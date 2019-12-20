Собственный дом за чертой города — мечта почти каждого человека, который хочет жить вдали от суеты, на природе. Однако загородный участок буквально кишит разнообразными миниатюрными врагами. Они спокойно хозяйничают в садах и огородах, но также вполне комфортно чувствуют себя в доме, становясь очень неприятными соседями. Так как без участия деревянных досок не обходится ни одно здание, возводящееся за городом, то рано или поздно хозяева сталкиваются с прямой и явной угрозой — с жуком короедом, большим почитателем древесины. Насекомое, не пойманное на «месте преступления» вовремя, способно причинить огромный вред строению. Поэтому лучше заблаговременно узнать, чем опасен жук короед в доме, о методах борьбы с маленьким вредителем.

Врага надо знать в «лицо»

Короед — представитель семейства жесткокрылых, его называют самым опасным пожирателем древесины. На первый взгляд он кажется абсолютно невинным созданием, однако впечатление это обманчиво: многочисленная армия таких «бойцов» способна уничтожить гектары хвойных лесов за непродолжительное время.

Это насекомое, длина которого менее 10 мм, окрас — темно-коричневый или черный, голова чаще темнее туловища, на ней выделяются усики, оканчивающиеся характерной «булавой». В это подсемейство входит около 140 разновидностей, обитающих в Европе. Самые известные короеды — жук-типограф (еловый), заболонник, лубоед, причем первый считают самым опасным. Если сравнивать насекомых по пищевым предпочтениям и строению, то ближе всего короеды к долгоносикам.

Жуки короеды в доме селятся семьями. Эти ячейки общества могут быть моногамными (самец с самкой) и полигамными (несколько самок). Роль играет тип семейства: самки, принадлежащие к разным видам колоний, прогрызают свои, особенные, ходы. Они настолько различны по строению, что специалисты-энтомологи могут практически мгновенно определить вид вредителя. Им достаточно посмотреть на срез древесины, на структуру «построенных коридоров».

Обнаружить вредителей непросто, так как они ведут ночной образ жизни, большую часть времени проводят внутри древесины. Там они неустанно прокладывают ходы, откладывают яйца, а наружу выбираются только с одной целью — найти партнера для спаривания. Особенность жуков короедов — невероятная плодовитость, поэтому даже небольшая «компания» может разрастись всего за пару лет до огромной колонии. Чтобы заметить следы присутствия угрозы, необходимо регулярно, тщательно обследовать все деревянные поверхности.

Опасность жуков короедов

Деревья (лиственные, хвойные) — естественная среда обитания этого вида насекомых. Проникнув в древесину, жук чувствует себя как дома: там он может найти пропитание, защититься от любой опасности. Самки, прогрызая ходы до самой сердцевины древесного растения, откладывают яйца.

Спустя неделю из них вылупляются личинки, которые с большим аппетитом принимаются за сок и волокна. Одна крошечная особь в состоянии за сутки съесть примерно 10 г древесины, одновременно прокладывая себе ходы в новом доме. В зимний период личинки впадают в спячку, но не погибают, так как температура до -30° им не страшна. Растут они около 3 лет, после чего они становятся куколками, а потом взрослыми особями, которые начинают активно размножаться.

Жуки короеды мигрируют с дерева на дерево, но не чураются деревянных построек или их определенных элементов. В них они прогрызают ходы, затем откладывают яйца. Личинки жуков начинают делать свои индивидуальные «туннели». Молодые насекомые, вышедшие из куколок, тоже занимаются прокладыванием новых проходов. Некоторые виды короедов дополнительно сооружают вентиляционные каналы и брачные приюты (лубоеды), предназначающиеся для повторного спаривания.

Результат — постепенное превращение зданий в труху. Такие дома уже несут прямую угрозу для проживающих там людей: в любой момент могут осесть, накрениться или даже обрушиться несущие стены, межкомнатные перегородки, перекрытия. Некоторые виды жуков короедов в состоянии переносить споры плесневых грибков. О серьезности этой опасности знают все.

Короеды и стройматериалы

Склады и хранилища пиломатериалов — рай для этих насекомых, поэтому набеги (вернее, налеты) жуков не такая уж редкость. В этом случае хозяева будущего дома могут «нарваться» на зараженную древесину еще перед строительством. Чтобы устранить риск покупки с «сюрпризом» нужно принимать меры предосторожности:

обязательна тщательная проверка пиломатериалов: крошечные отверстия и узкие дорожки на поверхности — явный симптом «короедения»;

при покупке кругляка нужно обращать особое внимание на торцы бревен, на них не должно быть никаких подозрительных дефектов;

любимая пища жуков — древесный сок, поэтому приобретение сухого материала — шанс избежать знакомства с опасным насекомым;

новый дом требует обязательной обработки антисептическими растворами (Антижук, Древесный лекарь, Эколан-41): операцию лучше проводить три раза, интервал — неделя или 10 дней.

При покупке деревянного дома серьезная проверка всех поверхностей конструкции — мера необходимая, так как недобросовестные продавцы-хозяева нередко именно по причине заражения жуком стараются всеми силами поскорее избавиться от ветхого строения, но получить хоть какие-то деньги.

Мебель — еще один возможный путь проникновения короеда в дом. В этом случае заражение деревянных элементов конструкции практически неизбежно.

Признаки присутствия насекомых

Жук короед в доме — почти «партизан», он не появится перед хозяевами, тыча себя лапкой в «грудь». Осторожные создания комфортно чувствуют себя внутри дерева, а выползают на свет, когда вокруг темно и тихо. Поэтому шанс встретиться с ним невелик, однако понять, что творится неладное, все же можно.

Первый тревожный симптом — крошечные отверстия (1-2 мм), появившиеся на деревянных стенах, перекрытиях, обрешетке, мебели. Там, где есть ходы, обязательно должны остаться «следы преступления» — древесная пыль светло-желтого цвета. Ее (буровую муку) легко обнаружить на полу, возле отверстий. Второй признак — посторонние звуки. Жуки-древоточцы не могут работать бесшумно: в самом разгаре работы-принятия пищи короед (наверное) забывает об осторожности. Поэтому в ночное время суток владельцы дома могут услышать звук, чем-то напоминающий тиканье часов. Только оригинальные измерительные приборы надо из помещения убрать.

Чтобы вовремя принять меры, лучше регулярно и очень скрупулезно обследовать все деревянные поверхности. Только постоянная проверка даст возможность быстрого обнаружения, скорейшего избавления от «напасти».

Жук короед в доме: борьба за дерево

При первых же подозрительных признаках присутствия опасности нужно начинать действовать. Можно начать войну с короедами с народных методов. Если избавиться от жуков не удастся, то придется применить более действенные препараты, ловушки. Когда изгнать живую угрозу не получается, зовут «тяжелую артиллерию» — профессионалов, имеющих в арсенале сильные инсектициды, гарантирующие полное избавление от захватчиков.

Народные методы борьбы с жуками

Нельзя надеяться на чудо, если короеды уже довольно давно и успешно ведут в древесине «подрывную деятельность». Народные рецепты нельзя назвать суперсильным оружием, они способны оказать помощь только в том случае, если заражение произошло недавно. Обычно используют такие инсектициды:

Керосин со скипидаром. Ингредиенты смешивают в пропорции 1:3, средством обрабатывают поверхности с помощью пульверизатора либо губки (кисти), вливают его шприцем с толстой иглой в ходы, сделанные короедом. Канифоль, парафин и растительное масло. Второй компонент растапливают, добавляют канифоль (4:5), смесь доводят до кипения. Затем доливают 1 часть масла, проваривают состав еще несколько минут. Используют средство точно так же. Деготь, нафталин, скипидар. Готовят смесь, соотношение — 1:1:3. Применяют аналогично двум первым инсектицидам. Вазелиновое масло. Этот препарат вводят непосредственно в ходы. Делают процедуру шприцем без иглы.

Чтобы не дать врагу сбежать с «поля боя», отверстия, если их немного, закрывают акриловым либо силиконовым герметиком. Спустя неделю обработку повторяют, через 2 недели снова обрабатывают ходы выбранным составом.

Есть еще несколько оригинальных методов. Говорят, что насекомые не любят серные дымовые шашки. Горение нескольких штук одновременно дает возможность избавления от неприятного соседства. Не нравится короедам сильный топот, вибрация. Насколько верно это утверждение, сказать точно нельзя.

Более сильное заражение — достаточная причина для применения радикальных методов. Если участок сильно поврежден, то его срезают, потом сжигают. На место повреждения крепят новый элемент, вырезанный по форме отверстия. Его также обрабатывают средством от короедов.

Химикаты-профессионалы

Обширная площадь поражения короедом требует помощи промышленных инсектицидов. Чтобы избавиться от насекомых, но не нанести вреда хозяевам, необходимо соблюдать инструкцию, не изменять пропорции по своему усмотрению. Для собственной защиты используют очки, перчатки, респиратор.

От нескольких насекомых, попавших в дом, можно избавиться Дихлофосом либо Карбофосом. Если появилась колония, то борьба за территорию начинается нешуточная. Обычно советуют один либо несколько из следующих препаратов:

Антишашелин. Относится к средствам длительного действия, средство не вызывает привыкания. Его применяют для шприцевания ходов жука. БИ-58. Он действует на короедов любого возраста (этапа развития). Продолжительность действия невелика — 3 недели, поэтому обработку необходимо повторять несколько раз. Клипер. Средство подходит для пропитки, опрыскивания поверхностей. Оно отличается высокой степенью проникновения, однако тоже действует всего 3 недели. Конфидор Экстра. Длительность действия препарата — месяц, поэтому несколько обработок, следующих друг за другом, — обязательное условие. Сенеж Инса — антисептик-универсал. Его отличия от химикатов-конкурентов — высокая проникающая способность, рекордный срок действия, составляющий 3 десятилетия.

Другие популярные составы — Антижук (Неомид 100), Древесный лекарь, Эмпайр 20 (Ксулат С25). Во время обработки древесины в доме не должны находиться дети, домашние животные, аквариумы и растения. После обработки лучше сразу покинуть помещение, тщательно умыться, используя моющие средства. Заходить в дом рекомендуют только после тщательного проветривания.

Неоднозначные пахучие ловушки

С одной стороны, этот способ приобретает популярность. С другой, имеет довольно много противников. «Капкан» для жуков короедов — это пластиковая конструкция, состоящая из стакана и воронки. Внутри нее расположена платина, пропитанная феромоном — знаменитым веществом, привлекающим особей противоположного пола.

Действует приспособление элементарно: жук, учуявший чудный аромат, летит на «свидание», однако забывает об осторожности, поэтому ударяется о пластиковую перегородку. Результат — падение внутрь ловушки, на дно стакана — в тюрьму, побег из которой невозможен. Безопасность — главное достоинство метода, но эффективность, целесообразность применения таких «силков для жуков» вызывает сомнения. И вот почему:

Такой метод позволяет поймать только тех, кто уже обзавелся крыльями. Личинки еще не в состоянии воспринимать запах, однако не жуки, а они причиняют дереву максимальный вред. Пропадут только взрослые насекомые, но эти червяки и яйца останутся жить в древесине, «не дуя в ус». Феромонные ловушки способны привлечь всех жуков-короедов, находящихся поблизости — на расстоянии в несколько километров. Хозяева, решившиеся поймать насекомых, будут вынуждены столкнуться с целыми «полчищами» врагов. Результат обрадовать не сможет, наоборот, он ввергнет в отчаяние.

Феромонные ловушки будут эффективны в больших садах, там, где выращивают саженцы. Жук короед в доме требует иных способов борьбы.

Профессиональная обработка

Серьезный противник, использующий для ведения войны новейшее вооружение, «обречен» на победу. Поэтому, обратившись к специалистам, о возможном поражении можно даже не задумываться. Для борьбы с насекомыми используют два метода — при помощи газовой атаки и излучения.

Фумигация ядовитым фосфином

Это бесцветный ядовитый газ, производные его — печально известные зарин и зоман. Раньше фосфин применяли для борьбы с мышами и крысами, «посягающими» на зернохранилища. Процесс избавления от жуков короедов — обработка ходов, сделанных насекомыми.

Газ, проникая внутрь древесины, убивает все живое. После применения фосфина требуется длительное проветривание — в течение нескольких дней. Потом нужна проверка концентрации газа, утилизация его остатков. Поэтому хозяевам придется покинуть дом на неопределенный срок.

СВЧ метод — безопасная альтернатива

Этот способ сейчас применяется гораздо чаще, так как он эффективен, но абсолютно безвреден. Здесь работают излучения высокой частоты, известные всем обладателям микроволновых печей. Дерево прогревают до определенной температуры (60°).

Прибор называют микроволновым инсектицидором. Такая процедура гарантирует аналогичный результат — полное избавление от «агрессоров» любой стадии развития, но структура древесины остается без каких-либо изменений.

Есть одно обязательное условие, позволяющее использовать инсектицидор. Это отсутствие в дереве любых металлических элементов — гвоздей, саморезов, скоб и т. д.

Жук короед в доме: профилактика

Она лучше затяжной войны. Жук короед в доме может не появиться, если заранее принять меры, предупреждающие заселение неприятного и опасного соседа. В этом случае надо сначала создать насекомым неблагоприятные условия на участке, а потом вплотную заняться самим домом.

Работа «участковым»

Изготовление кормушек для привлечения пернатых «санитаров леса» — первый необходимый шаг. Лишение комфортных мест для жизни, размножения жуков. Нужно удалить все пни, старые, отмершие ветви, сухостой. Весь древесный мусор лучше убрать с участка как можно быстрее. Весенняя побелка стволов гашеной известью. Состав — 1 часть «неугасимого» материала и от 1,5 до 3 частей воды. Компоненты соединяют в емкости, оставляют в покое на час, в течение которого будет идти реакция. Затем жидкость размешивают, снова оставляют на час-два. Белят деревья в перчатках. Опрыскивание их после цветения. В этом качестве используют Битоксибациллин, Боверин либо Лепидоцид. Самодельный аналог состоит из воды (5 литров), жидкого зеленого мыла (2 стакана) и карболовой кислоты (2 стакана). Перед применением состав разбавляют — часть раствора + 4 части воды). Через полмесяца процедуру повторяют. Регулярное обследование деревьев. Оно заключается в поиске подозрительных отверстий. При обнаружении ходов короеда ветки, стволы без промедления обрабатывают инсектицидами. Например, Виталайзером НВ-101. Этот препарат не только безопасен для растений, но и способствует их росту. Принятие срочных мер при большом заражении. В этом случае на помощь зовут препараты-химикаты. Если спасти дерево не удается никакими способами, то растения спиливают, затем сжигают. Избавляются даже от корней, так как некоторые виды жуков короедов предпочитают селиться поближе к земле.

Профилактика в доме

Древесине противопоказана высокая влажность, но именно она привлекает насекомых, предпочитающих «сочную» еду. Поэтому первым делом покупают гигрометр, создают неблагоприятные условия — проветривают, сушат, обеспечивают низкий уровень влажности. Избавление из старых деревянных предметов, регулярная уборка помещения с постоянной проверкой всех «вкусных» для короеда поверхностей на предмет ходов. Это процедуры, которые должны стать правилом, а не редким исключением. Последний вид защиты — нанесение на древесину лакокрасочных материалов. Специальные средства для ухода за лакированным деревом (Лоск, Полироль) тоже могут отпугнуть насекомых.

Нелакированные, неокрашенные поверхности обрабатывают раствором кремнефтористого натрия (200 г на 10 литров воды). Полученным составом дерево протирают, используя мягкую ткань.

Жук короед в доме не приговор, так как избавиться от непрошеных гостей все же удастся: простым или более сложным способом. Главное — своевременное обнаружение врага, потому что комфортное, спокойное проживание нескольких особей спустя несколько лет может превратиться в оккупацию.

Что советуют те владельцы, которым уже «посчастливилось» столкнуться с насекомым-неприятелем, можно узнать из видео: