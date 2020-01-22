Во время ремонта и строительства нередко возникает потребность надежно склеить совершенно разнородные материалы, на которые в дальнейшем будет возложена большая нагрузка. С этой задачей не справятся обычные клеевые составы: они не в состоянии обеспечить соединению достаточную прочность. Для максимальной надежности используют специальные жидкие гвозди, чье оригинальное название уже давно превратилось в имя нарицательное. Изобретенный полвека назад в США, этот монтажный клей стал незаменимым средством для склеивания почти всего со всем. Немногие знают, как правильно пользоваться этим универсалом, поэтому до начала работ необходимо разобраться, что такое жидкие гвозди: применение, их компоненты, знание видов и свойств помогут добиться наибольшей эффективности.

Жидкие гвозди: история успеха и состав

Данную разновидность монтажного клея выпустила американская компания Macco. Произошло это историческое событие в 1968 году. Новый клеевой состав вышел «в свет» с громким именем — «жидкие гвозди» (Liquid Nails), однако вскоре доказал, что достоин этого названия, так как вполне способен соревноваться с металлическими крепежными элементами. На отечественном рынке продукт появился только в 90-х годах, но также быстро завоевал популярность.

Основой первых жидких гвоздей был синтетический каучук, в него добавляли полимеры, а в роли наполнителя выступала особая глина, добытая в штате Техас. Она отличается удивительной пластичностью, но в наше время ее нередко заменяют обычным мелом. Этот способ позволяет придать клею белый цвет, который в оригинале получают с помощью оксида титана. Понятно, что замена глины мелом неравноценна: такие смеси сильно уступают классическому рецепту в качестве.

Сначала в состав включали ацетон, ускоряющий схватывание клея, и толуол для лучшего сцепления поверхностей. Однако вскоре от этих компонентов отказались из-за их токсичности, но далеко не все. Некоторые производители, стараясь сэкономить, до сих пор используют такие ингредиенты. Подобные составы можно определить по необычно низкой цене и крайне неприятному запаху клея. Для помещений эти жидкие гвозди использовать нельзя.

Так как выпущенный продукт оказался очень качественным, то производители продолжили эксперименты с различными добавками. Благодаря им через некоторое время выпустили большой ассортимент товаров, объединенных названием «жидкие гвозди». Эти клеевые составы имеют различные компоненты, поэтому отличаются характеристиками.

Виды «жидкого клея»

Основа — то, чем отличаются разновидности жидких гвоздей. Есть два основных типа гвоздей: синтетические и водно-дисперсионные.

На синтетической основе

Первые, неопреновые, клеевые составы производят на классической основе — на синтетическом каучуке. Они используются для склеивания тяжелых конструкций, включая металлические. Такой клей прочен, быстро схватывается. Ему не страшны температурные перепады, мороз и повышенная влажность.

Недостатки у неопреновой продукции есть: это неприятный запах и небольшая токсичность, поэтому работы с этой разновидностью требуют защиты органов дыхания, хорошего проветривания помещения. Для склеивания синтетических материалов такие жидкие гвозди не подходят.

На водной основе

Водорастворимые жидкие гвозди, помимо минеральной составляющей, могут содержать полимеры: акриловые, поливинилацетатные, полиуретановые. Эти материалы имеют довольно хорошую адгезию с различными поверхностями, однако здесь есть исключения.

Акриловые виды клея предназначены только для пористых поверхностей, полиуретановые растворы не используют для склеивания полиэтилена и тефлона. Все составы экологичны, удобны в работе. Минусы их — невысокая влаго- и морозостойкость, чувствительность к температурным перепадам.

Где применяют жидкие гвозди?

Сфера «деятельности» этих растворов очень широка. Их применяют для склеивания:

гипсокартона;

гипса;

ДВП, ДСП, МДФ, ОСП;

дерева;

камня;

керамики;

кирпича;

металла;

оргстекла и стекла;

пластика;

полистирола;

натуральной пробки и т. д.

Склеенный участок сможет выдержать нагрузки до 80 кг/см2, Возможно надежное соединения даже тех поверхностей, что прилегают друг к другу не слишком плотно. Замена герметика — другое возможное, но нерациональное, применение жидких гвоздей. Причина нецелесообразности использования в этом качестве — высокая цена этого клея.

Существуют составы универсальные и специальные. Первые применяют для любых поверхностей и разных условий. Однако такая «всеядность» не всегда подходит, потому что эти «всемогущие» виды клея все же не в состоянии гарантировать идеальный результат. Поэтому производители выпускают другие, узкоспециализированные составы, предназначенные для:

неблагоприятных условий, требующих быстрого схватывания клея;

гарантированно высокой прочности соединения;

работы в сухих или во влажных помещениях;

монтажа снаружи либо внутри зданий;

склеивания тяжелых конструкций;

зеркал, керамики, стекол;

монтажа утеплителей.

Выбор подходящего состава зависит от условий работы. Все информацию о применении производители указывают на упаковке продукции. Особенно важно обращать внимание на такие характеристики:

Состав. Присутствие мела — повод отказаться от таких жидких гвоздей, особенно если нужен клей для соединения тяжелых элементов. Ацетон в растворе тоже не приветствуется. Время схватывания. Хотя этот параметр в разных видах отличается не слишком сильно, для монтажа на потолок нужен быстросхватывающийся клей.

Влагостойкость — еще одно важное свойство. Оно необходимо там, где влажность постоянно повышена: для работ в кухне или в ванной комнате.

Преимущества и недостатки

Популярное средство, удобная форма упаковки и его уникальный состав (который остается секретом) дает право говорить, что у жидких гвоздей большое количество преимуществ перед конкурентами. В список плюсов входит:

максимальная прочность соединения, благодаря которой этот вид клея становится достойным конкурентом саморезам и гвоздям;

отличная сцепляемость практически со всеми известными материалами: начиная от древесины и заканчивая разными видами утеплителей;

возможность склеивать материалы, которые неплотно прилегают друг к другу, относительно простой монтаж, если работа связана с криволинейными конструкциями;

поверхности, чья целостность не нарушена, если сравнивать жидкие гвозди с любым металлическим крепежом;

скорость операции из-за быстрой фиксации материалов, отсутствие грязи, пыли, шума;

малая токсичность (которая есть только у синтетической разновидности);

экономичный расход при корректном нанесении;

возможность избежать коррозии материалов.

Все и вся имеет недостатки, есть они и у чудо-клея. К ним относят резкий запах некоторых видов жидких гвоздей, необходимость тренировки, так как новичку довольно сложно надеяться на идеальный результат (и такой же расход) с первой же попытки.

Если говорить о растворах на водной основе, то у них минусов больше: эти виды разрушаются при низких температурах, дольше сохнут, не подходят для склеивания металлов. Так ли серьезны эти недостатки? Нет, именно поэтому жидкие гвозди пользуются неизменным успехом со времени появления в продаже.

Жидкие гвозди: применение

Любой тип средства — вязкая масса, которую нужно распределить по поверхности. Делают это двумя методами: с пистолетом или без него.

Использование строительного «оружия»

Это специальное устройство, в которое вставляют тубу с жидкими гвоздями. Пистолет гарантирует их равномерное нанесение на всю поверхность материала. Существует несколько типов оружия для клеевых составов — механические, пневматические, электрические. Они отличаются способом давления на раствор.

При небольшом объеме работ используют механические инструменты, имеющие поршень для надавливания. В этом случае мастеру приходится следить за нажимом. В противном случае полосы клея будут разной толщины. Второе требование — корректная установка жидких гвоздей в пистолет. Эту операцию делают так:

Сначала нажимают на блокирующий рычаг, который расположен на корпусе инструмента. Стержень, предназначенный для фиксации картриджа, отводят назад, до упора. Тубу вставляют на освободившееся место, затем закрепляют там рычагом. На горловину устанавливают дозатор, его наконечник обрезают под углом 45°. Запускают механизм, затем ждут появление клея из дозатора.

Так как есть 3 вида пистолетов, то к каждому из них покупают «свою» упаковку жидких гвоздей — жесткую или мягкую. Поэтому перед приобретением монтажного клея лучше проконсультироваться с продавцом.

Если клеевого пистолета нет

В этом случае миссия тоже выполнима, однако есть большой минус — невозможность добиться равномерного нанесения. Кроме того, без приспособления будет труднее добывать клей, если туба жесткая. Обычно действуют так:

Сначала ищут плоский и круглый предмет, который подойдет под дно картриджа. Для этой роли используют крышку от бутылки. Ее помещают на дно тубы, на которую устанавливают дозатор и отрезают его верх. Затем берут рукоятку молотка. Ей нажимают на импровизированный поршень, выдавливая небольшую порцию раствора.

Другие упаковки — картонные или пластиковые — так использовать нельзя, есть большой риск повредить их стенки. В этом случае после отрезания отверстия состав аккуратно выдавливают руками. Но надо быть готовым к тому, что равномерного распределения добиться не получится.

Инструкция для правильного соединения

Есть требования, которые необходимо соблюдать в любом случае: независимо от способа нанесения.

Склеиваемые поверхности сначала очищают от пыли, затем обязательно обезжиривают. Бетонные или кирпичные стены требуют предварительной обработки грунтовкой. Лучше нанести несколько слоев, но дождаться полного высыхания каждого. На основание наносят жидкие гвозди: змейкой или сеткой, точечно либо полоской. Первые «рисунки» нужны для тяжелых элементов. Точек хватит для легких предметов, одной полосы — для очень длинных и узких, нескольких рядов «колбасок» — для широких. Совместив поверхности, сильно прижимают детали друг к другу, такой нажим продолжают примерно 2-3 минуты. Для лучшей фиксации массивных изделий пользуются резиновой или деревянной киянкой. Руки убирают, а элементы оставляют на сутки. Этого количества времени обычно хватает на высыхание состава, но для окончательной его полимеризации требуется около недели.

Пластиковые либо деревянные поверхности крепко схватываются в течение 10 минут, металлу потребуется 20. Чтобы узнать точный срок затвердевания состава, пользуются информацией, указанной на картридже, однако любое механическое воздействие на оба элемента до полного высыхания жидких гвоздей запрещено.

Лучшие марки клея: зависимость от материалов

Главные рекомендации можно прочесть на упаковке товара, либо узнать у продавца-консультанта. Однако словам последнего не всегда можно полностью доверять по вполне объяснимым причинам. Это может быть некомпетентность, желание сбыть не слишком популярную продукцию и т. д.

Лучшие марки клея

Есть жидкие гвозди, которые давно зарекомендовали себя благодаря успешно выполненной работе с разными поверхностями, в определенных условиях. К лучшим маркам относятся несколько видов.

Момент Монтаж компании Henkel. «Особопрочный» состав предназначен для склеивания тяжелых материалов — металлического сайдинга, натурального камня. «Суперсильная» марка Момента Монтажа изготовлена на водной основе. Ее покупают для склеивания гипса, гипсокартона, дерева, полистирола и других легких материалов. Исключения — полиэтилен, тефлон. Неопреновый LN-601 — монтажный клей от первого производителя жидких гвоздей — от Macco. Эти жидкие гвозди универсальны: они одинаково хорошо работают с различными материалами — с металлом и деревом, пластиком и пенополистиролом, с гипсокартоном. Однако с монтажом зеркал, стекол и керамической плитки они справиться не в состоянии. Неопреновый Multi-Purpose российского производителя Titebond. Наш состав известен хорошей адгезией с бетонными и кирпичными стенами, поэтому помогает с монтажом даже самых тяжелых отделочных материалов. С его помощью основания облицовывают деревом (возможна работа с ДВП, ДСП), металлом, пластиком или керамикой. Он не подойдет для отделки бассейнов, для приклеивания полистирола и его производных.

Лучшие «специалисты» и производители

Есть жидкие гвозди с довольно узкой специализацией. К таким составам относятся быстросохнущие водорастворимые Solvent Free и Титан WB-50. Их используют для монтажа керамической плитки, так как оба вида выдерживают несильные вибрации, способны гарантировать качественное соединение в условиях влажности.

Смеси Zigger 93 или LN-930 чаще применяют для приклеивания зеркал. В их составе нет компонентов, растворяющих амальгаму. Tub Surround, а также Nail Power советуют выбрать для ремонта в ванных комнатах, так как эти жидкие гвозди отличаются повышенной стойкостью в «мокрых» условиях.

Другие надежные производители монтажного клея: американская компания FRANKLIN, немецкий KIM TEC, польская SELENA GROUP, выпускающая известный клей Titan. Еще одна знаменитая торговая марка — финская Makroflex, вошедшая в группу Henkel. Заманчивые цены продукции неизвестных фирм — повод для отказа от покупки. Такой клеевой состав может не оправдать ожиданий, а в худшем случае — навредит здоровью жильцов.

Советы, которые помогут

Так как жидкие гвозди, имеющие синтетическую основу, токсичны, то качественная вентиляция в помещении необходима. Защита рук и одежды — следующая предосторожность. Если смесь попала на кожу, то ее сразу же смывают водой, иначе есть шанс заработать себе ожог. Чтобы защитить дыхательные пути, лучше использовать респиратор.

Осмотр упаковки на предмет «аномальных» отверстий перед работой обязателен, так как нарушенная герметичность означает потерю свойств клеящего состава, или его высыхание. Если после работы в картридже остался клей, то его закрывают специальной крышкой. Эта предусмотрительность сохранит жидкие гвозди для дальнейшего использования. Чтобы склеить тяжелые поверхности, элементы с нанесенным клеем соединяют, ждут минуту, потом разъединяют. Повторный контакт с нажимом происходит спустя 5 минут. Средний расход материала способен сильно увеличиться, если раствор используют для неровных либо пористых поверхностей, на больших площадях. Все детали пистолета после приклеивания тщательно очищают, затем инструмент протирают сухой тканью. Избыток жидких гвоздей на элементах не сделает соединение более прочным, но сохнуть он будет гораздо дольше. Влажные рабочие поверхности обязаны хорошо просохнуть, в противном случае надежность скрепления останется под вопросом. Водорастворимые жидкие гвозди для наружных работ не используют.

Хранят смеси в прохладном месте, недоступном детям.

Удаление монтажного клея с поверхности

Жидкие гвозди — материал, который схватывается довольно быстро, поэтому в случае попадания на другие поверхности удалить его станет сложно. Чтобы избавить себя от утомительного занятия, перед работой лучше купить специальное средство для очистки предметов от этого вида клея.

Минеральный растворитель справится с еще незастывшим составом. Нагревание этих гвоздей строительным феном — другой вариант. Они снова станут жидкими, а удалить их в таком состоянии уже не составит труда. Того же эффекта добьются солнечные лучи, если они будут направлены на проблемный участок в течение нескольких часов.

Этот клеящий состав очень востребован, без него не обойтись во время ремонта, отделочных работ и в быту. Однако в некоторых случаях его использование нецелесообразно. Причина — высокая цена жидких гвоздей. Она особенно ощутима, если планируется работа на основании с большой площадью.

В завершение темы — небольшой видеоурок: