зимнего периода. Достоинства метода — отсутствие значительных трат вообще, простота изготовления замазки и ее нанесения. Минусы — полная герметичность, не позволяющая открывать окна, необходимость камуфлировать такую «красоту» бумажным скотчем либо тканевыми полосками. Последние два средства — дополнение, так как существенного утепления от них ждать не приходится. В этом же качестве применяют другой «народный» состав — туалетную бумагу и мыло.

Вата или полосы поролона

Для таких работ покупают более дешевую техническую вату или используют полоски поролона. Материалы применяют для заделки крупных щелей — между стенами и створками, между рамой и подоконником. Сверху тоже наклеивают бумажную ленту, улучшающую вид окна, увеличивающую эффективность утепления.

Преимущества метода — невысокая цена всех «эксплуатируемых» материалов, отсутствие «мокрых мероприятий». Недостатки — впитывание влаги, требующее регулярной смены и ваты, и поролона, невозможность надежно заделать самые мелкие щели. Регулярно открывать утепленные окна для проветривания тоже не получится.

Замазка строительная

Главная «специализация» этого материала — обеспечение герметичности посадочного места стекла. В этом случае штапики демонтируют, пространство тщательно очищают от мусора, обезжиривают, затем наносят и выравнивают слой замазки. Штапики возвращают на место, потом красят. Самый главный плюс материала — невысокая цена.

Минусы — гигроскопичность, трудоемкость работ. Замазка обязательно требует регулярной замены, а избавляться от старого слоя приходится долго. От сквозняков между рамой и створками такой материал спасти не в состоянии, поэтому для защиты от продувания необходимо приобретать еще одного кандидата из этого списка.

Поролон самоклеящийся

Такой способ более технологичен, потому что нет необходимости дополнительного заклеивания материала тканевыми либо бумажными полосками. Клейкая лента на поролоне дает возможность прочной фиксации материала на внутренних сторонах оконных створок. В этом случае можно без всяких препятствий проветривать помещения. Стоимость этого вида материала тоже невысока.

У самоклеящегося поролона тоже есть слабые стороны. Если створки плотно прилегают к раме, то закрыть их будет проблематично, а подгонка дерева под утеплитель — затея, которая вряд ли кого-либо вдохновит. При больших зазорах, наоборот, придется «звать на помощь» дополнительные материалы. Гигроскопичность — еще одна ложка дегтя в липучий поролоновый рулон.

Акриловый/силиконовый герметик

Этот метод утепления с полным правом относится к самым надежным способам предотвратить потери тепла. Для работы потребуется покупка прозрачного герметика, а также строительного пистолета. После мытья окон сначала удаляют штапики, потом пространство между стеклом и рамой заполняют средством, дожидаются его высыхания. Последняя операция — возвращение штапиков.

Достоинства — качественное утепление, относительная скорость работ. Минусы — большие расходы из-за необходимости приобретения герметика с пистолетом, обязательный демонтаж штапиков. Еще одно требование — навыки, нужные для нанесения абсолютно одинакового слоя герметика, так как в противном случае возникнут затруднения при монтаже штапиков.

Растопленный парафин

Это подходящий материал, чтобы устранить возможные сквозняки, возникающие из-за отверстий между рамой и стеклами. Такой метод — шанс противостоять замерзанию окон, потому что парафин закроет все отверстия, даже мельчайшие поры. Прежде чем заклеить окна на зиму, материал растапливают на водяной бане. В теплом состоянии им замазывают все проблемные места.

Если говорить о достоинстве способа, то оно практически единственное — возможность предотвратить теплопотери, в которых виноваты деревянные элементы. Поэтому к парафину придется добавить еще один материал. Недостатки — трудоемкость работы, требующая подогрева быстро застывающего материала, невозможность защиты окон по периметру.

Самоклеящийся уплотнитель

Этот вариант прельщает многих владельцев деревянных окон. Причина — идеальное сочетание эффективности и цены материала. Самоклеящийся уплотнитель — это пустотелая резина, которую так же, как и поролоновую липкую ленту, наклеивают на тыльные стороны створок. Пустоты не создают затруднений при закрывании таких окон, клейкие полоски обеспечивают надежную фиксацию уплотнителя.

Срок эксплуатации этой резины составляет 1-2 года. Достоинства — эстетичный вид окна, больший срок службы, возможность проветривания. Недостатки — немного большая стоимость материала, относительная трудоемкость утепления, шанс купить некачественную подделку, потенциальное отклеивание уплотнителя от окна.

Энергосберегающая пленка

Такой метод теплосбережения не относится к щелям в окнах, ее наклеивают только на стекла. Энергосберегающая пленка отражает тепло, идущее от радиаторов, обратно в квартиру, поэтому большее его количество остается внутри помещения. Плюсы материала — высокая эффективность, надежность фиксации.

Минусы — очень высокая цена материала, не слишком привлекательный вид оклеенного окна, но сохранение тепла требует некоторых жертв. От сквозняков, которые неизбежно будут «гулять» благодаря оставшимся щелям между рамой и створкой, пленка не убережет. Поэтому необходимо привлечь дополнительные материалы, что сделает расходы на утепление еще более ощутимыми.

Eurostrip — шведское изобретение

Эта технология заслуживает быть упомянутой, и не вскользь, так как она позволяет дать старым деревянным рамам шанс приблизиться по качеству к современным стеклопакетам. Главный ее «герой» — силиконовый трубчатый утеплитель — Eurostrip, устойчивый к температурным перепадам, нечувствительный ни к краске, ни к лаку. Срок его службы — 20 лет. Есть у надежного еврострипа «коллеги», однако они менее качественные.

ТЭП — термоэластопласт. Этот материал дешев, но недолговечен, потому что на него очень негативно влияют перепады температур. Резиновый EPDM. Его качество и стоимость выше, однако он груб и не слишком эластичен, поэтому требует от мастера идеальной работы. К лаку EPDM относится вполне лояльно, но от краски спустя некоторое время начинает портиться.

Шведский метод предусматривает вырезание пазов в древесине. В них силиконовый материал заправляют, используя специальный ролик. Существуют упрощенные варианты такой работы: в этом случае пазов вовсе не делают, а силиконовый уплотнитель сажают на клеевой состав, либо прибивают степлером. Однако у таких способов есть большой недостаток — необходимость в переделке в скором времени — уже через несколько лет.

Плюсы качественного силиконового еврострипа — гарантия герметичности деревянных окон, существенная звукоизоляция, меньшая стоимость работы, если сравнивать ее с установкой пластиковых стеклопакетов. Минус у шведского изобретения один: его бессмысленно использовать, когда раме требуется замена, однако такие ситуации, когда древесина почти полностью сгнила, встречаются крайне редко. Самостоятельно сделать работу затруднительно, поэтому сложность тоже можно занести в категорию недостатков.

Утепление пластиковых окон

Новые изделия из пластика — чемпионы, если дело касается герметичности, поэтому речь пойдет не о них. Есть ли смысл задумываться, чем заклеить окна на зиму, когда стоят «пожилые» пластиковые модели, — вопрос другой. Механизмы у них постепенно расшатываются, фурнитура находится в неидеальном состоянии, а резиновые уплотнители начинают забастовку.

Сначала необходимо определить места утечки тепла. Для этой проверки используют:

Универсальное «подручное средство» — руку, которая хорошо чувствует холодный воздух. Лист офисной бумаги: его зажимают между створкой и рамой, а потом вытягивают. Там, где этот процесс не доставляет трудностей, находятся проблемные участки. Свечу, горящую спичку.

Причиной потери тепла пластиковыми окнами могут быть ошибки монтажа, усадка строения, недостаточное (пришедшее в негодность) внешнее утепление. Если сквозняк обнаруживают по всему периметру, то это симптом, свидетельствующий о выходе из строя резинового уплотнителя. Замену его лучше доверить фирме, занимающейся такими работами, так как самостоятельные попытки исправить ситуацию нередко приводят к серьезным нарушениям функциональности пластиковых конструкций.

Что можно сделать самостоятельно?

Знание причин — достаточный стимул для дальнейших действий. Вариантов существует несколько.

Часто утепление пластикового окна начинается с работ с внешними откосами, а продолжается приведением в порядок и внутренних. Первым делом удаляют загрязнения, слои краски, шпаклевки, затем «выкорчевывают» старую монтажную пену. Открытые зазоры грунтуют, задувают новой пеной, дают ее высохнуть, потом шпаклюют и красят. Иногда помогает регулировка фурнитуры, помогающая справиться с львиной долей таких неприятностей. В этом случае настраивают петли, которые ответственны за появление щелей и за плотность фиксации уплотняющего материала. Для этой операции, в зависимости от конструкций, понадобится ключ-шестигранник либо пассатижи, различные отвертки. Полная замена уплотнителя — самый серьезный вариант, при котором требуется демонтаж стеклопакета. Если нет уверенности, что операция пройдет успешно, то лучше «свалить» эту работу на профессионалов.

Рекомендации специалистов

Любое понижение температуры в помещениях — повод для проверки оконного или оконно-балконного блока на герметичность. Самые слабые места конструкций — зазоры, появляющиеся между рамой и створками либо стеклом. После определения источника проблемы окна моют, тщательно высушивают на солнце. Обезжиривание поверхности желательно, оно необходимо, если в роли утеплителя будут использовать какую-либо клейкую ленту.

Ошибки — гарантия бесплодной работы

Беспрекословное следование всем этапам работ — единственное условие, которое даст ожидаемый результат — возвращение тепла в квартиру. При любом нарушении технологии не спасет даже высококачественный материал. Некоторые «фатальные» ошибки очень распространены. В этот «черный список» входит:

Работа, выполняемая при высоких либо низких температурах. В жаркие дни материал может быстро засохнуть, но не обеспечить необходимую адгезию, поэтому о качественном соединении говорить не приходится. Холод и влага будут препятствовать высыханию мыла, клеевого состава или герметика. Полное игнорирование предварительной подготовки поверхностей. Обязательно удаление абсолютно всех слоев старых покрытий, качественная зачистка, обезжиривание. Любая влага, подозрительные участки, на которых может «благоденствовать» плесень, требуют повышенной бдительности. Оставление пространства между утеплителем и конструкцией без дополнительной обработки монтажной пеной, последующим грунтованием и покраской (лакированием). Все щели шириной 4-5 мм необходимо надежно задувать. Самостоятельная работа в тех сложных случаях (замена резинового уплотнителя в пластиковых окнах, фиксация еврострипа в деревянных изделиях, герметизация и т. п.), когда присутствие квалифицированного человека — необходимость №1. Использование совершенно не «тех» материалов. «Хорошие» примеры — малярная лента и медицинский пластырь. Одна не способна терпеть перепады температур, и отвалится в рекордные сроки. «Липучка» прилепится «страстно», снимать ее придется вместе с краской.

Вот, кажется, и все ответы на вопрос, чем заклеить окна на зиму. Если говорить о самых популярных способах, то к ним относится «коллективный труд»: например, комбинация клейкой ленты и герметика. Каждый материал в этом тандеме будет выполнять свою работу, а результатом станет возвращение тепла.

Если есть время, то можно посмотреть видео, посвященное этой животрепещущей теме: