Эффективную, бесперебойную работу любой бытовой техники гарантирует правильная ее эксплуатация, однако есть довольно сложные приборы, которые требуют серьезной подготовки перед пуском в эксплуатацию. К ним относятся и сплит-системы. Кондиционеры важно не только правильно установить, но и полностью подготовить к дальнейшей работе. Долговечность климатического оборудования будет зависеть от того, насколько качественно были выполнены все этапы. Самый важный из них — вакуумирование системы перед запуском. Нередко владельцы новой техники мало осведомлены о том, что эта операция — насущная необходимость. Однако понимание того, зачем вакуумировать кондиционер, даст им возможность предотвратить ранний выход оборудования из строя, вовремя указав монтажникам на их упущение.

Зачем вакуумировать кондиционер?

Несмотря на сложность конструкции, большинство сплит-систем надежны и работают безотказно довольно длительное время, однако такую долговечность способны обеспечить только два условия — отсутствие заводского брака и корректный монтаж кондиционера на месте установки.

Внешний и внутренний блок соединяют при помощи медных труб в единый контур системы, он становится трассой (или магистралью) для циркуляции фреона. Последним этапом подготовки перед запуском хладагента должно быть вакуумирование кондиционера. Цель операции — удаление воздуха, влаги и пыли из магистрали. Если не обеспечить оборудованию герметичность и отсутствие в контуре посторонних субстанций, то через некоторое время произойдет его поломка:

Присутствие воздуха спровоцирует повышение давления в контуре, а компрессор будет вынужден постоянно работать с повышенной нагрузкой. Последствием станет быстрый износ всех элементов. Вода вступит в реакцию с маслом компрессора (минеральным, синтетическим), результатом будет образование органических (неорганических) кислот. Эти соединения уже губительно подействуют на сам контур. Коррозия — следующая угроза для трассы. Новые включения (частички ржавчины) рано или поздно, но обязательно попадут в компрессор. Это вызовет выход прибора из строя, а самый дорогой элемент кондиционера придется заменить. Требования технического регламента. При работе оборудования хладагент «не имеет права» смешиваться с воздухом. Последствием может стать его изменение, которое повлияет не только на хладопроизводительность, но и спровоцирует обмерзание определенных участков магистрали.

По этим причинам охлаждающий контур должен быть абсолютно герметичным, присутствие в нем любых веществ не допускается. Для их удаления используют вакуумный насос. Нередко ответить на вопрос о том, зачем вакуумировать кондиционер, можно так: чтобы иметь возможность гарантийного обслуживания. Производители сплит-систем вакуумирование включают не в рекомендуемые, а обязательные этапы монтажа, поэтому для гарантии качественной подготовки нового кондиционера лучше обращаться к профессионалам.

Чем выгонять «врагов»: вакуумные насосы

Поскольку вопрос о том, зачем вакуумировать кондиционер, уже рассмотрен, можно перейти к другому — не зачем, а чем это делать. Для герметизации компрессорно-конденсаторного блока используют вакуумные насосы, которые называют вакууматорами. Чтобы откачивать воздух из трассы, подойдет оборудование двух основных видов: как низковакуумное (0,1 мбар), так и высоковакуумное (0,02 мбар).

Принцип работы

Вакууматор связывает или отводит газообразные вещества из контуров климатического оборудования. Достигается это благодаря пониженному (отрицательному) давлению, разреженной атмосфере. В результате таких действий температура закипания жидкости снижается. Если устройство выводит воздух, он захватывает его, затем перемещает его к выходу. Когда прибор связывает молекулы газа, они выпадают на поверхность, откуда выводятся вместе с паром либо с жидкостью.

Низковакуумные приборы

Существует три типа этих насосов:

Водокольцевые (жидкостно-кольцевые). Это оборудование одинаково хорошо справляется с отводом жидкости и воздуха. Недостатки — необходимость воды для работы, большое потребление электроэнергии. Двухроторные — двухступенчатые. Оба ротора в этом оборудовании работают синхронно. Они повышают давление, выталкивая воздух по направлению к сливному патрубку. Двухроторные насосы довольно эффективны и экономичны. Роторно-пластинчатые — одноступенчатые, простые модели. В таких насосах предусмотрена регулировка остаточного давления. Их преимущества — низкий уровень шума, удобное обслуживание. Минус — необходимость периодической замены масла, других расходников.

Если говорить о приборах, работающих только в низковакуумном диапазоне (от 105 до 102 Па), то к ним относится один вид — водокольцевой. Роторно-пластинчатое и двухроторное оборудование способно достигать 10-3 Па, поэтому их можно назвать более универсальными насосами.

Высоковакуумные насосы

Этих приборов также есть три вида:

Диффузионные. Эти агрегаты для холодильного оборудования не используют, так как их рабочая жидкость — синтетические масла. Гетерионные (ионно-геттерные). Эффективность (97%, выше 10-5 Па) насосов обеспечивает титановая пленка, которая улавливает молекулы жидкостей и газов. Криогенные (криосорбционные). В этом случае задание выполняется с помощью закачки азота, который замораживает, а затем отводит воздух и воду из контура.

Самые эффективные — ионно-геттерные — приборы при подготовке сплит-систем к пуску используются крайне редко. Причина банальна: это их высокая цена.

Какой вакуумный насос выбрать?

Чтобы купить оптимальный прибор, нужно обратить внимание на несколько критериев. Первый из них — мощность кондиционера и протяженность трассы, второй габариты вакууматора, так как оборудование должно работать рядом с внешним блоком сплит-системы, а он иногда находится не в самых удобных местах. Другие поводы для размышлений:

Остаточное давление вакуумного насоса при работе без нагрузки, с закрытым входным вентилем. Меньшее значение, указываемое производителями в мбар, Па либо микронах, по сравнению с другими моделями, говорит о максимальной эффективности прибора. Производительность оборудования. Это объем газа, который способен прокачать вакууматор за час работы при определенном выпускном давлении. Этот параметр указывают в л/ч. Мощность электродвигателя (Вт). Она наиболее важна при длинной фреоновой магистрали сплит-системы. В этом случае нужен максимально мощный двигатель вакууматора.

Чаще всего при монтаже кондиционеров используются вакуумные роторно-пластинчатые и двухроторные модели насосов. Первые выбирают из-за приемлемой цены, однако они достаточно эффективны только при магистрали, протяженность которой составляет 3,5 метров, не более. Двухроторные вакууматоры для бытовых приборов уже считаются полупрофессиональным оборудованием.

Если говорить об удобстве работы с вакууматорами, то помимо размеров и веса необходимо учитывать минимальный уровень (или возможность гашения) вибрации, индикатор уровня масла, наличие клапана для стравливания воздуха, набора штуцеров и т. д. Климатические условия конкретного региона также учитывать необходимо.

Как выполняется вакуумация?

Для обезвоздушивания, осушения контура климатического оборудования потребуются привычные инструменты и специальное «снаряжение». В набор входит:

вакууматор (насос);

манометрическая (коллекторная) станция;

гаечные ключи, отвертки;

ключи-шестигранники (4 мм).

Еще потребуется баллон с хладагентом для последующей заправки кондиционера. Вакуумирование проводят в такой последовательности:

К сервисным портам внешнего блока шлангом подключают манометрическую станцию. Третьим шлангом подключают насос. Запускают вакууматор, открывают вентиль на манометрической станции, затем следят за стрелкой манометра, которая обязана опуститься (за 20-30 минут) до отрицательных значений. Насос отключают, затем ожидают окончательной очистки контура. На этот этап обычно требуется более получаса. Когда значение давления перестает меняться, сначала перекрывают вентиль на коллекторе, затем вакууматор отсоединяют. На внешнем блоке открывают вентили, потом запускают в контур фреон. Завершив операцию, отсоединяют коллекторные шланги.

Заправленную сплит-систему проверяют во всех режимах. Если система работает безукоризненно, то работа была проведена корректно. Когда стрелка манометра постепенно выходит из области отрицательного значения, это означает, что корпус не герметичен. Чтобы найти место утечки хладагента, используют опрессовку высоким давлением (40 Бар). Некоторые рекомендуют сначала попробовать провести проверку мыльным раствором.

Длительность операции зависит от мощности вакууматора. Простые приборы справляются с работой за 20-30 минут, такое же количество уходит на последующую проверку. Наиболее производительные модели способны справится за несколько минут, однако последующее тестирование после герметизации требует практически такого же времени (15-20 или 30 минут).

Однако специалисты время процедуры склонны увеличивать. Они говорят, что чем продолжительнее будет процесс, тем качественнее и длительнее будет в дальнейшем работа оборудования. Считается, что операция вакуумирования (вернее, проверки давления после выключения насоса) может затянуться на 1,5-2 часа. Если показания прибора за этот промежуток не изменились, то можно «с легким сердцем» отсоединять оборудование: манометр и вакууматор.

Как заправляют кондиционер?

После вакуумации необходима заправка сплит-системы, а для этого требуется сначала рассчитать необходимый объем фреона, а затем успешно его запустить в магистраль. Это можно сделать несколькими способами.

Самый элементарный вариант — заправка по массе. В этом случае используют специальные весы. Баллон взвешивают, определяют количество хладагента, затем заправляют фреоном трассу. Чтобы избежать ошибок, рекомендуют использовать заправочный цилиндр. Это устройство гарантирует скорость и точность заправки. Сначала с его помощью заправляют баллон, затем — контур. Единственный минус этого способа — небольшой размер емкости: она способна вместить только 4 кг вещества.

Заправка по давлению — второй возможный вариант, но в этом случае надо ориентироваться на информацию производителя оборудования. Заполнение контура состоит из нескольких этапов. Обязателен контроль заправки, поэтому используют монометрический коллектор. После того как закачивают первую порцию, показатели сверяют со специальной таблицей. После этого добавляют новую дозу. Продолжают операцию до тех пор, пока показатели манометра не сравняются с табличными данными.

Смотровое стекло — еще одна возможность контролировать объем фреона в системе. Если видны пузырьки, то они явное доказательство того, что хладагента еще недостаточно. Их исчезновение свидетельствует о заполнении контура. В этом случае заправку также делают небольшими порциями.

Если говорить о заправке на производстве, то здесь количество хладагента рассчитано на 5 м трассы кондиционера. Если магистраль имеет большую длину, то дозаправка обязательна. Например, для сплит-систем мощностью до 3 кВт на каждый дополнительный метр необходимо добавлять лишние 20 грамм.

Возможные ошибки при вакуумации

Нередко мастера, ориентирующиеся на показатели давления на манометре, действуют не совсем корректно. Дождавшись падения значения ниже нулевой отметки, они сразу завершают вакуумацию. Это неверно. Надо выключить нанос, но поддерживать разреженность в контуре полчаса, не менее. Данный этап даст возможность испарить, удалить всю влагу из прибора. Операция называется опрессовкой.

Если во время опрессовки стрелка начнет самопроизвольное движение от ноля к единице, то вывод неутешителен — налицо разгерметизация сплит-системы. В этом случае обязательно проверяют все крепления шлангов на манометрической станции, внешнем блоке, вакуумном насосе. Если источника проблем найти не удалось, переходят к проверке участков магистрали, крепежных элементов (недостаточно затянутых либо перетянутых гаек на трассе), к поиску некачественной вальцовки концов медных трубок.

Другая ошибка — проведение операции не в лучших условиях. Вакуумация кондиционера будет успешной, максимально эффективной, когда температура в той зоне, где установлен внешний блок, выше +15°. При крайне низких значениях жидкость испаряться не будет, она попросту замерзнет, поэтому вывести ее не получится.

Например, 40 мбар будет достаточно, чтобы избавиться от жидкости при температуре +30°. Для нулевой температуры потребуется глубокий вакуум — менее 6 мбар. В противном случае отвода влаги, ее испарения достичь не удастся. По этой причине вакуумирование делают в теплое время года, или используют тепловые пушки для подогрева внешнего модуля, пока происходит вакуумация.

Многие монтажные организации игнорируют вакуумирование по вполне понятным причинам. Первая — экономия времени, вторая — отсутствие вакуумного насоса. Необходимую операцию заменяют продувкой магистрали фреоном. Однако это даже не полумера, так как эффективность такого способа очень сомнительна. Кроме того, это неоправданный расход недешевого хладагента.

Как сделать простейший вакуумный насос?

Не всегда и не у всех есть возможность взять в аренду насос-вакууматор, а его покупка, если подобные операции не планируют проводить регулярно, оправдана мало. В этом случае можно попытаться сделать оборудование самостоятельно. Способов есть несколько, два из самых простых вариантов лучше привести для примера.

Вакуумный насос из манжетного насоса

Можно взять автомобильный либо велосипедный вариант. Еще потребуется аквариумный компрессор. В этом случае порядок действий такой:

Первым делом разбирают насос, затем «добывают» из него манжету. Чтобы она могла выполнять обратную функцию, ее разворачивают в противоположную сторону.

Потом осторожно вскрывают аквакомпрессор, достают из него обратный клапан, который размещают между насосом и шлангом. Новое устройство помещают в какой-либо корпус: например, в короб, изготовленный из дерева.

Превращение компрессора для аквариума

Для этой операции необходимо поменять местами два элемента — пластиковые клапаны. Работу делают так:

Сначала разбирают прибор, достают клапаны, которые просто меняют местами. Пилкой удаляют угловую часть, затем снова собирают устройство. В корпусе делают небольшое отверстие для отвода конденсата. В него вставляют трубку подходящего диаметра.

Говорят, что нельзя рассчитывать на суперэффективность такого относительно простого оборудования. Производительность самодельных вакууматоров никак не может конкурировать с работой мощных приборов-профессионалов, однако те, кто уже испытал такие устройства, отзываются о них положительно, а это значит, что с задачей они все-таки справляются.

Тем владельцам кондиционеров, кто не хочет самостоятельно «влезать» в работу агрегата, либо не может быть полностью уверен в правильности своих действий, лучше обратиться в серьезную (сертифицированную) климатическую организацию. Такой разумный подход к вакуумации — гарантия качественной работы, а значит, максимального возможного срока эксплуатации оборудования.

Если попытаться ответить на вопрос, зачем вакуумировать кондиционер, несколькими словами, то получится следующее: для долгой и счастливой жизни сплит-системы. Другой способ решения проблемы влаги и воздуха в трассе (продувание магистрали фреоном) не только не гарантирует результата, но и обещает неоправданные траты хладагента.

Следующее видео, которое лучше назвать настоящим уроком или лекцией, тоже ответит на вопрос, зачем вакуумировать кондиционер, а заодно и расскажет, как проходит эта операция: