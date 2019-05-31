Выкройки одежды для кошек: универсал и его успешные коллеги

Кошачья одежда не роскошь, а средство, помогающее короткошерстным и лысым домашним хищникам комфортно пережить холодное время года. Если раньше на животное в оригинальном костюмчике показывали пальцем, то теперь времена изменились, и модные аксессуары можно купить в любом магазине — обычном или виртуальном. Однако гораздо практичнее осчастливить любимца, если изготовить предмет гардероба собственноручно. Эта «авантюра» даст возможность создать уникальную вещь, которая будет точно по размеру. В этом случае сначала подбирают интересные модели, выкройки одежды для кошек, размышляют о подходящем материале, и о том, как отнесется своенравное создание к идее хозяйки.

Для кого одежда — спасение?

Большинство домашних «тигров» в таких аксессуарах не нуждается, потому что природа наградила их красивой и богатой шубкой, которая к тому же исполняет роль терморегулятора, защищает от всех неблагоприятных факторов внешней среды. Менее удачливы короткошерстные кошки, которые в холода мерзнут даже в отапливаемых помещениях.

Однако есть другая категория, которой совсем не повезло. Это искусственно выведенные породы, спасительные для аллергиков, но расплачивающиеся за отсутствие шерсти постоянным чувством холода. Таким кошкам, мерзнущим даже летом, одежда необходима всегда. К «тепличным» породам относятся:

бамбино;

девон-рекс;

левкой;

петерболд;

другие сфинксы — донской, канадский.

Есть хозяева, которые наряжают даже тех кошек, что не нуждаются в одежде. Здесь все зависит от животного: если оно благосклонно относится к такому виду опеки, то владельцам можно только позавидовать.

Вещи кошачьего гардероба

Может показаться, что он скуден, но это мнение ошибочно: ассортимент одежды довольно велик. Можно найти подходящее изделие не только для определенной породы кошек, но и для сезона. Типичные представители нарядов для хвостатых модников:

Комбинезон, он — предмет первой необходимости, если за окном сыро и холодно. Такая одежда надежно защищает мерзнущее тельце, так как это цельное изделие, в котором есть отверстия для головы, лап, хвоста. Костюм или платье — одеяние для «светских раутов». Такие изделия создают, когда питомец отправляется на выставочное либо «показушное» мероприятие. Куртка — зимняя утепленная кошачья одежда, сшитая так, чтобы защищать большую часть тела животного. Майка, рубашка — исключительно летняя одежда, призванная частично оградить кота или кошку от клещей и иных подобных паразитов. Попонка — легкий весенний вариант, предназначенный для утепления части туловища. Эти предметы гардероба подходят, если температура воздуха находится в пределах 15-20°. Свитер — вещь демисезонная. Является облегченной заменой зимней куртки, поэтому в него наряжают любимца, когда температура близится к нулевой отметке. Халат — почти обязательный атрибут салонов красоты. Его используют после принятия ванн или стрижки. Шапочка, носки — аксессуары для холодной погоды. Такие виды одежды подойдут для флегматичных и меланхоличных созданий, другим, более темпераментным, они будут в тягость.

Вся одежда для кошек в первую очередь должна быть удобной, красота здесь занимает второе место. Наряды обязаны быть:

безопасными, а это обеспечит только натуральная ткань;

не слишком вычурными, так как изобилие деталей приведет к тому, что кошка запутается в супермодной одежке;

комфортными, потому что даже хвостатая модница в первую очередь — хищник, который любит выслеживать жертву, бегать, прыгать, делать самые немыслимые кульбиты.

Хозяева, любящие своих братьев младших, просто обязаны думать об их благоденствии. Другой подход — синоним издевательства.

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Лучшие «кошачьи» материалы

Пошив одежды для кошек также требователен к подготовительному этапу — выбору ткани для наряда. В этом случае обязательно учитывают:

возраст будущего владельца эксклюзивной вещи;

функции, возложенные на нее, и время года;

породу подопечного.

На основании данных критериев определяют главные требования к ткани: влагостойкость, выгорание на солнце, износостойкость, легкость стирки либо чистки, отсутствие резких «ароматов», способность сохранять тепло. Первый, самый простой вариант — консультация с продавцом, который способен дать дельный совет.

Если хозяйка решает все сделать самостоятельно, то лучше остановиться на одном из следующих материалов: вискозе, льне, синтетике, хлопке, шерсти, смесовых тканях. Возможны комбинации. Чтобы избавить питомца от потенциальных аллергических реакций, многие кошачьи «родители» ограничивают ассортимент только натуральными материалами. Логичность этого решения трудно оспорить.

Снятие мерок — главное

Пошив одежды для кошек требует снятия индивидуальных мерок с модели, так как универсальный шаблон не рассчитан на животных, размеры которых разительно отличаются. Операция может потребовать от мастерицы мужества, но наградой станет точная выкройка, благодаря ей костюмчик будет «сидеть» идеально.

Все измерения, указанные на картинке, чаще не нужны. Ограничиваются всего тремя замерами. Кошку ставят на 4 лапы, следят, чтобы она приняла обычное положение, затем портновским сантиметром измеряют:

обхват шеи в самом широком месте — у основания;

обхват груди — сразу за передними лапами;

длину спины — от основания шеи до хвоста.

Для выкройки одежды с рукавами добавляют обхват лап, иногда требуется снять другие мерки — расстояние между передними и задними «ногами», обхват «талии» или головы. Кот-непоседа не даст корректно выполнить задуманное, и выкройка будет неидеальна. Чтобы отвлечь животное от надоедливости хозяев, лучше во время этой операции заинтересовать его любимым лакомством.

Коррекция выкройки-универсала

С помощью полученных величин на бумаге (миллиметровке) корректируют выкройку, найденную на просторах всемирной паутины: уменьшают либо увеличивают расстояния. Оставляют припуски на швы. Вырезав детали, их прикладывают к кошке-модели, если необходимо, то вносят поправки. Чтобы избежать переделок чертежа, бывалые мастерицы советуют делать сразу серию замеров.

Еще один важный момент — особенность ткани. Если выбран трикотаж, то никакие коррективы не нужны. Когда используют неэластичный материал, добавляют припуски на вшивание застежки. Это может быть молния, липучка либо традиционные пуговицы, требующие более кропотливой работы, — оформления петель.

Материал для одежды предварительно стирают и тщательно проглаживают. Выкройку прикладывают к изнаночной стороне ткани, сложенной по долевой нити. Бумагу фиксируют булавками, контуры чертежа обводят мелком, затем вырезают заготовку. Детали сметывают контрастными нитками и делают примерку. Все огрехи корректируют мелком.

Если будущий наряд не сковывает движения, не коробится в неподобающих местах, то приступают к шитью. Пришивают застежку: молнию либо липучки (оптимальны для лысых созданий), пуговицы, кнопки. Затем стачивают боковые, плечевые швы. Их оверложивают или обрабатывают строчкой «зигзаг», делают плоскими, пристрачивая к деталям. Горловину, проймы и низ отделывают тесьмой либо полосками той же ткани, последние вырезают по диагонали. При желании эту выкройку можно немного изменить — добавить рукава, капюшон или юбку.

Выкройки одежды для кошек настолько нетребовательны, что некоторые любящие хозяйки шьют сразу ворох разноцветных предметов гардероба для своих фаворитов. Однако надо «зарубить на носу», что повседневная носка нарядов не рекомендуется: даже домашние животные остаются зверьками, для которых любой «крутой прикид» — непонятная, часто мешающая, вещь. Так считают главные кошачьи специалисты — ветеринары и бихевиористы.

Жилетка без выкройки

Для тех, кто не любит заниматься чертежами, подойдет ленивый способ изготовить вполне приличную одежду. Нужен старый свитер с хорошо сохранившимися рукавами, ножницы, штопальная игла, толстые нитки подходящего оттенка.

Делают заготовку будущего жилета: от манжеты отрезают 25 см, потом убеждаются, что ширина изделия будет впору питомице: делают примерку, натягивая деталь на сопротивляющуюся кошку. Ставят на материале метки для передних лап. Затем кусок рукава складывают таким образом, чтобы его шов находился прямо посередине.

Отступив 2/3 расстояния от будущей спинки изделия, вырезают отверстия для «рук», ориентируясь на поставленные метки. Диаметр их — около 4 см. Оформляют низ: вырезают волнистую линию так, чтобы длина спинки была больше длины живота. Последний этап — обработка пройм и низа штопальной иглой.

Подобным образом делают одежду для котят, только в этом случае используют нарядные носки из трикотажа. Места среза также обметывают нитками либо обвязывают крючком.

Как подружить кота с одеждой?

Терпение хозяев — самое важное условие. Оптимально раннее знакомство подопечного с гардеробом. Игривым малышам не трудно привыкнуть к неведомым вещам. Совсем иначе дело обстоит с взрослыми леди и джентльменами. Начинают дрессировку с кратковременного ношения одежды: надевают одежду всего на 5-10 минут, так можно избежать стресса.

В некоторых случаях помогают несколько капель валерьянки, нанесенной на ткань. Настойчивость и наказание кошки приведут к обратному эффекту. Только постепенное приучение и «взятки» в виде вкусняшек позволят добиться результата, но времени может понадобиться довольно много — от месяца и более.

Из-за того что выкройки одежды для кошек элементарны, пошив нарядов не отличается сложностью. Включения фантазии может потребовать выбор украшений, но в этом случае минимум — лучшее решение, так как зубы и когти пустить в ход могут и пушистые, и лысые домашние хищники.

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